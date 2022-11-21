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США Массачусетс
СОБЫТИЯ
|21.11.2022
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Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить
Liberties Alliance (NCLA) подала коллективный гражданский иск к Министерству здравоохранения штата Массачусетс США. Правозащитники утверждают, что ведомство вступило в сговор с Google и тайно
|26.11.2008
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Заключенный из штата Массачусетс похитил информацию прямо из камеры
Весьма интересная утечка произошла в штате Массачусетс, где заключенный одной из местных тюрем (Plymouth County Correctional Facility) умудрился похитить информацию непосредственно из камеры. По сведениям аналитического центра Perimetri
|09.10.2007
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Утечка в Массачусетсе: под угрозой 450 тыс. человек
В начале октября 2007 г. стало известно о серьезной утечке данных, которая произошла в американском штате Массачусетс (Massachusetts). Местный отдел по выдаче профессиональных лицензий (Division of Professional Licensure, DPL) выслал 28 компьютерных дисков по запросу нескольких компаний. Изначально
|30.11.2005
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Массачусетс поверил в открытость Microsoft
Власти штата Массачусетс, США, отменили план перехода государственных учреждений на использование документ
|05.09.2005
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Open Source начинает отнимать данные у Microsoft
Штат Массачусетс давно проявляет внимание к открытым стандартам в компьютерных технологиях. Так, е
|02.12.2002
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Cудебные тяжбы преследуют Microsoft
"Мы собираемся подать апелляцию, - заявил главный прокурор штата Массачусетс Том Рейли (Tom Reilly). - Эта апелляция необходима для того, чтобы защитить потре
|08.10.2001
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WorldCom откроет центр обработки данных в Массачусетсе
WorldCom откроет в г. Биллерика, штат Массачусетс, центр обработки данных и веб-хостинга. Стоимость центра с общей площадью около 1
|19.03.2001
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Intel отложила полумиллиардное расширение фабрики в Массачусетсе
расширения в Ирландии, корпорация Intel объявила о приостановке проекта расширения фабрики в штате Массачусетс. Проект стоимостью в пол-миллиарда долларов замораживается на неопределенное врем
|01.04.1999
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Celestica арендует на длительный срок завод HP в Массачусетсе
рок производственный центр Surface Mount Center компании Hewlett-Packard в Андовере (Andover), штат Массачусетс. Этот центр занимается выпуском электронных компонентов для подразделения Medical
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