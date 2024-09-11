Napoleon IT представила виджет для увеличения продаж за счет «умных» отзывов для пользователей

ИИ-компания Napoleon IT запустила новый виджет для карточек товаров, который позволяет собирать и обобщать отзывы из разных источников, в том числе маркетплейсов, формируя краткие резюме по ключевым характеристикам. Этот инструмент позволяет увеличить конверсию в покупку до 270% и улучшить клиентский опыт, утверждают в компании.

Исследование SRC Northwestern University показывает, что наличие как минимум пяти качественных отзывов о продукте может увеличить вероятность покупки на 270%. Это подчеркивает важность отзывов для принятия решений потребителями. Дополнительное исследование компании Power Reviews подтверждает эту тенденцию: 95% покупателей пользуются отзывами, а 86% считают их неотъемлемой частью процесса покупки.

Чтобы упростить выбор товара и повысить уровень продаж, Napoleon IT разработала интеллектуальный виджет, который интегрируется непосредственно в карточку товара на сайте компании, предоставляя аналитику по каждому наименованию. Виджет собирает отзывы с различных маркетплейсов, анализирует их и формирует обобщенные микроотзывы с указанием среднего рейтинга.

Основные возможности виджета от Napoleon IT: краткое саммари: виджет автоматически собирает отзывы с нескольких маркетплейсов, анализирует их и формирует сжатое резюме по основным тезисам, о которых пишут клиенты в отзывах. Например, для модного бренда это может выглядеть так: «Средняя посадка джинсов, плотная ткань, хорошо сидят по фигуре»; детализированная информация: помимо саммари, клиент может ознакомится со списком самых популярных положительных и отрицательных тем, которые упоминают пользователи. Это помогает покупателям быстрее оценить ключевые преимущества и недостатки товара, облегчая процесс принятия решения. Также предусмотрена возможность просматривать отзывы с различных источников, если клиент предпочитает оценивать товар на определенной площадке продаж; социальное доказательство: виджет обобщает положительные отзывы, подчеркивая лучшие качества продукта и усиливая доверие к бренду. Согласно данным Power Reviews, 30% покупателей младше 44 лет просматривают отзывы перед каждой покупкой, а люди до 45 лет на 61% больше доверяют отзывам других покупателей, чем рекомендациям друзей и семьи.

Виджет от Napoleon IT позволяет значительно ускорить процесс принятия решений для пользователей. Благодаря обобщенным отзывам и удобному интерфейсу выбор товара становится быстрее и проще, что напрямую влияет на рост продаж. Структурированные и четкие сводки мнений помогают покупателям более осознанно подходить к выбору, что повышает их удовлетворенность покупками и улучшает общий клиентский опыт.

Кроме того, виджет экономит время и усилия пользователей, предлагая суммарные оценки и ключевые характеристики товара на основе отзывов. Это особенно удобно для тех, кто просматривает товары на десктопных версиях сайтов, повышая вовлеченность и упрощая процесс принятия решений.

К тому же новый виджет от Napoleon IT предоставляет продавцам ценную аналитику о настроениях покупателей, что помогает в улучшении качества продуктов и услуг.

«Виджет основан на нашей собственной LLM-модели, которую мы изначально разработали для брендов с целью улучшения их продуктов на основе обратной связи от клиентов. Теперь наша технология не только помогает компаниям, но и значительно упрощает выбор для покупателей, что в конечном итоге ведет к значительному увеличению продаж на сайтах», — сказал сооснователь «Наполеон.Отзывы» Данил Зайцев.