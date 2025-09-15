Positive Technologies представила сентябрьский дайджест трендовых уязвимостей ки безопасности в архиваторах файлов RARLAB WinRAR и 7-Zip, сервисе для проведения видеоконференций TrueConf Server и платформе SAP NetWeaver. Об этом CNews сообщили представители Positive Tech

Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server. Совместное применение позволит запускать защищённые и технологически независимые телемедицинские сервисы с 4K-качеством связи в частных и государственных больницах и центрах. В

Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server «‎Группа Астра» и «Труконф» подтвердили совместимость службы каталогов ALD Pro и платформы для совместной работы TrueConf Server. Интеграция позволит обеспечить простую и бесшовную миграцию с зарубежных решений на отечественные, ускорить процессы масштабирования сетей видеосвязи, а также укрепить цифровой

ЕИПП для корпоративной коммуникации использует российскую платформу для ВКС «Труконф» ИТ-решений, удаленное взаимодействие между сотрудниками осуществляется на российской ВКС-платформе TrueConf Server. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Деятельность ФАУ «‎Единый инс

Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf ских департаментов Индии, цифровизацию бизнес-процессов с помощью независимого российского ПО проводит и финансовый сектор. Karnataka Bank Limited развернул защищенную российскую платформу видеосвязи TrueConf Server, которая позволила объединить более 900 филиалов и 15 тыс. специалистов в единую корпоративную сеть для цифровых коммуникаций и онлайн-встреч. В Азии растёт спрос на защищенные

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф» еральную систему для цифрового общения и видеоконференцсвязи. Ядром сети стали российские платформы TrueConf Server и TrueConf MCU, с помощью которых удалось ускорить привычные процессы и приня

«Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз ые могут пострадать из-за этих ограничений, получат лицензии на полноценную российскую альтернативу TrueConf Server, которая включает в себя корпоративный мессенджер, сервер для ВКС и вебинаров

Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux го общения и сделать его безопаснее, а также повысить мобильность сотрудников российских организаций, компания Труконф и «Группа Астра» обеспечили совместимость новой версии приложения с мессенджером TrueConf 8.3.2 с операционной системой Astra Linux Mobile. Это дает возможность сотрудникам использовать все привычные функции TrueConf, включая ВКС, мессенджер и инструменты для совместной раб

В России создано бюро реабилитационной телемаршрутизации на базе ВКС TrueConf абилитации пациентов в онлайн. Центральным элементом телемедицинского комплекса стала ВКС-платформа TrueConf Server, с помощью которой специалисты клиники оказывают более 7 тыс. видеоконсультац

Сервер видеосвязи TrueConf MCU совместим с ОС Astra Linux вляется частью экосистемы «Труконф» и полностью совместим с другими решениями компании, в том числе TrueConf Server — ВКС-платформой, которая позволяет объединять до одного миллиона абонентов в

TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз -департаменты организаций смогут скрывать настоящие сетевые адреса как своих отдельных ВКС-платформ TrueConf Server, так и ВКС-серверов в составе «частных облаков» на базе TrueConf Enterprise.

Телемедицинский сервис на базе ПО TrueConf объединяет врачей и пациентов во Вьетнаме луживания в Phuoc Thanh стали возможны благодаря внедрению российской платформы видеоконференцсвязи TrueConf Server. Платформу TrueConf развернули внутри корпоративной сети медицинской станции,

Инжиниринговый дивизион «Росатома» перешел на отечественную систему видеосвязи TrueConf Server нимающийся сооружением атомных электростанций, перешел на отечественную систему видеоконференцсвязи TrueConf Server. К системе подключено свыше 1,5 тыс. сотрудников для проведения рабочих встре

Optica Halperin запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf ческого обследования, а связующим элементом между пациентами и врачами стала российская ВКС-система TrueConf Server. Optica Halperin — крупнейшая сеть салонов оптики в Израиле, созданная в 1988

Аналитическое агентство АКРА перешло на российскую систему видеосвязи TrueConf Server анное Центральным банком России, внедрило отечественную систему видеоконференцсвязи «все в одном» — TrueConf Server. Решение позволило объединить сотрудников в единую сеть коммуникаций для дист

Министерство спорта России перешло на систему видеосвязи TrueConf Server инистерство спорта России перевело все коммуникации ведомства на отечественную платформу видеосвязи TrueConf Server. Об этом CNews сообщил представитель компании TrueConf, разработчика платформ

Эксперты SolidLab обнаружили критические уязвимости в TrueConf Server Эксперты SolidLab выявили критические уязвимости в популярном продукте для видеоконференцсвязи TrueConf Server. Недостатки были обнаружены в версии TrueConf Server v5.2.0.10225 под

Российский разработчик программного обеспечения АСКОН внедрил систему видеосвязи TrueConf Server ного обеспечения, перешла на отечественную систему видеоконференцсвязи TrueConf с целью объединить 30 офисов в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане в единую коммуникационную сеть. К платформе TrueConf Server подключили более 800 распределенных сотрудников компании для организации корпоративной связи и совместной работы в дистанционном режиме. Об этом CNews сообщили представители Tru

ВКС Trueconf стала бесплатной для госструктур на период дистанционного режима о получения лицензий на свой флагманский продукт — защищённую систему видеосвязи и удалённой работы Trueconf Server — для государственных заказчиков в период действия рекомендаций правительства

Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости вили о технологическом партнёрстве. Компании подтвердили корректную совместную работу ВКС-платформы Trueconf Server с автоматической телефонной станцией «Агат CU» и сертифицировали свои продукт

Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0 Trueconf объявила о запуске бета-тестирования Trueconf Server 5.0 – глобального обновления флагманской системы видеосвязи, получившей полно

TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux я российских госорганизаций и компаний переход на современные ВКС-решения и сократить соответствующие затраты на ИТ-инфраструктуру, TrueConf полностью адаптировал свой флагманский продукт – платформу TrueConf Server – для развертывания на популярных российских ОС. На сегодняшний день платформа полностью совместима с Astra Linux CE 2.12, Astra Linux SE 1.6, Astra Linux SE 1.7, «Альт 8 СП», «

TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего то ответ рынка на вызовы новой реальности. ПК Гравитон под управлением ОС Astra Linux со встроенной ВКС TrueConf — оптимальное решение для заказчиков, которым важно обеспечить безопасность перс

Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack ния. Кроме того, им будет виден статус доставки и прочтения. С выходом новой версии серверной части ВКС-платформы Trueconf, который запланирован на III квартал 2021 г. – Trueconf Server 5.0 – п

«Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux Trueconf совместно с отечественным поставщиком ИТ-решений «Эн-крафт» построили защищенную сеть видеосвязи для компании «Магаданэнерго», входящей в «Русгидро». Для этого в ЦОДе организации развернули Trueconf Server — российскую ВКС-систему, которая стала центральным элементом коммуникаций и позволила объединить сотрудников исполнительного аппарата и девяти филиалов «Магаданэнерго». Деятель

Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей сной передаче данных, компании Trueconf и «Код безопасности» обеспечили совместимость ВКС-платформы Trueconf Server и клиентского приложения Trueconf с комплексом «Континент» 3.9 и приложением

Trueconf и «Ростелеком-Солар» выявили и устранили уязвимости в ПО для видеоконференций иза проблемы, в том числе связанные с недостаточными требованиями к сложности пароля пользователя в ВКС-системе Trueconf Server. Несмотря на нормы корпоративной безопасности, которым следуют кр

Trueconf запустила бета-тестирование российской системы видеосвязи для Linux Trueconf запустила публичное бета-тестирование Trueconf Server для Linux — флагманской системы для видеосвязи и удаленной работы, развернуть которую теперь можно на ОС Debian и Astra Linux. Системные администраторы и ИТ-специалисты, которые

TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации информации, успешно провели двустороннее тестирование на совместимость системы видеоконференцсвязи TrueConf Server и VPN-шлюза «Криптопро Ngate». По результатам тестирования была подтверждена

Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ Trueconf и «Сател» объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого система видеосвязи Trueconf Server была сертифицирована для работы с платформой унифицированных коммуникаций РТУ

TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции ы, чтобы самоизолироваться в домашнем кругу, а все рабочие встречи и коммуникации были перенесены в онлайн. В середине марта 2020 года компания TrueConf приняла решение бесплатно выдавать лицензии на TrueConf Server на 1000 пользователей, чтобы оперативно помочь отечественным предприятиям организовать процесс дистанционной работы, сохранить свою эффективность и не допустить простоев в перио

Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» цию конференций, а также отправлять и воспроизводить медиаконтент. Нативная интеграция с платформой Trueconf Server (работает x86-системах с Linux или Windows) позволяет подключить к ВКС-контур

ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений TrueConf продолжает реагировать на введение карантина и ограничения массовых мероприятий. Теперь TrueConf Server, главная разработка компании для видеоконференций и удаленной работы, стала бесплатной для всех государственных организаций, частных компаний и образовательных учреждений России

Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России возможности бесплатного получения своего флагманского продукта, системы видео конференцсвязи (ВКС) TrueConf Server каждым учебным заведением на территории России и СНГ. Как рассказали CNews в

Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize Trueconf обеспечил совместимость отечественной ВКС-системы Trueconf Server с популярными облачными платформами веб-конференций — Zoom, Cisco Webex, Blue

ПО Trueconf сертифицировано для работы с корпоративной ОС «Лотос» тве и совместимости своих решений. Компании сертифицировали программную систему видеоконференцсвязи Trueconf Server, а также клиентское приложение Trueconf для Linux для работы с ОС «Лотос». Пр

Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz оительной, аэродромной, военной и грузовой техники, внедрил программную систему видеоконференцсвязи Trueconf Server на смену аппаратному MCU-серверу Polycom. Решение Trueconf объединило более 7

TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи х устройств на ОС Windows. «Мы рады представить нашим заказчикам возможность интеграции ВКС-системы TrueConf Server с передовыми отечественными решениями для сетевой безопасности, - сказал Дмит

Власти Московской области перешли с ВКС Cisco на российское решение еть Правительство Московской области перешло на видеоконференцсвязь на базе российского ВКС-сервера TrueConf Server. Как сообщили CNews в компании TrueConf, до этого в правительстве использовал