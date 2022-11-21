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США Массачусетс

США - Массачусетс

СОБЫТИЯ


21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить

Liberties Alliance (NCLA) подала коллективный гражданский иск к Министерству здравоохранения штата Массачусетс США. Правозащитники утверждают, что ведомство вступило в сговор с Google и тайно

26.11.2008 Заключенный из штата Массачусетс похитил информацию прямо из камеры

Весьма интересная утечка произошла в штате Массачусетс, где заключенный одной из местных тюрем (Plymouth County Correctional Facility) умудрился похитить информацию непосредственно из камеры. По сведениям аналитического центра Perimetri
09.10.2007 Утечка в Массачусетсе: под угрозой 450 тыс. человек

В начале октября 2007 г. стало известно о серьезной утечке данных, которая произошла в американском штате Массачусетс (Massachusetts). Местный отдел по выдаче профессиональных лицензий (Division of Professional Licensure, DPL) выслал 28 компьютерных дисков по запросу нескольких компаний. Изначально
30.11.2005 Массачусетс поверил в открытость Microsoft

Власти штата Массачусетс, США, отменили план перехода государственных учреждений на использование документ
05.09.2005 Open Source начинает отнимать данные у Microsoft

Штат Массачусетс давно проявляет внимание к открытым стандартам в компьютерных технологиях. Так, е
02.12.2002 Cудебные тяжбы преследуют Microsoft

"Мы собираемся подать апелляцию, - заявил главный прокурор штата Массачусетс Том Рейли (Tom Reilly). - Эта апелляция необходима для того, чтобы защитить потре
08.10.2001 WorldCom откроет центр обработки данных в Массачусетсе

WorldCom откроет в г. Биллерика, штат Массачусетс, центр обработки данных и веб-хостинга. Стоимость центра с общей площадью около 1
19.03.2001 Intel отложила полумиллиардное расширение фабрики в Массачусетсе

расширения в Ирландии, корпорация Intel объявила о приостановке проекта расширения фабрики в штате Массачусетс. Проект стоимостью в пол-миллиарда долларов замораживается на неопределенное врем
01.04.1999 Celestica арендует на длительный срок завод HP в Массачусетсе

рок производственный центр Surface Mount Center компании Hewlett-Packard в Андовере (Andover), штат Массачусетс. Этот центр занимается выпуском электронных компонентов для подразделения Medical

Публикаций - 517, упоминаний - 720

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 75
IBM - International Business Machines Corp 9699 58
Dell EMC 5180 36
Google LLC 12690 27
Apple Inc 13156 22
Intel Corporation 12811 22
Cisco Systems 5372 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Oracle Corporation 7074 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
HP Inc. 5883 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
InterSystems - ИнтерСистемз 137 11
OpenText - Micro Focus - Novell 880 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 10
Samsung Electronics 11065 10
AT&T Inc 1726 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Toshiba Corporation 2980 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Sony 6739 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 6
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 6
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 6
SAP SE 5601 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Lenovo Motorola 3566 6
Analog Devices - ADI 105 5
NetApp - Network Appliance 667 5
X Corp - Twitter 2938 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Visa International 1993 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
eBay Inc 1640 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Tesla Motors 461 4
Volkswagen Group - VW 308 4
American Airlines 90 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Honda Motor Company - HND 240 3
Lockheed Martin 777 3
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Block - Square 203 3
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 3
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
DuPont - Дюпон 101 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Enron - Enrongate 122 2
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 7 2
LG Chem 27 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 7 2
Brockton Retirement Board - Brockton Contributory Retirement System 2 2
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 2
Charles River Ventures 11 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
BMW Group 482 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 2
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Kickstarter 136 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Boeing 1031 2
Walt Disney Company 647 2
Судебная власть - Judicial power 2500 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 8
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 7
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Демократическая политическая партия США 122 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Massachusetts Bankers Association 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
Microsoft Windows 16882 42
Microsoft Windows 2000 8678 23
Microsoft Office 4170 21
Linux OS 11533 20
Google Android 15244 12
InterSystems Cache 144 11
Apache OpenOffice 490 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Apple iPad 4012 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 6
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Apple iOS 8583 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Apple iPhone 6 4861 4
Stafory - робот Вера 377 4
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 4
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
FreePik 1841 3
Apple macOS 2419 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 20
Egan Richard - Эган Ричард 15 13
Marino Robert - Марино Роберт 12 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 6
Кречетов Николай 25 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 4
Milgram Stanley - Мильгрэм Стэнли 7 4
Desler Jim - Деслер Джим 17 4
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 4
Hurd Mark - Херд Марк 97 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Reilly Tom - Рейли Том 4 3
Rosenzweig Phil - Розенцвейг Фил 3 3
Гапонцев Валентин 13 3
Jones Chris - Джонс Крис 21 3
Coviello Arthur - Ковьелло Артур - Coviello Art - Ковьелло Арт 8 3
Греф Герман 485 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Касперский Евгений 337 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Гурова Вера 13 2
Glueck Ken - Глюк Кен 5 2
Зенкин Денис 263 2
Бяхов Олег 59 2
Куваев Леонид 7 2
Пунтиков Николай 26 2
Горбенко Роман 7 2
Hayes Robert - Хайес Роберт 3 2
Lundquist Susan - Лундквист Сьюзен 2 2
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 2
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 2
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 9 2
Allaire Jeremy - Аллер Джереми 5 2
Karovska Margarita - Каровска Маргарита 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 319
Россия - РФ - Российская федерация 166168 83
США - Калифорния 4829 81
Великобритания - Кембридж 263 58
США - Массачусетс - Бостон 384 42
Европа 24964 39
США - Нью-Йорк 3180 37
США - Коннектикут 172 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 31
Япония 13807 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
США - Флорида 786 29
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
США - Колумбия - Вашингтон 1487 23
США - Миннесота 198 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
США - Айова 129 20
США - Миссури - Канзас-Сити 107 19
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 18
США - Юта 198 18
США - Западная Виргиния 45 17
США - Техас 1048 17
Украина 7928 16
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 16
Южная Корея - Республика 7052 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Индия - Bharat 5870 15
США - Колорадо 385 15
США - Вермонт - Берлингтон 27 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
США - Пенсильвания 372 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
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Канада 5082 11
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 66
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 18
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 16
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 12
Зоология - наука о животных 2887 12
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Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 12
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 11
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 10
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AP - Associated Press 2007 17
New Scientist 1448 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
NYT - The New York Times 1100 12
The Register - The Register Hardware 1784 10
CNET Networks - CNET News 1643 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Wired - Издание 276 7
Nature 832 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Infosan 75 5
NBC News 188 4
Space Daily 528 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
SpaceDaily - Space Daily 187 4
Defensetech 47 4
Forbes - Форбс 1002 4
FT - Financial Times 1296 4
Bloomberg 1627 4
ZDnet 663 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
The Times 75 3
Newsday 47 3
New York Post 53 3
Times 661 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
The Washington Post 350 3
Ars Technica 450 3
MIT Technology Review 66 2
РБК Инновации 47 2
Phys.org 972 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Future - Space.com 200 2
Optics 143 2
TerraDaily 141 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
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ETS - Educational Testing Service 2 2
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
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Datamonitor 83 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
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NECSI - New England Complex Systems Institute - Институт комплексных систем Новой Англии 1 1
TheInfoPro 4 1
Needham & Company 36 1
Forrester Research 834 1
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Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 34
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 14
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
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BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 3
University of Chicago - Чикагский университет 102 3
Tufts University - Университет Тафтса 14 3
UMass Lowell, UML - University of Massachusetts Lowell - Массачусетский университет Лоуэлла 10 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
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Northeastern Boston University - Северо-Восточный университет Бостон США 10 2
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 2
Hanyang University - Ханьянский университет - Университет Ханьян - Университет Ханянг 6 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
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