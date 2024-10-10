LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux

Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100 Южнокорейский бренд Hyundai представил первую линейку телевизоров на операционной системе WebOS. Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы – Android TV, «Яндекс.ТВ», и WebOS. В линейку BU 7100 входят телевизор

Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100 Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы – Android TV, «Яндекс.ТВ», и WebOS. В линейку BU 7100 входят телевизоры с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Особенностью моделей являются IPS матрица, пульт Magic Remote и операционная система WebOS от LG. Об этом

В операционной системе WebOS найдено сразу несколько уязвимостей. Под ударом 90 тыс. телевизоров LG незащищенность в ОС Исследователи из Bitdefender обнаружили четыре уязвимости в нескольких версиях WebOS — ОС, используемой в умных телевизорах LG. Эти недостатки позволяют злоумышленникам пол

Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS lm OS Состоялся релиз новой версии операционной системы LuneOS, представляющей собой форк платформы webOS с открытым исходным кодом, пишет портал Liliputing. Это первое обновление системы за бо

LG представила улучшенную платформу Smart TV webOS енные впечатления от развлечений. Об этом CNews сообщили представители LG Electronics. Платформа LG webOS, основанная в 2014 г, превратилась в одну из наиболее широко используемых платформ Smar

LG представляет новую версию webOS для смарт-телевизоров 2022 года LG Electronics представляет обновленную версию операционной системы webOS для своих смарт-телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2022 г, сообщили CNews представители LG. Новая версия инновационной платформы LG Smart TV обеспечивает удобство управления

LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России Обновление специально для россиян Компания LG выпустила обновление прошивки webOS для своих смарт-телевизоров, содержащее предустановленные российские приложения из продиктованного законом набора. Представители компании сообщили CNews, что webOS обновилась до ве

LG выпустила систему webOS 6.0 для смарт-телевизоров LG Electronics (LG) объявила о выпуске системы webOS 6.0 для своих смарт-телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2021 г. В комплекте с новым пультом дистанционного управления Magic Remote новая версия платформы компании для смарт-те

LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto LG и Luxoft создадут совместное предприятие для развития платформы webOS Auto. Соглашение об этом подписали доктор И. П. Парк, президент и технический директор

LG представила надстройку Security Manager для webOS 3.5 телевизоров Smart TV LG Electronics (LG) представила новую версию надстройки Security Manager для операционной системы webOS 3.5 телевизоров Smart TV и объявила о получении сертификата, подтверждающий еe эффектив

Телевизоры LG с webOS будут поддерживать более 140 способов онлайн-платежей l объявили о предоставлении разработчикам возможности создавать приложения для операционной системы webOS компании LG c доступом к свыше 140 способам онлайн-платежей, действующих более чем в 20

Hewlett-Packard назвала день, когда она убьет операционную систему WebOS Корпорация Hewlett-Packard объявила на официальном портале для разработчиков WebOS (developer.palm.com) об окончании жизненного цикла операционной системы 15 января 2015

Легендарная операционка WebOS получила новую жизнь под новым именем Проект Open WebOS объявил о переименовании открытой операционной системы WebOS в LuneOS. Об этом е

Panasonic и LG начали строить ТВ на экзотических смартфонных ОС Компания LG Electronics в ходе выставки CES в Лас-Вегасе продемонстрировала «умный» телевизор (Smart TV) на программной платформе webOS. В свою очередь, Panasonic совместно с Mozilla объявила о намерении использовать в своих «умных» телевизорах платформу Firefox OS. webOS была разработана калифорнийской компанией P

LG приобрела платформу webOS у Hewlett-Packard Компания LG Electronics приобрела операционную систему webOS у Hewlett-Packard, говорится в совместном сообщении. В рамках подписанного соглашения LG получит исходный код, связанную документацию, веб-сайты и примет на работу разработчиков платформы

HP выпустила две бета-версии открытой WebOS «Августовское издание», как команда WebOS называет новый релиз на сайте проекта, состоит из 45 компонентов с открытым исходным ко

HP выпустил первую бета-версию Open WebOS Компания Hewlett-Packard выпустила первую бета-версию открытой мобильной платформы Open WebOS, сообщает ZDNet. Open WebOS была создана на основе WebOS, приобретенной в

Открытая WebOS не будет работать на существующих устройствах HP рограммного обеспечения и аппаратных средств, в январе 2012 г. приняла решение открыть исходный код WebOS. Проект стартовал с большими амбициями: так, ещё в феврале 2012 г. CEO HP Мег Уитмен (M

HP возвращается к производству планшетов, но уже без WebOS s Group, который до этого, с 2005 г., возглавлял компьютерный бизнес компании. В августе прошлого года HP отказалась от выпуска своего единственного потребительского планшета HP TouchPad на платформе webOS (а заодно и всех смартфонов на webOS) из-за того, что спрос на него оказался несопоставимо низким по сравнению с ожиданиями вендора. Уитман, которая в сентябре 2011 г. сменила Лео

HP сократит каждого второго разработчика webOS ъявила о намерении сократить около 275 сотрудников подразделения по разработке операционной системы webOS, купленной HP вместе с производителем смартфонов Palm в 2010 г. за $1,2 млрд, сообщает

Гендиректор HP: Android станет закрытой платформой и HP Global Partner в Лас-Вегасе, гендиректор Hewlett-Packard упомянула о предстоящем открытии кода WebOS и выразила уверенность в том, что этот шаг будет крайне выгоден для HP в свете ситуации

Главный идеолог webOS покинул компанию Hewlett-Packard всего наилучшего», - заявили в Hewlett-Packard. По информации TechCrunch, Рубинштейн пока не имеет конкретных планов, но он сказал, что «хочет устроить себе заслуженный отдых после 4,5 лет разработки webOS». Новость об отставке Рубинштейна появилась после того, как новоиспеченная глава HP Мег Уитман (Meg Whitman) объявила в декабре прошлого года, что webOS станет операционной системо

HP сделает webOS открытым проектом Исполнительный директор компании HP Мег Уитман (Meg Whitman) недавно сообщила об окончательном решении руководителей HP по поводу будущего операционной системы webOS, принадлежащей компании. Как говорится в письме Уитман к сотрудникам HP, компания решила сохранить webOS, сделав ее код доступным под открытой лицензией. По словам нынешнего СЕО HP

HP может выпустить новый планшет на основе webOS в 2013 г. Исполнительный директор компании HP Мег Уитман (Meg Whitman) сообщила о том, что в будущем HP планирует выпускать собственные планшеты на базе мобильной операционной системы webOS. Об этом Уитман сообщила в ходе интервью TechCrunch, посвященного недавнему анонсу решения HP сохранить систему webOS, сделав ее код доступным под открытой лицензией. По словам Уит

HP объявит свое решение по поводу будущего webOS в течение двух недель Окончательное решение по поводу того, как компания Hewlett-Packard поступит с принадлежащей ей мобильной операционной системой webOS, будет принято в течение ближайших двух недель. Об этом заявила Мег Уитман (Meg Whitman) в ходе своего интервью французской газете Le Figaro, сообщает All Things D. «Мы должны объявить на

HP проводит встречу, на которой решат судьбу webOS Руководители Hewlett-Packard должны провести общую встречу основных топ-менеджеров компании сегодня, 9 ноября, на которой планируется окончательно решить судьбу подразделения по работе над webOS. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что возглавит совещание по поводу возможной продажи подразделения webOS сама глава компании Ме

Oracle может купить webOS у HP Правление Hewlett-Packard рассматривает возможность продажи подразделения по работе над мобильной операционной системой webOS, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Юридическую поддержку HP по этому делу оказывает Bank of America Merrill Lynch. Сделка может принести HP сотни ми

HP рассматривает предложения о продаже webOS Руководители компании Hewlett-Packard сейчас рассматривают возможность продажи своего подразделения по работе над мобильной операционной системой webOS. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. По их информации, сделка может принести HP сотни миллионов долларов, но скорее всего меньше суммы в $1,2

HP проводит массовые сокращения среди разработчиков webOS причиной которых является решение HP отказаться от создания устройств на базе операционной системы webOS, разработанной Palm. Как сообщает издание All Things D со ссылкой на источники, близкие

HTC может купить операционную систему WebOS перационные системы они рассматривают. Ранее глава HP Лео Апотекер (Leo Apotheker), после того, как компания объявила о выходе из потребительского бизнеса, сообщил, что они открыты для лицензирования WebOS. По информации Bloomberg, одним из партнеров может стать Samsung. Позже глава Samsung Джи Санг Чой (Gee Sung Choi) опроверг эту информацию. Основанная на Linux операционная система Web

Samsung отказался от WebOS и может купить MeeGo перейти к тактике более активных поглощений, чтобы укрепить их положение на рынке программного обеспечения. Добавим, что на прошлой неделе проскакивала информация о том, что Samsung может приобрести WebOS, операционную систему HP, которая, как и MeeGo, также основана на ядре Linux. Официальные представители опровергли это, подтвердив приверженность проприетарной Bada.

Samsung может купить WebOS у HP ctronics может приобрести у Hewlett-Packard подразделение, занятое разработкой операционной системы WebOS. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на осведомленные источники в обеих компа

Samsung может выкупить WebOS у HP Компания Samsung Electronics рассматривает возможность приобретения у Hewlett-Packard операционной системы WebOS после того, как последняя объявила о своих планах по прекращению производства смартфонов и планшетных компьютеров на основе данной ОС. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на осв

Microsoft вербует брошенных разработчиков WebOS Microsoft поспешила привлечь внимание разработчиков под WebOS после того, как компания Hewlett-Packard, владелец платформы, отказалась от дальнейшего выпуска мобильных устройств на ее основе. На следующий день после анонса Брендон Ватсон (Brandon Wa

HP прекращает выпуск «убийц» iPhone и iPad и персональных компьютеров ференции, посвященной новому финансовому отчету, сообщила о том, что планирует в ближайшем времени полностью прекратить производство смарфтонов и планшетных компьютеров на основе операционной системы WebOS. В первую очередь прекращение использования WebOS касается планшета HP TouchPad, продажи которого оказались провальными, и смартфонов Palm Pre. По словам представителей HP, компани

HP ведет переговоры о лицензировании WebOS производителям смартфонов Hewlett-Packard ведет переговоры об использовании платформы WebOS сторонними производителями мобильной электроники, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директороа HP Лео Апотекера (Leo Apotheker). Апотекер отказался сообщить, с какими именн

Появились первые спецификации клавиатурных устройств на webOS В Сети обнаружены журналы отладки приложений, в которых описаны технические параметры первых webOS-устройств, поддерживающих не сдвижные клавиатуры. По всей видимости, речь идет о нетбуках. Один из разработчиков Томас Перроден опубликовал логи работы двух аппаратов, один из которых име

Все компьютеры HP с 2012 г. смогут запускать webOS Начиная с 2012 г. на всех компьютерах Hewlett-Packard будет присутствовать возможность запуска операционной системы webOS. Об этом со ссылкой на главу компании Лео Апотекера (Leo Apotheker) сообщает BusinessWeek. По словам Апотекера, вступившего в должность в ноябре 2010 г., данный шаг поможет укрепить экоси

HP представит приложение HP ePrint Enterprise на базе webOS для печати с мобильных устройств лоне (Испания), представит приложение корпоративного класса HP ePrint Enterprise, созданное на базе webOS, а также решения для печати с мобильных устройств с поддержкой технологии HP ePrint (HP