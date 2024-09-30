Softline - Sl Soft - Robin - Робин

Как умный ROBIN.Ассистент восполняет недостатки классической автоматизации а может обеспечить необходимый уровень эффективности и гибкости. Поэтому на первый план выходят комплексные решения, которые позволяют использовать все возможности автоматизации по максимуму. Команда ROBIN одной из первых добавила в RPA-платформу технологии, которые работают в синергии с программными роботами — это ИИ, OCR и BPM. OCR позволяет распознавать и извлекать данные с изображений,

Павел Борченко: «С ROBIN.Ассистентом можно общаться через чат и ставить задачи без какой-либо технической подготовки» на естественном языке. Только когда инструменты автоматизации становятся естественной частью ежедневного труда, а не обременением, сотрудники охотно ими пользуются и их эффективность повышается. Мы в ROBIN подумали, что нет ничего более привычного для людей, чем общение в чате. И такой формат обращения к системе может сделать ее применение нативным. Благодаря развитию технологий искусственн

Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux По результатам совместных испытаний, проведенных SL Soft и «Группой Астра», была доказана корректность работы платформы Robin в среде операционной системы Astra Linux. Синергия продуктов позволит построить эффективную ИТ-архитектуру для отечественных компаний, которые стремятся к независимости от зарубежного ПО.

SL Soft внедряет программных роботов Robin в Иркутской нефтяной компании 19 программных роботов, разработанных на базе платформы Robin от SL Soft, внедрены в девяти филиалах Иркутской нефтяной компании (ИНК). С помощью Robin ИНК автоматизирует рутинные процессы, экономит время сотрудников, а также исключает ошибки

SL Soft и Konica Minolta Business Solutions Russia реализовали проект по роботизации для компании «Генериум» Konica Minolta Business Solutions Russia, ИТ-провайдер и технологический партнер компании SL Soft (ГК Softline), разработала четыре программных робота на платформе интеллектуальной автоматизации Robin для биотехнологической компании «Генериум». Разработка собственного ПО, включая решения для автоматизации бизнес-процессов у игроков корпоративного сегмента, относится к стратегическим др

SL Soft внедрила программных роботов Robin в «ДоброЗайме» SL Soft и партнер «Аплана.ИТ» разработали программного робота на платформе интеллектуальной автоматизации Robin для «ДоброЗайма» (микрофинансовая компания «Саммит»). Это позволило высвободить 250 часов в месяц, сняв со специалистов организации множество рутинных задач. С помощью программных роботов

Robin выпустила обновление образовательных курсов по роботизации SL Soft обновила бесплатные образовательные онлайн-курсы по роботизации бренда Robin. Компания расширила и доработала все модули, а также предоставила доступ к специализированным блокам для аналитиков и разработчиков. Обучение проходит на платформе Stepik. Образовательная

SL Soft (ГК Softline) разработала цифрового ассистента для закупок на базе платформы ROBIN Новое прикладное решение создано на базе платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN. Оно помогает снять нагрузку со специалистов и оптимизировать бизнес-процессы отдела закупок, служб снабжения средних и крупных предприятий, аутсорсинговых компаний, а также организаций с

Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud Платформа для интеллектуальной автоматизации ROBIN стала технологическим партнером Yandex Cloud. Теперь решение доступно по модели SaaS на виртуальных мощностях Yandex Cloud. Кроме того, в ближайшее время No-Code продукт ROBIN CLOU

SL Soft разработала цифрового ассистента для сотрудников на базе платформы Robin Компания SL Soft сообщила о разработке и старте продаж цифрового ассистента для сотрудников компаний на базе платформы интеллектуальной автоматизации Robin. Новое решение Robin снижает нагрузку на специалистов отдела кадров и усиливает бренд работодателя за счет автоматизированных сервисов для персонала. Цифровой ассистент забирает на

Robin от SL Soft (ГК Softline) внедрил программных роботов в медучреждения Самарской области Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр реализует комплексный проект по автоматизации бизнес-процессов системы здравоохранения на платформе Robin от SL Soft. В работу медицинских организаций на территории Самарской области внедрены разработанные на платформе Robin программные роботы, в том числе чат-боты. Один из них собирае

На платформе Robin роботизированы процессы в 19 органах власти Санкт-Петербурга В 2023 г. в 19 органах исполнительной власти Санкт-Петербурга были оптимизированы десятки рабочих процессов путем внедрения программных роботов на платформе Robin компании SL Soft (ГК Softline). Благодаря роботизации удалось высвободить более 150 тысяч человеко-часов за год. В Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре (СПб ГУП «СПб ИАЦ

Павел Борченко, ROBIN (SL Soft): будущее рынка RPA — за гиперавтоматизацией ие издержек стали возможны и для средних и небольших компаний. Павел Борченко, управляющий директор ROBIN, компания SL Soft Далее — растет интерес к роботизации со стороны госсектора. Почему эт

В платформу Robin включен конструктор сквозных бизнес-процессов Компания SL Soft (ГК Softline), разработчик российских бизнес-приложений, сообщила об обновлении платформы Robin, которое открывает дополнительные возможности в сфере интеллектуальной автоматизации. Новая версия платформы позволяет автоматизировать весь бизнес-процесс – как рутинные, так и интеллект

«Газпромтранс» внедрил RPA-платформу Robin «Газпромтранс» внедрил платформу Robin компании SL Soft (ГК Softline) для автоматизации бизнес-процессов в компании. Об этом CNews сообщил представитель Softline. Благодаря внедрению программных роботов удалось оптимизировать

Модуль искусственного интеллекта платформы Robin включен в реестр российского ПО Модуль Robin AI, компонент обновленной платформы для интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов Robin компании SL Soft, включен в Единый реестр российского ПО. Сама платформа Robin

SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт» 6 сентября в 11:00 (Мск) SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт». RPA помогает государственным организациям повысить эффективность, сократить затраты и улучшить точность

SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN 6 сентября в 11:00 (Мск) SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт». RPA помогает государственным организациям повысить эффективность, сократить затраты и улучшить точность

Павел Борченко, SL Soft: «ROBIN — это объединение слов ROBotic INtelligence, а роботизированный интеллект — это как раз то, к чему движется наша платформа» Market.CNews: Как и когда появились на рынке платформа и бренд ROBIN? Павел Борченко: Изначально основатели ROBIN работали в компании «АйТи Бизнес Решения», где занимались автоматизацией бизнес-процессов. С 2014 года было несколько проектов по внедр

Чем интеллектуальные цифровые сотрудники ROBIN лучше программных роботов Market.CNews: Иван, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как в ROBIN родилась идея создания цифровых сотрудников? Иван Мельников: Из общения с заказчиками Enterprise-сегмента мы поняли, что в любых более-менее сложных задачах автоматизации требуется подклю

Роботизация документооборота Delivery Club на базе ROBIN RPA Проект был реализован командой ROBIN совместно с партнером, ИТ-провайдером «Konica Minolta». Цель проекта: роботизировать цикл обработки первичной бухгалтерской документации. Об этом CNews сообщили представители ROBIN

Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программных роботов Robin создали модуль распознавания Robin OCR. Это продукт, используемый программным роботом для потоковой обработки документов. В основе решения – платформы ESV Platform и Robin R

Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти Правительство Санкт-Петербурга продолжает шаги по оптимизации и внедрению технологии роботизации в современную работу органов власти. При помощи программных роботов Robin будет значительно сокращено количество рутинного труда, а сотрудники будут перенаправлены на другие задачи. Данный проект в перспективе планируется масштабировать и на другие исполнительн

Robin заняла первое место в рейтинге RPA-платформ по версии CNews Согласно исследованию CNews, опубликованному 15 ноября 2022 г., RPA-платформа компании Robin заняла первое место среди российских платформ роботизации в 2022 г. Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей более 30

Robin выпустила новую версию своей RPA-платформы Robin, разработчик одноименной российской RPA-платформы, презентовала новый релиз продукта. Новая версия платформы отвечает запросам российского рынка в условиях импортозамещения, утверждают в Robin. Новая функциональность платформы позволит RPA-разработчикам российских компаний без потери качества роботизировать бизнес-процессы. Одна из главных новинок релиза – Low-Code-режим. Режим

Путь с нуля до лидеров рынка: Иван Мельников — о платформе роботизации Robin RPA ости в крупных компаниях, — совершенно другой уровень. Скажу так: приложений много, промышленных и надежных платформ — гораздо меньше. Market.CNews: А что вы можете сказать о своем решении, платформе Robin? На что вы опирались, создавая платформу? Иван Мельников: Мы начинали создавать платформу с нуля. Естественно, изучили существующие на тот момент решения (российских платформ тогда еще не

Операционная система AlterOS совместима с отечественной платформой Robin RPA Группа компаний АЛМИ и компания Robin завершили испытания на совместимость операционной системы AlterOS с отечественной платформой Robin RPA. Платформа Robin – RPA-платформа для роботизации бизнес-процессов, в т

Axoft начала продавать российских программных роботов Robin Axoft подписала дистрибуторский договор с Robin, разработчиком российской платформы для автоматизации бизнес-процессов с использованием настраиваемых программных роботов (RPA) и чат-ботов. Для дистрибутора RPA – новое технологическое н

«Инфосистемы Джет» начинает внедрять первое российское RPA-решение ROBIN Компания «Инфосистемы Джет» объявила о партнерстве с ROBIN, разработчиком первой российской платформы для создания программных роботов и чат-ботов. Сотрудничество усилит предложение интегратора в части внедрения роботизированных решений (RPA) для

Программные роботы на платформе ROBIN помогают специализированному депозитарию «Инфинитум» «Аплана бизнес решения» реализовала проект по внедрению технологий Robotic Process Automation (RPA) в специализированном депозитарий «Инфинитум». Программным роботам, построенным на платформе ROBIN, были «переданы» функции мониторинга и сбора различной информации из систем Банка России, ЦИК и Росфинмониторинга, что ранее выполнялось вручную. Инфинитум стал первой инфраструктурной ор

Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных пополнился первой RPA-системой. Robin – платформа автоматизации бизнес-процессов, использующая настраиваемых программных роботов (RPA, Robotic Process Automation), в том числе с применением технологий искусственного интеллект

«Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения ГК «Аплана» объявила о создании новой компании Robin на базе подразделения, занимающегося разработкой и внедрением программных роботов. Компания Robin получила одноименное название с разрабатываемой ею программным обеспечением автома

Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin Группа ПИК начала продуктивную эксплуатацию программных роботов, созданных на платформе Robin – первой российской платформы автоматизации бизнес-процессов, в том числе и с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Разработчиком Robin является ко