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Индексная книга CNews*
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LG webOS Open webOS HP webOS Palm webOS встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux

LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux


02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России
08.01.2021 LG выпустила систему webOS 6.0 для смарт-телевизоров
17.01.2020 LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto
22.02.2017 LG представила надстройку Security Manager для webOS 3.5 телевизоров Smart TV
05.10.2016 Телевизоры LG с webOS будут поддерживать более 140 способов онлайн-платежей
16.10.2014 Hewlett-Packard назвала день, когда она убьет операционную систему WebOS
03.09.2014 Легендарная операционка WebOS получила новую жизнь под новым именем
08.01.2014 Panasonic и LG начали строить ТВ на экзотических смартфонных ОС
26.02.2013 LG приобрела платформу webOS у Hewlett-Packard
11.09.2012 HP выпустила две бета-версии открытой WebOS
03.09.2012 HP выпустил первую бета-версию Open WebOS
08.08.2012 Открытая WebOS не будет работать на существующих устройствах HP
12.05.2012 HP возвращается к производству планшетов, но уже без WebOS
29.02.2012 HP сократит каждого второго разработчика webOS
24.02.2012 Гендиректор HP: Android станет закрытой платформой
01.02.2012 Главный идеолог webOS покинул компанию Hewlett-Packard
12.12.2011 HP сделает webOS открытым проектом
12.12.2011 HP может выпустить новый планшет на основе webOS в 2013 г.
01.12.2011 HP объявит свое решение по поводу будущего webOS в течение двух недель
09.11.2011 HP проводит встречу, на которой решат судьбу webOS
08.11.2011 Oracle может купить webOS у HP
08.11.2011 HP рассматривает предложения о продаже webOS
21.09.2011 HP проводит массовые сокращения среди разработчиков webOS
13.09.2011 HTC может купить операционную систему WebOS
08.09.2011 Samsung отказался от WebOS и может купить MeeGo
30.08.2011 Samsung может купить WebOS у HP
30.08.2011 Samsung может выкупить WebOS у HP
22.08.2011 Microsoft вербует брошенных разработчиков WebOS
19.08.2011 HP прекращает выпуск «убийц» iPhone и iPad и персональных компьютеров
30.06.2011 HP ведет переговоры о лицензировании WebOS производителям смартфонов
19.05.2011 Появились первые спецификации клавиатурных устройств на webOS
09.03.2011 Все компьютеры HP с 2012 г. смогут запускать webOS
17.02.2011 HP представит приложение HP ePrint Enterprise на базе webOS для печати с мобильных устройств
10.02.2011 HP представил первый webOS-планшет и два новых смартфона. ФОТО
17.01.2011 HP собирается распространить webOS на все мобильные устройства
17.12.2010 HP патентует торговые марки для webOS-устройств
20.10.2010 HP и Palm выпустили webOS 2.0 и смартфон Palm Pre 2
12.10.2010 HP раздала WebOS-планшеты своим партнерам на тестирование
06.10.2010 HP представит новые webOS-смартфоны
20.08.2010 HP подтвердила срок выхода планшета на базе webOS

Публикаций - 236, упоминаний - 254

LG webOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5526 102
LG Electronics 3543 79
HP - Hewlett-Packard 3600 66
Samsung Electronics 9747 62
Google LLC 10970 62
Apple Inc 11225 50
Microsoft Corporation 23534 33
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 30
Sony 6485 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 19
4A Games 743 16
HTC Corporation 1492 16
Xiaomi 1310 15
Philips 2053 14
Lenovo Motorola 3504 14
Intel Corporation 11679 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 11
Amazon Inc - Amazon.com 2809 11
Hisense Group 89 10
Meta Platforms - Facebook 4342 9
Dell EMC 4921 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 9
Adobe Systems 1507 8
IBM - International Business Machines Corp 9200 8
Oracle Corporation 6318 8
TCL Corporation - TCL Electronics 169 8
Lenovo Group 2176 7
Yandex - Яндекс 5705 7
Twitter 2707 6
Haier 120 6
Huawei 3514 5
Qualcomm Technologies 1703 5
AT&T Inc 1661 5
SAP SE 4886 5
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ivi - Онлайн-кинотеатр 335 7
Walt Disney Company 573 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 4
Лента - Сеть розничной торговли 1707 4
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 4
Hyundai Motor 341 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Bank of America - Банк Америки 221 2
Barnes & Noble 130 2
Merrill Lynch 433 2
Whirlpool 81 2
LinkedIn 584 2
eBay Inc 1599 2
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5843 2
Walmart - Wal-Mart Stores 367 2
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 28 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 67 1
РЕСО-Гарантия СК 38 1
ВсеИнструменты.ру 224 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 29 1
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TripAdvisor 40 1
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Открытие ФК - Банк Открытие 2839 1
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
NYT - The New York Times 1002 1
Gartner - Гартнер 3481 15
IDC - International Data Corporation 4851 10
Strategy Analytics 283 6
IHS iSuppli 397 5
ABI Research 233 4
Juniper Research 502 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7472 2
NPD Group 140 1
Microsoft Research 129 1
In-Stat 115 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
IMS Research 31 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1291 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 147 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 1
CeBIT 461 1
OSBC - Open Source Business Conference 14 1
День молодёжи - 27 июня 692 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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