4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости

Вышел OLED-монитор AOC Agon PRO AG276UZD с 4K и 240 Гц Бренд AOC представил на российском рынке флагманскую модель Agon PRO AG276UZD. Девайс представляет собой 26,5‑дюймовый QD‑OLED монитор с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц. Модель ориентирована на требовательных геймеров и профессионалов, которым важно сочетание максимальной четкости изображения и высокой с

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж о не значит, что стоит жертвовать качеством картинки — особенно когда речь заходит о 4K. Разрешение Ultra HD обеспечивает вчетверо большую детализацию по сравнению с Full HD, и на экранах с диа

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной VB-T2, DVB-S, DVS-S2).Экран Диагональ Hisense 85U7S PRO составляет 215 см, разрешение — полноценные 4К, 3840 x 2160 пикселей. Если отображаемый контент имеет меньшее разрешение, активируется «у

Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые ым брендом. Возможности новых ТВ Каждый телевизор из нового квинтета Xiaomi поддерживает разрешение Ultra HD. Оно составляет 3840х2160 пикселей и более известно под названием 4К. Поддержка карт

В России представлен монитор Acer Nitro VG270KV4 с 4K и до 320 Гц cer представила на российском рынке игровой монитор Nitro VG270KV4, в котором высочайшее разрешение 4K сочетается с впечатляющей плавностью до 320 Гц благодаря технологии DFR. В основе устройст

Новый монитор Acer Predator X32X5: 4K Penta Tandem QD-OLED, 240 Гц и полноценный USB-хаб в одном корпусе и органических светоизлучающих слоев, которая ярче и долговечнее обычных дисплеев) и разрешением 4K UHD. Модель Predator X32X5 предлагает максимальное качество изображения, предельную скорость

Новый Acer Predator X32X — премиальный изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров премиальный уровень визуального погружения. Модель предлагает 32‑дюймовую диагональ, разрешение 4K UHD и частоту обновления до 240 Гц. Это универсальный инструмент как для соревновательного ге

На российском рынке доступен монитор Acer Predator X32X2 — флагман с 4K QD-OLED и частотой 240 Гц ксимум технологий без компромиссов. В нём установлена 31,5‑дюймовая панель QD‑OLED с разрешением 4K UHD и частотой обновления до 240 Гц, которая формирует изображение с высокой детализацией, гл

На российском рынке появился универсальный UltraHD-монитор на IPS-матрице Acer EK271KL1M овых задач. Построенный на плоской IPS-матрице с диагональю 27 дюймов монитор получил разрешение до UltraHD. Особенность новинки – поддержка технологии DFR (Dynamic Frequency & Resolution), упр

На российском рынке представлен профессиональный монитор Acer ProCreator PE320QKX с QD‑OLED ика и правильная цветопередача. Новинка предлагает широкую 32-дюймовую панель QD‑OLED с разрешением 4K UHD, что подходит для работы с графикой, видео, анимацией, архитектурой, разработки игр и

На российском рынке появился новый крупноформатный игровой монитор Acer Nitro XV320QKP0 отой обновления или разрешением изображения. В новинке доступны два варианта: 160 Гц при разрешении 4К или 320 Гц при разрешении FHD — оба работают при подключении по HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4

В продажу поступил DLP-проектор Acer X1827 шний кинотеатр и игровую установку в одном устройстве. Acer X1827 предлагает нативное разрешение 4K UHD (3840x2160), яркость 4000 ANSI люмен и широкий набор мультимедийных функций, включая спец

На рынке России появился игровой монитор Acer Nitro XV275KP5 ть цвета и максимальная производительность. Модель получила 27-дюймовую IPS‑панель с разрешением 4K UHD, подсветкой Mini‑LED со 1152 зонами локального затемнения, частоту обновления 160 Гц и ра

«М.видео»: россияне активно переходят на мониторы с 2K и 4K-разрешением идео» отмечает устойчивый рост интереса покупателей к мониторам с повышенным разрешением. За январь-сентябрь 2025 г. доля устройств с разрешением 2К (1440p) в продажах увеличилась с 15,4% до 24,5%, а 4К (2160p) — с 3,8% до 7,8%. В совокупности такие модели заняли около трети всех проданных мониторов в России, тогда как годом ранее на них приходилось менее 20%. Об этом CNews сообщили предста

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену лоть до 144 Гц, и один HDMI 2.0. При подключении к консолям текущего поколения порты будут выдавать 4К и 120 Гц. Также есть два USB Type-A для флешек, внешних жестких дисков и периферии; 3,5-ми

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM ьшая — 2,8 см. Dreame AuraFrame QLED 4K TV Q100F Экран QLED+ с прямой подсветкой получил разрешение 4К и матовое антибликовое покрытие, чтобы при ярком свете картинка хорошо читалась. Из поддер

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году ступных моделях. Онлайн-кинотеатры, видеохостинги и операторы кабельного давно предлагают контент в Ultra HD. Наиболее простые и доступные телевизоры имеют разрешение HD или 720р — 1280 х 720 т

Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ ят тепло от процессора и корпуса, поддерживая комфортную температуру даже во время длительных игровых сессий. Фотовозможности: Съемка ночью в высоком качестве с ИИ вспышкой и запись видео под водой в 4K Серия смартфонов Reno14 оснащена сверхъяркой ИИ вспышкой, которая подбирает оптимальное освещение для снимков в любых условиях. В Reno14 установлена тройная вспышка, включая отдельный модуль

Лазерный проектор 4K Hisense M2 Pro доступен российским потребителям ора». Функционал мини-проектора Hisense M2 Pro стремится к максимуму. Для проецирования изображения 4K система DLP управляет работой 2,07 миллиона микрозеркал. Трехцветный лазерный источник све

Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом B322QK. Это флагманское решение в линейке CB2 сочетает в себе 32-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K UHD, точную цветопередачу, эргономичную конструкцию и широкий набор интерфейсов, необходим

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить нения, что гарантирует насыщенную цветопередачу и высокую контрастность 50 000 000:1. Разрешение 4K UHD – стандартный показатель для больших телевизоров. Также технология позволяет добиться реа

В России начались продажи UltraHD-монитора Acer Nitro XV275K В России в продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XV275K с 27-дюймовой UltraHD IPS-матрицей, яркостью 400 нит и частотой обновления до 60 Гц. Плотность пикселей — 163 ppi. Монитор обеспечивает высокое качество изображения в играх и других задачах. Стойка позволяет

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж ирать модель с разрешением HD, от 32 до 40 дюймов уже подойдет Full HD, больше — уже можно купить и 4K-телевизор. Матрица. У телевизора с IPS-матрицей будет лучше угол обзора и более четкое изо

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К : система распознает до семи оттенков и корректирует изображение. Разрешение составляет полноценные 4К, то есть — 3840 x 2160. Размер проекции может варьироваться в диапазоне от 65 до 300 дюймо

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж картину из коллекции Третьяковки. Что касается экрана, то тут установлен QLED-дисплей с разрешением Ultra HD (4K). Яркость достигает приличных 450 кд/м2, поддерживаются технологии МЕМС и HDR10,

Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К лей, младшая из которых готова предложить покупателям экран на 43 дюйма по диагонали при разрешении 4К или 3840х2160 пикселей. Старт продаж в КНР назначен на 14 февраля 2025 г. В России телевиз

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM нтерфейсов достаточный: например, здесь есть целых 2 разъема HDMI 2.1, поддерживающих разрешение до 4K при 144 Гц. Модуль Wi-Fi 6 гарантирует стабильное подключение. Звук реализован в виде двух

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж нства, удобной работы с несколькими приложениями, презентаций или игр. OLED-мониторы с разрешением 4K отличаются высокой контрастностью, яркостью и точной цветопередачей, поэтому подойдут для

Монитор RDW Computers диагональю 31,5 дюйма и разрешением 4К стал первым в государственном каталоге промышленной продукции ных наших устройств на рынке. Наша компания первыми в России выпустила мониторы с разрешениями 2К и 4К для монитора с диагональю 27 дюймов, а также изогнутые мониторы. И вот, в начале 2025 г.,

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K елей функций. Телевизор Starwind SW-LED55UG403 — не исключение: он транслирует контент в разрешении 4К, может стать частью умного дома c YaOS от Яндекса, при этом его цена не завышена.Техническ

Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления . Дисплей и звук Экраны всех новых телевизоров Xiaomi Redmi Smart TV X 2025 поддерживают разрешение Ultra HD, более известное как 4К. В пикселях это 3840х2160. Используются матрицы IPS – OLED-э

«Труконф‎» представила новую версию футуристичного бокса для голографической видеосвязи Компания «Труконф‎» представила новый комплекс для 4K-видеоконференцсвязи с эффектом живого присутствия совместно с дубайской компанией IAORA. В

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант Технические характеристики Модель Hyundai H-LED75BU7009 Диагональ экрана 75 дюймов Процессор изображения Mali G52 MP2 Разрешение 4K Ultra HD 3840 x 2160 пикселей Соотношение сторон 16:9 Максимальная яркость 350 кд/м2 Контрастность 6000:1 Углы обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов Время отклика 6,5 мс Частота обн

Геймерский UltraHD-монитор Acer Nitro VG270KL тейлерами начаты продажи игрового монитора Acer Nitro VG270KLbmiipx с диагональю экрана 27 дюймов и 4К-разрешением. IPS-матрица новинки с плотностью пикселей 163 ppi работает с частотой обновле

Игровой UHD-монитор AOPEN Fire Legend XV5 с частотой обновления до 160 Гц FRC матрица IPS с цветовой палитрой 1,07 млрд оттенков. Диагональ монитора – 27 дюйма, разрешение – Ultra HD 3840x2160 пикселей, что эквивалентно 163 PPI (пикселей на дюйм). Еще одной особеннос

XGIMI представляет ультракороткофокусный умный проектор с разрешением 4K AURA 2 Компания XGIMI представляет новейший проектор премиум-класса AURA 2. Этот умный ультракороткофокусный проектор с разрешением 4K изменит представления о просмотре видео дома благодаря новейшим технологиям и элегантному дизайну. Об этом CNews сообщили представители XGIMI. AURA 2 — это первый проектор компании, в которо

«Телемост» запустил новые возможности для всех пользователей: демонстрация экрана в 4К и встречи на 500 участников и поддерживая высокое качество технологий на уровне всего Яндекса», — ведущий разработчик интерфейсов Yandex Infrastructure Игорь Шеко. Появилась возможность шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Участники встреч смогут демонстрировать презентации, отчеты и другие материалы с максимально высокой чёткостью. Кроме того, в сервисе теперь есть индикация говорящих участников и можно пара

4К-видеорегистратор Digma с высокой детализацией изображения гистраторов и запустил в продажу новую модель FreeDrive 401. Об этом CNews сообщили представители Digma. Freedrive 401 – это компактное устройство с разрешением камеры 4 Мп и высоким качеством записи 4К (2160p), что позволяет четко отображать различные мелкие детали дороги и номера соседних автомобилей, даже в темное время суток. Угол обзора в 170° позволяет в полном формате рассмотреть всю

Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки ых типов подсветок шлейфов. Также Predator X32QFS предлагает большой экран 31,5 дюйма с разрешением 4К и частотой обновления 150 Гц. Основные характеристики Predator X32QFS: диагональ 31,5 дюйм