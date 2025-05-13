Получите все материалы CNews по ключевому слову
Desktop computer Десктоп Настольный компьютер Настольный ПК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.05.2025
|
Обновление десктопных редакторов «Р7-Офис»: поворачивай PDF как удобно
Очередное обновление получили десктопные версии редакторов «Р7-Офис». В новой сборке пользователям стали доступны некоторые новые функции — например, гиперссылки к графическим объектам, поворот отдельных страниц PDF-докумен
|13.12.2024
|
Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux
ввести PIN-код от устройства (второй фактор). Продукты «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC поддерживают работу на десктопных системах, а также предоставляют возможность мобильного доступа к сервисам с исполь
|12.07.2024
|
«Р7-Офис» внедрил в десктопные редакторы продвинутые опции для работы со сложными формулами и сводными таблицами
Разработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» выпустил обновление десктопных редакторов для работы с документами. Основные изменения коснулись редактора таблиц. Добавлены опции для пользователей, которые взаимодействуют с таблицами на профессиональном уровне.
|10.06.2024
|
«Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel
ГК «Аквариус» выпустила первые отечественные настольные компьютеры и моноблоки с 14 поколением процессоров i5-14400 и i3-14100. Ими стали компактные компьютеры Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50 и моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и
|25.04.2024
|
«Яндекс Музыка» продолжает развивать бета-версию десктопного приложения: в нем появилась возможность персонализировать боковое меню, а также создавать и редактировать плейлисты
В десктопном приложении появилась возможность создавать и редактировать плейлисты. Умная систем
|04.04.2022
|
Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU
el® Xeon® E-2236 и Intel® Core™ i5-10600. Первый позиционируется как решение для серверов, второй — десктопный. Схожи как их оценки в бенчмарке, так и характеристики: количество ядер, тактовые
|18.10.2021
|
Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников»
Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps смогут теперь публиковать свои проекты в десктопной версии «Одноклассников». Таким образом, ОК сделали следующий шаг в интеграции платформы в социальную сеть и развитии продуктов экосистемы Vk. Ранее сервисы были доступны только в моб
|29.06.2021
|
Opera представляет новую версию десктопного браузера R5
льзоваться данной функцией, необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+space, после чего будет осуществлен поиск по названию вкладок и содержимому страниц. Если пользователь синхронизировал мобильный и десктопный браузеры с помощью своего аккаунта в Opera, то «Поиск вкладки» отображает вкладки, открытые на других устройствах. И еще одно полезное дополнение – если в одной из вкладок идет видео
|23.06.2021
|
Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5
льзоваться данной функцией, необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+space, после чего будет осуществлен поиск по названию вкладок и содержимому страниц. Если пользователь синхронизировал мобильный и десктопный браузеры с помощью своего аккаунта в Opera, то «Поиск вкладки» отображает вкладки, открытые на других устройствах. И еще одно полезное дополнение – если в одной из вкладок идет видео
|10.06.2021
|
HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены
кие требования сотрудников и растущих предприятий и представляют собой высоконадежные и расширяемые настольные ПК за разумную цену. Модель HP ProDesk 405 G8 Desktop Mini PC гарантирует мощную п
|26.03.2021
|
«Одноклассники» представили обновленный дизайн логотипа, десктопной версии и мобильных приложений
обственного 15-летия презентовала крупное обновление интерфейса. Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств для более удобного потребления контента. Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый. «Одноклассники» последовательно работают над удобством потребле
|10.02.2021
|
Десктопный процессор Intel с «ARM-заимствованиями» даст фору чипам Apple и AMD
февраля 2021 г., выдает 1688 баллов в одноядерном и 16842 балла в многоядерном режимах. Результаты модели AMD Ryzen Threadripper 3990X (процессор для энтузиастов) – 1209 и 25047 баллов. У флагманских десктопных процессоров Intel показатели следующие: Intel Core i9-10850 заработал 1364 и 10594 балла, а экстремальный Core i9-10980XE – 1159 и 15556 баллов. Настольные Core 11 поколения на сайте
|24.11.2020
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила десктопную версию приложения «АТИ Мессенджер»
и как мобильное приложение. В начале ноября этого года команда разработчиков компании выпустила его десктопную версию для Windows, которой можно пользоваться, не находясь онлайн на сайте. Основ
|22.07.2020
|
Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen
novo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные ПК Lenovo Legion 5, IdeaCentre Gaming 5. Мобильные процессоры AMD Ryzen серии 4000
|22.07.2020
|
AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000
AMD объявила о появлении десктопных процессоров с архитектурой x86, основанных на 7-нанометровом техпроцессе, оснащенн
|25.06.2020
|
Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер
аличие Twitter прямо в боковой панели браузера позволяет не отвлекаться на смартфон или специальный десктопный клиент, что особенно актуально в случае срочных новостей, за которыми хочет следит
|20.01.2020
|
Найден способ «разогнать» настольные ПК до производительности суперкомпьютеров
Сверхбыстрые настольные ПК Компания Toshiba разработала уникальный алгоритм, способный многократно увеличить производительность обычных компьютеров при обработке рыночной (биржевой) информации. По заверения
|04.10.2019
|
Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп
идеокарта и процессор - сильно зависят от охлаждения. Самые эффективные чипы в премиальном сегменте десктопных ПК выделяют много тепловой энергии. И для отведения большого количества тепла зача
|14.05.2019
|
Lenovo выпустила мощные настольные ПК размером со смартфон
Компактные и мощные Компания Lenovo выпустила новые сверхкомпактные настольные ПК серии ThinkCenter Nano M90n, подходящие для использования в офисе, дома и в сегменте интернета вещей. Линейка на момент анонса состоит из двух моделей, различающихся в первую очер
|28.06.2018
|
Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса
тем среди всех коммерческих ПК, проданных в этом году, составит 50%. Это свидетельствует о том, что настольный компьютер востребован организациями во всем мире. И компания Dell предлагает богат
|19.03.2018
|
В России впервые сравнялось число зрителей онлайн-видео на мобильниках и на десктопах
х устройств. В сентябре 2017 г. количество пользователей в этих двух категориях сравнялось, то есть десктопы перестали быть основным средством просмотр видео в интернете. Мобильными устройствам
|15.03.2018
|
«Яндекс» впервые в мире внедрил в десктопный браузер голосового помощника
и «Яндекс.браузер» для систем под управлением ОС семейства Microsoft Windows. Голосовой ассистент в десктопной версии браузера представлен на рынке впервые. Ранее Алиса была доступна только на
|04.12.2017
|
Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan
жим МакХью (Jim McHugh), вице-президент и директор по корпоративным системам в Nvidia. - С доступностью оптимизированного для GPU программного обеспечения для сотен тысяч разработчиков, работающих на десктопных GPU Nvidia, NGC станет катализатором прогресса в области ИИ и источником инструментов для разработчиков во всем мире».Одним из первых пользователей NGC стала компания GE Healthcare.
|28.09.2017
|
Россияне считают ноутбуки неудобными, но любят их больше, чем десктопы и планшеты
льзуются 84% российских пользователей. К таким выводам пришла компания IPSOS, выяснившая по заказу корпорации Microsoft, на каких устройствах предпочитают работать россияне. На втором месте находятся настольные ПК, которые в ходу у 73% опрошенных пользователей. Планшеты заняли третью строчку — их применяет 71% респондентов. Что касается игровых приставок, также фигурировавших в исследовании
|06.04.2017
|
VMware расширяет партнерство с Samsung для создания мобильных и десктопных решений нового поколения
ателям подключать смартфон Samsung Galaxy S8 к док-станции и использовать на устройстве полноценные десктопы и приложения Windows с помощью единого набора учетных данных. Динамичный доступ к пр
|31.03.2017
|
Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК
Компания Samsung выпустила док-станцию Samsung DeX, которая при использовании с клиентским ПО Citrix Receiver позволяет трансформировать новый смартфон Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК с оптимизированным пользовательским интерфейсом для работы в многозадачном режиме с поддержкой физической клавиатуры и мышки, возможностью изменения размера окон, всплывающими уве
|13.03.2017
|
HP представила новые настольные ПК и моноблоки для офисов. Фото
нонсированное решение HP WorkWise — приложение для смартфонов, способное обнаружить взлом ПК. Новые настольные ПК и моноблоки HP для офисовУстройства Elite поколения G3 будут доступны у официал
|16.02.2017
|
Защищенный мессенджер Threema получил десктопную версию
во подключены к одной и той же сети, то данные не покинут ее пределы. В отличие от других сервисов, десктопная версия Threema значительно сокращает цифровые следы и сводит создание метаданных к
|20.12.2016
|
Тим Кук: новый десктопный Mac станет прорывом
Тим Кук: мы не бросим десктопы Глава компании Тим Кук (Tim Cook) в своей записке для сотрудников опроверг слухи о т
|13.09.2016
|
PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса
ативного решения для автоматического перевода PROMT Translation Server 12, а также обновила линейку десктопных продуктов для частных и корпоративных пользователей. Новые возможности PROMT 12 бы
|02.09.2016
|
Мобильный «Яндекс.Браузер» начал поддерживать дополнения для десктопных браузеров
ями, просмотра сайтов в ночном режиме, сохранения понравившихся страниц и тысячи других, сообщили CNews в «Яндексе». «“Яндекс.Браузер” — мобильный браузер на базе Chromium, который начал поддерживать десктопные дополнения. Для наших пользователей это возможность работать с любимыми инструментами в мобильном браузере, а для разработчиков дополнений — простой способ охватить новую аудиторию»,
|19.07.2016
|
Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда
роцессорами Intel. Согласно результатам тестирования моделей данных систем в корпусах SFF и MT, эти десктопы работают быстрее своих предшественников, обладают до 70 % лучшим быстродействием и д
|21.04.2016
|
Opera встроила бесплатный VPN в десктопный браузер
работчиков. Об этом говорится в заявлении Opera, поступившем в редакцию CNews. «В других популярных десктопных браузерах VPN-сервисы представлены лишь в виде расширений, большинство из которых
|19.02.2016
|
VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air
ем экономических выгод непостоянных виртуальных приложений и десктопов, поставляемых по требованию. Десктопы будут отключаться по завершении сессий, патчи для приложений и операционных систем б
|18.12.2015
|
HP представила в Москве новые коммерческие десктопы, моноблоки и мониторы
Компания HP впервые в России показала новые десктопы, моноблоки и мониторы HP серий Pro и Elite. Устройства ориентированы на коммерческих
|29.09.2015
|
Fujitsu обновила мобильные и настольные ПК для крупных компаний
продуктивности, снижение совокупной стоимости владения и дальнейшее сокращение энергопотребления». Настольные ПК линейки Fujitsu Esprimo поддерживают функцию Low Power Active Mode (активный ре
|05.06.2015
|
Джон Хикс возглавит разработку дизайна десктопного браузера Opera
итие и оптимизация интерфейса Opera для компьютеров, которым пользуются более 55 млн человек. «Мы с командой талантливых специалистов будем работать над дизайном взаимодействия и визуальной эстетикой десктопного браузера для Windows, Mac и Linux», — заявил Джон Хикс в интервью для Opera Software. До того, как стать частью команды Opera, Хикс работал в таких ИТ-компаниях, таких как Mozilla,
|18.02.2015
|
Десктопным браузером Opera пользуются более 55 млн человек по всему миру
Египте, Франции, Индии, Индонезии, Мексике, Польше, Пакистане, Турции и США. Помимо тех стран, где десктопный браузер Opera традиционно был популярен, все больше и больше людей начинают пользо
|06.08.2014
|
«Тонк» выпустила первый настольный компьютер на базе Android
Группа компаний «Тонк» выпустила на рынок свой первый настольный компьютер, работающий под управлением ОС Android 4.2.2 Embedded — тонкий клиент Т1000А. Как сообщили CNews в группе «Тонк», ключевой особенностью устройства является наличие включенн
|06.01.2014
|
Lenovo выпустила настольный ПК на Android и «ультрабук, который нельзя сломать». ФОТО
Компания Lenovo в рамках выставки CES в Лас-Вегасе представила настольный компьютер «все в одном» Lenovo N308 с 19,5-дюймовым дисплеем (1600x900), работающий под управлением операционной системы Android 4.2 Jelly Bean. Модель оснащена 4-ядерным процессором
Desktop computer и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.