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Apple AirPlay

СОБЫТИЯ

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30.05.2025 Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака в России

в регистрации Российские власти отказали Apple в регистрации изобразительного знака для технологии AirPlay, пишет РБК. Палата по патентным спорам оставила в силе решение Федеральной службы по

10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2

CineBeam PF610P Full HD LED с разрешением Full HD (1920x1080), яркостью 1000 ANSI люмен, поддержкой AirPlay 2 / Miracast / Bluetooth и 4-канальным LED источником света. Проектор обеспечивает ди
14.05.2019 Телевизорам Samsung открывается мир Apple TV

в Samsung для SmartTV-моделей 2019 года и части SmartTV-моделей 2018 года включает в себя поддержку AirPlay 2 и приложение Apple TV. Пользователи Samsung смогут смотреть каналы Apple TV, а такж
06.03.2012 Philips Fidelio DS6800W: акустическая док-станция с поддержкой AirPlay

менная конструкция аудио-кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика минимизирует искажения и обеспечивает глубокое и естественное звучание, утверждают в Philips. Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу музыки с iTunes на док-станцию Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPod touch или iPad. Чтоб
25.10.2011 Logitech представила беспроводные AirPlay колонки

льтимедийной серии. Речь идет о беспроводных колонках Air Speakers, поддерживающих технологию Apple AirPlay. Устройство состоит из колонок и базы, которая может выступать в роли док-станции для
12.09.2011 Pioneer показала две аудиосистемы с поддержкой AirPlay

Компания Pioneer анонсировала выхода двух аудиосистем, поддерживающих технологию Apple AirPlay. Речь идет о X-SMC3-S Music Tap и X-SMC4-Elite Music Tap. В них есть поддержка Wi-Fi

05.09.2011 Philips анонсировала новые беспроводные акустические системы Fidelio с технологией AirPlay

нового модельного ряда беспроводных акустических систем Fidelio. Они поддерживают технологию Apple Airplay и обеспечивают превосходный звук и простой доступ к музыкальной коллекции на iTunes.

09.06.2011 Pioneer выпустила новые ресиверы с поддержкой AirPlay

Компания Pioneer представила новую линейку ресиверов Elite. Устройства получили поддержку технологии AirPlay, продвигаемой Apple, помимо собственной разработки Air Jam, позволяющей объединить медиафайлы с разных устройств в единый плейлист. В линейку входят ресиверы Pioneer VSX-40, VSX-50, VSX

Публикаций - 133, упоминаний - 155

Apple AirPlay и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 67
Google LLC 12688 27
Samsung Electronics 11064 22
LG Electronics 3735 20
Sony 6739 14
Philips 2099 12
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 11
Xiaomi - Сяоми 2231 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 10
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 9
Samsung - Harman - JBL 242 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
X Corp - Twitter 2938 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 5
Microsoft Corporation 25775 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Seagate Technology 766 3
Logitech 437 3
Sharp Corporation 1062 3
Nvidia Corp 4002 3
Haier Group 230 3
Sonos 28 3
Bose corp 47 3
Huawei 4676 2
Lenovo Group 2446 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Intel Corporation 12811 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
HTC Corporation 1512 2
Dropbox 527 2
Poly - Plantronics 144 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 2
Bang&Olufsen - B&O 148 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Hyundai Motor Company 436 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
Yamaha - Ямаха 110 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Walt Disney Company 647 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
IKEA - ИКЕА 171 2
Nike 195 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Резонанс НПП 407 2
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Акрон ГК - Acron 66 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Sony Music Entertainment 161 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
101Hotels.com 456 1
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 76
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 57
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 49
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 45
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 17
Контрастность 3042 17
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 52
Apple iPad 4011 50
Apple iOS 8583 45
Google Android 15243 39
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 34
Google Chromecast 91 30
Apple iTunes Store 1118 28
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 26
Google Android TV 381 25
Apple iPod 1553 22
Dolby Vision 282 20
Apple iPod Touch 747 20
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 18
Apple - App Store 3109 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Apple Siri - Голосовой помощник 441 13
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 10
Apple iCloud 310 10
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 10
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Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 10
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 8
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Google Cast 13 7
Linux OS 11533 6
Apple macOS 2419 6
Microsoft Windows 16882 6
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 6
Apple Safari - браузер 896 6
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США - Калифорния 4829 3
Европа 24964 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
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Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
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AppleInsider 400 3
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Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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Engadget - Блог о технологиях 429 1
23ABC News 183 1
Wired - Издание 276 1
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
NBC News 188 1
9to5Mac 70 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
GigaOM 71 1
Huffington Post 34 1
iPhoneHellas 1 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
Fortune Global 1000 51 1
ChangeWave Research 10 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Red Dot Design Award 57 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
День знаний - 1 сентября 42 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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