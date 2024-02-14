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Хранить данные на жестких дисках стало опасно. Качество просело, надежность рухнула. Знаменитые бренды не значат ничего

Надежность жестких дисков за последнее время снизилась, о чем свидетельствует статистика их отказов в работе за 2023 г. Использование HDD для хранения информации чревато ее потерей, если нет резервных копий. Хуже всех дела с качеством обстоят у Seagate – ее винчестеры оказались самыми склонными к поломкам.

Надежность – пустой звук

Компания Backblaze опубликовала статистику частоты выхода из строя жестких дисков за 2023 г. Это американский провайдер облачных сервисов, и данные для статистки он черпает из собственных наблюдений, в которых участвуют все имеющиеся в его серверах жесткие диски.

На основе предоставленных Backblaze сведений вполне делать выводы о надежности устройств различных марок и моделей современных винчестеров. Отчет за 2023 г. эксперты компании составили, основываясь на показателях 35 различных моделей жестких дисков в количестве 250 тыс. шт. от всех имеющихся на рынке производителей. Последних, правда, если не считать их дочерние бренды, осталось лишь трое – Seagate и Western Digital из США и японская Toshiba.

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Фото: rohitdarbari / Pixabay
Так выглядит не самый надежный вид носителей информации

Нынешний отчет компании показал, что надежность винчестеров значительно просела. Они ощутимо чаще стали выходить из строя. Надежность накопителей специалисты Backblaze измеряют показателем так называемой «годовой частоты отказов» (annualized fail rate, AFR). Это вероятность выхода жесткого диска из строя в течение полного года его использования. Зависимость в данном случае обратная – чем ниже значение AFR для конкретного накопителя, тем он надежнее.

Бренд не значит ничего

По данным Backblaze, в ее внушительной коллекции HDD есть устройства, которые без единого отказа работают на протяжении более восьми с половиной лет. Однако параметр AFR по итогам 2023 г. вырос в среднем до 1,7%. Для сравнения, как сообщал CNews, в 2021 г. он был на уровне 1,1%, что уже свидетельствует о падении надежности HDD.

На первом месте по количеству отказов оказались винчестеры компании Seagate. Стоит отметить, что AFR для конкретных моделей HDD этого вендора тем выше, чем больше его емкость – одна из моделей на 14 ТБ получила AFR свыше 14,6%, за ней следует другая модель аналогичной емкости с AFR около 13,3%.

В то же время в ассортименте Backblaze нашлись винчестеры Seagate с нулевым показателем AFR – их емкость составила 8 ТБ.

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Фото: Backblaze
Seagate - в антилидерах

Для сравнения, AFR для винчестеров HGST, дочернего бренда Western Digital, в 2023 г. не превышала 5,6% а у жестких дисков самой WD этот показатель и вовсе оказался ниже 0,6%. Наихудший результат Toshiba – почти 9,7%, но это исключение – для остальных ее накопителей, участвовавших в исследовании, AFR была в пределах 1%.

Из этого следует, что популярность и узнаваемость бренда в случае с жесткими дисками никак не связана с их качеством. Seagate является крупнейшим игроком на этом рынке с долей 43% на мировом рынке по итогам 2022 г. против 37% у WD и 20% у Toshiba (данные Statista.com), однако ее накопители ломаются чаще других.

Время берет свое

Также Backblaze опубликовала сборную статистику AFR за последние три года для самых популярных моделей современных жестких дисков. В компании отметили, что с течением времени среднегодовая частота отказов выросла, то есть это еще одно свидетельство падения надежности винчестеров.

Особенно хорошо это видно, опять же, на примере продукции Seagate. Однако факт того, что чем выше емкость накопителя, тем ниже его качество, в данном случае не совсем очевиден, если рассмотреть пример 16-терабайтных HDD производства WD. Они ломались реже других, чего не скажешь о винчестерах на 14 ТБ с логотипом Seagate.

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Фото: Backblaze
Доверять жесткому диску хранение ценной информации становится все более неблагоразумно

Самыми надежными жесткими дисками эксперты Backblaze признали модели емкостью 6 ТБ, собрав статистику за последние три года. Наихудший результат продемонстрировали модели вместительностью 10 ТБ.

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Импортозамещение

На фоне падения качества жестких дисков наблюдается и обвал их продаж. Статистика за 2023 г. пока отсутствует, но в 2022 г. суммарный объем их отгрузок, как сообщал CNews, снизился почти на 43% в сравнении с 2021 г.

Происходит это на фоне массового перехода всего мира на твердотельные накопители – SSD. Они быстрее и надежнее винчестеров, притом как пользовательские, так и потребительские. Единственный их недостаток – более высокая цена в сравнении с HDD, которая из-за Samsung и других производителей флеш-памяти начала стремительно расти.

Геннадий Ефремов

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