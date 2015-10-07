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HP TouchPad серия планшетов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.10.2015 Главой разработки Firefox OS стал бывший топ-менеджер Nokia, HP и Intel 1
16.10.2014 Hewlett-Packard назвала день, когда она убьет операционную систему WebOS 1
03.09.2014 Легендарная операционка WebOS получила новую жизнь под новым именем 1
16.01.2014 Hewlett-Packard впервые после 3-летнего перерыва выпустила смартфоны 1
08.01.2014 Panasonic и LG начали строить ТВ на экзотических смартфонных ОС 1
24.12.2013 Hewlett-Packard выпустит новые смартфоны в ближайшие несколько дней 1
25.02.2013 Представлен первый Android-планшет HP: Цена сверхнизкая 1
14.02.2013 HP выбрал Android для новых мобильных устройств 1
03.12.2012 Вендоры и разработчики: партнерство во имя мира 1
12.05.2012 HP возвращается к производству планшетов, но уже без WebOS 1
10.05.2012 Samsung создает массовый беспроводной зарядник 1
29.12.2011 Названы главные лузеры и герои интернета в 2011 г. 1
30.11.2011 Интерес к Windows 8-планшетам резко упал 1
12.10.2011 R2-D2: Вышла новая альтернативная прошивка для Android-устройств CyanogenMod 7.1 - ядро Android 2.3.7 и другие нововведения 1
10.10.2011 HP разбирается в подмене Android OS на своих планшетах TouchPad 1
15.09.2011 Планшеты HP и RIM отобрали часть рынка у Android. Позиции iPad непоколебимы 1
23.08.2011 Планшеты на Android должны стоить вдвое дешевле 1
22.08.2011 Почему HP отказалась от выпуска ПК и где компания надеется заработать? 1
22.08.2011 Microsoft вербует брошенных разработчиков WebOS 1
19.08.2011 HP прекращает выпуск «убийц» iPhone и iPad и персональных компьютеров 1
17.08.2011 Планшет HP постигла участь провального Motorola Xoom 1
12.06.2011 HP выпустит конкурента iPad в июле 1
11.03.2011 HP собирается продать производство бизнес-ноутбуков Samsung 1
10.02.2011 HP представил первый webOS-планшет и два новых смартфона. ФОТО 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

HP TouchPad и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 19
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Google LLC 12690 8
Samsung Electronics 11065 7
Apple Inc 13156 6
Microsoft Corporation 25775 5
Dell EMC 5180 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
LG Electronics 3735 4
Lenovo Group 2447 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Huawei 4677 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ZTE Corporation 800 2
Oracle Corporation 7074 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Sony 6739 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Jolla - Sailfish Holding 85 2
HP Autonomy 86 2
Best Buy 223 2
Fulton Innovation 5 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Dell Alienware Corp 149 1
Powermat Technologies 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Barnes & Noble 171 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Аксессуары 4282 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 2
Умные платформы 1988 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Наушники - Headphones 4479 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
Repository - Репозиторий 1176 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 20
Google Android 15244 14
Apple iPad 4012 11
Apple iOS 8583 9
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 73 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
BlackBerry PlayBook 111 4
HP Slate 25 3
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 3
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
Apple - App Store 3109 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Mozilla Firefox OS 93 2
Samsung Electronics TouchWiz 202 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
LG webOS - Linux LuneOS 6 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 2
Motorola XOOM 53 2
Apple MacBook Pro 559 1
HP - palmOne - Enyo Javascript-фреймворк 2 1
IBM developerWorks 24 1
HTC Incredible 21 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 1
LG Optimus 170 1
HP Printing and Personal Systems 18 1
Sony Xperia Arc 24 1
Sony Xperia mini 19 1
Sony Xperia Play 23 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 4
Bradley Todd - Бредли Тодд 32 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 2
Кутилов Евгений 22 1
Сосновцев Денис 7 1
Липатов Виталий 12 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Doherty Richard - Доэрти Ричард 10 1
Емельянов Павел 1 1
Watson Brandon - Ватсон Брендон 7 1
Колышкин Кирилл 1 1
Светлосанова Марианна 1 1
Галацевич Денис 3 1
Макеенков Алексей 5 1
Mawston Neil - Моустон Нил 17 1
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 1
Bradley Todd - Брэдли Тодда 25 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Бакунов Григорий 22 1
Аникин Леонид 61 1
Халяпин Сергей 96 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Степанов Антон 71 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Миннесота 198 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
Сингапур - Республика 1953 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Новая Зеландия 737 1
Филиппины - Республика 599 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
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IMS Research 31 1
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ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
Microsoft Research 144 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
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