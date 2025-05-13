Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК

Обновление десктопных редакторов «Р7-Офис»: поворачивай PDF как удобно Очередное обновление получили десктопные версии редакторов «Р7-Офис». В новой сборке пользователям стали доступны некоторые новые функции — например, гиперссылки к графическим объектам, поворот отдельных страниц PDF-докумен

Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux ввести PIN-код от устройства (второй фактор). Продукты «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC поддерживают работу на десктопных системах, а также предоставляют возможность мобильного доступа к сервисам с исполь

«Р7-Офис» внедрил в десктопные редакторы продвинутые опции для работы со сложными формулами и сводными таблицами Разработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» выпустил обновление десктопных редакторов для работы с документами. Основные изменения коснулись редактора таблиц. Добавлены опции для пользователей, которые взаимодействуют с таблицами на профессиональном уровне.

«Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel ГК «Аквариус» выпустила первые отечественные настольные компьютеры и моноблоки с 14 поколением процессоров i5-14400 и i3-14100. Ими стали компактные компьютеры Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50 и моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и

«Яндекс Музыка» продолжает развивать бета-версию десктопного приложения: в нем появилась возможность персонализировать боковое меню, а также создавать и редактировать плейлисты В десктопном приложении появилась возможность создавать и редактировать плейлисты. Умная систем

Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU el® Xeon® E-2236 и Intel® Core™ i5-10600. Первый позиционируется как решение для серверов, второй — десктопный. Схожи как их оценки в бенчмарке, так и характеристики: количество ядер, тактовые

Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников» Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps смогут теперь публиковать свои проекты в десктопной версии «Одноклассников». Таким образом, ОК сделали следующий шаг в интеграции платформы в социальную сеть и развитии продуктов экосистемы Vk. Ранее сервисы были доступны только в моб

Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 льзоваться данной функцией, необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+space, после чего будет осуществлен поиск по названию вкладок и содержимому страниц. Если пользователь синхронизировал мобильный и десктопный браузеры с помощью своего аккаунта в Opera, то «Поиск вкладки» отображает вкладки, открытые на других устройствах. И еще одно полезное дополнение – если в одной из вкладок идет видео

Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 льзоваться данной функцией, необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+space, после чего будет осуществлен поиск по названию вкладок и содержимому страниц. Если пользователь синхронизировал мобильный и десктопный браузеры с помощью своего аккаунта в Opera, то «Поиск вкладки» отображает вкладки, открытые на других устройствах. И еще одно полезное дополнение – если в одной из вкладок идет видео

HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены кие требования сотрудников и растущих предприятий и представляют собой высоконадежные и расширяемые настольные ПК за разумную цену. Модель HP ProDesk 405 G8 Desktop Mini PC гарантирует мощную п

«Одноклассники» представили обновленный дизайн логотипа, десктопной версии и мобильных приложений обственного 15-летия презентовала крупное обновление интерфейса. Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств для более удобного потребления контента. Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый. «Одноклассники» последовательно работают над удобством потребле

Десктопный процессор Intel с «ARM-заимствованиями» даст фору чипам Apple и AMD февраля 2021 г., выдает 1688 баллов в одноядерном и 16842 балла в многоядерном режимах. Результаты модели AMD Ryzen Threadripper 3990X (процессор для энтузиастов) – 1209 и 25047 баллов. У флагманских десктопных процессоров Intel показатели следующие: Intel Core i9-10850 заработал 1364 и 10594 балла, а экстремальный Core i9-10980XE – 1159 и 15556 баллов. Настольные Core 11 поколения на сайте

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила десктопную версию приложения «АТИ Мессенджер» и как мобильное приложение. В начале ноября этого года команда разработчиков компании выпустила его десктопную версию для Windows, которой можно пользоваться, не находясь онлайн на сайте. Основ

Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen novo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные ПК Lenovo Legion 5, IdeaCentre Gaming 5. Мобильные процессоры AMD Ryzen серии 4000

AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000 AMD объявила о появлении десктопных процессоров с архитектурой x86, основанных на 7-нанометровом техпроцессе, оснащенн

Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер аличие Twitter прямо в боковой панели браузера позволяет не отвлекаться на смартфон или специальный десктопный клиент, что особенно актуально в случае срочных новостей, за которыми хочет следит

Найден способ «разогнать» настольные ПК до производительности суперкомпьютеров Сверхбыстрые настольные ПК Компания Toshiba разработала уникальный алгоритм, способный многократно увеличить производительность обычных компьютеров при обработке рыночной (биржевой) информации. По заверения

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп идеокарта и процессор - сильно зависят от охлаждения. Самые эффективные чипы в премиальном сегменте десктопных ПК выделяют много тепловой энергии. И для отведения большого количества тепла зача

Lenovo выпустила мощные настольные ПК размером со смартфон Компактные и мощные Компания Lenovo выпустила новые сверхкомпактные настольные ПК серии ThinkCenter Nano M90n, подходящие для использования в офисе, дома и в сегменте интернета вещей. Линейка на момент анонса состоит из двух моделей, различающихся в первую очер

Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса тем среди всех коммерческих ПК, проданных в этом году, составит 50%. Это свидетельствует о том, что настольный компьютер востребован организациями во всем мире. И компания Dell предлагает богат

В России впервые сравнялось число зрителей онлайн-видео на мобильниках и на десктопах х устройств. В сентябре 2017 г. количество пользователей в этих двух категориях сравнялось, то есть десктопы перестали быть основным средством просмотр видео в интернете. Мобильными устройствам

«Яндекс» впервые в мире внедрил в десктопный браузер голосового помощника и «Яндекс.браузер» для систем под управлением ОС семейства Microsoft Windows. Голосовой ассистент в десктопной версии браузера представлен на рынке впервые. Ранее Алиса была доступна только на

Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan жим МакХью (Jim McHugh), вице-президент и директор по корпоративным системам в Nvidia. - С доступностью оптимизированного для GPU программного обеспечения для сотен тысяч разработчиков, работающих на десктопных GPU Nvidia, NGC станет катализатором прогресса в области ИИ и источником инструментов для разработчиков во всем мире».Одним из первых пользователей NGC стала компания GE Healthcare.

Россияне считают ноутбуки неудобными, но любят их больше, чем десктопы и планшеты льзуются 84% российских пользователей. К таким выводам пришла компания IPSOS, выяснившая по заказу корпорации Microsoft, на каких устройствах предпочитают работать россияне. На втором месте находятся настольные ПК, которые в ходу у 73% опрошенных пользователей. Планшеты заняли третью строчку — их применяет 71% респондентов. Что касается игровых приставок, также фигурировавших в исследовании

VMware расширяет партнерство с Samsung для создания мобильных и десктопных решений нового поколения ателям подключать смартфон Samsung Galaxy S8 к док-станции и использовать на устройстве полноценные десктопы и приложения Windows с помощью единого набора учетных данных. Динамичный доступ к пр

Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК Компания Samsung выпустила док-станцию Samsung DeX, которая при использовании с клиентским ПО Citrix Receiver позволяет трансформировать новый смартфон Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК с оптимизированным пользовательским интерфейсом для работы в многозадачном режиме с поддержкой физической клавиатуры и мышки, возможностью изменения размера окон, всплывающими уве

HP представила новые настольные ПК и моноблоки для офисов. Фото нонсированное решение HP WorkWise — приложение для смартфонов, способное обнаружить взлом ПК. Новые настольные ПК и моноблоки HP для офисовУстройства Elite поколения G3 будут доступны у официал

Защищенный мессенджер Threema получил десктопную версию во подключены к одной и той же сети, то данные не покинут ее пределы. В отличие от других сервисов, десктопная версия Threema значительно сокращает цифровые следы и сводит создание метаданных к

Тим Кук: новый десктопный Mac станет прорывом Тим Кук: мы не бросим десктопы Глава компании Тим Кук (Tim Cook) в своей записке для сотрудников опроверг слухи о т

PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса ативного решения для автоматического перевода PROMT Translation Server 12, а также обновила линейку десктопных продуктов для частных и корпоративных пользователей. Новые возможности PROMT 12 бы

Мобильный «Яндекс.Браузер» начал поддерживать дополнения для десктопных браузеров ями, просмотра сайтов в ночном режиме, сохранения понравившихся страниц и тысячи других, сообщили CNews в «Яндексе». «“Яндекс.Браузер” — мобильный браузер на базе Chromium, который начал поддерживать десктопные дополнения. Для наших пользователей это возможность работать с любимыми инструментами в мобильном браузере, а для разработчиков дополнений — простой способ охватить новую аудиторию»,

Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда роцессорами Intel. Согласно результатам тестирования моделей данных систем в корпусах SFF и MT, эти десктопы работают быстрее своих предшественников, обладают до 70 % лучшим быстродействием и д

Opera встроила бесплатный VPN в десктопный браузер работчиков. Об этом говорится в заявлении Opera, поступившем в редакцию CNews. «В других популярных десктопных браузерах VPN-сервисы представлены лишь в виде расширений, большинство из которых

VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air ем экономических выгод непостоянных виртуальных приложений и десктопов, поставляемых по требованию. Десктопы будут отключаться по завершении сессий, патчи для приложений и операционных систем б

HP представила в Москве новые коммерческие десктопы, моноблоки и мониторы Компания HP впервые в России показала новые десктопы, моноблоки и мониторы HP серий Pro и Elite. Устройства ориентированы на коммерческих

Fujitsu обновила мобильные и настольные ПК для крупных компаний продуктивности, снижение совокупной стоимости владения и дальнейшее сокращение энергопотребления». Настольные ПК линейки Fujitsu Esprimo поддерживают функцию Low Power Active Mode (активный ре

Джон Хикс возглавит разработку дизайна десктопного браузера Opera итие и оптимизация интерфейса Opera для компьютеров, которым пользуются более 55 млн человек. «Мы с командой талантливых специалистов будем работать над дизайном взаимодействия и визуальной эстетикой десктопного браузера для Windows, Mac и Linux», — заявил Джон Хикс в интервью для Opera Software. До того, как стать частью команды Opera, Хикс работал в таких ИТ-компаниях, таких как Mozilla,

Десктопным браузером Opera пользуются более 55 млн человек по всему миру Египте, Франции, Индии, Индонезии, Мексике, Польше, Пакистане, Турции и США. Помимо тех стран, где десктопный браузер Opera традиционно был популярен, все больше и больше людей начинают пользо

«Тонк» выпустила первый настольный компьютер на базе Android Группа компаний «Тонк» выпустила на рынок свой первый настольный компьютер, работающий под управлением ОС Android 4.2.2 Embedded — тонкий клиент Т1000А. Как сообщили CNews в группе «Тонк», ключевой особенностью устройства является наличие включенн