|28.03.2024
|
«Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр»
вата и USB-устройств. «За последние несколько лет технология видеоконференцсвязи кардинально изменила стандарты делового общения. Вопросы бизнеса зачастую требуют оперативного решения — и современные ВКС-терминалы сделали возможными переговоры с коллегами и партнёрами, которые физически находятся в разных городах и странах. Качество и бесперебойность виртуального и гибридного общения теперь
|23.08.2021
|
Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux
ынком задачи на 100% отечественные технологические стеки, включающие в себя и ПО, и «железо». Новый ВКС-терминал от Trueconf – один из наиболее ярких примеров таких систем. ГК Astra Linux уже н
|18.02.2021
|
TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат
виям небольших конференц-залов и «аквариумов». Для работы устройства не требуется ПК или выделенный ВКС-терминал — достаточно подключить Videobar к сети и экрану в переговорной. Рост популярнос
|25.10.2016
|
TrueConf представил бесплатный ВКС-терминал TrueConf Terminal 2.0
TrueConf объявил о выходе бесплатного программного ВКС-терминала для переговорных комнат и конференц-залов, TrueConf Terminal 2.0. Как рассказали CNews в компании, система разворачивается на ПК под управлением ОС Windows, пользователь может упр
|09.10.2012
|
В TrueConf Server реализована поддержка корпоративных АТС и ВКС-терминалов сторонних разработчиков
Российский разработчик и производитель систем видеоконференцсвязи TrueConf реализовал в сервере видеоконференций TrueConf Server поддержку работы с корпоративными АТС и ВКС-терминалами сторонних разработчиков. «Основная цель новой разработки – объединение различных систем аудио и видеосвязи в единое коммуникационное пространство, без необходимости установки до
