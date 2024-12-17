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Калинин Дмитрий



17.12.2024 Поддельные онлайн-магазины, фальшивые менеджеры и фейковый трекер: появилась сложная схема распространения троянца Mamont 1
22.10.2024 Злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом антивирусов, приложений поддержки телеком-операторов и медицинских сервисов 1
23.09.2024 Жертвами новой версии троянца Necro могли стать миллионы владельцев Android-устройств 1
05.08.2024 LianSpy: новый избирательный мобильный шпион 1
05.08.2024 За россиянами три года целенаправленно следят через Android 1
16.05.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали актуальные финансовые киберугрозы для владельцев Android-смартфонов 1
23.04.2024 «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах для владельцев Android-устройств в России 1
22.02.2024 Robin от SL Soft (ГК Softline) внедрил программных роботов в медучреждения Самарской области 1
23.01.2024 В 2023 г. число атак на пользователей мобильных устройств в России выросло в полтора раза 1
02.11.2023 «Лаборатория Касперского»: через Telegram-каналы распространяется шпионский мод для WhatsApp на Android 1
18.07.2023 Удаленка удаленке рознь: злоумышленники выманивают доступ к онлайн-банкингу с помощью поддельных приложений 1
26.05.2023 Хакеры вымогают у россиян деньги, угрожая слить в Сеть интимные фото и переписку 1
26.05.2023 Авторы нового мобильного троянца-вымогателя грозят пользователям сливом данных, если им не заплатят 5 тыс. рублей 1
18.10.2018 Российско-Белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года 2
13.10.2015 В Лионе прошел Фестиваль российской культуры FeelRussia 2
08.10.2015 10 и 11 октября в Лионе пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
10.09.2015 26 сентября Фестиваль российской культуры FeelRussia пройдет в Ханое 1
17.02.2011 Главным финансистом «Астероса» стал топ-менеджер «Шереметьево» 2
19.05.2010 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового терминала «Шереметьево» 1
21.01.2010 «Инталев» автоматизировал управленческий учет в De Novo 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Калинин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 12
Telegram Group 1983 4
Google LLC 11775 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
SAP SE 5277 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Oracle Corporation 6688 1
Cisco Systems 5114 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Инталев - Intalev 273 1
De Novo - Де Ново 44 1
Финансист 64 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Apple Inc 12101 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Meta Platforms 60 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Русский Стиль 44 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Вьетнамско-Российский совместный банк, ВРБ - Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB 1 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 4
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 4
4CIO 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 11
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 5
Google Android устройства-девайсы 720 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Trojan SMS - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы 60 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Google Android 13994 10
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
WhatsApp Messenger 1082 2
Apple iOS 7809 2
Apple - App Store 2890 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
ByteDance - TikTok 256 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Kaspersky Who Calls 40 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 14 4
Галов Дмитрий 41 3
Доронин Александр 5 2
Сланов Тимур 2 2
Мечетина Екатерина 2 2
Мирзоян Эрик 3 2
Carrick William - Каррик Уильям 2 2
Федотов Михаил 17 1
Васильев Антон 5 1
Аленников Денис 1 1
Кирюшин Сергей 83 1
Черемных Андрей 29 1
Карась Сергей 12 1
Бяков Юрий 42 1
Эренбург Михаил 39 1
Хохлов Игорь 25 1
Жумаханов Бекетжан 1 1
Варданян Раиса 1 1
Верещагин Нил 10 1
Спиваков Владимир 3 1
Михеева Галина 1 1
Садохо Валерий 1 1
Внуков Константин 1 1
Борченко Павел 37 1
Зубцова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Франция - Лион 22 4
Германия - Саксония - Дрезден 101 4
Аргентина - Аргентинская Республика 586 4
Франция - Французская Республика 7846 4
Италия - Милан 161 4
Вьетнам - Ханой 49 4
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 4
Китай - Шанхай 787 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 3
Бразилия - Федеративная Республика 2362 3
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 2
Казахстан - Республика 5526 1
Украина 7608 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Армения - Республика 2280 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 7 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Английский язык 6634 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Аренда 2416 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Социализм 58 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Академия хорового искусства имени В.С. Попова 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Подмосковные Вечера 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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