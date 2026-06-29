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Softline Sl Soft FabricaONE.AI SL Prom Soft Визитек Visitech

Компания «Визитек» (бренд VISITECH) специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.06.2026 Visitech fabricaONE.AI добавила в ИСОБР новый модуль для автоматизации СОУТ и управления производственными рисками 1
27.04.2026 ИИ-подразделение Softline оценило себя в 14 миллиардов 1
07.10.2025 SL Prom Soft FabricaOne.AI и «Борлас» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
27.06.2025 Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО 2
27.06.2025 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний «Омег-Альянс» 1
27.05.2025 SL Soft представила новую версию модуля электронного наряд-допуска Visitech 1
25.04.2025 SL Soft (ГК Softline) и Maintex объявляют о сотрудничестве 1
13.03.2025 Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков 6
21.02.2025 ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения 1
26.12.2024 SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
02.09.2024 SL Soft участвует в CNews Forum 1
26.06.2024 Softline купил разработчика ПО для проверки розничных сетей 2
27.05.2024 Softline купила создателя ПО для охраны труда 2
27.05.2024 Visitech вошел в контур SL Soft (ГК Softline) 2
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 2
07.04.2020 Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда 3
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково» 1
18.04.2017 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность работ в «Газпромнефти» 2

Публикаций - 20, упоминаний - 33

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3674 12
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 10
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 13 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 16 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 17 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 136 4
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 40 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 14 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 10 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft 7 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 225 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 3
Softline - Polymatica - Полиматика 200 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 53 2
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 178 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 167 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 163 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 49 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 111 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 19 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 8 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 190 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 13 1
К2Тех - K2Tech 335 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 72 1
Иторум ЭмАр 1 1
Softline - Инверсум 8 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 38 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 75 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Биллинг 9 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 420 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 3
Русагро Группа Компаний 365 2
Газпром нефть 702 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 2
Газпромнефть Мессояха - Мессояханефтегаз 1 1
Газпромнефть Хантос 3 1
Glencore International 4 1
РегБлок 7 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8736 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
Газпром ПАО 1483 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 609 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 1
Альфа-Банк 1966 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 1
Роснефть НК - нефтяная компания 555 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 206 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Bentley Motors 74 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 4
Дальневосточный фонд высоких технологий 14 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13629 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
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ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 225 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12068 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6449 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2643 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1869 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1390 2
ОТиПБ - Умная каска 55 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 875 2
Управляемость - Manageability 2204 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13391 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2036 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1502 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17947 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7786 2
Оцифровка - Digitization 5135 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4300 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 232 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5569 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2704 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24133 2
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 30 5
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 6 5
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5222 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 27 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 230 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - AiLine ИИ-платформа 6 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline Education - СЛМетрикс ИТ-сертификация 7 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Визитек - Visitech V-Track 1 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 80 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 155 1
Надеин Андрей 18 4
Миланов Рустам 4 4
Вайнштейн Виктор 37 3
Лавров Владимир 104 3
Кондратюк Алексей 7 2
Зимина Ангелина 2 2
Бобылев Сергей 15 2
Трутнев Юрий 16 1
Прыгунков Александр 2 1
Махлин Дмитрий 119 1
Саркисов Руслан 14 1
Даббах Арсений 21 1
Ходьков Дмитрий 5 1
Подгорный Андрей 2 1
Косырев Павел 1 1
Мирошников Анатолий 1 1
Сашин Геннадий 10 1
Лисовский Владимир 1 1
Леонтьева Лидия 1 1
Сосин Сергей 10 1
Ромахин Роман 5 1
Авакимян Анна 6 1
Компасенко Елена 1 1
Рыбаков Юрий 2 1
Рахимов Игорь 1 1
Ребрик Иван 1 1
Жиларев Евгений 1 1
Косточкин Андрей 1 1
Захматов Павел 1 1
Кириченко Антон 1 1
Таведосян Максим 1 1
Путин Владимир 3444 1
Макаров Игорь 10 1
Иванов Антон 94 1
Захаров Павел 60 1
Рензяев Константин 78 1
Паршин Константин 64 1
Касимов Денис 23 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Стариков Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 164494 14
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 3
Сатурн - Гиперион (спутник) 12 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54434 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47263 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3143 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 1
Беларусь - Белоруссия 6250 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1669 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1763 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 492 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 625 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8437 5
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Аудит - аудиторский услуги 3385 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2839 3
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