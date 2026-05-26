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4K UHD 4K Ultra HD Ultra High Definition Television UHDTV Телевидение сверхвысокой чёткости

4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости

СОБЫТИЯ

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26.05.2026 Вышел OLED-монитор AOC Agon PRO AG276UZD с 4K и 240 Гц

Бренд AOC представил на российском рынке флагманскую модель Agon PRO AG276UZD. Девайс представляет собой 26,5‑дюймовый QD‑OLED монитор с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц. Модель ориентирована на требовательных геймеров и профессионалов, которым важно сочетание максимальной четкости изображения и высокой с
24.05.2026 Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

о не значит, что стоит жертвовать качеством картинки — особенно когда речь заходит о 4K. Разрешение Ultra HD обеспечивает вчетверо большую детализацию по сравнению с Full HD, и на экранах с диа
30.04.2026 Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

VB-T2, DVB-S, DVS-S2).Экран Диагональ Hisense 85U7S PRO составляет 215 см, разрешение — полноценные , 3840 x 2160 пикселей. Если отображаемый контент имеет меньшее разрешение, активируется «у
17.04.2026 Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые

ым брендом. Возможности новых ТВ Каждый телевизор из нового квинтета Xiaomi поддерживает разрешение Ultra HD. Оно составляет 3840х2160 пикселей и более известно под названием 4К. Поддержка карт
23.03.2026 В России представлен монитор Acer Nitro VG270KV4 с 4K и до 320 Гц

cer представила на российском рынке игровой монитор Nitro VG270KV4, в котором высочайшее разрешение 4K сочетается с впечатляющей плавностью до 320 Гц благодаря технологии DFR. В основе устройст
18.03.2026 Новый монитор Acer Predator X32X5: 4K Penta Tandem QD-OLED, 240 Гц и полноценный USB-хаб в одном корпусе

и органических светоизлучающих слоев, которая ярче и долговечнее обычных дисплеев) и разрешением 4K UHD. Модель Predator X32X5 предлагает максимальное качество изображения, предельную скорость

13.03.2026 Новый Acer Predator X32X — премиальный изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров

премиальный уровень визуального погружения. Модель предлагает 32‑дюймовую диагональ, разрешение 4K UHD и частоту обновления до 240 Гц. Это универсальный инструмент как для соревновательного ге
06.03.2026 На российском рынке доступен монитор Acer Predator X32X2 — флагман с 4K QD-OLED и частотой 240 Гц

ксимум технологий без компромиссов. В нём установлена 31,5‑дюймовая панель QD‑OLED с разрешением 4K UHD и частотой обновления до 240 Гц, которая формирует изображение с высокой детализацией, гл
06.02.2026 На российском рынке появился универсальный UltraHD-монитор на IPS-матрице Acer EK271KL1M

овых задач. Построенный на плоской IPS-матрице с диагональю 27 дюймов монитор получил разрешение до UltraHD. Особенность новинки – поддержка технологии DFR (Dynamic Frequency & Resolution), упр
28.01.2026 На российском рынке представлен профессиональный монитор Acer ProCreator PE320QKX с QD‑OLED

ика и правильная цветопередача. Новинка предлагает широкую 32-дюймовую панель QD‑OLED с разрешением 4K UHD, что подходит для работы с графикой, видео, анимацией, архитектурой, разработки игр и

15.01.2026 На российском рынке появился новый крупноформатный игровой монитор Acer Nitro XV320QKP0

отой обновления или разрешением изображения. В новинке доступны два варианта: 160 Гц при разрешении или 320 Гц при разрешении FHD — оба работают при подключении по HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4
24.11.2025 В продажу поступил DLP-проектор Acer X1827

шний кинотеатр и игровую установку в одном устройстве. Acer X1827 предлагает нативное разрешение 4K UHD (3840x2160), яркость 4000 ANSI люмен и широкий набор мультимедийных функций, включая спец
21.11.2025 На рынке России появился игровой монитор Acer Nitro XV275KP5

ть цвета и максимальная производительность. Модель получила 27-дюймовую IPS‑панель с разрешением 4K UHD, подсветкой Mini‑LED со 1152 зонами локального затемнения, частоту обновления 160 Гц и ра
28.10.2025 «М.видео»: россияне активно переходят на мониторы с 2K и 4K-разрешением

идео» отмечает устойчивый рост интереса покупателей к мониторам с повышенным разрешением. За январь-сентябрь 2025 г. доля устройств с разрешением 2К (1440p) в продажах увеличилась с 15,4% до 24,5%, а (2160p) — с 3,8% до 7,8%. В совокупности такие модели заняли около трети всех проданных мониторов в России, тогда как годом ранее на них приходилось менее 20%. Об этом CNews сообщили предста
25.09.2025 Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

лоть до 144 Гц, и один HDMI 2.0. При подключении к консолям текущего поколения порты будут выдавать и 120 Гц. Также есть два USB Type-A для флешек, внешних жестких дисков и периферии; 3,5-ми
08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

ьшая — 2,8 см. Dreame AuraFrame QLED 4K TV Q100F Экран QLED+ с прямой подсветкой получил разрешение и матовое антибликовое покрытие, чтобы при ярком свете картинка хорошо читалась. Из поддер
18.08.2025 За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

ступных моделях. Онлайн-кинотеатры, видеохостинги и операторы кабельного давно предлагают контент в Ultra HD. Наиболее простые и доступные телевизоры имеют разрешение HD или 720р — 1280 х 720 т
15.08.2025 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ

ят тепло от процессора и корпуса, поддерживая комфортную температуру даже во время длительных игровых сессий. Фотовозможности: Съемка ночью в высоком качестве с ИИ вспышкой и запись видео под водой в 4K Серия смартфонов Reno14 оснащена сверхъяркой ИИ вспышкой, которая подбирает оптимальное освещение для снимков в любых условиях. В Reno14 установлена тройная вспышка, включая отдельный модуль
07.08.2025 Лазерный проектор 4K Hisense M2 Pro доступен российским потребителям

ора». Функционал мини-проектора Hisense M2 Pro стремится к максимуму. Для проецирования изображения 4K система DLP управляет работой 2,07 миллиона микрозеркал. Трехцветный лазерный источник све
07.07.2025 Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом

B322QK. Это флагманское решение в линейке CB2 сочетает в себе 32-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K UHD, точную цветопередачу, эргономичную конструкцию и широкий набор интерфейсов, необходим
26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

нения, что гарантирует насыщенную цветопередачу и высокую контрастность 50 000 000:1. Разрешение 4K UHD – стандартный показатель для больших телевизоров. Также технология позволяет добиться реа
09.04.2025 В России начались продажи UltraHD-монитора Acer Nitro XV275K

В России в продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XV275K с 27-дюймовой UltraHD IPS-матрицей, яркостью 400 нит и частотой обновления до 60 Гц. Плотность пикселей — 163 ppi. Монитор обеспечивает высокое качество изображения в играх и других задачах. Стойка позволяет
09.04.2025 Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

ирать модель с разрешением HD, от 32 до 40 дюймов уже подойдет Full HD, больше — уже можно купить и 4K-телевизор. Матрица. У телевизора с IPS-матрицей будет лучше угол обзора и более четкое изо
27.02.2025 Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

: система распознает до семи оттенков и корректирует изображение. Разрешение составляет полноценные , то есть — 3840 x 2160. Размер проекции может варьироваться в диапазоне от 65 до 300 дюймо
17.02.2025 Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

картину из коллекции Третьяковки. Что касается экрана, то тут установлен QLED-дисплей с разрешением Ultra HD (4K). Яркость достигает приличных 450 кд/м2, поддерживаются технологии МЕМС и HDR10,
12.02.2025 Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К

лей, младшая из которых готова предложить покупателям экран на 43 дюйма по диагонали при разрешении или 3840х2160 пикселей. Старт продаж в КНР назначен на 14 февраля 2025 г. В России телевиз
10.02.2025 Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

нтерфейсов достаточный: например, здесь есть целых 2 разъема HDMI 2.1, поддерживающих разрешение до 4K при 144 Гц. Модуль Wi-Fi 6 гарантирует стабильное подключение. Звук реализован в виде двух
21.01.2025 Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

нства, удобной работы с несколькими приложениями, презентаций или игр.  OLED-мониторы с разрешением 4K  отличаются высокой контрастностью, яркостью и точной цветопередачей, поэтому подойдут для
15.01.2025 Монитор RDW Computers диагональю 31,5 дюйма и разрешением 4К стал первым в государственном каталоге промышленной продукции

ных наших устройств на рынке. Наша компания первыми в России выпустила мониторы с разрешениями 2К и для монитора с диагональю 27 дюймов, а также изогнутые мониторы. И вот, в начале 2025 г.,

17.12.2024 Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

елей функций. Телевизор Starwind SW-LED55UG403 — не исключение: он транслирует контент в разрешении , может стать частью умного дома c YaOS от Яндекса, при этом его цена не завышена.Техническ
25.11.2024 Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления

. Дисплей и звук Экраны всех новых телевизоров Xiaomi Redmi Smart TV X 2025 поддерживают разрешение Ultra HD, более известное как 4К. В пикселях это 3840х2160. Используются матрицы IPS – OLED-э
18.10.2024 «Труконф‎» представила новую версию футуристичного бокса для голографической видеосвязи

Компания «Труконф‎» представила новый комплекс для 4K-видеоконференцсвязи с эффектом живого присутствия совместно с дубайской компанией IAORA. В
10.10.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Технические характеристики Модель Hyundai H-LED75BU7009 Диагональ экрана 75 дюймов Процессор изображения Mali G52 MP2 Разрешение 4K Ultra HD 3840 x 2160 пикселей Соотношение сторон 16:9 Максимальная яркость 350 кд/м2 Контрастность 6000:1 Углы обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов Время отклика 6,5 мс Частота обн
27.09.2024 Геймерский UltraHD-монитор Acer Nitro VG270KL

тейлерами начаты продажи игрового монитора Acer Nitro VG270KLbmiipx с диагональю экрана 27 дюймов и -разрешением. IPS-матрица новинки с плотностью пикселей 163 ppi работает с частотой обновле
19.09.2024 Игровой UHD-монитор AOPEN Fire Legend XV5 с частотой обновления до 160 Гц

FRC матрица IPS с цветовой палитрой 1,07 млрд оттенков. Диагональ монитора – 27 дюйма, разрешение – Ultra HD 3840x2160 пикселей, что эквивалентно 163 PPI (пикселей на дюйм). Еще одной особеннос
06.09.2024 XGIMI представляет ультракороткофокусный умный проектор с разрешением 4K AURA 2

Компания XGIMI представляет новейший проектор премиум-класса AURA 2. Этот умный ультракороткофокусный проектор с разрешением 4K изменит представления о просмотре видео дома благодаря новейшим технологиям и элегантному дизайну. Об этом CNews сообщили представители XGIMI. AURA 2 — это первый проектор компании, в которо
07.08.2024 «Телемост» запустил новые возможности для всех пользователей: демонстрация экрана в 4К и встречи на 500 участников

и поддерживая высокое качество технологий на уровне всего Яндекса», — ведущий разработчик интерфейсов Yandex Infrastructure Игорь Шеко. Появилась возможность шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Участники встреч смогут демонстрировать презентации, отчеты и другие материалы с максимально высокой чёткостью. Кроме того, в сервисе теперь есть индикация говорящих участников и можно пара
31.07.2024 4К-видеорегистратор Digma с высокой детализацией изображения

гистраторов и запустил в продажу новую модель FreeDrive 401. Об этом CNews сообщили представители Digma. Freedrive 401 – это компактное устройство с разрешением камеры 4 Мп и высоким качеством записи (2160p), что позволяет четко отображать различные мелкие детали дороги и номера соседних автомобилей, даже в темное время суток. Угол обзора в 170° позволяет в полном формате рассмотреть всю
19.07.2024 Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки

ых типов подсветок шлейфов. Также Predator X32QFS предлагает большой экран 31,5 дюйма с разрешением и частотой обновления 150 Гц. Основные характеристики Predator X32QFS: диагональ 31,5 дюйм
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Технические характеристики Диагональ экрана 55 дюймов Разрешение 4K Ultra HD 3840 x 2160 пикселей Формат экрана 16:9 Максимальная яркость 500 кд/м2 Контрастность 1 500 000:1 Углы обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов Время отклика 6 мс Частота обнов

Публикаций - 3897, упоминаний - 5607

4K UHD и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10986 594
Sony 6718 358
Apple Inc 13049 339
Intel Corporation 12769 326
Xiaomi 2181 322
Nvidia Corp 3938 310
LG Electronics 3725 296
Google LLC 12589 262
Huawei 4492 248
Microsoft Corporation 25684 221
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15511 202
AMD - Advanced Micro Devices 4620 172
Acer Group - Acer Inc 2754 167
Lenovo Group 2424 163
HP Inc. 5868 151
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 137
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 129
Yandex - Яндекс 9076 123
Qualcomm Technologies 1965 101
Philips 2096 91
MediaTek - Ralink 590 91
Toshiba Corporation 2979 90
Ростелеком 10850 90
Dell EMC 5163 88
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 88
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 234 86
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 570 83
Триколор - Национальная спутниковая компания 386 80
МегаФон 10584 78
Canon 1436 72
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 302 71
BBK OPPO Electronics 471 70
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 771 68
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 65
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 905 65
Lenovo Motorola 3558 61
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 376 60
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4855 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 54
Nikon 646 54
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2895 149
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 88
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 83
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 58
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 57
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 53
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1855 51
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 318 34
Carl Zeiss AG 307 33
Hyundai Motor Company 433 32
TÜV Rheinland Group 178 31
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 492 30
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2386 29
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 151 29
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 28
Россети Ленэнерго 1698 27
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1242 24
Связной ГК 1399 23
Walt Disney Company 644 22
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 21
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 127 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 17
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1048 14
Warner Bros. International Television Distribution 286 14
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 134 12
Евросеть 1421 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 10
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 192 10
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 10
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 10
Геометрия НПО 159 10
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 10
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 9
101Hotels.com 456 9
Газпром ПАО 1483 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 8
SoftBank Group 283 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5588 251
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 62
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3406 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3047 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3566 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3180 11
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 11
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 6
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2319 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1670 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 289 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 98
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1510 86
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 45
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 262 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 13
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 13
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 13
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 12
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 7
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 7
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 6
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 5
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 68 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 61 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 4
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 4
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 4
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Linux Foundation 196 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6434 1414
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22382 1389
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26490 1281
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13149 1198
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60915 1081
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7495 1023
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13383 1023
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10209 1007
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27097 988
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10539 959
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18194 872
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27998 854
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4177 831
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9633 817
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10558 790
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7874 704
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 702
USB Type-C - USB-C - USB 3 2338 650
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1252 593
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 572
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3119 572
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 564
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11443 552
Контрастность 3014 549
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14674 548
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 543
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17815 539
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7840 531
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10693 524
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21572 490
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2314 484
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8668 456
Наушники - Headphones 4428 452
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 452
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3423 438
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4508 419
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 416
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4168 394
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9991 393
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 390
Google Android 15134 668
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 398
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 313
Microsoft Windows 16777 265
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 249
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1367 227
Apple iPhone - серия смартфонов 7564 211
Apple iOS 8529 206
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 198
Intel Core - Семейство процессоров 1246 189
Google YouTube - Видеохостинг 2982 186
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 567 183
Google Android TV 376 177
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 368 176
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 173
Linux OS 11410 157
Apple iPhone 6 4861 155
Microsoft Windows 10 1930 153
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 150
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 142
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 441 135
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 550 130
Google Play - Google Store - Google Android Market 3523 127
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1595 124
Nvidia GeForce GTX 523 120
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 289 120
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 120
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4146 118
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 115
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 104
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 441 104
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 282 100
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 471 99
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 321 99
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 864 99
Samsung Galaxy 1025 97
Intel Core i - Cерия процессоров 534 90
Samsung Galaxy Note 701 88
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 428 87
Apple MacBook - серия ноутбуков 1063 87
Одинцов Дмитрий 119 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 17
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 15
Готальский Михаил 95 13
Путин Владимир 3444 12
Макаров Александр 46 11
Ширшов Павел 76 11
Двинина Олеся 85 11
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 10
Тоболь Александр 39 9
Мезин Сергей 36 9
Никифоров Николай 1138 8
Ксенин Алекс 311 8
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 92 7
Евдокимов Андрей 95 7
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 7
Пахомов Александр 132 7
Зимин Константин 99 7
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 21 7
Осеевский Михаил 349 6
Волин Алексей 122 6
Бровко Василий 59 6
Бельская Яна 11 6
Jun Lei - Цзунь Лей 46 6
Upton Eben - Аптон Эбен 12 6
Березной Андрей 77 6
Цой Иннокентий 50 6
Мазуренко Илья 13 6
Беляева Татьяна 29 6
Коваленко Павел 68 6
Савушкин Алексей 46 6
Шадаев Максут 1206 5
Резников Олег 20 5
Соловенчук Александр 153 5
Безруков Андрей 32 5
Наумов Максим 100 5
Медведев Дмитрий 1664 5
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 5
Сергеев Иван 74 5
Беленький Валерий 32 5
Россия - РФ - Российская федерация 164349 1961
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18934 541
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 471
Европа 24896 301
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47240 279
Япония 13751 191
Южная Корея - Республика 7007 171
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 155
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 120
Индия - Bharat 5834 114
Китай - Тайвань 4230 100
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13753 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 94
Германия - Федеративная Республика 13143 92
Азия - Азиатский регион 5884 73
Беларусь - Белоруссия 6244 69
Франция - Французская Республика 8135 56
Земля - планета Солнечной системы 10826 46
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 41
Армения - Республика 2432 37
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 35
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 34
Испания - Королевство 3817 33
Нидерланды 3720 33
Россия - СФО - Новосибирск 4837 32
Германия - Берлин 731 32
Финляндия - Финляндская Республика 3690 31
Ближний Восток 3134 31
Европа Восточная 3137 29
Канада 5056 29
Италия - Итальянская Республика 4491 29
Украина 7903 29
Испания - Каталония - Барселона 752 29
Африка - Африканский регион 3630 28
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2804 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 25
США - Калифорния 4807 25
США - Калифорния - Купертино 279 25
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 514 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26976 555
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 362
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6661 289
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 276
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6105 201
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33316 200
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57070 194
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 171
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21360 153
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1500 153
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52928 152
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 722 112
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 109
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 102
Ergonomics - Эргономика 1737 101
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6058 90
Видеокамера - Видеосъёмка 715 88
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3116 85
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7380 84
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 76
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 260 76
Английский язык 6991 73
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6958 68
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10185 67
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7696 63
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11183 63
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7308 61
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17984 60
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 315 59
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 58
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5539 58
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10803 56
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5606 54
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3816 52
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1328 52
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2633 50
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5975 49
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 49
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5690 46
CNews - ZOOM.CNews 1864 236
GizmoChina 168 41
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 40
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 35
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 28
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 25
GSM Arena 78 23
The Verge - Издание 612 20
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 16
Стрим-ТВ - телекомпания 166 15
ITHome 43 14
National Geographic 95 14
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11534 12
Bloomberg 1605 12
DxOMark - Издание 36 12
Engadget - Блог о технологиях 429 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2340 11
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 11
Tom’s Hardware 588 10
Liliputing 76 10
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 199 10
GizChina - Издание 84 9
DigiTimes - Издание 1331 9
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 9
TENAA 19 8
Рен ТВ - телеканал 82 8
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 8
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 8
CNX Software 18 8
Silicon 493 8
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 310 7
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 140 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Euronews - телеканал 52 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1240 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 49
IDC - International Data Corporation 4966 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 18
NPD DisplaySearch 285 18
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 15
Counterpoint Research 105 10
Gartner - Гартнер 3647 7
HFS Research 49 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 6
Informa - Ovum - Omdia 151 6
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 6
Forrester Research 832 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Cinebench 29 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
Markets&Markets Research 113 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 3
ITResearch 123 3
In-Stat/MDR 74 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Fortune Global 500 294 2
ABI Research 236 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 2
TrendForce 173 2
Рустелеком ТК 305 2
Strategy Analytics 285 2
Mordor Intelligence 34 2
Harris Interactive 81 2
NPD Group 140 2
Wainhouse Research 40 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 2
Euroconsult - Евроконсалт 7 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
BCG - Boston Consulting Group 115 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Samsung Research 20 1
WitsView Technology Coperation 7 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 40
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1190 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 714 2
РАН - Российская академия наук 2098 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 139 2
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 55 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 2
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 16 2
Keio University - Университет Кэйо 39 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 118 2
Honam University - Хонамский университет 2 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 577 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1428 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 330 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 266 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 80
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 48
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 45
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 44
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 34
CSTB Telecom & Media 58 24
День молодёжи - 27 июня 1064 17
ISE - Integrated Systems Europe 51 15
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 9
Фотофорум 48 9
Photokina 60 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 179 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 6
Samsung Forum 14 6
Связь-Экспокомм 260 6
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 5
Intel Developer Forum - IDF 277 5
Samsung Unpacked 37 4
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Международный женский день - 8 марта 417 4
iF Design Awards 26 4
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1269 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 216 3
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 225 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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