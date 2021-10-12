Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HDD
HMDD
Hard (magnetic) disk drive
НЖМД
Накопитель на жёстких магнитных дисках
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Публикаций - 567, упоминаний - 903
HDD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1089 32
|КиноПоиск - Портал о кино 118 3
|Blocks & Files 3 2
|Windowslatest 12 2
|Tom’s Hardware 86 2
|TechPowerUp 13 2
|The Digitimes 12 2
|InformationWeek 101 1
|The Verge - Издание 448 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|DRAMeXchange 22 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|The Register 338 1
|Reddit 198 1
|Wikipedia - Википедия 275 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru