Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172976
ИКТ 13457
Организации 10534
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25376
Персоны 74220
География 2800
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

МГРИ Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА

МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА


15.04.2025 «Динамические Системы» и МГРИ заключили соглашение о партнерстве 1
08.02.2023 Участники московской программы тестирования инноваций заключили контракты более чем на 500 млн рублей 1
31.05.2021 Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского» 1
24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
15.12.2020 «Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений 2
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
11.09.2014 12 сентября в Москве откроется выставка, посвященная сооснователю «Яндекса» Илье Сегаловичу 3
11.09.2003 В "Лаборатории Касперского" - новый директор по корпоративным продажам 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

МГРИ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 3
Ростелеком 9854 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 3
Парус Корпорация 199 2
Meta Platforms - Facebook 4456 2
Новые облачные технологии (НОТ) 455 2
Код Безопасности 640 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Yandex - Яндекс 7583 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 1
TrueConf - ТруКонф 404 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Oracle Siebel Systems 508 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 87 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1813 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 778 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2023 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 328 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1332 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1857 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1077 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2949 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2574 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9380 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 504 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2623 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1299 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 2
Apple macOS 2093 1
Google Android 14179 1
Apple iOS 7919 1
Microsoft Office 3788 1
Linux OS 10146 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 502 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 151 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 125 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Kaspersky OS 127 1
Microsoft Windows 15829 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 201 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 168 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 65 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
TrueConf Online 30 1
Age of Kings 2 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
АСИ - Смартека 6 1
Земков Сергей 159 3
Чеглаков Андрей 57 2
Волож Аркадий 252 1
Сегалович Илья 40 1
Елисеева Мария 4 1
Емельянов Антон 62 1
Куликов Владимир 2 1
Голикова Татьяна 56 1
Прибочий Михаил 44 1
Калмыков Сергей 12 1
Смолко Ирина 5 1
Сергунина Наталья 369 1
Фурсин Алексей 157 1
Кочаров Армен 24 1
Сегалович Валентин 1 1
Нагайцев Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 894 1
Россия - УФО - Тюменская область 1182 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6231 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 359 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7602 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 417 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2405 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 146 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 134 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 25 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Здравоохранение - Реабилитация 387 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 145 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 386 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153