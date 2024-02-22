Robin от SL Soft (ГК Softline) внедрил программных роботов в медучреждения Самарской области

Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр реализует комплексный проект по автоматизации бизнес-процессов системы здравоохранения на платформе Robin от SL Soft.

В работу медицинских организаций на территории Самарской области внедрены разработанные на платформе Robin программные роботы, в том числе чат-боты. Один из них собирает информацию от беременных пациенток для мониторинга их состояния здоровья, второй оперативно представляет нормативно-справочную информацию врачам анестезиологам-реаниматологам. Программные роботы также ежедневно собирают и обрабатывают наибольшие по объему отчетные формы, экономя рабочее время сотрудников 102 медицинских учреждений. Каждый из роботов высвобождает специалистам 30 часов в неделю, прежде затрачиваемых на рутинную работу с информацией. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.



МИАЦ Самарской области планирует создать отдельное структурное подразделение — центр экспертизы по роботизации процессов, чтобы тиражировать решения на платформе Robin в другие регионы.

«Программные роботы на платформе Robin помогли нам провести исследования по улучшению пациентского опыта. Нам удалось значительно повысить качество агрегируемых данных для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения на региональном и федеральном уровнях, — сказал Дмитрий Калинин, заместитель директора МИАЦ Самарской области. — В наших планах — автоматизировать максимальное количество рутинных процессов, чтобы оптимизировать работу в медицинских учреждениях региона».

«Мы рады, что программные роботы на платформе Robin помогают совершенствовать процессы в такой социально-значимой сфере, как здравоохранение, — сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin. — Автоматизация рутинных процессов, внедрение технологий ИИ, чат-ботов, цифровых ассистентов для врачей и пациентов поможет повысить оказания медицинских услуг».