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HDD HMDD Hard (magnetic) disk drive НЖМД Накопитель на жёстких магнитных дисках

HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках

Рабочие IBM грузят жёсткий диск объёмом 5 Мегабайт, 1956 год Рабочие IBM грузят жёсткий диск объёмом 5 Мегабайт, 1956 год
Техник с жестким диском на 250 МБ в 1979 году. Техник с жестким диском на 250 МБ в 1979 году.
Рабочие IBM грузят жёсткий диск объёмом 5 Мегабайт, 1956 год

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20.05.2026 Создан уникальный жесткий диск, который не взломать квантовым компьютером

SA-87. У него также есть поддержка алгоритма RSA-3072. Western Digital уверяет, что для перехода на винчестеры с постквантовым шифрованием не потребуются масштабные изменения в ИТ-инфраструктур
19.02.2026 Microsoft отвлеклась от софта и ударилась в футуристическое «железо». Создан стеклянный заменитель HDD и SSD. Он проработает тысячи лет

орации опубликовали статью о своем творении в журнале Nature, где прямо сравнили его с существующими накопителями, чаще всего используемыми для длительного хранения информации. По их утверждению, что жесткие диски, что магнитные ленты, хоть и подходят для сохранения информации на годы вперед, но не смогут делать это на протяжении тысяч лет. Им они отметили лишь несколько десятилетий. Сила в
17.02.2026 Мир на пороге дефицита жестких дисков. Крупнейший производитель HDD продал все запасы на год вперед

Seagate и 11% и 13% у Toshiba. Другие компании давно ушли с рынка. Они или прекратили производство HDD, или были куплены кем-то из этого трио. Например, в прошлом десятилетии под крыло Western
13.02.2026 В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

т в Amazon. Изъята, техника, принадлежащая менеджерам Как утверждает Reuters, Финансовая гвардия в ходе обысков изъяла технику, принадлежащую менеджерам Amazon, в частности, персональные компьютеры и жесткие диски. Эти жесткие диски, по данным источника, использовались для долгосрочного хранения резервных копий содержимого почтовой переписки сотрудников компании. Электронные почтовые
16.12.2025 Цены на морально устаревшие жесткие диски резко пошли вверх. Найден китайский след

бильных устройств. В частности, из-за нейросетей до невероятных высот выросли цены на оперативную память и SSD, и из-за них они теперь в дефиците. Но есть еще одна, не менее важная причина удорожания HDD на мировом рынке. Это Китай. Сейчас КНР очень резво наращивает производство компьютеров, а без накопителя они работать не будут. Страна отдает предпочтение именно HDD, не доверяя SSD
26.11.2025 SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD

дотельные накопители (SSD) для долгосрочного архивного хранения нельзя, пишет XDA Developers. Если SSD годами лежат без подключения питания, данные могут повредиться или исчезнуть вовсе. В отличие от HDD с магнитными пластинами, твердотельные накопители (SSD) используют NAND-флеш-память, в которой данные записываются за счет изменения электрического заряда ячеек. NAND-флеш является энергоне
24.11.2025 С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD

тоянии работать на одинаковой с SSD скоростью, а также их фактические скорости чтения из записи зачастую даже ниже, чем у жестких дисков. Но все не так однозначно. MicroSD вполне могут заменить SSD и HDD в домашних компьютерах в обозримом будущем. Этому будет способствовать широкое распространение карт стандарта microSD Express, анонсированного в 2019 г. Он использует интерфейс PCIe и прото
10.11.2025 Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Поставок HDD не дождаться, гиперскейлеры скупают SSD Сроки поставок накопителей на жестком магнитном диске (HDD) корпоративного уровня выросли до двух лет на фоне бешеного спроса на оборудование

14.10.2025 Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро

ищ и серверов. Нынешние самые емкие жесткие диски, доступные в продаже, вмещают до 36 ТБ информации, то есть до 3,6 ТБ на одну пластину. Их производит американская Seagate, почти лидер мирового рынка HDD, занимающая 41-процентную его долю и второе место (II квартал 2025 г., статистика Forbes). У Toshiba – лишь 17%, но именно она сумела первой преодолеть многолетний барьер в 10 пластин. На п
16.09.2025 В мире беспрецедентный спрос на SSD и жесткие диски. Цены рванули ввысь. Сроки отгрузки растянулись на 12 месяцев

Цены на HDD и SSD уходят в отрыв Крупнейшие производители устройств хранения данных – жестких дисков

18.08.2025 Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило

еализован полный цикл - удаление SMART, перемаркировка, каналы сбыта В начале 2025 г. с поддельными HDD столкнулись в первую очередь жители Германии, однако позже проблема, по-видимому, докатил
31.07.2025 Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

о. С учетом существующих угроз информационной безопасности, вынуждающих минимизировать любые уязвимости, длительное хранение информации требует использования надежных технических решений. Ограничения HDD и SSD технологий Одним из ключевых недостатков магнитных носителей и твердотельных накопителей является их физическая уязвимость, такие носители рассчитаны на оперативную работу с информаци
02.06.2025 Хоронить HDD рано. Выпущен самый вместительный жесткий диск в истории

e, один из из трех оставшихся в мире производителей жестки дисков, выпустила первые в мире серийные HDD емкостью 40 ТБ. Как пишет портал Tech Radar, внутри него находится массив из 10 пластин,

17.04.2025 ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, проанализировал эффективность накопителей QLC (Quad Level Cell) перед традиционными механическими дисками SAS HDD. В результате исследования вендора обнаружено, что QLC экономят в 26 раз больше места в ЦОД, сокращают потребляемую электроэнергию в 11 раз, чем SAS HDD при аналогичной емкости. Эти

12.03.2025 Мошенники убивают рынок жестких дисков. Они научились идеально маскировать подержанные HDD под новые. Покупатели сильно рискуют

Омолодившиеся винчестеры Злоумышленники, в начале 2025 г. ставшие массово продавать сильно подержанные HDD

12.02.2025 HDD крупнейших производителей не выдерживают реальных условий эксплуатации и ломаются. Исследование показало, какие хуже всех

в интернете в августе 2024 г. отчете она сделала акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая час
29.01.2025 Крупнейший в мире поставщик жестких дисков отгружает использованные HDD вместо новых. Проблема массовая

на 16 ТБ, но также есть и те, кто приобрел 12-терабайтный модели этой же серии. Нашлись и купившие винчестеры Seagate других линеек емкостью от 4 до 18 ТБ. Время использования в большинстве сл
22.01.2025 Установлен новый рекорд емкости жестких дисков. HDD на 36 ТБ уже в продаже. Опрос

рах WD установлено 11 пластин вместо 10, как у Seagate, то есть емкость каждой из них меньше. Новые винчестеры на 36 ТБ доступны пока лишь нескольким избранным клиентам Seagate из числа поставщ
18.12.2024 Выпущен сверхобъемный жесткий диск для обычных пользователей на основе революционной технологии записи. Домашним SSD такие объемы и не снились. Опрос

ы внутри HDD при помощи стандартных технологий. Ее разработка ведется с 2007 г., но первые серийные винчестеры, в которых она применяется, поступили в продажу лишь в конце предыдущего десятилет
11.11.2024 Huawei создает «убийцу» HDD, ожидая санкций США на поставку жестких дисков

следовательного набора блоков. Art Wall - Kittenprint / Unsplash Huawei готовит гибридного «убийцу» HDD на базе флеш-памяти и магнитной ленты «Горячие» данные, то есть те, что понадобятся систе
18.10.2024 Western Digital выпустила первый в мире HDD на 32 ТБ раньше своего заклятого конкурента

10 магнитных пластин, выступающих непосредственными носителями данных. Повышения совокупной емкости HDD можно добиться либо увеличением плотности записи информации на каждой отдельно взятой пла
17.10.2024 Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

ании по имени Джеймс Хоуэллс (James Howells) подал в суд на местный совет, чтобы попытаться вернуть жесткий диск с 8 тыс. биткоинами. Об этом в середине октября 2024 г. сообщило онлайн-издание

13.09.2024 Мировая индустрия звукозаписи в опасности. Виноваты «скоропортящиеся» жесткие диски, оказавшиеся не лучше магнитной ленты

публикованном в августе 2024 г., компания сделала акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая час
07.08.2024 Жесткие диски все меньше пригодны для хранения информации. Названы самые надежные и самые ломкие HDD

публикует ее. В нынешнем своем отчете она делает акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая час
20.06.2024 Главный мировой производитель HDD начал массово продавать подержанные «винчестеры» через интернет. По цене они почти как новые

анее кто-то пользовался, и использовать их в своих информационных системах. Напомним, что некоторые винчестеры Seagate признаны самыми ломкими в мире. Art Wall - Kittenprint / Unsplash Покупка

27.05.2024 Древние накопители из середины XX века угрожают жестким дискам и SSD и бьют рекорды продаж

чились на 3,14%. Но все же до жестким дисков по объемам продаж пока далеко. Для сравнения, на рынке HDD есть три компании – WD, Toshiba и Seagate, и последняя продала дисков на 99 ЭБ за один ли
21.05.2024 Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой

зитории на arXiv, исследователи подробно описывают, как звук на резонансной частоте жестких дисков (HDD), установленных в подводных корпусах, может привести к снижению пропускной способности и

20.05.2024 Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ

Увеличение емкости HDD формата 2,5 дюйма Американская компания Western Digital представила первые в мире 2,5-дюй
23.04.2024 Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию

воем письме от 18 апреля 2024 г. Seagate в числе факторов, повлиявших на решение о повышении цен на HDD/SSD, называет восстановление спроса в отдельных сегментах рынка, дефицит производственных
15.04.2024 Создан идеальный гаджет для уничтожения секретных данных. Он превращает жесткие диски в груду мусора за считанные секунды

тотальное уничтожение жестких дисков. Как пишут порталы TechSpot и Tom’s Hardware, после того, как HDD побывает в недрах DiskMantler, с него почти невозможно будет прочесть информацию, а сам о
09.04.2024 Жесткие диски будут вмещать больше сотни терабайт. Революционная технология почти готова

льшой емкостью. Как сообщал CNews, производители в течение длительного времени продавали SMR-диски (винчестеры с черепичной записью Shingled Magnetic Recording) под видом CMR, вследствие чего с
07.03.2024 Huawei грозит расправой HDD и ленточным накопителям. Компания-изгой готовит революционную замену: у нее больше объем, и она меньше потребляет

амены жестким дискам и даже ленточным накопителям. Фото: Art Wall - Kittenprint / Unsplash Развитие HDD сильно замедлилось. MED-диски вполне способны отправить их на покой В качестве основных п
22.02.2024 Древнему типу накопителей подарили новую жизнь и колоссальную вместимость, какой больше нет ни у кого. Они угрожают и HDD, и SSD

ьной энергоэффективности их дисков добавляется еще и их компактность в сравнении с массивом SSD или HDD сопоставимого объема. В будущем это позволит создавать более компактные и менее энергозат
14.02.2024 Хранить данные на жестких дисках стало опасно. Качество просело, надежность рухнула. Знаменитые бренды не значат ничего

, что уже свидетельствует о падении надежности HDD. На первом месте по количеству отказов оказались винчестеры компании Seagate. Стоит отметить, что AFR для конкретных моделей HDD этого вендора
18.01.2024 Вот-вот выйдут прорывные «лазерные» жесткие диски колоссальной емкости. Достанется и владельцам обычных ПК

Seagate выпускает HDD 30 ТБ с HAMR Seagate представила новую аппаратную платформу, на основе которой планирует

05.12.2023 Создана замена HDD, способная хранить десятки петабайт в течение 5000 лет

нные носители действительно станут частью современного мира, то они смогут заменить собой не только HDD и SSD, но и ленточные накопители. Они славятся не только своей вместимостью, но и надежно
27.11.2023 Крупный мировой поставщик компонентов для HDD разорился и закрылся. Жесткие диски при смерти – весь мир переходит на SSD

Рынок HDD несет потери Компания Resonac из Тайваня, выпускающая специальный пленочный материал для

13.10.2023 Зря все хоронят жесткие диски. У древних медленных накопителей начинается эпический расцвет в эпоху засилья SSD

зможно, свою лепту в рост популярности малоемких жестких дисков внесут переносные HDD. Сейчас такие винчестеры обеспечивают около трети суммарного объема продаж, и в FMI полагают, что ближайшие
11.09.2023 Мир накопителей, как мы его знали, подходит к концу. SSD, HDD и магнитные ленты заменит сверхнадежная керамическая память

сть сомнения в реальности наличия у CeraMemory хотя бы одного преимущества даже перед очень древним HDD На момент выхода материала разработанная Cerabyte технология вызывает очень много вопросо
28.08.2023 Накопители на технологиях XX века бьют рекорды. Они научились вмещать сотни терабайт информации, что в разы больше, чем HDD и SSD

ски, выдавая скорость на уровне 400 МБ/с при чтении несжатых данных и 900 МБ/с – при чтении сжатых. Винчестеры в среднем как минимум в 2,5 раза медленнее. Но ленты формата LTO-9 все же быстрее.

Публикаций - 4455, упоминаний - 5799

HDD и организации, системы, технологии, персоны:

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ASTC - Advanced Storage Technology Consortium 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1637
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1474
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1363
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1344
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1091
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 934
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 914
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 869
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 847
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 841
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 821
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 768
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 720
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 599
DDR - Double data rate 3083 586
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 584
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 567
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 562
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 549
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 524
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 522
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 505
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 481
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 469
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 444
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 426
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 421
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 392
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 390
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 386
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 380
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 372
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 363
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 357
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 356
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 352
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 339
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 337
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 337
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 330
Microsoft Windows 16882 658
Linux OS 11533 297
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 285
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 259
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 253
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 245
Microsoft Windows XP 2431 229
Intel Celeron - Серия процессоров 979 225
Intel Core - Семейство процессоров 1251 212
Microsoft Windows 7 2007 200
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 169
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 167
Microsoft Windows 2000 8678 154
Google Android 15243 151
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 150
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 145
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 144
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 134
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 133
AMD Mobility Radeon 232 124
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 117
Intel Core i - Cерия процессоров 534 116
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 109
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 109
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 108
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 107
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 106
Apple iPod 1553 103
Nvidia GeForce GTX 525 101
Intel HD Graphics - графический процессор 233 100
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 99
Nvidia GeForce Go 189 99
Microsoft Windows 10 1938 99
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 98
Intel Pentium III 782 98
Nvidia GeForce GT 337 96
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 96
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 94
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 90
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 88
Ксенин Алекс 311 135
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 44
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 24
Сергеев Иван 74 21
Симонов Игорь 103 17
Наумов Максим 100 16
Путин Владимир 3454 14
Зенкин Денис 263 12
Попов Алексей 339 11
Бровкин Дмитрий 55 10
Rydning John - Райднинг Джон 12 10
Кожевников Алексей 66 9
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 9
Ульянов Владимир 162 8
Демидов Михаил 134 8
Ерофеева Мария 31 8
Потапкин Никита 14 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Ковалев Александр 165 7
Малафеев Андрей 52 7
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 7
Газаров Артур 77 7
Константинов Константин 32 7
Клинаичев Андрей 33 7
Буров Олег 25 7
Блохнин Сергей 10 7
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 7
Howells James - Хауэллс Джеймс 8 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Платонов Сергей 13 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 6
Бахур Владимир 11 6
Ширшов Павел 76 6
Collins Brendan - Коллинс Брендан 8 6
Luczo Steve - Luczo Stephen - Луцо Стив 23 6
Борняков Илья 52 6
Бочарникова Татьяна 83 5
Лебедев Михаил 72 5
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1236
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 609
Япония 13807 372
Европа 24964 278
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 212
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 191
Южная Корея - Республика 7052 145
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 114
Китай - Тайвань 4245 113
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 97
Германия - Федеративная Республика 13221 92
Азия - Азиатский регион 5920 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 63
США - Калифорния 4829 54
Франция - Французская Республика 8177 47
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 37
Африка - Африканский регион 3641 35
Земля - планета Солнечной системы 10865 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 33
Индия - Bharat 5869 29
Украина 7928 28
Нидерланды 3746 27
Финляндия - Финляндская Республика 3697 26
Таиланд - Королевство 926 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 24
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 24
Канада 5081 24
Италия - Итальянская Республика 4508 24
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 23
Европа Восточная 3138 22
Ближний Восток 3154 22
Казахстан - Республика 6048 21
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 19
США - Нью-Йорк 3180 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Европа Западная 1496 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Швеция - Королевство 3782 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 286
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 284
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 260
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 250
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 177
Ergonomics - Эргономика 1755 168
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 165
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 149
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 142
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 141
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 133
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 121
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 103
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 98
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 96
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 96
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 92
Английский язык 7030 86
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 83
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 81
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 79
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 79
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 72
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 71
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 71
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 68
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 67
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 65
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 64
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 61
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 61
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 61
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 59
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 56
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 54
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 54
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 53
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 51
CNews - ZOOM.CNews 1866 170
Tom’s Hardware 600 67
The Register - The Register Hardware 1784 43
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 41
DigiTimes - Издание 1331 34
Forbes - Форбс 1002 20
CNET Networks - CNET News 1643 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 17
TechSpot 188 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Inquirer 463 14
ZDnet 663 13
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Ars Technica 450 11
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NYT - The New York Times 1100 10
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Electronista 166 10
MacWorld 134 10
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New Scientist 1448 9
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
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The Washington Post 350 6
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 111
IDC - International Data Corporation 4975 108
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TrendForce 187 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 14
HFS Research 49 12
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 9
Forrester Research 834 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 6
In-Stat/MDR 74 5
Markets&Markets Research 113 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
IBM Research 111 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
In-Stat 115 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ZK Research 8 2
Fortune Global 100 142 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Net Applications 127 2
NPD Group 140 2
Insight 64 20 2
FMI - Future Market Insights 11 2
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 500 295 2
Microsoft Research 144 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Counterpoint Research 110 1
AV-Test Institute 41 1
Cinebench 29 1
Mercury Research 73 1
IC Insights 24 1
Strategy Analytics 285 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 23
РАН - Российская академия наук 2122 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
University of Bristol - Бристольский университет 86 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 3
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 3
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 3
University of Houston - Хьюстонский университет 22 3
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 2
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 54
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 33
CeBIT 614 27
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 22
Intel Developer Forum - IDF 317 21
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 20
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 12
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 10
День молодёжи - 27 июня 1087 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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