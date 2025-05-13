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Desktop computer Десктоп Настольный компьютер Настольный ПК

Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.05.2025 Обновление десктопных редакторов «Р7-Офис»: поворачивай PDF как удобно

Очередное обновление получили десктопные версии редакторов «Р7-Офис». В новой сборке пользователям стали доступны некоторые новые функции — например, гиперссылки к графическим объектам, поворот отдельных страниц PDF-докумен
13.12.2024 Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux

ввести PIN-код от устройства (второй фактор). Продукты «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC поддерживают работу на десктопных системах, а также предоставляют возможность мобильного доступа к сервисам с исполь
12.07.2024 «Р7-Офис» внедрил в десктопные редакторы продвинутые опции для работы со сложными формулами и сводными таблицами

Разработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» выпустил обновление десктопных редакторов для работы с документами. Основные изменения коснулись редактора таблиц. Добавлены опции для пользователей, которые взаимодействуют с таблицами на профессиональном уровне.
10.06.2024 «Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel

ГК «Аквариус» выпустила первые отечественные настольные компьютеры и моноблоки с 14 поколением процессоров i5-14400 и i3-14100. Ими стали компактные компьютеры Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50 и моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и
25.04.2024 «Яндекс Музыка» продолжает развивать бета-версию десктопного приложения: в нем появилась возможность персонализировать боковое меню, а также создавать и редактировать плейлисты

В десктопном приложении появилась возможность создавать и редактировать плейлисты. Умная систем
04.04.2022 Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU

el® Xeon® E-2236 и Intel® Core™ i5-10600. Первый позиционируется как решение для серверов, второй — десктопный. Схожи как их оценки в бенчмарке, так и характеристики: количество ядер, тактовые

18.10.2021 Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников»

Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps смогут теперь публиковать свои проекты в десктопной версии «Одноклассников». Таким образом, ОК сделали следующий шаг в интеграции платформы в социальную сеть и развитии продуктов экосистемы Vk. Ранее сервисы были доступны только в моб
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5

льзоваться данной функцией, необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+space, после чего будет осуществлен поиск по названию вкладок и содержимому страниц. Если пользователь синхронизировал мобильный и десктопный браузеры с помощью своего аккаунта в Opera, то «Поиск вкладки» отображает вкладки, открытые на других устройствах. И еще одно полезное дополнение – если в одной из вкладок идет видео
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5

льзоваться данной функцией, необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+space, после чего будет осуществлен поиск по названию вкладок и содержимому страниц. Если пользователь синхронизировал мобильный и десктопный браузеры с помощью своего аккаунта в Opera, то «Поиск вкладки» отображает вкладки, открытые на других устройствах. И еще одно полезное дополнение – если в одной из вкладок идет видео
10.06.2021 HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены

кие требования сотрудников и растущих предприятий и представляют собой высоконадежные и расширяемые настольные ПК за разумную цену. Модель HP ProDesk 405 G8 Desktop Mini PC гарантирует мощную п
26.03.2021 «Одноклассники» представили обновленный дизайн логотипа, десктопной версии и мобильных приложений

обственного 15-летия презентовала крупное обновление интерфейса. Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств для более удобного потребления контента. Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый. «Одноклассники» последовательно работают над удобством потребле
10.02.2021 Десктопный процессор Intel с «ARM-заимствованиями» даст фору чипам Apple и AMD

февраля 2021 г., выдает 1688 баллов в одноядерном и 16842 балла в многоядерном режимах. Результаты модели AMD Ryzen Threadripper 3990X (процессор для энтузиастов) – 1209 и 25047 баллов. У флагманских десктопных процессоров Intel показатели следующие: Intel Core i9-10850 заработал 1364 и 10594 балла, а экстремальный Core i9-10980XE – 1159 и 15556 баллов. Настольные Core 11 поколения на сайте
24.11.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила десктопную версию приложения «АТИ Мессенджер»

и как мобильное приложение. В начале ноября этого года команда разработчиков компании выпустила его десктопную версию для Windows, которой можно пользоваться, не находясь онлайн на сайте. Основ
22.07.2020 Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen

novo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные ПК Lenovo Legion 5, IdeaCentre Gaming 5. Мобильные процессоры AMD Ryzen серии 4000
22.07.2020 AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000

AMD объявила о появлении десктопных процессоров с архитектурой x86, основанных на 7-нанометровом техпроцессе, оснащенн
25.06.2020 Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер

аличие Twitter прямо в боковой панели браузера позволяет не отвлекаться на смартфон или специальный десктопный клиент, что особенно актуально в случае срочных новостей, за которыми хочет следит
20.01.2020 Найден способ «разогнать» настольные ПК до производительности суперкомпьютеров

Сверхбыстрые настольные ПК Компания Toshiba разработала уникальный алгоритм, способный многократно увеличить производительность обычных компьютеров при обработке рыночной (биржевой) информации. По заверения
04.10.2019 Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

идеокарта и процессор - сильно зависят от охлаждения. Самые эффективные чипы в премиальном сегменте десктопных ПК выделяют много тепловой энергии. И для отведения большого количества тепла зача
14.05.2019 Lenovo выпустила мощные настольные ПК размером со смартфон

Компактные и мощные Компания Lenovo выпустила новые сверхкомпактные настольные ПК серии ThinkCenter Nano M90n, подходящие для использования в офисе, дома и в сегменте интернета вещей. Линейка на момент анонса состоит из двух моделей, различающихся в первую очер
28.06.2018 Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса

тем среди всех коммерческих ПК, проданных в этом году, составит 50%. Это свидетельствует о том, что настольный компьютер востребован организациями во всем мире. И компания Dell предлагает богат
19.03.2018 В России впервые сравнялось число зрителей онлайн-видео на мобильниках и на десктопах

х устройств. В сентябре 2017 г. количество пользователей в этих двух категориях сравнялось, то есть десктопы перестали быть основным средством просмотр видео в интернете. Мобильными устройствам
15.03.2018 «Яндекс» впервые в мире внедрил в десктопный браузер голосового помощника

и «Яндекс.браузер» для систем под управлением ОС семейства Microsoft Windows. Голосовой ассистент в десктопной версии браузера представлен на рынке впервые. Ранее Алиса была доступна только на

04.12.2017 Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan

жим МакХью (Jim McHugh), вице-президент и директор по корпоративным системам в Nvidia. - С доступностью оптимизированного для GPU программного обеспечения для сотен тысяч разработчиков, работающих на десктопных GPU Nvidia, NGC станет катализатором прогресса в области ИИ и источником инструментов для разработчиков во всем мире».Одним из первых пользователей NGC стала компания GE Healthcare.

28.09.2017 Россияне считают ноутбуки неудобными, но любят их больше, чем десктопы и планшеты

льзуются 84% российских пользователей. К таким выводам пришла компания IPSOS, выяснившая по заказу корпорации Microsoft, на каких устройствах предпочитают работать россияне. На втором месте находятся настольные ПК, которые в ходу у 73% опрошенных пользователей. Планшеты заняли третью строчку — их применяет 71% респондентов. Что касается игровых приставок, также фигурировавших в исследовании
06.04.2017 VMware расширяет партнерство с Samsung для создания мобильных и десктопных решений нового поколения

ателям подключать смартфон Samsung Galaxy S8 к док-станции и использовать на устройстве полноценные десктопы и приложения Windows с помощью единого набора учетных данных. Динамичный доступ к пр
31.03.2017 Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК

Компания Samsung выпустила док-станцию Samsung DeX, которая при использовании с клиентским ПО Citrix Receiver позволяет трансформировать новый смартфон Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК с оптимизированным пользовательским интерфейсом для работы в многозадачном режиме с поддержкой физической клавиатуры и мышки, возможностью изменения размера окон, всплывающими уве
13.03.2017 HP представила новые настольные ПК и моноблоки для офисов. Фото

нонсированное решение HP WorkWise — приложение для смартфонов, способное обнаружить взлом ПК. Новые настольные ПК и моноблоки HP для офисовУстройства Elite поколения G3 будут доступны у официал
16.02.2017 Защищенный мессенджер Threema получил десктопную версию

во подключены к одной и той же сети, то данные не покинут ее пределы. В отличие от других сервисов, десктопная версия Threema значительно сокращает цифровые следы и сводит создание метаданных к
20.12.2016 Тим Кук: новый десктопный Mac станет прорывом

Тим Кук: мы не бросим десктопы Глава компании Тим Кук (Tim Cook) в своей записке для сотрудников опроверг слухи о т
13.09.2016 PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса

ативного решения для автоматического перевода PROMT Translation Server 12, а также обновила линейку десктопных продуктов для частных и корпоративных пользователей. Новые возможности PROMT 12 бы
02.09.2016 Мобильный «Яндекс.Браузер» начал поддерживать дополнения для десктопных браузеров

ями, просмотра сайтов в ночном режиме, сохранения понравившихся страниц и тысячи других, сообщили CNews в «Яндексе». «“Яндекс.Браузер” — мобильный браузер на базе Chromium, который начал поддерживать десктопные дополнения. Для наших пользователей это возможность работать с любимыми инструментами в мобильном браузере, а для разработчиков дополнений — простой способ охватить новую аудиторию»,
19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда

роцессорами Intel. Согласно результатам тестирования моделей данных систем в корпусах SFF и MT, эти десктопы работают быстрее своих предшественников, обладают до 70 % лучшим быстродействием и д
21.04.2016 Opera встроила бесплатный VPN в десктопный браузер

работчиков. Об этом говорится в заявлении Opera, поступившем в редакцию CNews. «В других популярных десктопных браузерах VPN-сервисы представлены лишь в виде расширений, большинство из которых

19.02.2016 VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air

ем экономических выгод непостоянных виртуальных приложений и десктопов, поставляемых по требованию. Десктопы будут отключаться по завершении сессий, патчи для приложений и операционных систем б
18.12.2015 HP представила в Москве новые коммерческие десктопы, моноблоки и мониторы

Компания HP впервые в России показала новые десктопы, моноблоки и мониторы HP серий Pro и Elite. Устройства ориентированы на коммерческих
29.09.2015 Fujitsu обновила мобильные и настольные ПК для крупных компаний

продуктивности, снижение совокупной стоимости владения и дальнейшее сокращение энергопотребления». Настольные ПК линейки Fujitsu Esprimo поддерживают функцию Low Power Active Mode (активный ре
05.06.2015 Джон Хикс возглавит разработку дизайна десктопного браузера Opera

итие и оптимизация интерфейса Opera для компьютеров, которым пользуются более 55 млн человек. «Мы с командой талантливых специалистов будем работать над дизайном взаимодействия и визуальной эстетикой десктопного браузера для Windows, Mac и Linux», — заявил Джон Хикс в интервью для Opera Software. До того, как стать частью команды Opera, Хикс работал в таких ИТ-компаниях, таких как Mozilla,

18.02.2015 Десктопным браузером Opera пользуются более 55 млн человек по всему миру

Египте, Франции, Индии, Индонезии, Мексике, Польше, Пакистане, Турции и США. Помимо тех стран, где десктопный браузер Opera традиционно был популярен, все больше и больше людей начинают пользо
06.08.2014 «Тонк» выпустила первый настольный компьютер на базе Android

Группа компаний «Тонк» выпустила на рынок свой первый настольный компьютер, работающий под управлением ОС Android 4.2.2 Embedded — тонкий клиент Т1000А. Как сообщили CNews в группе «Тонк», ключевой особенностью устройства является наличие включенн
06.01.2014 Lenovo выпустила настольный ПК на Android и «ультрабук, который нельзя сломать». ФОТО

Компания Lenovo в рамках выставки CES в Лас-Вегасе представила настольный компьютер «все в одном» Lenovo N308 с 19,5-дюймовым дисплеем (1600x900), работающий под управлением операционной системы Android 4.2 Jelly Bean. Модель оснащена 4-ядерным процессором

Публикаций - 2812, упоминаний - 3226

Desktop computer и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 575
Microsoft Corporation 25775 519
Apple Inc 13154 370
AMD - Advanced Micro Devices 4641 287
HP Inc. 5883 282
Dell EMC 5180 277
Acer Group - Acer Inc 2776 253
Nvidia Corp 4002 242
Google LLC 12688 232
Lenovo Group 2446 210
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 202
Samsung Electronics 11064 184
Yandex - Яндекс 9216 177
IBM - International Business Machines Corp 9699 147
Dell Technologies - Dell Computer 2219 133
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 112
VK - Mail.ru Group 3602 103
Sony 6739 101
Toshiba Corporation 2980 96
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 93
HP - Hewlett-Packard 3662 91
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 68
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 67
Telegram Group 2940 62
Broadcom - VMware 2610 61
Fujitsu 2105 61
X Corp - Twitter 2938 59
Huawei 4676 58
AMD Graphics Product Group - ATI 973 56
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 53
Merlion iRU - Деловой офис 352 53
Citrix Systems 868 52
Meta Platforms - Facebook 4621 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 50
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 49
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 49
LG Electronics 3735 48
9594 48
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 48
VAIO 475 47
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 46
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Белый Ветер 365 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 23
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 22
Почта России ПАО 2370 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Россети Ленэнерго 1699 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
Альфа-Банк 1979 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 11
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 11
Связной ГК 1401 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 10
Microsoft - LinkedIn 699 9
АльфаСтрахование СГ 394 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 8
eBay Inc 1640 8
Газпром ПАО 1493 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 8
Carl Zeiss AG 307 8
ВТБ - Почта Банк 514 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 136
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 89
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 59
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
Apache Software Foundation - ASF 231 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
OLPC - One Laptop per Child 82 5
Greenpeace - Гринпис 130 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
ЛДПР 116 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1125
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 972
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 845
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 748
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 652
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 530
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 517
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 483
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 471
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 456
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 405
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 391
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 385
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 373
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 361
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 343
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 333
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 300
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 285
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 277
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 275
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 258
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 243
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 241
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 240
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 230
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 228
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 227
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 225
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 224
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 218
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 217
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 217
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 213
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 209
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 206
DDR - Double data rate 3083 204
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 201
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 194
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 188
Microsoft Windows 16882 716
Google Android 15243 505
Linux OS 11533 442
Apple iOS 8583 365
Microsoft Windows 10 1938 218
Apple macOS 2419 172
Intel x86 - архитектура процессора 2151 157
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 154
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 152
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 143
Intel Core - Семейство процессоров 1251 139
Microsoft Windows 7 2007 126
Apple iPad 4011 123
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 119
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 114
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 111
Google Chrome - браузер 1701 101
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 98
Intel Celeron - Серия процессоров 979 96
Microsoft Windows XP 2431 92
Intel Core i - Cерия процессоров 534 90
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 88
Microsoft Office 4170 85
Mozilla Firefox - браузер 1951 83
Apple - App Store 3109 81
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 81
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 79
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 79
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 78
Microsoft Windows 11 827 78
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 77
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 76
Oracle Java - язык программирования 3469 72
Microsoft Windows 2000 8678 69
Opera Browser - Браузер 1050 68
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 68
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 65
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 65
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 65
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 64
Ксенин Алекс 311 45
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 24
Арлазаров Владимир 290 23
Демидов Михаил 134 20
Виноградова Наталья 53 19
Карпицкий Олег 84 17
Путин Владимир 3454 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 16
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 14
Рустамов Рустам 548 12
Dell Michael - Делл Майкл 193 12
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
Шадаев Максут 1210 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
Евдокимов Андрей 95 10
Белокрылов Александр 27 10
Халяпин Сергей 96 10
Мишин Глеб 70 10
Юсупов Ренат 125 10
Комиссаров Дмитрий 248 9
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 9
Кузнецов Александр 162 9
Гришин Дмитрий 210 9
Воронецкий Эдуард 47 9
Перов Евгений 97 8
Артамонова Анна 183 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Щеглов Петр 85 8
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 7
Lisa Su - Лиза Су 59 7
Смирнов Алексей 269 7
Лосев Сергей 46 7
Карпов Роман 80 6
Кадомский Вячеслав 107 6
Натрусов Артем 313 6
Дуров Павел 329 6
Сотин Денис 216 6
Шевченко Владимир 153 6
Шаблыков Никита 29 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1245
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 469
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 243
Европа 24964 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 170
Япония 13807 119
Китай - Тайвань 4245 112
Германия - Федеративная Республика 13221 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 81
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 75
Азия - Азиатский регион 5920 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 66
Южная Корея - Республика 7052 64
Африка - Африканский регион 3641 63
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 61
Ближний Восток 3154 61
Франция - Французская Республика 8177 53
Казахстан - Республика 6048 49
Индия - Bharat 5869 49
Украина 7928 44
Европа Восточная 3138 37
Беларусь - Белоруссия 6289 36
Канада 5081 35
Европа Западная 1496 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 30
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 28
Испания - Королевство 3840 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
Италия - Итальянская Республика 4508 26
Бразилия - Федеративная Республика 2520 26
Турция - Турецкая республика 2620 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 23
США - Калифорния 4829 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Израиль 2856 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Польша - Республика 2031 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 366
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 293
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 257
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 225
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 217
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 174
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 152
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 125
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 121
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 106
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 92
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 82
Английский язык 7030 81
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
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CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 4 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
БарГУ - Барановичский государственный университет 2 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
МГЛУ - Минский государственный лингвистический университет - Минский государственный педагогический институт иностранных языков - ИнЯ́з 2 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
McGill University - Макгиллский университет 1 1
Микроинформ 36 1
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 53
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 35
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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