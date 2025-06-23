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12Storeez расширяет свои возможности с «К2 Cloud»

Бренд 12Storeez объявил о начале стратегического партнёрства с «K2 Cloud» (подразделение «К2Тех»). Сотрудничество направлено на развитие ИТ-инфраструктуры компании. С 2019 г. бренд демонстрирует устойчивый рост выручки, что стало одной из предпосылок для модернизации технологической базы.

Российский рынок fashion-ритейла демонстрирует устойчивую положительную динамику. По данным Statista, его объём в 2023 г. составил $25,4 млрд, что на 18% больше показателей предыдущего года. Одновременно растет доля онлайн-продаж: аналитики Data Insight отмечают, что за последние два года она увеличилась с 25% до 35%. В этих условиях надежная цифровая инфраструктура становится критически важным фактором конкурентоспособности

«Ритейлеры всё чаще переходят на облачные решения, чтобы сократить time-to-market и быстрее адаптироваться к изменениям спроса. 12Storeez планирует использовать К2 Cloud не только для e-commerce, но и для работы корпоративных сервисов, аналитики данных и разработки», — отметил директор по продажам «K2 Cloud» Кирилл Старовойт.

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Цифровизация

Выбор 12Storeez в пользу «К2 Cloud» был обусловлен рядом важных для бизнеса преимуществ: гибкое масштабирование ресурсов — возможность оперативно увеличивать мощности во время сезонных распродаж и других периодов пиковых нагрузок, обеспечивая бесперебойную работу онлайн-платформы; высокий уровень безопасности — облачная платформа «К2 Cloud» соответствует требованиям ФЗ-152 и международному стандарту PCI DSS 4.0, гарантируя надежную защиту персональных данных клиентов; оптимизация расходов — использование облачной инфраструктуры позволяет существенно сократить операционные издержки компании, а также возможность спрогнозировать стоимость инфраструктуры благодаря фиксированным тарифам; готовность к кастомизации — для бренда было важно адаптировать решения под специфические бизнес-задачи. «К2 Cloud» предоставил возможность гибкой доработки платформы в соответствии с требованиями заказчика.

«Для нас критично, чтобы платформа выдерживала пиковые нагрузки и обеспечивала безопасность данных клиентов. «К2 Cloud» даёт и то, и другое, а также позволяет быстро внедрять новые технологии. Сегодня 12Storeez — это 37 магазинов по всей России, более 1 тыс. сотрудников, от дизайнеров до IT-специалистов, и свыше 100 тыс. уникальных пользователей сайта ежедневно. Выбор надежной облачной платформы стал важным шагом в масштабировании digital-инфраструктуры компании», — отметил представитель бренда 12Storeez.

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