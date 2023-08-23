Чтобы прорваться сквозь санкции, Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов бщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Ассоциации производителей полупроводниковых изделий (Semiconductor Industry Association; SIA), которая базируется в Вашингтоне (США). SIA – это от

Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми всей мировой экономики, заявила китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA, China Semiconductor Industry Association), пишет «Коммерсант». «Это нанесет непоправимый ущерб не т

США хотят оставить Россию без американских микросхем и процессоров А Джозефа Байдена (Joseph Biden) призвала американскую Ассоциацию полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) оперативно подготовиться к новым ограничениям на экс

Чипмейкерам вынесли приговор По прогнозам Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), объем продаж микросхем во всем мире снизит

Мировой объем продаж полупроводников в 2006 г. достиг рекордного уровня д. годом ранее. Такие данные обнародовала американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association (SIA)) в своем ежегодном докладе. Полученный результат ока

Нефть ударит по электронике мо прочего, повлияли высокие цены на нефть. Чуть ранее Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) заявила о подобном негативном влиянии высоких цен на электроэнергию. По оценкам специали

Рынок микроэлектроники оправился от спада сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association, SIA). В результате объем продаж за шесть месяцев этого го

Потребительский рынок "съедает" все больше чипов По оценкам специалистов SIA, в 2006 году продажи полупроводников вырастут на 6,3%, а в 2007 году – на 14,2% до $259 млрд. Снижение темпов роста рынка микросхем в следующем году объясняется, в основном, менее благоприя

SIA: продажи полупроводников будут рекордными в этом году , объём которых достигнет рекордной величины в $214 млрд. Ассоциация производителей полупроводников Semiconductor Industry Association ожидает, что доходы от продаж побьют рекорд 2000 года в $2

Рынок микросхем: самый быстрый рост за 13 лет роста с 1990 года. Совокупный доход этого рынка вырос в 2003 году на 16,4%, по оценкам специалистов SIA. "В октябре наша отрасль всегда показывает хорошие результаты, но этот показатель побил и

SIA: продажи полупроводников достигли максимума с 1990 года 4 млрд., по сравнению с $13,6 млрд. в августе, по данным Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association). Это седьмой месяц подряд, когда отмечается рост данного

SIA: Мировые продажи чипов выросли в августе на 4% года вырос на 4% по сравнению с июлем до $13,42 млрд., что свидетельствует о начале подъема в переживший спад отрасли, сообщила сегодня, 29 сентября, американская Ассоциация производителей микросхем (SIA). Как заявила SIA с ссылкой на данные международной организации WSTS, рост выручки производителей полупроводников в августе составил 12,5% против аналогичного периода прошлого года.

SIA: Мировые продажи полупроводников растут налогичным периодом прошлого года, сообщила американская Ассоциация производителей полупроводников (SIA). По данным ассоциации, объем продаж микросхем в мире увеличился в июле до $12,9 млрд. с

WSTS: Мировые продажи полупроводников в апреле сократились атели роста составляли более 20%. Президент американской Ассоциации производителей полупроводников (SIA) Джордж Скелайз (George Scalise) утверждает, что «снижение объемов продаж обусловлено общ

Спрос на беспроводную связь помогает росту рынка микросхем рового рынка микросхем - такой вывод делает в своем докладе Ассоциация Полупроводниковой Индустрии (Semiconductor Industry Association - SIA). Основными двигателями спроса являются производител

Semiconductor Industry Association: продажи компьютерных микросхем в феврале упали на 35% ния интересов производителей чипов в сторону рынков мобильных телефонов и цифровых камер, сообщиает Semiconductor Industry Association (Ассоциация Полупроводниковой Индустрии). Общая сумма прод

2002 год: сектор полупроводников восстанет из пепла должны подстегнуть общий рост прибыли, считают аналитики Ассоциации производителей полупроводников (SIA). Готовые к наихудшему после событий этого года, производители будут рады любому увеличен

2002 год: сектор полупроводников восстанет из пепла должны подстегнуть общий рост прибыли, считают аналитики Ассоциации производителей полупроводников (SIA). Готовые к наихудшему после событий этого года, производители будут рады любому увеличен

Августовский объем продаж микросхем упал на 42% по сравнению с 2000 годом Ассоциация производителей полупроводников SIA опубликовала последнюю информацию о состоянии рынка микросхем. По сравнению с августом прошлого года, объем продаж упал на 42% (с $18,08 млрд. до $10,49 млрд.).Падение финансовых показателе

В июле продажи микросхем сократились на треть Ассоциация Индустрии Полупроводников (SIA) сообщила, что в июле объем продаж микросхем упал более чем на 37% по сравнению с тем же

Мировые продажи полупроводников упали в июне до $11,60 млрд. с аналогичным периодом прошлого года, сообщили 2 августа Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association, SIA). В помесячном сравнении, июньские продажи упали на 8

Мировой объем продаж полупроводниковых продуктов в 2000 году достиг $204 млрд. По данным Ассоциации производителей полупроводниковой продукции (SIA) в 2000 году объем продаж в отрасли достиг рекордной отметки в $204 млрд. При этом в дека

SIA опубликовала прогноз роста рынка полупроводников на три года по регионам Ассоциация производителей полупроводников (SIA - Semiconductor Industry Association) опубликовала отчет о состоянии индустрии, сообщает CNET.

По данным Semiconductor Industry Association, продажи микросхем в июле достигли рекордного уровня $17,3 млрд. Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association) сообщила о рекордном уровне продаж в июле 2000 г. Продажи составили $17,3 млрд., что на 50% выше уровня $11,5 млрд. в июле 1999 г. Рост продаж отмечался во в