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TrueConf MCU Server
Сервер видеоконференцсвязи


07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций 3
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0 6
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 2
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 9
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего 6
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 4
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 7
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране 1
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux 5
08.04.2021 Trueconf поддержит пострадавших от действий Zoom 2
30.03.2021 Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей 3
26.11.2020 Trueconf запустила бета-тестирование российской системы видеосвязи для Linux 9
17.11.2020 Trueconf обеспечит российские вузы видеосвязью для удаленного обучения 2
19.10.2020 TrueConf и «Тионикс» объявили о возможности развертывания корпоративной видеосвязи в инфраструктуре VDI 3
01.10.2020 TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 4
21.09.2020 В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom 1
01.09.2020 TrueConf и Newtech внедрили сервер видеосвязи в университете «Туран» 4
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 1
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации 3
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 2
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ 6
10.06.2020 TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции 3
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 7
23.03.2020 «Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы 1
18.03.2020 ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений 5
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 7
22.01.2020 Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize 4
25.06.2019 ПО Trueconf сертифицировано для работы с корпоративной ОС «Лотос» 3
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz 4
29.03.2019 TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи 2
26.03.2019 Trueconf поглотила компанию Integrit, чтобы создать видеоконференцсвязь для «Эльбрусов» 2
05.03.2019 TrueConf объявил о поддержке брендирования приложений для видеосвязи 3
21.02.2019 Trueconf создал цифровую систему видеобанкинга для крупнейшего банка Кувейта 2
24.01.2019 Власти Московской области перешли с ВКС Cisco на российское решение 4
25.12.2018 Exist представил федеральную сеть видеокиосков 2
23.11.2018 TrueConf представил новые российские ВКС-разработки на CNews Forum 2018 1
04.09.2018 В России создали «убийцу Skype for Business» 6
16.05.2018 TrueConf обеспечил видеосвязью королевство Бутан 5

Публикаций - 114, упоминаний - 319

TrueConf MCU Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TrueConf - ТруКонф 252 71
VideoMost - ВидеоМост 191 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 8
Spirit DSP - Спирит Корп 246 8
VK - Mail.ru Group 2483 7
Microsoft Corporation 11095 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Panasonic 1149 3
Код Безопасности 365 3
Polycom - Поликом Раша 301 3
Базальт СПО 206 3
Telegram Group 702 2
Cisco Systems 2040 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Huawei 2730 2
Facebook 3766 2
IntegrIT 4 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Хост ГК 23 2
UnitSolutions - Юнитсолюшнс 5 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
KazRENA - Ассоциация пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана 1 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Воентелеком 134 1
Tionix - Тионикс 48 1
CDNvideo 21 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Titanium 28 1
Сател 33 1
Polymedia - Полимедиа 72 1
Cisco Systems - Tandberg 93 1
РТ-Информ 112 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
Nvidia Corp 2024 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Mirabilis 15 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Газпром ПАО 521 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
РусГидро ПАО 129 1
DST Global 165 1
Росводоканал 44 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
GMS Hospital 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 41
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 16
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 11
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 4
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 7 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
CPT - Continuous Penetration Testing - Непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра 4 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 393 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
Microsoft Windows 10 6645 27
Google Android 10751 27
Apple iOS 5742 26
Linux OS 4260 17
Microsoft Skype 1469 11
Apple macOS X 901 10
Apple macOS 926 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 7
TrueConf Online 29 6
Google YouTube - Видеохостинг 1719 5
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 4
Яндекс.Телемост 36 4
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft Teams 214 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 3
Linux - Debian GNU 272 3
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Microsoft Windows 853 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Cisco Webex 107 2
Microsoft Skype for Business 116 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Google Hangouts - Мессенджер 63 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Microsoft Lync 272 2
TrueConf Directory 4 2
TrueConf SDK 4 2
TrueConf Enterprise 6 2
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 2
Одинцов Дмитрий 83 38
Готальский Михаил 91 9
Тюркмен Гекан 1 1
Симакович Александр 1 1
Проскурин Дионисий 1 1
Кудрявцев Евгений 3 1
Лурье Мария 1 1
Lhendup Jigme - Линдап Джигме 1 1
Луцик Павел 7 1
Лапшин Сергей 2 1
Кравцов Сергей 39 1
Семенов Анатолий 12 1
Парошин Дмитрий 1 1
Шадаев Максут 384 1
Чапчаев Андрей 33 1
Назаров Алексей 69 1
Романов Роман 10 1
Шойгу Сергей 59 1
Куренев Алексей 6 1
Хинштейн Александр 50 1
Голикова Татьяна 39 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Смирнов Алексей 142 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Франция - Французская Республика 2126 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Европа 3759 2
Украина 3372 2
Бразилия - Федеративная Республика 1127 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
США - Калифорния 974 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 2
Индия - Республика 2173 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Шотландия 51 1
Россия - Хабаровск 623 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - Новороссийск 140 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Техас 223 1
Россия - Салават 18 1
Южная Африка 159 1
Россия - Оренбург 258 1
Чили - Республика 121 1
Россия - Томск 450 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Кувейт 51 1
США - Орегон 57 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
США - Даллас 36 1
США - Сан-Диего 56 1
Бутан - Королевство 2 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 13 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Чили - Сантьяго 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
CNews Analytics 1990 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 1 1
GeekBrains 40 2
ISE - Integrated Systems Europe 23 2
Цифровые Вершины - премия 7 2
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