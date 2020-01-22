Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize

Trueconf обеспечил совместимость отечественной ВКС-системы Trueconf Server с популярными облачными платформами веб-конференций — Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize Cloud. Интеграция позволит пользователям Trueconf подключаться к веб-конференциям на зарубежных сервисах в два клика прямо из клиентских приложений Trueconf.

Рабочие процессы в современных организациях зачастую требуют постоянного или эпизодического взаимодействия между сотрудниками компаний, которые используют разные системы коммуникаций.

Компания Trueconf продолжает расширять список сторонних ВКС-решений, которые совместимы с отечественной платформой 4K-видеоконференцсвязи Trueconf Server. Теперь пользователи ПО Trueconf смогут беспрепятственно участвовать в видеоконференциях и вебинарах на облачных сервисах Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize Cloud. Интеграцию решений обеспечил встроенный в Trueconf Server SIP-шлюз.

Данные облачные ВКС-сервисы приглашают участников встречи с помощью пользовательских календарей, при этом присоединиться к конференции можно с помощью ссылки для подключения по SIP-протоколу. Перечисленные платформы предоставляют ее для возможности подключения к сеансу традиционных ВКС-терминалов и переговорных комнат. Чтобы участвовать в веб-конференциях на Cisco Webex, Zoom, Bluejeans Meetings и LifeSize Cloud абонентам Trueconf Server достаточно получить такую ссылку от своих коллег или скопировать ее из календаря.

Подключение проходит в два клика прямо из клиентских приложений Trueconf.

Пользователям Trueconf не требуется установка дополнительных решений или плагинов. При этом участники таких видеоконференций смогут делиться между собой контентом, что сделает онлайн-встречи между пользователями разных ВКС-систем еще продуктивнее.

«Веб-конференции с доступом по ссылке — неотъемлемая часть современной культуры совещаний, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Для проведения онлайн-встреч существует много разных платформ, которые могут требовать от пользователя выполнения сложных инструкций или специального обучения, и это создает барьер в коммуникациях между пользователями разных ВКС-решений. Мы рады представить абонентам наших ВКС-систем Trueconf Server надежный способ для участия в совещаниях на сторонних сервисах с использованием привычного ПО Trueconf».