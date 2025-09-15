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TrueConf MCU Server Сервер видеоконференцсвязи

TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи

TrueConf Server включает в себя систему 4K-видеоконференцсвязи и вебинаров, корпоративный мессенджер и инструменты для дистанционной работы. Решение поддерживает работу без интернета в сетях любой сложности, позволяет проводить неограниченное число параллельных звонков и конференций с подключением до 2000 участников к каждой.

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15.09.2025 Positive Technologies представила сентябрьский дайджест трендовых уязвимостей

ки безопасности в архиваторах файлов RARLAB WinRAR и 7-Zip, сервисе для проведения видеоконференций TrueConf Server и платформе SAP NetWeaver. Об этом CNews сообщили представители Positive Tech
25.02.2025 Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server

Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server. Совместное применение позволит запускать защищённые и технологически независимые телемедицинские сервисы с 4K-качеством связи в частных и государственных больницах и центрах. В
05.11.2024 Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server

«‎Группа Астра» и «Труконф» подтвердили совместимость службы каталогов ALD Pro и платформы для совместной работы TrueConf Server. Интеграция позволит обеспечить простую и бесшовную миграцию с зарубежных решений на отечественные, ускорить процессы масштабирования сетей видеосвязи, а также укрепить цифровой
06.09.2024 ЕИПП для корпоративной коммуникации использует российскую платформу для ВКС «Труконф»

ИТ-решений, удаленное взаимодействие между сотрудниками осуществляется на российской ВКС-платформе TrueConf Server. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Деятельность ФАУ «‎Единый инс
07.08.2024 Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf

ских департаментов Индии, цифровизацию бизнес-процессов с помощью независимого российского ПО проводит и финансовый сектор. Karnataka Bank Limited развернул защищенную российскую платформу видеосвязи TrueConf Server, которая позволила объединить более 900 филиалов и 15 тыс. специалистов в единую корпоративную сеть для цифровых коммуникаций и онлайн-встреч. В Азии растёт спрос на защищенные

23.04.2024 Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф»

еральную систему для цифрового общения и видеоконференцсвязи. Ядром сети стали российские платформы TrueConf Server и TrueConf MCU, с помощью которых удалось ускорить привычные процессы и приня
20.03.2024 «Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз

ые могут пострадать из-за этих ограничений, получат лицензии на полноценную российскую альтернативу TrueConf Server, которая включает в себя корпоративный мессенджер, сервер для ВКС и вебинаров
15.12.2023 Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux

го общения и сделать его безопаснее, а также повысить мобильность сотрудников российских организаций, компания Труконф и «Группа Астра» обеспечили совместимость новой версии приложения с мессенджером TrueConf 8.3.2 с операционной системой Astra Linux Mobile. Это дает возможность сотрудникам использовать все привычные функции TrueConf, включая ВКС, мессенджер и инструменты для совместной раб
28.09.2023 В России создано бюро реабилитационной телемаршрутизации на базе ВКС TrueConf

абилитации пациентов в онлайн. Центральным элементом телемедицинского комплекса стала ВКС-платформа TrueConf Server, с помощью которой специалисты клиники оказывают более 7 тыс. видеоконсультац
25.09.2023 Сервер видеосвязи TrueConf MCU совместим с ОС Astra Linux

вляется частью экосистемы «Труконф» и полностью совместим с другими решениями компании, в том числе TrueConf Server — ВКС-платформой, которая позволяет объединять до одного миллиона абонентов в
02.06.2023 TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз

-департаменты организаций смогут скрывать настоящие сетевые адреса как своих отдельных ВКС-платформ TrueConf Server, так и ВКС-серверов в составе «частных облаков» на базе TrueConf Enterprise.

28.04.2023 Телемедицинский сервис на базе ПО TrueConf объединяет врачей и пациентов во Вьетнаме

луживания в Phuoc Thanh стали возможны благодаря внедрению российской платформы видеоконференцсвязи TrueConf Server. Платформу TrueConf развернули внутри корпоративной сети медицинской станции,
10.03.2023 Инжиниринговый дивизион «Росатома» перешел на отечественную систему видеосвязи TrueConf Server

нимающийся сооружением атомных электростанций, перешел на отечественную систему видеоконференцсвязи TrueConf Server. К системе подключено свыше 1,5 тыс. сотрудников для проведения рабочих встре
17.02.2023 Optica Halperin запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf

ческого обследования, а связующим элементом между пациентами и врачами стала российская ВКС-система TrueConf Server. Optica Halperin — крупнейшая сеть салонов оптики в Израиле, созданная в 1988
14.02.2023 Аналитическое агентство АКРА перешло на российскую систему видеосвязи TrueConf Server

анное Центральным банком России, внедрило отечественную систему видеоконференцсвязи «все в одном» — TrueConf Server. Решение позволило объединить сотрудников в единую сеть коммуникаций для дист
24.01.2023 Министерство спорта России перешло на систему видеосвязи TrueConf Server

инистерство спорта России перевело все коммуникации ведомства на отечественную платформу видеосвязи TrueConf Server. Об этом CNews сообщил представитель компании TrueConf, разработчика платформ
20.12.2022 Эксперты SolidLab обнаружили критические уязвимости в TrueConf Server

Эксперты SolidLab выявили критические уязвимости в популярном продукте для видеоконференцсвязи TrueConf Server. Недостатки были обнаружены в версии TrueConf Server v5.2.0.10225 под

26.10.2022 Российский разработчик программного обеспечения АСКОН внедрил систему видеосвязи TrueConf Server

ного обеспечения, перешла на отечественную систему видеоконференцсвязи TrueConf с целью объединить 30 офисов в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане в единую коммуникационную сеть. К платформе TrueConf Server подключили более 800 распределенных сотрудников компании для организации корпоративной связи и совместной работы в дистанционном режиме. Об этом CNews сообщили представители Tru
25.01.2022 ВКС Trueconf стала бесплатной для госструктур на период дистанционного режима

о получения лицензий на свой флагманский продукт — защищённую систему видеосвязи и удалённой работы Trueconf Server — для государственных заказчиков в период действия рекомендаций правительства
14.12.2021 Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости

вили о технологическом партнёрстве. Компании подтвердили корректную совместную работу ВКС-платформы Trueconf Server с автоматической телефонной станцией «Агат CU» и сертифицировали свои продукт
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0

Trueconf объявила о запуске бета-тестирования Trueconf Server 5.0 – глобального обновления флагманской системы видеосвязи, получившей полно
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux

я российских госорганизаций и компаний переход на современные ВКС-решения и сократить соответствующие затраты на ИТ-инфраструктуру, TrueConf полностью адаптировал свой флагманский продукт – платформу TrueConf Server – для развертывания на популярных российских ОС. На сегодняшний день платформа полностью совместима с Astra Linux CE 2.12, Astra Linux SE 1.6, Astra Linux SE 1.7, «Альт 8 СП», «
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего

то ответ рынка на вызовы новой реальности. ПК Гравитон под управлением ОС Astra Linux со встроенной ВКС TrueConf — оптимальное решение для заказчиков, которым важно обеспечить безопасность перс
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack

ния. Кроме того, им будет виден статус доставки и прочтения. С выходом новой версии серверной части ВКС-платформы Trueconf, который запланирован на III квартал 2021 г. – Trueconf Server 5.0 – п
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux

Trueconf совместно с отечественным поставщиком ИТ-решений «Эн-крафт» построили защищенную сеть видеосвязи для компании «Магаданэнерго», входящей в «Русгидро». Для этого в ЦОДе организации развернули Trueconf Server — российскую ВКС-систему, которая стала центральным элементом коммуникаций и позволила объединить сотрудников исполнительного аппарата и девяти филиалов «Магаданэнерго». Деятель
30.03.2021 Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей

сной передаче данных, компании Trueconf и «Код безопасности» обеспечили совместимость ВКС-платформы Trueconf Server и клиентского приложения Trueconf с комплексом «Континент» 3.9 и приложением

11.03.2021 Trueconf и «Ростелеком-Солар» выявили и устранили уязвимости в ПО для видеоконференций

иза проблемы, в том числе связанные с недостаточными требованиями к сложности пароля пользователя в ВКС-системе Trueconf Server. Несмотря на нормы корпоративной безопасности, которым следуют кр
26.11.2020 Trueconf запустила бета-тестирование российской системы видеосвязи для Linux

Trueconf запустила публичное бета-тестирование Trueconf Server для Linux — флагманской системы для видеосвязи и удаленной работы, развернуть которую теперь можно на ОС Debian и Astra Linux. Системные администраторы и ИТ-специалисты, которые
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации

информации, успешно провели двустороннее тестирование на совместимость системы видеоконференцсвязи TrueConf Server и VPN-шлюза «Криптопро Ngate». По результатам тестирования была подтверждена

18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ

Trueconf и «Сател» объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого система видеосвязи Trueconf Server была сертифицирована для работы с платформой унифицированных коммуникаций РТУ
10.06.2020 TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции

ы, чтобы самоизолироваться в домашнем кругу, а все рабочие встречи и коммуникации были перенесены в онлайн. В середине марта 2020 года компания TrueConf приняла решение бесплатно выдавать лицензии на TrueConf Server на 1000 пользователей, чтобы оперативно помочь отечественным предприятиям организовать процесс дистанционной работы, сохранить свою эффективность и не допустить простоев в перио
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

цию конференций, а также отправлять и воспроизводить медиаконтент. Нативная интеграция с платформой Trueconf Server (работает x86-системах с Linux или Windows) позволяет подключить к ВКС-контур
18.03.2020 ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений

TrueConf продолжает реагировать на введение карантина и ограничения массовых мероприятий. Теперь TrueConf Server, главная разработка компании для видеоконференций и удаленной работы, стала бесплатной для всех государственных организаций, частных компаний и образовательных учреждений России
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России

возможности бесплатного получения своего флагманского продукта, системы видео конференцсвязи (ВКС) TrueConf Server каждым учебным заведением на территории России и СНГ. Как рассказали CNews в

22.01.2020 Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize

Trueconf обеспечил совместимость отечественной ВКС-системы Trueconf Server с популярными облачными платформами веб-конференций — Zoom, Cisco Webex, Blue
25.06.2019 ПО Trueconf сертифицировано для работы с корпоративной ОС «Лотос»

тве и совместимости своих решений. Компании сертифицировали программную систему видеоконференцсвязи Trueconf Server, а также клиентское приложение Trueconf для Linux для работы с ОС «Лотос». Пр
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz

оительной, аэродромной, военной и грузовой техники, внедрил программную систему видеоконференцсвязи Trueconf Server на смену аппаратному MCU-серверу Polycom. Решение Trueconf объединило более 7
29.03.2019 TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи

х устройств на ОС Windows. «Мы рады представить нашим заказчикам возможность интеграции ВКС-системы TrueConf Server с передовыми отечественными решениями для сетевой безопасности, - сказал Дмит
24.01.2019 Власти Московской области перешли с ВКС Cisco на российское решение

еть Правительство Московской области перешло на видеоконференцсвязь на базе российского ВКС-сервера TrueConf Server. Как сообщили CNews в компании TrueConf, до этого в правительстве использовал
16.05.2018 TrueConf обеспечил видеосвязью королевство Бутан

Королевское правительство Бутана построило защищенную сеть видеоконференцсвязи на основе TrueConf Server для 10 министерств и 200 администраций королевства. Система видеосвязи объединила более чем 400 сотрудников правительства и позволила отказаться от затрат на частые командировки

Публикаций - 207, упоминаний - 338

TrueConf MCU Server и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 454 201
Microsoft Corporation 25775 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
VideoMost - ВидеоМост 285 22
Spirit DSP - Спирит Корп 482 16
Ростелеком 10948 14
VK - Mail.ru Group 3602 13
Cisco Systems 5372 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 9
Yandex - Яндекс 9216 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Telegram Group 2940 7
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 6
9594 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 5
Код Безопасности 812 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Apple Inc 13154 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Red Hat 1378 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 3
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 3
Google LLC 12688 3
Cisco Systems - Tandberg 164 3
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 3
Телепорт-Сервис 14 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Huawei 4676 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 2
Salesforce 498 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Optica Halperin 2 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Block - Square 203 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
КазМунайГаз - ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 5 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 4 1
GMS Hospital 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 2
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ФРИИ Акселератор 59 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 202
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 67
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 29
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 28
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Готальский Михаил 95 41
Солдатов Станислав 14 9
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Абакумов Евгений 227 2
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Петров Никита 10 2
Иодковский Станислав 104 2
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Векшин Евгений 12 2
Крамарь Виталий 14 2
Герасимов Сергей 17 2
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Ермаков Валерий 140 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
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Массух Илья 239 1
Хинштейн Александр 148 1
Солдатов Алексей 104 1
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Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 4
Казахстан - Республика 6048 4
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Канада 5081 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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