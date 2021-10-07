Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TrueConf MCU Server
Сервер видеоконференцсвязи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 319
TrueConf MCU Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РПЦ - Русская православная церковь 23 1
|КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
|Одинцов Дмитрий 83 38
|Готальский Михаил 91 9
|Тюркмен Гекан 1 1
|Симакович Александр 1 1
|Проскурин Дионисий 1 1
|Кудрявцев Евгений 3 1
|Лурье Мария 1 1
|Lhendup Jigme - Линдап Джигме 1 1
|Луцик Павел 7 1
|Лапшин Сергей 2 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Парошин Дмитрий 1 1
|Шадаев Максут 384 1
|Чапчаев Андрей 33 1
|Назаров Алексей 69 1
|Романов Роман 10 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Куренев Алексей 6 1
|Хинштейн Александр 50 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Кабанов Владимир 174 1
|CNews Analytics 1990 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|Gartner 2192 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru