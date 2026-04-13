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MIT Technology Review

СОБЫТИЯ


13.04.2026 Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так 1
29.06.2023 Найден способ честного отъема миллиардов долларов у корпораций с помощью ИИ и интернет-рекламы 1
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 1
25.03.2019 Microsoft построила хранилище данных на основе ДНК 1
15.11.2018 Крупные компании не боятся инвестировать в искусственный интеллект - глобальное исследование MIT 2
13.11.2017 Создан 50-кубитный квантовый компьютер 1
23.05.2017 Microsoft строит дата-центр из молекул ДНК 1
22.06.2016 Apple впервые в истории рассекретила код ОС iPhone и iPad 1
10.12.2015 Google заставила работать квантовый компьютер 1
16.04.2015 Создан более быстрый и безопасный аналог Bitcoin 1
27.11.2014 Умные очки Google Glass умерли. Разработчики разбегаются 1
04.09.2014 В США обнаружены десятки базовых станций для взлома и прослушки мобильников 1
12.08.2014 Найден способ в 4 раза сократить время зарядки смартфона с обычной батареей 1
07.07.2014 Разработан женский электронный контрацептив с дистанционным управлением 1
10.12.2013 Стандарт 5G покончит с базовыми станциями и с понятием «сотовой» связи 1
25.11.2013 Итоги II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» и выставки Open Innovations Expo 2013 1
31.10.2013 Ученые решили вековую проблему беспроводной связи: Скорость передачи данных удвоится 1
23.09.2013 Facebook учится предсказывать поведение своих пользователей 1
22.08.2013 Осуществлен прорыв в производстве гибких смартфонов и планшетов 1
21.08.2013 Как обмануть цензуру Apple и заразить троянами iPad и iPhone 1
16.07.2013 Разработана технология мгновенной зарядки аккумуляторов 1
15.05.2013 Создан действующий прототип квантовой памяти 1
08.05.2013 Квантовый интернет тайно работает уже 2 года 1
23.04.2013 Обновлен список «10 технологий, которые изменят мир» 1
19.04.2013 Samsung тестирует планшет, управляемый мыслями 1
16.04.2013 Ученые сократили расходы на энергопотребление ЦОДов на 50% 1
10.04.2013 Разработана гибкая сенсорная клавиатура с имитацией механических клавиш 1
02.04.2013 Разработчики на треть увеличили емкость аккумуляторов 1
27.03.2013 IBM предложила хранить данные в жидких нанотранзисторах 1
21.03.2013 Ученые HP создали инновационный 3D-дисплей. ВИДЕО 1
20.03.2013 В Western Digital придумали, как удвоить объем жестких дисков 1
07.03.2013 Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду 1
06.11.2012 Новая технология может удвоить время работы смартфонов 1
06.11.2012 Новый прорыв может удвоить время автономной работы смартфонов 1
06.08.2012 Создан первый в мире квантовый роутер 1
24.05.2012 IBM запретила сотрудникам использовать функцию Apple Siri 1
22.12.2011 Intel выпустила прототипы смартфона и планшета с процессорами Atom 1
14.05.2010 Русские хакеры торгуют взломанными аккаунтами Twitter 1
02.11.2009 Microsoft создала интерфейс будущего 1
22.06.2009 В статьях на Wikipedia появится видео 1

Публикаций - 66, упоминаний - 72

MIT Technology Review и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Google LLC 12690 7
Apple Inc 13156 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 5
HP Inc. 5883 4
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 3
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 1
Rethink Robotics 5 1
IBM Almaden Research Center 25 1
CCP Games 16 1
Ripple Labs - OpenCoin 3 1
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Alibaba Group 473 1
Huawei 4677 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
MIT Media Lab 25 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Sony 6739 1
McKinsey & Company Int 293 1
Adobe Systems 1597 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Genesys 216 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Quorum - Кворум - 134 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
OpenAI 542 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Tesla Motors 461 2
LEGO 260 2
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Startup Sauna 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Uber 357 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Toyota - Lexus 83 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 4
Микроскоп - Microscope 347 4
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 3
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Google Android 15244 3
OpenAI - ChatGPT 720 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
Apple iPhone 4 800 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
D-Wave Quantum Computer 3 1
QISKit - Quantum Information Software Kit 6 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
NSO Group - Pegasus 98 1
FreePik 1841 1
Rethink Robotics - Baxter 2 1
Tesla Supercharger 4 1
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Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
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Luebbe Rick - Луэбб Рик 2 1
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Собянин Сергей 538 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
США - Калифорния 4829 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Япония 13807 3
США - Нью-Йорк 3180 3
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Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Индия - Bharat 5870 2
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США - Техас 1048 2
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США - Иллинойс 340 2
США - Массачусетс 517 2
США - Джорджия 335 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 2
США - Нью-Мексико 249 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Китай - Аньхой - Хэфэй 17 1
Монако Княжество - Монте-Карло 27 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Ирландия - Республика 1051 1
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Польша - Республика 2031 1
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Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 4
Металлы - Золото - Gold 1251 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 4
Здравоохранение - Болезнь Гепатит 32 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 4
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 3
Молекула - Molecula 1102 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 2
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Английский язык 7030 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
AP - Associated Press 2007 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Huffington Post 34 1
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Gizmodo 133 1
Nature 832 1
Android Headline 14 1
ComputerWorld 144 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
IBM Research 111 2
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Microsoft Research 144 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 19
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
UCLA - CNSI - California NanoSystems Institute - Калифорнийский институт наносистем 6 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Школа компьютерных наук и инженерии имени Пола Г. Аллена - Кейсовская школа инженерии - Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering 1 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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