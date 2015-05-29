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Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy SIII смартфон



29.05.2015 Samsung из-за ошибки в своем ПО порекомендовал российским пользователям сменить сотового оператора
27.05.2014 Samsung выпустил Galaxy S III Dual SIM
08.04.2013 Обзор флагмана Samsung Ativ S: каким был бы Galaxy S3 на Windows Phone
15.03.2013 Samsung официально представил Galaxy S IV. ФОТО
07.03.2013 Уязвимость в Samsung Galaxy S III позволяет обойти парольную защиту
20.02.2013 Назван самый популярный смартфон в мире
07.01.2013 Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy Grand: его величество Усредненность
24.12.2012 Samsung меняет «омертвевшие» Galaxy S III
20.12.2012 Samsung Galaxy S III получил пакет обновлений Premium Suite
17.12.2012 В смартфонах и планшетах Samsung найдена серьезная уязвимость
06.12.2012 Samsung Galaxy S Premier появился на российском рынке
05.12.2012 Samsung Galaxy S III LTE анонсирован в России
05.12.2012 Samsung Galaxy S III LTE анонсирован в России
20.11.2012 Sony обещает выпустить конкурента iPhone 5 и Galaxy S III
09.11.2012 Samsung Galaxy отобрал звание самого популярного смартфона у iPhone
01.11.2012 Samsung представил усеченную версию Galaxy S III
29.10.2012 Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy SIII mini: флагман для лилипутов?
12.10.2012 Представлена компактная и недорогая версия Samsung Galaxy S III
09.10.2012 4-дюймовый Samsung Galaxy S III Mini засветился на сайте магазина
04.10.2012 Компактный и дешевый Samsung Galaxy S III Mini появится в середине октября
17.09.2012 iPhone 5 оказался быстрее Galaxy S III в тестах на производительность
10.09.2012 Samsung Galaxy S III вышел в красном цвете
06.09.2012 Более 20 млн Samsung Galaxy S III поставлено на рынок за 100 дней
03.09.2012 Apple намерена запретить продажи нового флагмана Samsung
23.07.2012 Поставки Samsung Galaxy S III превысили 10 млн штук
13.07.2012 Samsung поставила 6,5 млн Galaxy S III за минувший квартал - аналитики
09.07.2012 Названа причина возгорания Samsung Galaxy S III
25.06.2012 Samsung рассчитывает продать 10 млн Galaxy S III за два месяца
21.06.2012 Samsung расследует самовозгорание смартфона Galaxy S III
29.05.2012 Samsung объяснил причину задержки Galaxy S III
29.05.2012 «Убийца» iPhone 5 пошел по миру
29.05.2012 Популярный среди россиян магазин Clove.co.uk задерживает Galaxy S III
21.05.2012 MediaMarkt открыл предварительный заказ на Samsung Galaxy SIII
18.05.2012 Samsung получила 9 млн предзаказов на Galaxy S III
17.05.2012 Объявлена дата начала продаж Samsung Galaxy S III в России
17.05.2012 Кто и как убил iPhone: первый тест в России Samsung Galaxy S3
12.05.2012 Нескромный флагман Samsung Galaxy S3: фотообзор и тест камеры
07.05.2012 Стала известна цена Samsung Galaxy S III для европейского рынка
05.05.2012 Смартфон Samsung Galaxy S3: первый взгляд на лучший "анти-айфон"
03.05.2012 Samsung Galaxy S III представлен официально. ФОТО

Публикаций - 234, упоминаний - 354

Samsung Galaxy S3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 173
LG Electronics 3530 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 22
Nvidia Corp 3203 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 9
Элемент ГК - Elementec 25 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
Konica Minolta 374 1
Монолит-Инфо 102 1
Verysell - Верисел 317 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
PayPal 644 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
Администрация Президента РФ 976 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 64
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 36
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 35
Автофокус - Автофокусировка 2228 31
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 8
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 6
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 6
DDR - Double data rate 2523 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
NAND flash memory - флеш-память 589 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 1
Аккумулятор литий-полимерный - Аккумулятор литий-ионный полимерный - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 177 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
DivX - видеокодек 432 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
Nokia Symbian OS 1399 6
Microsoft Windows 2528 5
Linux OS 8153 5
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 1
Apple iPod 1531 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Путин Владимир 2696 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
DigiTimes - Издание 1292 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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