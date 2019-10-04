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Индексная книга CNews*
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Desktop computer Десктоп Настольный компьютер Настольный ПК



04.10.2019 Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп
06.04.2017 VMware расширяет партнерство с Samsung для создания мобильных и десктопных решений нового поколения
19.02.2016 VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air
18.12.2015 HP представила в Москве новые коммерческие десктопы, моноблоки и мониторы
26.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие ноутбуки-«тяжеловесы»
26.12.2005 Ноутбуки: хиты продаж ноября
23.09.2005 Ноутбуки: хиты продаж августа
09.07.2003 «Аквариус» займется производством «гибридов»

Публикаций - 938, упоминаний - 1089

Desktop computer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 314
Intel Corporation 11262 275
Apple Inc 10683 226
Google LLC 10352 147
HP Inc. 5313 144
AMD - Advanced Micro Devices 3661 131
Nvidia Corp 3118 130
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 122
Dell EMC 4736 121
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 114
Lenovo Group 2077 111
Samsung Electronics 9333 107
Yandex - Яндекс 5015 102
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 90
VK - Mail.ru Group 3057 81
IBM - International Business Machines Corp 8941 80
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 67
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 51
Toshiba Corporation 2830 45
Sony 6145 45
Citrix Systems 744 45
VMware 2025 44
Meta Platforms - Facebook 4267 43
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Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 39
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Oracle Corporation 6035 34
Telegram Group 805 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 33
HP Compaq Computer Corp 1905 30
Элемент ГК - Elementec 1523 30
Huawei 3222 29
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 28
LG Electronics 3372 28
Canonical 185 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 26
Qualcomm Technologies 1639 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 47
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 38
Лента - Сеть розничной торговли 912 37
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 22
Россети Ленэнерго 786 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 20
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 18
Точка 1820 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
Белый Ветер 340 14
Почта России ПАО 1853 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 12
Альфа-Банк 1476 11
Май - Российская торговая компания 416 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 9
LinkedIn 558 8
АльфаСтрахование СГ 241 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 7
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 7
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 7
Carl Zeiss 294 7
Связной ГК 1190 7
Евросеть 1393 6
Royal Dutch Shell - Шелл 184 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Почта Банк 319 5
LEGO 202 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 4
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 4
МКБ - Московский кредитный банк 333 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 4
Walt Disney Company 556 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
НСПК - Национальная система платежных карт 401 4
HeadHunter Group - HH Group 423 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 10
Президент Российской Федерации 3770 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 8
Федеральное казначейство России 1345 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Администрация Президента РФ 904 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 3
Федеральное собрание Российской Федерации 187 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Linux Foundation 167 3
ЛДПР 98 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
OSI - Open Source Initiative 58 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 8 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
TCG - Trusted Computing Group 19 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
ONF - Open Networking Foundation 18 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 503
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 495
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 472
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 422
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 369
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 329
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 314
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 305
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 296
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 296
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 281
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 261
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 233
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 233
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 221
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 206
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 205
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 194
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 188
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 167
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 165
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 159
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 8030 155
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 141
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 136
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 133
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 126
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 125
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 122
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 119
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 119
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 117
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 116
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 116
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 112
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 110
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1437 109
DDR - Double data rate 2422 108
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 107
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 106
Microsoft Windows 10 11713 449
Google Android 11959 329
Apple iOS 6422 248
Linux OS 7669 229
Intel Core - Семейство процессоров 1519 118
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 107
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 103
ЭОС Дело СЭД 4365 99
Apple iPad 3663 92
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 91
Microsoft Windows 7 1780 90
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 88
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 88
Apple macOS 1457 84
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 80
LG 75SM99 2832 70
Intel x86 - архитектура процессора 1391 69
Microsoft Windows 2000 2856 65
Microsoft Windows 2104 63
Google Chrome - браузер 1270 62
Intel Core i - Cерия процессоров 418 62
Microsoft Office 3247 62
Apple - App Store 2437 59
Apple macOS X - Rhapsody 1495 58
Mozilla Firefox - браузер 1738 57
Apple iPhone 6 2649 54
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 54
Google Play - Google Store - Android Market 2732 54
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 52
Opera Browser - Браузер 923 51
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 51
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 51
Microsoft Windows XP 2291 51
Microsoft Edge - браузер 1891 47
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 47
Intel Celeron - Серия процессоров 924 46
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 46
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 45
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 45
Oracle Java - язык программирования 2554 43
Jobs Steve - Джобс Стив 996 16
Демидов Михаил 132 16
Ксенин Алекс 311 13
Арлазаров Владимир 136 12
Халяпин Сергей 81 10
Белокрылов Александр 24 10
Комиссаров Дмитрий 192 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 8
Артамонова Анна 182 8
Гришин Дмитрий 185 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 8
Лосев Сергей 46 7
Юсупов Ренат 113 7
Дуров Павел 230 6
Шаблыков Никита 28 6
Евдокимов Андрей 67 6
Шмыков Николай 8 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
Козлов Михаил 167 6
Perry Mike - Перри Майк 6 5
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 5
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 5
Шевченко Владимир 138 5
Кирсанов Алексей 24 5
Виноградова Наталья 51 5
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 5
Путин Владимир 2542 5
Агафонова Наталия 39 5
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 13 5
Воронецкий Эдуард 46 5
Koduri Raja - Кодури Раджа 19 5
Иванов Роман 15 5
Чеглаков Андрей 50 5
Галушкин Олег 173 5
Dell Michael - Делл Майкл 189 4
Одинцов Дмитрий 88 4
Василенко Александр 75 4
Давидан Александр 16 4
Казак Максим 161 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 624
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 247
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 99
Европа 12319 81
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 71
Германия - Федеративная Республика 8903 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 51
Китай - Тайвань 2115 49
Япония 10069 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 40
Франция - Французская Республика 5665 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 34
Южная Корея - Республика 4394 29
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 28
Азия - Азиатский регион 3803 27
Африка - Африканский регион 2928 26
Украина 6212 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 24
Испания - Королевство 2917 23
Ближний Восток 2549 21
Индия - Республика 4263 21
Казахстан - Республика 4467 19
Америка Латинская 1413 18
Америка Северная 2650 17
Беларусь - Белоруссия 3525 17
Канада 3319 17
Турция - Турецкая республика 1708 17
Европа Восточная 2927 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 15
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 15
Италия - Итальянская Республика 3310 14
Земля - планета Солнечной системы 7427 14
Европа Западная 1329 13
Австралия - Австралийский Союз 2791 12
Америка 2011 12
Израиль 1756 12
Бразилия - Федеративная Республика 1945 12
Норвегия - Королевство 1155 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 363
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 336
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 242
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 108
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 60
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Английский язык 764 48
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 45
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Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 40
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 40
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 35
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