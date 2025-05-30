Apple AirPlay

в регистрации Российские власти отказали Apple в регистрации изобразительного знака для технологии AirPlay , пишет РБК. Палата по патентным спорам оставила в силе решение Федеральной службы по

в Samsung для SmartTV-моделей 2019 года и части SmartTV-моделей 2018 года включает в себя поддержку AirPlay 2 и приложение Apple TV. Пользователи Samsung смогут смотреть каналы Apple TV, а такж