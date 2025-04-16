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«Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке

«Инферит» (входит в ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и Netlab, широкопрофильный российский дистрибьютор компьютерной техники и комплектующих, объявляют о подписании партнерского соглашения. Партнерство направлено на расширение доступности решений «Инферит» для бизнеса и государственных заказчиков на всей территории России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Netlab — российский дистрибьютор ИТ-решений, осуществляющий поставки по всей России. Партнерская сеть компании объединяет более 5000 дилеров по всей стране. Сотрудничество позволяет расширить линейку инфраструктурных решений, а также предоставляет партнерам доступ к полному ассортименту продукции «Инферит», включая серверное и компьютерное оборудование; операционные системы для серверов и рабочих устройств класса Enterprise Linux; ПО для инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов, оптимизации облачных затрат, а также комплексные решения для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечек и кибератак. Благодаря сотрудничеству с Netlab вендор «Инферит» продолжает расширять географию присутствия в регионах России.

Решения «Инферит» включены в Реестр российского ПО Минцифры и отечественного оборудования Минпромторга, соответствуют всем требованиям законодательства России. Серверное оборудование, софтверные и программные решения «Инферит» будут доступны для заказа на официальном сайте или через B2B-кабинет Netlab.

«Netlab — это один из старейших и крупнейших игроков на отечественном рынке, который зарекомендовал себя как надежный партнер в сфере ИТ. Наше сотрудничество основано на обоюдной заинтересованности в совместном развитии и обмене опытом, что позволит нам не только укрепить позиции на рынке, но и предоставить нашим клиентам качественные и эффективные решения для ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что объединение наших компетенций позволит нам реализовать совместные проекты, способствуя стабильному развитию в отрасли», — сказал Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».

«Мы высоко ценим партнерство с “Инферит”, которое позволяет нам расширить линейку решений для наших клиентов. Вместе мы создаем синергию, которая помогает клиентам эффективно решать задачи цифровой трансформации и достигать стратегических целей», — отметил Андрей Сунгуров, руководитель направления импортозамещения.

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