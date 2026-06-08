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Аргентина Буэнос-Айрес

Аргентина - Буэнос-Айрес

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
29.09.2020 G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины 1
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото 3
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
06.08.2018 АНО «Цифровая экономика» представила российский бизнес на G20-B20 Digital Economy Summit 1
21.05.2018 Москва впервые примет мировых лидеров по внедрению технологий умного города 1
17.04.2018 Стоимость умных городов к 2025 году превысит $2 трлн 1
03.11.2017 «Рэйдикс» будет работать с системным интегратором Shrinkit IT 1
17.07.2017 Цифровая реальность с интернетом вещей 2
19.11.2015 Москва стала лауреатом международной премии решений для развития города на Smart City ExpoWorld Congress в Барселоне 1
13.10.2015 В Лионе прошел Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
08.10.2015 10 и 11 октября в Лионе пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
10.09.2015 26 сентября Фестиваль российской культуры FeelRussia пройдет в Ханое 1
02.09.2015 19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
16.12.2014 Google переработал свой «революционный модульный смартфон» 1
12.05.2014 Глава «Крок»: О падении выручки, «отстреле» интеграторов IBM, зарубежных планах 1
24.12.2013 Город будущего: от инноваций к практике 1
21.11.2013 Ru-Center стал аккредитованным регистратором крупнейшего претендента на новые домены верхнего уровня 1
10.07.2013 Новое устройство не даст уснуть за рулем 1
30.11.2012 Москва заняла 12 место в рейтинге Networked Society City Index по уровню развития ИКТ-инфраструктуры 1
02.10.2012 Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY 1
20.06.2012 Facebook исследовал, какие места чаще всего упоминаются в соцсетях 1
24.04.2012 Eset открыла новый центр вирусных исследований в Канаде 1
11.03.2010 "Метро 2033". Скриншоты 1
06.03.2010 "Метро 2033". Видео 1
27.02.2010 "Метро 2033". Видео 1
17.02.2010 "Метро 2033". Скриншоты DX11 1
08.02.2010 "Метро 2033". Скриншоты 1
03.02.2010 "Метро 2033". Видео 1
29.01.2010 "Метро 2033". Дата выхода 1
14.01.2010 "Метро 2033": Скриншоты 1
08.01.2010 "Метро 2033". Видео 1
22.12.2009 "Метро 2033": Скриншоты 1
02.12.2009 "Метро 2033": Скриншоты 1
30.10.2009 "Метро 2033": Скриншоты 1
22.10.2009 THQ анонсирует "Метро 2033" 1
31.08.2009 Абсолютная мобильность: отправил SMS - получи деньги на счет 1
29.06.2009 ESA расширяет сеть станций слежения за спутниками 1

Публикаций - 68, упоминаний - 72

Аргентина и организации, системы, технологии, персоны:

4A Games 52 13
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 10
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 3
THQ 299 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 2
Microsoft Corporation 25647 2
Meta Platforms - Facebook 4599 2
AT&T Inc 1723 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 579 2
Google LLC 12566 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 99 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
Tyco International 85 1
Zynga Game Network 133 1
Digitel - Digital Telecommunications Philippines 14 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
eScan MicroWorld 20 1
Парадигма 165 1
Paysafe - Optimal Payments - Skrill - Moneybookers - Paysafecard - Neteller 20 1
Donuts Inc 18 1
Globant 3 1
Italtel 25 1
Zayo Group - 360networks 29 1
AOL Latin America 18 1
Netlab - Нетлаб 9 1
Ростелеком 10781 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 892 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5520 1
SAP SE 5557 1
Apple Inc 13026 1
IBM - International Business Machines Corp 9661 1
HP Inc. 5860 1
Oracle Corporation 7033 1
Toshiba Corporation 2976 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 1
ESET - ESET Software 1159 1
SAS Institute 1077 1
Citrix Systems 863 1
Крок - Croc 1926 1
Русский Стиль 45 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1838 4
ДаблМакс 3 3
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Microsoft - LinkedIn 692 2
Visa International 1986 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Lockheed Martin 777 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Транснефть Балтика 4 1
Toyota - Lexus 83 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 74 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Международный аэропорт Ванкувера - ИАТА: ИВР, ИКАО: CYVR 2 1
Вьетнамско-Российский совместный банк, ВРБ - Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB 1 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Принтбанк КБ 2 1
Южгипрокоммунстрой - Государственный зональный проектный институт 1 1
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Madrid–Barajas Airport - Барахас международный аэропорт Мадрида - IATA: MAD, ICAO: LEMD 2 1
Уральский трастовый банк 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 226 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Транснефть 333 1
JCB International 145 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
Coca-Cola Company 260 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Starbucks 91 1
Citi - Citibank 158 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2821 3
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3543 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 540 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1397 1
Парк Зарядье 49 1
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Фонд Росконгресс 24 1
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Microsoft Skype Out 35 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Microsoft CityNext 4 1
MasterCard Virtual - MasterCard Electronic 6 1
Microsoft Skype in - Microsoft Skype Online number 17 1
Google PuzzlePhone 6 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Google YouTube - Видеохостинг 2974 1
Google Android 15099 1
Apple iOS 8505 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3092 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 931 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 1
JavaScript - JS - язык программирования 1389 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
WordPress Foundation - WordPress 250 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Apache Hadoop 468 1
Apple Safari - браузер 888 1
Mozilla Firefox - браузер 1935 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 4
Калинин Дмитрий 37 4
Доронин Александр 6 3
Мирзоян Эрик 3 3
Сланов Тимур 2 2
Мечетина Екатерина 2 2
Carrick William - Каррик Уильям 2 2
Собянин Сергей 526 2
Архиповский Алексей 1 1
Степанов Антон 71 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Внедорожный Петр 20 1
Курникова Анна 27 1
Черемин Сергей 17 1
Саина Ирина 5 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Садохо Валерий 1 1
Михеева Галина 1 1
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
Спиваков Владимир 4 1
Варданян Раиса 1 1
Жумаханов Бекетжан 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Внуков Константин 1 1
Foster Norman - Фостер Норман 3 1
Зубцова Елена 1 1
Марков Дмитрий 80 1
Солонин Сергей 110 1
Лысенко Эдуард 317 1
Панков Александр 80 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 64 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 1
Яхина Ирина 40 1
Бобровников Борис 104 1
Ермолаев Артем 379 1
Морозов Вячеслав 17 1
Комиссаров Алексей 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 33
Аргентина - Аргентинская Республика 611 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 19
США - Нью-Йорк 3169 18
Япония - Токио 1018 18
Земля - планета Солнечной системы 10817 17
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1081 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5440 13
Европа 24872 12
Америка Латинская 1928 10
Италия - Милан 166 9
Франция - Французская Республика 8099 8
Бразилия - Федеративная Республика 2495 8
Украина 7896 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 8
Бразилия - Сан-Паулу 177 8
Испания - Королевство 3812 7
Китай - Шанхай 827 7
Франция - Лион 22 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13716 6
Америка Южная 883 6
Великобритания - Лондон 2427 6
Бразилия - Рио-де-Жанейро 92 5
Германия - Саксония - Дрезден 104 5
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 5
Вьетнам - Ханой 50 5
Мексика - Мехико 78 4
Азия - Азиатский регион 5871 4
Япония 13726 4
Сингапур - Республика 1933 4
Перу - Республика 292 4
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 193 4
Венесуэла - Боливарианская Республика 318 4
Чили - Сантьяго 31 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18854 3
Канада 5040 3
Италия - Итальянская Республика 4481 3
Дания - Копенгаген 155 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1111 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2995 14
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1460 14
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2672 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11615 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10758 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7332 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1612 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11118 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4452 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10105 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6622 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 2
Английский язык 6978 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5941 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3911 2
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6502 2
Аренда 2640 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3290 2
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Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 710 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2008 2
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 75 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 691 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5573 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3903 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12113 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5666 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3086 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5671 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6934 2
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Phys.org 972 1
Silicon 493 1
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Cellular News 234 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 1
ZDnet 663 1
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ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
AP - Associated Press 2007 1
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Nature 826 1
IDC - International Data Corporation 4965 3
Gartner - Гартнер 3647 2
HitWise 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 1
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UBA - Universidad de Buenos Aires - Университет Буэнос-Айреса 3 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 705 2
MACS - Школа новой экономики 7 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
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