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Индексная книга (каталог) CNews*
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Statista

Statista

СОБЫТИЯ

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17.06.2026 Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву 2
08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть 1
20.05.2026 Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес 1
21.04.2026 «Яндекс» добавил «Купить в 1 клик» на главную — оформить заказ теперь можно прямо из постов брендов и блогеров 1
01.04.2026 Мировой ИТ-гигант выставит на улицу 30 тысяч сотрудников, прикрываясь нейросетями 1
30.01.2026 Oracle стал ненадежным заемщиком. Банки отказывают мировому ИТ-гиганту в кредитах на ЦОДы и нейросети. Деньги будут отбирать у работников 1
25.12.2025 Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем 1
25.11.2025 Роботы + ИИ: от физической к цифровой безопасности на производстве (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
17.11.2025 Oracle обесценилась на треть, как только ее основателя признали самым богатым человеком в мире 1
12.11.2025 WhatsApp для Windows обновился и стал веб-приложением. Оно ест 1 ГБ памяти и страшно тормозит 1
27.10.2025 Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами 1
27.10.2025 Глобальный передел облачного рынка. Клиенты Amazon стремглав бегут к конкурентам – компания устарела и погрязла в бюрократии 1
23.10.2025 Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников 1
16.10.2025 По Китаю нанесен новый удар. Microsoft, Google и Amazon срочно переносят производство своего «железа» в другие страны 1
02.09.2025 SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако» 2
21.08.2025 «Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае 1
05.08.2025 Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос 1
04.08.2025 «Солар» расширяет портфель доступных ИБ-технологий в Белоруссии 1
21.07.2025 Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные» 1
09.07.2025 Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах 1
30.06.2025 Черная полоса Microsoft. Сотни миллионов пользователей отказались от Windows, и Linux тут ни при чем 1
23.06.2025 12Storeez расширяет свои возможности с «К2 Cloud» 1
17.06.2025 WhatsApp* всех обманул. В главном мессенджере планеты вопреки обещаниям разработчиков появятся реклама и платные подписки. Опрос 1
17.06.2025 Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ 1
11.06.2025 В Google работает так много лишних людей, что она будет платить премии за добровольные увольнения 1
30.04.2025 Цифровая революция: как построить глобальный бизнес на Amazon с нуля 1
28.03.2025 Microsoft сломала ноутбуки крупнейшего производителя в мире. На них больше нельзя обновить BIOS 1
28.03.2025 Европа собралась ввести налог на обновления iPhone 1
06.03.2025 Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции 1
28.02.2025 Skype конец. Microsoft готовится к уничтожению легендарного мессенджера. Замена есть, но россиянам она недоступна 1
21.02.2025 Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения 1
05.02.2025 Intel изгнали из самой богатой европейской страны. Ее процессоры никто не покупает, AMD единолично заняла почти весь рынок 1
17.01.2025 Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет 1
24.12.2024 Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки 1
18.12.2024 Сотовый оператор тайком подключил абоненту ужасно невыгодный тариф и содрал с него больше полумиллиона за сутки 1
13.12.2024 Российские Android-программисты останутся без денег. Google запрещает им любые денежные переводы 1
28.11.2024 Microsoft под ударом. В США после года подготовки начато гигантское антимонопольное расследование с проверкой всех сфер работы корпорации 1
31.10.2024 Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре» 1

Публикаций - 263, упоминаний - 286

Statista и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 93
Google LLC 12688 88
Apple Inc 13154 64
AMD - Advanced Micro Devices 4641 50
Amazon Inc - Amazon.com 3277 49
Intel Corporation 12811 49
Samsung Electronics 11064 46
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 40
Meta Platforms - Facebook 4621 31
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 27
Telegram Group 2940 26
Nvidia Corp 4002 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Yandex - Яндекс 9216 18
Huawei 4676 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Qualcomm Technologies 1974 15
Oracle Corporation 7074 15
HP Inc. 5883 14
Lenovo Group 2446 13
Xiaomi - Сяоми 2231 12
Dell EMC 5180 11
X Corp - Twitter 2938 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
Salesforce 498 11
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 10
Alibaba Group 473 10
Snapchat 151 10
GlobalFoundries - GF 103 9
UMC - United Microelectronics Corporation 339 8
Ростелеком 10948 8
MediaTek - Ralink 595 8
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
LG Electronics 3735 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Крок - Croc 1964 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
Microsoft - LinkedIn 699 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Tesla Motors 461 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
SoftBank Group 284 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 2
Etsy - Blackbird Technologies 23 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Barclays 122 1
Комус 110 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Восток-Сервис ГК 57 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 35 1
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
MEL Science 5 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
Россети Ленэнерго 1699 1
IBIS Capital 2 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 13 1
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
WIT - Women in Tech 4 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 68
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 59
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 48
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 48
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 15
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 15
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Google Android 15243 53
Microsoft Windows 16882 47
Apple iOS 8583 36
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 36
Microsoft Azure 1526 31
Intel x86 - архитектура процессора 2151 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Microsoft Windows 11 827 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Microsoft Windows 10 1938 18
Linux OS 11533 17
Tencent - WeChat - мессенджер 177 15
Apple macOS 2419 14
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 14
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 13
Apple iPad 4011 13
Microsoft Teams - MS Teams 670 13
StatCounter 478 13
Google Chrome - браузер 1701 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Apple - App Store 3109 11
Google Cloud Platform - GCP 383 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 10
Rakuten Viber 665 9
Microsoft Office 365 1042 9
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 9
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 8
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Много приложений - RuStore - Рустор 628 7
FreePik 1841 7
Microsoft Windows 7 2007 7
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Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 7
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Microsoft Surface - Планшет 450 6
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Германия - Федеративная Республика 13221 21
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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