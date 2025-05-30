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Apple AirPlay
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.05.2025
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Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака в России
в регистрации Российские власти отказали Apple в регистрации изобразительного знака для технологии AirPlay, пишет РБК. Палата по патентным спорам оставила в силе решение Федеральной службы по
|10.11.2021
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LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2
CineBeam PF610P Full HD LED с разрешением Full HD (1920x1080), яркостью 1000 ANSI люмен, поддержкой AirPlay 2 / Miracast / Bluetooth и 4-канальным LED источником света. Проектор обеспечивает ди
|14.05.2019
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Телевизорам Samsung открывается мир Apple TV
в Samsung для SmartTV-моделей 2019 года и части SmartTV-моделей 2018 года включает в себя поддержку AirPlay 2 и приложение Apple TV. Пользователи Samsung смогут смотреть каналы Apple TV, а такж
|06.03.2012
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Philips Fidelio DS6800W: акустическая док-станция с поддержкой AirPlay
менная конструкция аудио-кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика минимизирует искажения и обеспечивает глубокое и естественное звучание, утверждают в Philips. Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу музыки с iTunes на док-станцию Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPod touch или iPad. Чтоб
|25.10.2011
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Logitech представила беспроводные AirPlay колонки
льтимедийной серии. Речь идет о беспроводных колонках Air Speakers, поддерживающих технологию Apple AirPlay. Устройство состоит из колонок и базы, которая может выступать в роли док-станции для
|12.09.2011
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Pioneer показала две аудиосистемы с поддержкой AirPlay
Компания Pioneer анонсировала выхода двух аудиосистем, поддерживающих технологию Apple AirPlay. Речь идет о X-SMC3-S Music Tap и X-SMC4-Elite Music Tap. В них есть поддержка Wi-Fi
|05.09.2011
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Philips анонсировала новые беспроводные акустические системы Fidelio с технологией AirPlay
нового модельного ряда беспроводных акустических систем Fidelio. Они поддерживают технологию Apple Airplay и обеспечивают превосходный звук и простой доступ к музыкальной коллекции на iTunes.
|09.06.2011
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Pioneer выпустила новые ресиверы с поддержкой AirPlay
Компания Pioneer представила новую линейку ресиверов Elite. Устройства получили поддержку технологии AirPlay, продвигаемой Apple, помимо собственной разработки Air Jam, позволяющей объединить медиафайлы с разных устройств в единый плейлист. В линейку входят ресиверы Pioneer VSX-40, VSX-50, VSX
Apple AirPlay и организации, системы, технологии, персоны:
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
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