HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках

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Накопитель на жёстких магнитных дисках


12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 1
29.09.2021 «Яндекс 360» будет доставлять рассылки только с разрешения пользователя 1
21.09.2021 «Яндекс 360»: редактировать документы теперь можно со смартфона 1
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения 1
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 1
30.08.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021 1
24.08.2021 Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 2
05.08.2021 Названы самые ломкие жесткие диски в мире 7
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel 2
02.08.2021 Western Digital выпустила компактный портативный SSD-накопитель Elements SE 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
26.07.2021 «Яндекс 360» научился планировать видеовстречи 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 2
25.06.2021 С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета 3
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 2
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 1
21.05.2021 Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт 2
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
20.05.2021 Mail.ru Cloud Solutions выделит 10 млн рублей на цифровизацию российских компаний 1
18.05.2021 Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения 1
14.05.2021 Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei 2
11.05.2021 В России в разы подорожали жесткие диски 2
26.04.2021 «Яндекс» добавил в набор сервисов для работы «Документы» 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 1
22.04.2021 В «Яндекс.почте 360» появилось резервное копирование 1
19.04.2021 В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций 1
19.04.2021 Новая разработка изобретателя торрентов взвинтит во всем мире цены на жесткие диски и SSD 1
13.04.2021 Системы хранения НРЕ сокращают простои в ритейле до 30 секунд в год 2
13.04.2021 Всеобщая цифровизация: система хранения данных — основа инфраструктуры любого бизнеса 1
12.04.2021 «Яндекс.Почта 360» избавит от лишних рассылок 1
11.04.2021 Бизнес работает на предельных скоростях, но для эффективного производства нужно больше 1
25.03.2021 Kingston предложил российскому бизнесу адаптационный Design-In SSD 1
17.03.2021 Пользователи «Яндекс.почты 360» смогут выбрать любой домен для личной почты 1
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 1
15.03.2021 Древние накопители возвращаются. Создан компакт-диск емкостью 700 терабайт 1

Публикаций - 567, упоминаний - 903

HDD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 46
Nvidia Corp 2012 38
Yandex - Яндекс 4100 37
Samsung Electronics 5641 30
Lenovo Group 1636 29
Apple Inc - Эппл Рус 7685 27
Seagate Technology 281 22
Intel Corporation 4158 21
Google LLC 7135 18
Western Digital Corporation - WDC 311 17
IBM 3530 14
Toshiba Corporation 1081 13
AMD - Advanced Micro Devices 1664 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
SAS Institute 596 10
Крок 1219 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 9
SAP SE 3208 8
Huawei 2727 7
NetApp 485 6
Dell EMC 2393 5
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 5
Harman Kardon 164 5
Bang&Olufsen 81 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 5
MSI - Micro-Star International 273 5
GS Group - General Satellite 145 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
HDS - Hitachi Data Systems 288 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
3728 4
Микрон - Micron 365 4
HP Inc. 2901 4
Raidix - Рэйдикс 129 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 3
Cisco Systems 2037 3
SanDisk 128 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Visa International 1345 3
X5 Group 599 2
Uber 257 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Uber Technologies 258 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
ОРБИ 5 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 3 1
Подарок ангелу 2 1
PwC Россия 6 1
Hattis Law 2 1
Почта России ПАО 1570 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Аэроклуб 13 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
AliExpress 275 1
Газпром нефть 380 1
Уралсиб Банк 389 1
Яндекс.Такси 271 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Tesla Motors 241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Правительство РФ 2200 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Правительство Московской области - Министерство социального развития Московской области - Минсоцразвития - Дирекция Единого Заказчика 1 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Правительство Свердловской области 14 1
Президент Украины 14 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Linux Foundation 157 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 159
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 90
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 76
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 68
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 67
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 56
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 49
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 41
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 35
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 35
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 28
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 27
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 21
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 18
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 17
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 17
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 14
DDR - Double data rate 1066 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 12
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 10
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 10
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 10
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 10
Flash 472 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 9
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 85 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 8
NAND flash memory - Флеш-память 203 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 7
Xvid - видеокодек 97 7
Microsoft Windows 10 6622 65
Nvidia GeForce GTX 2055 58
Google Android 10750 39
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 28
Microsoft Windows 8 1228 26
Apple iOS 5741 26
Linux OS 4249 25
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 23
Apple macOS 922 18
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 18
Microsoft Windows 7 1662 15
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 12
Apple macOS X 901 11
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 11
Яндекс.Диск 118 9
Nvidia GeForce GT 153 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 8
TrendFocus 11 7
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Intel HD Graphics - графический процессор 43 5
Яндекс 360 9 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 5
Bang&Olufsen - B&O Play BeoPlay - телевизор 14 5
Lenovo Legion - серия ноутбуков 23 5
Google Picasa Web Albums 119 5
HP Envy - Серия ноутбуков 69 5
Microsoft DirectX 325 5
Apple iPad 3263 5
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 4
Raidix ERA Engine - СХД 18 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
3D NAND flash memory 83 4
Microsoft Windows 851 4
Катаев Александр 36 5
Путин Владимир 1821 4
Русинов Владимир 13 4
Лебедев Михаил 38 4
Заединов Руслан 40 2
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 2
Milligan Steve - Миллиган Стив 12 2
Платонов Сергей 10 2
Бобровников Борис 86 2
Покровский Алексей 5 2
Кирсанова Светлана 54 2
Черепенников Антон 52 2
Кулешов Сергей 35 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Никитушкина Ольга 2 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 3 1
Bruce Myson Robles - Брюс Мейсон Роблес 1 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 9 1
De Nuccio Kevin - Де Нуччо Кевин 1 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Ордынец Кирилл 3 1
Ляджин Сергей 1 1
Ершов Денис 1 1
Brown Alan - Браун Алан 2 1
Поляков Анатолий 1 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Никонов Григорий 1 1
Уваров Илья 1 1
Мунерман Илья 4 1
Семынин Дмитрий 3 1
Красов Алексей 4 1
Поляков Михаил 5 1
Балашова Анна 3 1
Тищенко Андрей 12 1
Карпов Алексей 21 1
Мамров Алексей 1 1
Щапов Олег 24 1
Бахур Владимир 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 141
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 18
Япония 2771 14
Европа 3736 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 7
Германия - Федеративная Республика 3618 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 5
Украина 3353 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 4
США - Калифорния 972 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Индия - Республика 2165 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Специальный административный район Гонконг 547 2
Северная Америка 1407 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Кипр - Республика 247 2
Казахстан - Республика 2622 2
США - Вашингтон 334 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
США - Белвью 3 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 514 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Европа Западная 611 1
Беларусь - Минск 324 1
Китай - Пекин 319 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Северная Каролина 60 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Россия - Новороссийск 140 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Украина - Киев 463 1
Южная Корея - Хвасон 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
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Huawei Cloud Congress 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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