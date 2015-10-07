Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
HP TouchPad серия планшетов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 25
HP TouchPad и организации, системы, технологии, персоны:
|Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
|Barnes & Noble 171 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
|Commercial Times 110 1
|Times 661 1
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
|The Verge - Издание 619 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Chicago Tribune 13 1
|Liliputing 76 1
|SlashGear 134 1
|The Information 83 1
|Ars Technica 450 1
|AP - Associated Press 2007 1
|AppleInsider 400 1
|Re/code 40 1
|News Corp - News Corporation 221 1
|data.ai - App Annie - Distimo 23 2
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Гартнер 3658 2
|Strategy Analytics 285 2
|In-Stat 115 1
|IMS Research 31 1
|Envisioneering Group 10 1
|ABI Research 236 1
|Forrester Research 834 1
|Microsoft Research 144 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.