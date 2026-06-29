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Softline Sl Soft FabricaONE.AI SL Prom Soft Визитек Visitech
Компания «Визитек» (бренд VISITECH) специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности.
СОБЫТИЯ
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Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Надеин Андрей 18 4
|Миланов Рустам 4 4
|Вайнштейн Виктор 37 3
|Лавров Владимир 104 3
|Кондратюк Алексей 7 2
|Зимина Ангелина 2 2
|Бобылев Сергей 15 2
|Трутнев Юрий 16 1
|Прыгунков Александр 2 1
|Махлин Дмитрий 119 1
|Саркисов Руслан 14 1
|Даббах Арсений 21 1
|Ходьков Дмитрий 5 1
|Подгорный Андрей 2 1
|Косырев Павел 1 1
|Мирошников Анатолий 1 1
|Сашин Геннадий 10 1
|Лисовский Владимир 1 1
|Леонтьева Лидия 1 1
|Сосин Сергей 10 1
|Ромахин Роман 5 1
|Авакимян Анна 6 1
|Компасенко Елена 1 1
|Рыбаков Юрий 2 1
|Рахимов Игорь 1 1
|Ребрик Иван 1 1
|Жиларев Евгений 1 1
|Косточкин Андрей 1 1
|Захматов Павел 1 1
|Кириченко Антон 1 1
|Таведосян Максим 1 1
|Путин Владимир 3444 1
|Макаров Игорь 10 1
|Иванов Антон 94 1
|Захаров Павел 60 1
|Рензяев Константин 78 1
|Паршин Константин 64 1
|Касимов Денис 23 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Стариков Дмитрий 13 1
|Ведомости 1432 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2344 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 189 2
|Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
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