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Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры

Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской Центр Цифровой Трансформации» модернизировало инфраструктуру, выбрав моноблоки Inferit Versa от российского ИТ-вендора «Инферит». Этот шаг направлен на повышение эффективности работы и улучшение производительности труда сотрудников районных администраций города. Моноблоки обладают широкими возможностями для апгрейда и внесены в реестр отечественного оборудования Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Каждые пять лет в мэрии города Новосибирска проводится плановое обновление компьютерного оборудования. В числе главных требований к ПК организация предъявляет наличие увеличенной гарантии до трех лет, возможность самостоятельного апгрейда пользователем, предустановленную операционную систему и оптимальное соотношение цены и производительности.

Важным фактором для заказчика является работа с российской компанией и производство компьютеров в России — это требование законодательства. Также имеют большое значение соблюдение контрагентом сроков поставки и оптимальная стоимость устройств — в рамках бюджета важно было закупить максимальное количество оборудования.

«Городской Центр Цифровой Трансформации» выбрал моноблоки Inferit Versa российского ИТ-вендора «Инферит» в следующей конфигурации: диагональ дисплея — 23,8 дюйма; процессор Intel Core i5-12400 Alder Lake с частотой 2,5 ГГц и встроенной графикой UHD 730; оперативная память 16 ГБ; хранилище SSD 512 ГБ M.2; материнская плата H610M-T; каждый моноблок оснащен необходимым периферийным оборудованием — клавиатурой и мышью.

Моноблоки Inferit Versa входят в реестр российского оборудования Минпромторга и соответствуют всем требованиям заказчика. ИТ-вендор «Инферит» предлагает базовую гарантию до одного года и расширенную — три года. Моноблоки поддерживают возможность модернизации, их можно дополнять платами оперативной памяти, новыми SSD или HDD хранилищами. Производственная мощность завода «Инферит Техника» во Фрязино составляет 300 000 единиц компьютерного и серверного оборудования и 60 000 электронных модулей, таких как материнские платы, платы RAM и SSD в год; вендор обеспечивает оперативную поставку устройств в любую точку России — в том числе за Полярный круг по «зимнику».

Устройства Inferit Versa установлены в районных администрациях города Новосибирска, для офисной работы их используют более 200 сотрудников. Заказчик отметил высокое качество и конкурентоспособную цену, предлагаемые российским ИТ-вендором.

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Реализация данного проекта полностью соответствует стратегии развития Softline, направленной на укрепление позиций компании как ведущего поставщика отечественных ИТ-решений и услуг.

«С каждым годом требования к отечественной продукции растут. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы обеспечить клиентов качественными решениями, соответствующими этим требованиям. Мы гордимся тем, что нам доверяют государственные организации, и рады возможности обеспечить их надежным оборудованием», — сказал Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».

«Благодаря ГК Softline достигнута поставленная руководством цель по замене устаревшего оборудования. По статистике обращений в техническую поддержку заявок о неисправности данного оборудования не поступало, — сказал Роман Сюзяев, директор Муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Городской Центр Цифровой Трансформации».

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