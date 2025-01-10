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Napoleon IT Наполеон.Отзывы



10.01.2025 «Холодильник.ру» внедряет ИИ-анализ отзывов Napoleon IT 1
17.10.2024 Napoleon IT запустил инструмент автоответов на отзывы клиентов 1
09.10.2024 «Наполеон.Отзывы» помогут оптимизировать карточки товаров на маркетплейсах с помощью генеративных сетей 1
11.09.2024 Napoleon IT представила виджет для увеличения продаж за счет «умных» отзывов для пользователей 1
07.08.2024 Внедрение интеллектуального анализа отзывов на основе генеративной сети Napoleon IT: опыт fashion-бренда 1
25.04.2024 Языковая модель Napoleon IT проанализировала отзывы и составила список улучшений продукта для производителя средств гигиены 1
18.04.2024 Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Napoleon IT и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 49 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Telegram Group 1983 2
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 5 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Увелка 11 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
Lapochka - Лапочка 2 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Яндекс.Маркет 937 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Зайцев Данил 7 5
Балыклов Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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