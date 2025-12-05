12 Storeez - 12 История - сеть магазинов

12 STOREEZ — lifestyle бренд в сегменте премиум, который создает женскую и мужскую одежду и предметы для дома: лаконичные, вне времени и с фокусом на натуральные материалы. Бренд основан в Екатеринбурге в 2014 году Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым.