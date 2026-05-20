HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках

Создан уникальный жесткий диск, который не взломать квантовым компьютером SA-87. У него также есть поддержка алгоритма RSA-3072. Western Digital уверяет, что для перехода на винчестеры с постквантовым шифрованием не потребуются масштабные изменения в ИТ-инфраструктур

Microsoft отвлеклась от софта и ударилась в футуристическое «железо». Создан стеклянный заменитель HDD и SSD. Он проработает тысячи лет орации опубликовали статью о своем творении в журнале Nature, где прямо сравнили его с существующими накопителями, чаще всего используемыми для длительного хранения информации. По их утверждению, что жесткие диски, что магнитные ленты, хоть и подходят для сохранения информации на годы вперед, но не смогут делать это на протяжении тысяч лет. Им они отметили лишь несколько десятилетий. Сила в

Мир на пороге дефицита жестких дисков. Крупнейший производитель HDD продал все запасы на год вперед Seagate и 11% и 13% у Toshiba. Другие компании давно ушли с рынка. Они или прекратили производство HDD, или были куплены кем-то из этого трио. Например, в прошлом десятилетии под крыло Western

В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски т в Amazon. Изъята, техника, принадлежащая менеджерам Как утверждает Reuters, Финансовая гвардия в ходе обысков изъяла технику, принадлежащую менеджерам Amazon, в частности, персональные компьютеры и жесткие диски. Эти жесткие диски, по данным источника, использовались для долгосрочного хранения резервных копий содержимого почтовой переписки сотрудников компании. Электронные почтовые

Цены на морально устаревшие жесткие диски резко пошли вверх. Найден китайский след бильных устройств. В частности, из-за нейросетей до невероятных высот выросли цены на оперативную память и SSD, и из-за них они теперь в дефиците. Но есть еще одна, не менее важная причина удорожания HDD на мировом рынке. Это Китай. Сейчас КНР очень резво наращивает производство компьютеров, а без накопителя они работать не будут. Страна отдает предпочтение именно HDD, не доверяя SSD

SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD дотельные накопители (SSD) для долгосрочного архивного хранения нельзя, пишет XDA Developers. Если SSD годами лежат без подключения питания, данные могут повредиться или исчезнуть вовсе. В отличие от HDD с магнитными пластинами, твердотельные накопители (SSD) используют NAND-флеш-память, в которой данные записываются за счет изменения электрического заряда ячеек. NAND-флеш является энергоне

С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD тоянии работать на одинаковой с SSD скоростью, а также их фактические скорости чтения из записи зачастую даже ниже, чем у жестких дисков. Но все не так однозначно. MicroSD вполне могут заменить SSD и HDD в домашних компьютерах в обозримом будущем. Этому будет способствовать широкое распространение карт стандарта microSD Express, анонсированного в 2019 г. Он использует интерфейс PCIe и прото

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит Поставок HDD не дождаться, гиперскейлеры скупают SSD Сроки поставок накопителей на жестком магнитном диске (HDD) корпоративного уровня выросли до двух лет на фоне бешеного спроса на оборудование

Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро ищ и серверов. Нынешние самые емкие жесткие диски, доступные в продаже, вмещают до 36 ТБ информации, то есть до 3,6 ТБ на одну пластину. Их производит американская Seagate, почти лидер мирового рынка HDD, занимающая 41-процентную его долю и второе место (II квартал 2025 г., статистика Forbes). У Toshiba – лишь 17%, но именно она сумела первой преодолеть многолетний барьер в 10 пластин. На п

В мире беспрецедентный спрос на SSD и жесткие диски. Цены рванули ввысь. Сроки отгрузки растянулись на 12 месяцев Цены на HDD и SSD уходят в отрыв Крупнейшие производители устройств хранения данных – жестких дисков

Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило еализован полный цикл - удаление SMART, перемаркировка, каналы сбыта В начале 2025 г. с поддельными HDD столкнулись в первую очередь жители Германии, однако позже проблема, по-видимому, докатил

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения? о. С учетом существующих угроз информационной безопасности, вынуждающих минимизировать любые уязвимости, длительное хранение информации требует использования надежных технических решений. Ограничения HDD и SSD технологий Одним из ключевых недостатков магнитных носителей и твердотельных накопителей является их физическая уязвимость, такие носители рассчитаны на оперативную работу с информаци

Хоронить HDD рано. Выпущен самый вместительный жесткий диск в истории e, один из из трех оставшихся в мире производителей жестки дисков, выпустила первые в мире серийные HDD емкостью 40 ТБ. Как пишет портал Tech Radar, внутри него находится массив из 10 пластин,

ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, проанализировал эффективность накопителей QLC (Quad Level Cell) перед традиционными механическими дисками SAS HDD. В результате исследования вендора обнаружено, что QLC экономят в 26 раз больше места в ЦОД, сокращают потребляемую электроэнергию в 11 раз, чем SAS HDD при аналогичной емкости. Эти

Мошенники убивают рынок жестких дисков. Они научились идеально маскировать подержанные HDD под новые. Покупатели сильно рискуют Омолодившиеся винчестеры Злоумышленники, в начале 2025 г. ставшие массово продавать сильно подержанные HDD

HDD крупнейших производителей не выдерживают реальных условий эксплуатации и ломаются. Исследование показало, какие хуже всех в интернете в августе 2024 г. отчете она сделала акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая час

Крупнейший в мире поставщик жестких дисков отгружает использованные HDD вместо новых. Проблема массовая на 16 ТБ, но также есть и те, кто приобрел 12-терабайтный модели этой же серии. Нашлись и купившие винчестеры Seagate других линеек емкостью от 4 до 18 ТБ. Время использования в большинстве сл

Установлен новый рекорд емкости жестких дисков. HDD на 36 ТБ уже в продаже. Опрос рах WD установлено 11 пластин вместо 10, как у Seagate, то есть емкость каждой из них меньше. Новые винчестеры на 36 ТБ доступны пока лишь нескольким избранным клиентам Seagate из числа поставщ

Выпущен сверхобъемный жесткий диск для обычных пользователей на основе революционной технологии записи. Домашним SSD такие объемы и не снились. Опрос ы внутри HDD при помощи стандартных технологий. Ее разработка ведется с 2007 г., но первые серийные винчестеры, в которых она применяется, поступили в продажу лишь в конце предыдущего десятилет

Huawei создает «убийцу» HDD, ожидая санкций США на поставку жестких дисков следовательного набора блоков. Art Wall - Kittenprint / Unsplash Huawei готовит гибридного «убийцу» HDD на базе флеш-памяти и магнитной ленты «Горячие» данные, то есть те, что понадобятся систе

Western Digital выпустила первый в мире HDD на 32 ТБ раньше своего заклятого конкурента 10 магнитных пластин, выступающих непосредственными носителями данных. Повышения совокупной емкости HDD можно добиться либо увеличением плотности записи информации на каждой отдельно взятой пла

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться ании по имени Джеймс Хоуэллс (James Howells) подал в суд на местный совет, чтобы попытаться вернуть жесткий диск с 8 тыс. биткоинами. Об этом в середине октября 2024 г. сообщило онлайн-издание

Мировая индустрия звукозаписи в опасности. Виноваты «скоропортящиеся» жесткие диски, оказавшиеся не лучше магнитной ленты публикованном в августе 2024 г., компания сделала акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая час

Жесткие диски все меньше пригодны для хранения информации. Названы самые надежные и самые ломкие HDD публикует ее. В нынешнем своем отчете она делает акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая час

Главный мировой производитель HDD начал массово продавать подержанные «винчестеры» через интернет. По цене они почти как новые анее кто-то пользовался, и использовать их в своих информационных системах. Напомним, что некоторые винчестеры Seagate признаны самыми ломкими в мире. Art Wall - Kittenprint / Unsplash Покупка

Древние накопители из середины XX века угрожают жестким дискам и SSD и бьют рекорды продаж чились на 3,14%. Но все же до жестким дисков по объемам продаж пока далеко. Для сравнения, на рынке HDD есть три компании – WD, Toshiba и Seagate, и последняя продала дисков на 99 ЭБ за один ли

Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой зитории на arXiv, исследователи подробно описывают, как звук на резонансной частоте жестких дисков (HDD), установленных в подводных корпусах, может привести к снижению пропускной способности и

Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ Увеличение емкости HDD формата 2,5 дюйма Американская компания Western Digital представила первые в мире 2,5-дюй

Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию воем письме от 18 апреля 2024 г. Seagate в числе факторов, повлиявших на решение о повышении цен на HDD/SSD, называет восстановление спроса в отдельных сегментах рынка, дефицит производственных

Создан идеальный гаджет для уничтожения секретных данных. Он превращает жесткие диски в груду мусора за считанные секунды тотальное уничтожение жестких дисков. Как пишут порталы TechSpot и Tom’s Hardware, после того, как HDD побывает в недрах DiskMantler, с него почти невозможно будет прочесть информацию, а сам о

Жесткие диски будут вмещать больше сотни терабайт. Революционная технология почти готова льшой емкостью. Как сообщал CNews, производители в течение длительного времени продавали SMR-диски (винчестеры с черепичной записью Shingled Magnetic Recording) под видом CMR, вследствие чего с

Huawei грозит расправой HDD и ленточным накопителям. Компания-изгой готовит революционную замену: у нее больше объем, и она меньше потребляет амены жестким дискам и даже ленточным накопителям. Фото: Art Wall - Kittenprint / Unsplash Развитие HDD сильно замедлилось. MED-диски вполне способны отправить их на покой В качестве основных п

Древнему типу накопителей подарили новую жизнь и колоссальную вместимость, какой больше нет ни у кого. Они угрожают и HDD, и SSD ьной энергоэффективности их дисков добавляется еще и их компактность в сравнении с массивом SSD или HDD сопоставимого объема. В будущем это позволит создавать более компактные и менее энергозат

Хранить данные на жестких дисках стало опасно. Качество просело, надежность рухнула. Знаменитые бренды не значат ничего , что уже свидетельствует о падении надежности HDD. На первом месте по количеству отказов оказались винчестеры компании Seagate. Стоит отметить, что AFR для конкретных моделей HDD этого вендора

Вот-вот выйдут прорывные «лазерные» жесткие диски колоссальной емкости. Достанется и владельцам обычных ПК Seagate выпускает HDD 30 ТБ с HAMR Seagate представила новую аппаратную платформу, на основе которой планирует

Создана замена HDD, способная хранить десятки петабайт в течение 5000 лет нные носители действительно станут частью современного мира, то они смогут заменить собой не только HDD и SSD, но и ленточные накопители. Они славятся не только своей вместимостью, но и надежно

Крупный мировой поставщик компонентов для HDD разорился и закрылся. Жесткие диски при смерти – весь мир переходит на SSD Рынок HDD несет потери Компания Resonac из Тайваня, выпускающая специальный пленочный материал для

Зря все хоронят жесткие диски. У древних медленных накопителей начинается эпический расцвет в эпоху засилья SSD зможно, свою лепту в рост популярности малоемких жестких дисков внесут переносные HDD. Сейчас такие винчестеры обеспечивают около трети суммарного объема продаж, и в FMI полагают, что ближайшие

Мир накопителей, как мы его знали, подходит к концу. SSD, HDD и магнитные ленты заменит сверхнадежная керамическая память сть сомнения в реальности наличия у CeraMemory хотя бы одного преимущества даже перед очень древним HDD На момент выхода материала разработанная Cerabyte технология вызывает очень много вопросо