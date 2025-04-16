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Netlab Нетлаб


NETLAB — российский дистрибьютор ИТ-решений, осуществляющий поставки по всей России. Партнерская сеть компании объединяет более 5 000 дилеров по всей стране. 


16.04.2025 «Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке 2
07.04.2025 Виктория Тарантина, Netlab: Мы растем за счет импортозамещения и развития собственных торговых марок 1
21.03.2023 Зафиксирована активность шпионского ПО, созданного при участии ЦРУ 2
08.02.2023 Netlab начинает дистрибуцию российских ИБП «Сайбер электро» 1
25.01.2023 Netlab и CyberPower подписали дистрибьюторское соглашение 1
05.02.2021 Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки 1
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
14.09.2001 DPI объявила о результатах программы "Золотая лихорадка" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Netlab и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1477 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 2
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 27 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Microsoft Corporation 24776 1
Apple Inc 12226 1
Softline - Софтлайн 2919 1
Oracle Corporation 6747 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
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Терем 65 1
Creative Technology 267 1
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 58 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 12 1
Microtek 51 1
Ланит - DPI Computers 19 1
Maxsun 2 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 26 1
ORIGO 16 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 210 1
Транснефть 306 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Starbucks 88 1
Транснефть Диаскан 1 1
Транснефть Балтика 3 1
Русский Стиль 44 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16295 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 3
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1464 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6895 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4108 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12329 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3327 1
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Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 1
WordPress Foundation - WordPress 228 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 113 1
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Joomla CMS 87 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3073 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1312 1
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Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 324 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5610 1
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Аренда 2464 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 830 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2785 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1906 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1469 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1574 1
Импортозамещение - параллельный импорт 505 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1527 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
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Rusbase 16 1
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ITResearch 120 1
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