Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Poly Studio серия видеобаров


УПОМИНАНИЯ


Удаленная работа 1
28.02.2022 Как выбрать персональные видеоустройства для удаленной работы 7
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС 4
16.09.2021 Новый уровень сотрудничества по видео. Обновленный портфель решений для Видеоконференцсвязи от Poly (новый бренд объединившихся компаний Polycom и Plantronics). 2
14.09.2021 Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций 8
19.03.2021 Весь мир переходит на гибридный формат работы: какие ИТ-решения нужны российскому бизнесу 2
28.02.2021 Год на удаленке: ВКС-системы стали ключевым элементом любого бизнеса 1
03.02.2021 Poly представила линейку персональных видеоустройств для удаленной работы Studio P Series 11
16.10.2019 Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom 4

Публикаций - 9, упоминаний - 40

Poly Studio и организации, системы, технологии, персоны:

Poly - Plantronics 139 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 1
GoTo - LogMeIn 11 1
Extron Electronics 62 1
Крок - Croc 1791 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Microsoft Corporation 25046 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Genesys 208 1
RingCentral 14 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 13 1
Directum - Директум 1153 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 223 1
Первая Форма - 1Форма 54 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 6
Микрофон - Microphone 2648 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 5
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 117 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1658 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1536 4
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1069 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1501 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 814 3
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 96 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2302 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1930 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3647 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2250 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 1
SIP - Open SIP - OpenSIPS 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2077 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3965 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1017 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 58 1
Microsoft Teams - MS Teams 594 5
Poly NoiseBlock AI 4 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3022 3
Poly TC - сенсорный контроллер 3 3
Poly Lens 6 3
Zoom Int - Zoom Rooms - ВКС 20 2
Poly G - серия модульных систем видеоконференцсвязи 2 2
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 2
Apple AirPlay 121 2
Polycom Acoustic Fence - Polycom Acoustic Bubble - Polycom Acoustic Clarity 12 2
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 66 2
Poly MeetingAI 1 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Poly EncorePro - Серия гарнитур 2 1
GoTo Connect 1 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 695 1
CorpSoft24 - REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
Poly Sync 3 1
Yuan Eric S. - Юань Эрик С. 2 1
Никифоров Михаил 17 1
Гринченко Сергей 1 1
Пермяков Артем 18 1
Рензяев Константин 69 1
Хомяков Сергей 45 1
Селезнев Денис 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1501 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1304 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Английский язык 6820 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 174 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 156 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1028 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
IDC - International Data Corporation 4931 3
Wainhouse Research 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Global Workplace Analytics 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще