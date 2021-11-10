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LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2

Компания LG Electronics представляет портативный smart-проектор LG CineBeam PF610P Full HD LED с разрешением Full HD (1920x1080), яркостью 1000 ANSI люмен, поддержкой AirPlay 2 / Miracast / Bluetooth и 4-канальным LED источником света. Проектор обеспечивает диагональ изображения до 120 дюймов. Отличительными особенностями модели также являются лёгкий вес – менее 2 кг, встроенный медиа-плеер для просмотра контента с USB накопителя, контент по локальной сети DLNA, динамический HDR и HDR10, стереодинамики 3+3Вт.

Благодаря яркости 1000 ANSI люмен портативный проектор LG  CineBeam может создавать четкие изображения в помещении и на открытом воздухе ночью или ранним вечером. 4-канальный LED LG использует отдельные 3 RGB цвета и динамический зеленый. Так как динамический зеленый регулирует яркость и цветовой тон, LG CineBeam LED обеспечивает более точное, яркое и живое изображение, чем обычный проектор.

Расширенные возможности беспроводного соединения позволяют делиться видео, фотографиями и музыкой со своих устройств Apple (iPhone, iPad и Mac) на LG PF610P с помощью AirPlay 2. Кроме того, LG PF610P поддерживает отображение экрана (для устройств, поддерживающих беспроводную передачу Miracast) и соединение через Bluetooth.

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LG CineBeam PF610P Full HD LED

LG PF610P – это умный проектор: он работает под управлением фирменной операционной системы LG webOS 5.0, оптимизированной для просмотра интернет-контента на больших экранах. Просто подключившись к сети Wi-Fi, вы получите мгновенный доступ к огромным библиотекам фильмов и сериалов, телевизионных трансляций, как в российских онлайн-кинотеатрах (ivi, Kinopoisk HD, Okko, MEGOGO, Premier и других), так и в зарубежных видео-сервисах: Amazon Prime Video, Disney+, YouTube и Apple TV. В большинстве из них вам будут доступны коллекции фильмов в качестве 4K HDR, просмотр которых раскроет весь потенциал вашего нового устройства, а не запутаться во всем разнообразии контента вам помогут встроенные рекомендательные системы LG Content Store и LG Cinema.

Размер проецируемого экрана можно настраивать от 60 до 120 дюймов с проекционным соотношением 1,195. Кроме того, проектор легко перемещать, чтобы превратить в экран любую поверхность стены.

Чтобы наслаждаться картинкой с правильной геометрией проекции, можно отрегулировать каждый угол экрана по отдельности. Регулировка трапеции по четырем углам исправляет горизонтальные и вертикальные искажения изображения.

Мощный светодиодный источник света обеспечивает яркое изображение и работает до 30 тыс. часов. Если воспроизводить видео на этом проекторе восемь часов в день, то источник света прослужит 10 лет.

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