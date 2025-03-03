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Епишин Олег


03.03.2025 Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ 1
12.12.2024 «Сомерс» (ГК Softline) начала выпуск первого отечественного платежного терминала 1
15.11.2024 Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры 1
11.11.2024 SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline) 1
02.11.2024 Ноутбуки Inferit Silver включены в реестр отечественного оборудования 1
24.10.2024 Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) обновил линейку Inferit Silver, представив ноутбуки второго поколения 1
30.09.2024 Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS 1
18.09.2024 Благотворительный фонд «Форпост помощи» передал курским школьникам ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) для дистанционного обучения 1
13.09.2024 Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК 1
05.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с линейкой ПК «Инферит» 1
12.08.2024 Автоматизированные рабочие места «Инферит» (ГК Softline) внесены в реестр отечественного оборудования 1
17.06.2024 «Инферит» запустила розничные продажи ноутбуков Inferit Compact 1
08.04.2024 Россиян хотят отучить от iPhone, iPad и MacBook. Местные лоббируют запрет параллельного импорта техники, чтобы покупали отечественное 1
28.02.2024 Российский бизнес полюбил отечественные ПК. Закупки растут гигантскими темпами 1
29.01.2024 Русская смекалка: Найден элегантный способ экономить на «железе» и не терять в производительности ПК и ноутбуков 1
22.09.2023 OCS начинает сотрудничество с вендором «Инферит» 1
05.09.2023 Merlion и ИТ-вендор «Инферит» подписали дистрибьюторское соглашение 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Епишин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2858 12
Intel Corporation 12228 3
Softline - Инферит - Инферит ОС 55 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 857 3
Merlion - Мерлион 814 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 2
ICL ГК 389 2
HP Inc. 5695 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 2
Merlion iRU - Деловой офис 309 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 47 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Apple Inc 12158 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Ланит - diHouse - Дихаус 193 1
Samsung Electronics 10296 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1167 1
LG Electronics 3620 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Dell EMC 5037 1
DEXP 53 1
Ростелеком 9770 1
Lenovo Group 2297 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 2
Unsplash 845 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 283 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3245 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9385 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16213 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 7
DDR - Double data rate 2748 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13872 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9454 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4257 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9680 4
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2819 3
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ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 326 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6074 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 246 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 8
Linux OS 10040 6
Softline - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa 12 6
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 106 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 391 3
NVision Барьер 659 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1345 2
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
FreePik 1038 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 37 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 836 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 118 1
Apple iPad 3867 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Samsung Galaxy 962 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 1
Delta Computers - Бобёр ПК - Бобёр BBiH2 - Ворон ПК 12 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 15 1
Apple macOS 2076 1
Microsoft Windows 15749 1
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 6 1
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Осипов Александр 87 1
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Фролов Павел 84 1
Смирнов Андрей 45 1
Шамбер Елена 2 1
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Бородастов Алексей 4 1
Сюзяев Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 3
Казахстан - Республика 5573 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 142 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 172 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 104 1
Россия - СФО - Новосибирск 4336 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1746 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 1
Льготы - Льготные кредиты 141 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1333 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8101 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1250 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5689 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2277 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6314 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 1
Ведомости 1029 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
ITResearch 119 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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