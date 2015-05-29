Индексная книга CNews*
Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy SIII смартфон
Публикаций - 234, упоминаний - 354
Samsung Galaxy S3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 9667 173
|LG Electronics 3530 25
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 22
|Nvidia Corp 3203 16
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 9
|Элемент ГК - Elementec 25 5
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
|Konica Minolta 374 1
|Монолит-Инфо 102 1
|Verysell - Верисел 317 1
|IBM - International Business Machines Corp 9167 1
|PayPal 644 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
|Администрация Президента РФ 976 1
|Путин Владимир 2696 2
|DigiTimes - Издание 1292 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.