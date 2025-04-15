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МГРИ Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА
МГРИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Земков Сергей 159 3
|Чеглаков Андрей 57 2
|Волож Аркадий 252 1
|Сегалович Илья 40 1
|Елисеева Мария 4 1
|Емельянов Антон 62 1
|Куликов Владимир 2 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Калмыков Сергей 12 1
|Смолко Ирина 5 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Кочаров Армен 24 1
|Сегалович Валентин 1 1
|Нагайцев Михаил 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
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