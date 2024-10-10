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LG webOS Open webOS HP webOS Palm webOS встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux

LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux

СОБЫТИЯ

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10.10.2024 Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100

Южнокорейский бренд Hyundai представил первую линейку телевизоров на операционной системе WebOS. Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы – Android TV, «Яндекс.ТВ», и WebOS. В линейку BU 7100 входят телевизор
04.10.2024 Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100

Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы – Android TV, «Яндекс.ТВ», и WebOS. В линейку BU 7100 входят телевизоры с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Особенностью моделей являются IPS матрица, пульт Magic Remote и операционная система WebOS от LG. Об этом
10.04.2024 В операционной системе WebOS найдено сразу несколько уязвимостей. Под ударом 90 тыс. телевизоров LG

незащищенность в ОС Исследователи из Bitdefender обнаружили четыре уязвимости в нескольких версиях WebOS — ОС, используемой в умных телевизорах LG. Эти недостатки позволяют злоумышленникам пол
21.02.2024 Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS

lm OS Состоялся релиз новой версии операционной системы LuneOS, представляющей собой форк платформы webOS с открытым исходным кодом, пишет портал Liliputing. Это первое обновление системы за бо
11.01.2024 LG представила улучшенную платформу Smart TV webOS

енные впечатления от развлечений. Об этом CNews сообщили представители LG Electronics. Платформа LG webOS, основанная в 2014 г, превратилась в одну из наиболее широко используемых платформ Smar
30.06.2022 LG представляет новую версию webOS для смарт-телевизоров 2022 года

LG Electronics представляет обновленную версию операционной системы webOS для своих смарт-телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2022 г, сообщили CNews представители LG. Новая версия инновационной платформы LG Smart TV обеспечивает удобство управления

02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России

Обновление специально для россиян Компания LG выпустила обновление прошивки webOS для своих смарт-телевизоров, содержащее предустановленные российские приложения из продиктованного законом набора. Представители компании сообщили CNews, что webOS обновилась до ве
08.01.2021 LG выпустила систему webOS 6.0 для смарт-телевизоров

LG Electronics (LG) объявила о выпуске системы webOS 6.0 для своих смарт-телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2021 г. В комплекте с новым пультом дистанционного управления Magic Remote новая версия платформы компании для смарт-те
17.01.2020 LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto

LG и Luxoft создадут совместное предприятие для развития платформы webOS Auto. Соглашение об этом подписали доктор И. П. Парк, президент и технический директор

22.02.2017 LG представила надстройку Security Manager для webOS 3.5 телевизоров Smart TV

LG Electronics (LG) представила новую версию надстройки Security Manager для операционной системы webOS 3.5 телевизоров Smart TV и объявила о получении сертификата, подтверждающий еe эффектив
05.10.2016 Телевизоры LG с webOS будут поддерживать более 140 способов онлайн-платежей

l объявили о предоставлении разработчикам возможности создавать приложения для операционной системы webOS компании LG c доступом к свыше 140 способам онлайн-платежей, действующих более чем в 20
16.10.2014 Hewlett-Packard назвала день, когда она убьет операционную систему WebOS

Корпорация Hewlett-Packard объявила на официальном портале для разработчиков WebOS (developer.palm.com) об окончании жизненного цикла операционной системы 15 января 2015

03.09.2014 Легендарная операционка WebOS получила новую жизнь под новым именем

Проект Open WebOS объявил о переименовании открытой операционной системы WebOS в LuneOS. Об этом е
08.01.2014 Panasonic и LG начали строить ТВ на экзотических смартфонных ОС

Компания LG Electronics в ходе выставки CES в Лас-Вегасе продемонстрировала «умный» телевизор (Smart TV) на программной платформе webOS. В свою очередь, Panasonic совместно с Mozilla объявила о намерении использовать в своих «умных» телевизорах платформу Firefox OS. webOS была разработана калифорнийской компанией P
26.02.2013 LG приобрела платформу webOS у Hewlett-Packard

Компания LG Electronics приобрела операционную систему webOS у Hewlett-Packard, говорится в совместном сообщении. В рамках подписанного соглашения LG получит исходный код, связанную документацию, веб-сайты и примет на работу разработчиков платформы
11.09.2012 HP выпустила две бета-версии открытой WebOS

«Августовское издание», как команда WebOS называет новый релиз на сайте проекта, состоит из 45 компонентов с открытым исходным ко
03.09.2012 HP выпустил первую бета-версию Open WebOS

Компания Hewlett-Packard выпустила первую бета-версию открытой мобильной платформы Open WebOS, сообщает ZDNet. Open WebOS была создана на основе WebOS, приобретенной в
08.08.2012 Открытая WebOS не будет работать на существующих устройствах HP

рограммного обеспечения и аппаратных средств, в январе 2012 г. приняла решение открыть исходный код WebOS. Проект стартовал с большими амбициями: так, ещё в феврале 2012 г. CEO HP Мег Уитмен (M
12.05.2012 HP возвращается к производству планшетов, но уже без WebOS

s Group, который до этого, с 2005 г., возглавлял компьютерный бизнес компании. В августе прошлого года HP отказалась от выпуска своего единственного потребительского планшета HP TouchPad на платформе webOS (а заодно и всех смартфонов на webOS) из-за того, что спрос на него оказался несопоставимо низким по сравнению с ожиданиями вендора. Уитман, которая в сентябре 2011 г. сменила Лео

29.02.2012 HP сократит каждого второго разработчика webOS

ъявила о намерении сократить около 275 сотрудников подразделения по разработке операционной системы webOS, купленной HP вместе с производителем смартфонов Palm в 2010 г. за $1,2 млрд, сообщает

24.02.2012 Гендиректор HP: Android станет закрытой платформой

и HP Global Partner в Лас-Вегасе, гендиректор Hewlett-Packard упомянула о предстоящем открытии кода WebOS и выразила уверенность в том, что этот шаг будет крайне выгоден для HP в свете ситуации
01.02.2012 Главный идеолог webOS покинул компанию Hewlett-Packard

всего наилучшего», - заявили в Hewlett-Packard. По информации TechCrunch, Рубинштейн пока не имеет конкретных планов, но он сказал, что «хочет устроить себе заслуженный отдых после 4,5 лет разработки webOS». Новость об отставке Рубинштейна появилась после того, как новоиспеченная глава HP Мег Уитман (Meg Whitman) объявила в декабре прошлого года, что webOS станет операционной системо
12.12.2011 HP сделает webOS открытым проектом

Исполнительный директор компании HP Мег Уитман (Meg Whitman) недавно сообщила об окончательном решении руководителей HP по поводу будущего операционной системы webOS, принадлежащей компании. Как говорится в письме Уитман к сотрудникам HP, компания решила сохранить webOS, сделав ее код доступным под открытой лицензией. По словам нынешнего СЕО HP
12.12.2011 HP может выпустить новый планшет на основе webOS в 2013 г.

Исполнительный директор компании HP Мег Уитман (Meg Whitman) сообщила о том, что в будущем HP планирует выпускать собственные планшеты на базе мобильной операционной системы webOS. Об этом Уитман сообщила в ходе интервью TechCrunch, посвященного недавнему анонсу решения HP сохранить систему webOS, сделав ее код доступным под открытой лицензией. По словам Уит
01.12.2011 HP объявит свое решение по поводу будущего webOS в течение двух недель

Окончательное решение по поводу того, как компания Hewlett-Packard поступит с принадлежащей ей мобильной операционной системой webOS, будет принято в течение ближайших двух недель. Об этом заявила Мег Уитман (Meg Whitman) в ходе своего интервью французской газете Le Figaro, сообщает All Things D. «Мы должны объявить на
09.11.2011 HP проводит встречу, на которой решат судьбу webOS

Руководители Hewlett-Packard должны провести общую встречу основных топ-менеджеров компании сегодня, 9 ноября, на которой планируется окончательно решить судьбу подразделения по работе над webOS. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что возглавит совещание по поводу возможной продажи подразделения webOS сама глава компании Ме
08.11.2011 Oracle может купить webOS у HP

Правление Hewlett-Packard рассматривает возможность продажи подразделения по работе над мобильной операционной системой webOS, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Юридическую поддержку HP по этому делу оказывает Bank of America Merrill Lynch. Сделка может принести HP сотни ми
08.11.2011 HP рассматривает предложения о продаже webOS

Руководители компании Hewlett-Packard сейчас рассматривают возможность продажи своего подразделения по работе над мобильной операционной системой webOS. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. По их информации, сделка может принести HP сотни миллионов долларов, но скорее всего меньше суммы в $1,2

21.09.2011 HP проводит массовые сокращения среди разработчиков webOS

причиной которых является решение HP отказаться от создания устройств на базе операционной системы webOS, разработанной Palm. Как сообщает издание All Things D со ссылкой на источники, близкие
13.09.2011 HTC может купить операционную систему WebOS

перационные системы они рассматривают. Ранее глава HP Лео Апотекер (Leo Apotheker), после того, как компания объявила о выходе из потребительского бизнеса, сообщил, что они открыты для лицензирования WebOS. По информации Bloomberg, одним из партнеров может стать Samsung. Позже глава Samsung Джи Санг Чой (Gee Sung Choi) опроверг эту информацию. Основанная на Linux операционная система Web
08.09.2011 Samsung отказался от WebOS и может купить MeeGo

перейти к тактике более активных поглощений, чтобы укрепить их положение на рынке программного обеспечения. Добавим, что на прошлой неделе проскакивала информация о том, что Samsung может приобрести WebOS, операционную систему HP, которая, как и MeeGo, также основана на ядре Linux. Официальные представители опровергли это, подтвердив приверженность проприетарной Bada.
30.08.2011 Samsung может купить WebOS у HP

ctronics может приобрести у Hewlett-Packard подразделение, занятое разработкой операционной системы WebOS. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на осведомленные источники в обеих компа
30.08.2011 Samsung может выкупить WebOS у HP

Компания Samsung Electronics рассматривает возможность приобретения у Hewlett-Packard операционной системы WebOS после того, как последняя объявила о своих планах по прекращению производства смартфонов и планшетных компьютеров на основе данной ОС. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на осв
22.08.2011 Microsoft вербует брошенных разработчиков WebOS

Microsoft поспешила привлечь внимание разработчиков под WebOS после того, как компания Hewlett-Packard, владелец платформы, отказалась от дальнейшего выпуска мобильных устройств на ее основе. На следующий день после анонса Брендон Ватсон (Brandon Wa
19.08.2011 HP прекращает выпуск «убийц» iPhone и iPad и персональных компьютеров

ференции, посвященной новому финансовому отчету, сообщила о том, что планирует в ближайшем времени полностью прекратить производство смарфтонов и планшетных компьютеров на основе операционной системы WebOS. В первую очередь прекращение использования WebOS касается планшета HP TouchPad, продажи которого оказались провальными, и смартфонов Palm Pre. По словам представителей HP, компани
30.06.2011 HP ведет переговоры о лицензировании WebOS производителям смартфонов

Hewlett-Packard ведет переговоры об использовании платформы WebOS сторонними производителями мобильной электроники, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директороа HP Лео Апотекера (Leo Apotheker). Апотекер отказался сообщить, с какими именн
19.05.2011 Появились первые спецификации клавиатурных устройств на webOS

В Сети обнаружены журналы отладки приложений, в которых описаны технические параметры первых webOS-устройств, поддерживающих не сдвижные клавиатуры. По всей видимости, речь идет о нетбуках. Один из разработчиков Томас Перроден опубликовал логи работы двух аппаратов, один из которых име
09.03.2011 Все компьютеры HP с 2012 г. смогут запускать webOS

Начиная с 2012 г. на всех компьютерах Hewlett-Packard будет присутствовать возможность запуска операционной системы webOS. Об этом со ссылкой на главу компании Лео Апотекера (Leo Apotheker) сообщает BusinessWeek. По словам Апотекера, вступившего в должность в ноябре 2010 г., данный шаг поможет укрепить экоси
17.02.2011 HP представит приложение HP ePrint Enterprise на базе webOS для печати с мобильных устройств

лоне (Испания), представит приложение корпоративного класса HP ePrint Enterprise, созданное на базе webOS, а также решения для печати с мобильных устройств с поддержкой технологии HP ePrint (HP
10.02.2011 HP представил первый webOS-планшет и два новых смартфона. ФОТО

Компания Hewlett-Packard на мероприятии в Сан-Франциско представила первый планшетный компьютер под управлением операционной системы webOS, разработанной Palm, а также два новых смартфона. Ранее известный под кодовым названием Topaz планшетный компьютер TouchPad толщиной 13,7 мм и весом 740 г оснащен 9,7-дюймовым дисплеем с


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LG webOS и организации, системы, технологии, персоны:

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