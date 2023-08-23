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SIA Semiconductor Industry Association Ассоциация полупроводниковой промышленности

СОБЫТИЯ


23.08.2023 Чтобы прорваться сквозь санкции, Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов

бщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Ассоциации производителей полупроводниковых изделий (Semiconductor Industry Association; SIA), которая базируется в Вашингтоне (США). SIA – это от
16.02.2023 Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми

всей мировой экономики, заявила китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA, China Semiconductor Industry Association), пишет «Коммерсант». «Это нанесет непоправимый ущерб не т
20.01.2022 США хотят оставить Россию без американских микросхем и процессоров

А Джозефа Байдена (Joseph Biden) призвала американскую Ассоциацию полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) оперативно подготовиться к новым ограничениям на экс
20.11.2008 Чипмейкерам вынесли приговор

По прогнозам Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), объем продаж микросхем во всем мире снизит
02.02.2007 Мировой объем продаж полупроводников в 2006 г. достиг рекордного уровня

д. годом ранее. Такие данные обнародовала американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association (SIA)) в своем ежегодном докладе. Полученный результат ока
13.09.2005 Нефть ударит по электронике

мо прочего, повлияли высокие цены на нефть. Чуть ранее Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) заявила о подобном негативном влиянии высоких цен на электроэнергию. По оценкам специали
04.08.2005 Рынок микроэлектроники оправился от спада

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association, SIA). В результате объем продаж за шесть месяцев этого го
17.11.2004 Потребительский рынок "съедает" все больше чипов

По оценкам специалистов SIA, в 2006 году продажи полупроводников вырастут на 6,3%, а в 2007 году – на 14,2% до $259 млрд. Снижение темпов роста рынка микросхем в следующем году объясняется, в основном, менее благоприя
10.06.2004 SIA: продажи полупроводников будут рекордными в этом году

, объём которых достигнет рекордной величины в $214 млрд. Ассоциация производителей полупроводников Semiconductor Industry Association ожидает, что доходы от продаж побьют рекорд 2000 года в $2
03.12.2003 Рынок микросхем: самый быстрый рост за 13 лет

роста с 1990 года. Совокупный доход этого рынка вырос в 2003 году на 16,4%, по оценкам специалистов SIA. "В октябре наша отрасль всегда показывает хорошие результаты, но этот показатель побил и
04.11.2003 SIA: продажи полупроводников достигли максимума с 1990 года

4 млрд., по сравнению с $13,6 млрд. в августе, по данным Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association). Это седьмой месяц подряд, когда отмечается рост данного

29.09.2003 SIA: Мировые продажи чипов выросли в августе на 4%

года вырос на 4% по сравнению с июлем до $13,42 млрд., что свидетельствует о начале подъема в переживший спад отрасли, сообщила сегодня, 29 сентября, американская Ассоциация производителей микросхем (SIA). Как заявила SIA с ссылкой на данные международной организации WSTS, рост выручки производителей полупроводников в августе составил 12,5% против аналогичного периода прошлого года.

03.09.2003 SIA: Мировые продажи полупроводников растут

налогичным периодом прошлого года, сообщила американская Ассоциация производителей полупроводников (SIA). По данным ассоциации, объем продаж микросхем в мире увеличился в июле до $12,9 млрд. с

03.06.2003 WSTS: Мировые продажи полупроводников в апреле сократились

атели роста составляли более 20%. Президент американской Ассоциации производителей полупроводников (SIA) Джордж Скелайз (George Scalise) утверждает, что «снижение объемов продаж обусловлено общ
02.12.2002 Спрос на беспроводную связь помогает росту рынка микросхем

рового рынка микросхем - такой вывод делает в своем докладе Ассоциация Полупроводниковой Индустрии (Semiconductor Industry Association - SIA). Основными двигателями спроса являются производител
26.08.2002 Латвийская Latvijas Mobilais Telefons SIA получила лицензию на 3G-связь
01.04.2002 Semiconductor Industry Association: продажи компьютерных микросхем в феврале упали на 35%

ния интересов производителей чипов в сторону рынков мобильных телефонов и цифровых камер, сообщиает Semiconductor Industry Association (Ассоциация Полупроводниковой Индустрии). Общая сумма прод
09.11.2001 2002 год: сектор полупроводников восстанет из пепла

должны подстегнуть общий рост прибыли, считают аналитики Ассоциации производителей полупроводников (SIA). Готовые к наихудшему после событий этого года, производители будут рады любому увеличен
09.11.2001 2002 год: сектор полупроводников восстанет из пепла

должны подстегнуть общий рост прибыли, считают аналитики Ассоциации производителей полупроводников (SIA). Готовые к наихудшему после событий этого года, производители будут рады любому увеличен
04.10.2001 Августовский объем продаж микросхем упал на 42% по сравнению с 2000 годом

Ассоциация производителей полупроводников SIA опубликовала последнюю информацию о состоянии рынка микросхем. По сравнению с августом прошлого года, объем продаж упал на 42% (с $18,08 млрд. до $10,49 млрд.).Падение финансовых показателе
05.09.2001 В июле продажи микросхем сократились на треть

Ассоциация Индустрии Полупроводников (SIA) сообщила, что в июле объем продаж микросхем упал более чем на 37% по сравнению с тем же

03.08.2001 Мировые продажи полупроводников упали в июне до $11,60 млрд.

с аналогичным периодом прошлого года, сообщили 2 августа Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association, SIA). В помесячном сравнении, июньские продажи упали на 8
06.02.2001 Мировой объем продаж полупроводниковых продуктов в 2000 году достиг $204 млрд.

По данным Ассоциации производителей полупроводниковой продукции (SIA) в 2000 году объем продаж в отрасли достиг рекордной отметки в $204 млрд. При этом в дека
02.11.2000 SIA опубликовала прогноз роста рынка полупроводников на три года по регионам

Ассоциация производителей полупроводников (SIA - Semiconductor Industry Association) опубликовала отчет о состоянии индустрии, сообщает CNET.

06.09.2000 По данным Semiconductor Industry Association, продажи микросхем в июле достигли рекордного уровня $17,3 млрд.

Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association) сообщила о рекордном уровне продаж в июле 2000 г. Продажи составили $17,3 млрд., что на 50% выше уровня $11,5 млрд. в июле 1999 г. Рост продаж отмечался во в
09.06.2000 SIA выпустила прогноз роста продаж полупроводников до 2003 года

Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association) опубликовала свой очередной прогноз, согласно которому ро

Публикаций - 211, упоминаний - 348

SIA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 47
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 19
Samsung Electronics 11065 15
Cisco Systems 5372 14
Qualcomm Technologies 1974 13
Microsoft Corporation 25775 12
Applied Materials 305 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
TI - Texas Instruments Incorporated 848 10
Nvidia Corp 4002 9
Verizon - WorldCom 501 9
Huawei 4677 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Oracle Corporation 7074 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
AT&T Inc 1726 7
Google LLC 12690 6
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 6
Dell EMC 5180 6
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Apple Inc 13156 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
AOL Inc - America Online 1883 5
Comcast 231 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 4
Oracle - BEA Systems 162 4
TI - National Semiconductor 124 4
Ascensio System SIA 6 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 4
Ciena 221 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 29
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 26
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 8
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
Enron - Enrongate 122 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Merrill Lynch 454 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
eBay Inc 1640 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Priceline.com - online travel agency 139 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Boeing 1031 3
DuPont - Дюпон 101 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Arianespace 87 2
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 6 2
Prudential Financial 52 2
Thomas Weisel Partners 44 2
ILS - International Launch Services 61 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
PartnerRe Asset Management 15 2
Performance Specialist Group 15 2
RadioShack - Radio Shack 16 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
Challenger, Gray & Christmas 64 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 10
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 6
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
Ассоциация менеджеров 107 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
CISC - Consortium of International Semiconductor Companies - Консорциум международных полупроводниковых компаний 1 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 134
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 44
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 31
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 22
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 21
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
NAND flash memory - флеш-память 684 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 9
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 6
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 4
Фотобанк - Photobank 209 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Microsoft Windows 2000 8678 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 6
FreePik 1841 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 42 3
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 2
Xperi TiVo 84 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Avito Tech - Emcee 5 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Huawei Mate - серия смартфонов 453 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Космодром Байконур 1072 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Google Cloud Services 244 1
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group - Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 63 1
Свемел МВП - Циркон офис 9 1
Microsoft Power Pivot 53 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 1
Сбер - СберПрайм 68 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Apache OpenOffice Writer 53 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 16 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Scalise George - Скелайз Джордж 29 29
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 7
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Bayer Kari - Байер Кари 7 4
Neuffer John - Ньюфер Джон 3 3
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Goodrich Jimmy - Гудрич Джимми 2 2
Faggin Federico - Фаггин Федерико 2 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Nussbaum Jay - Нассбом Джей - Нассбаум Джей 3 2
Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Morris Robert - Моррис Роберт 8 2
Bloom Robert - Блум Роберт 4 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Noyce Robert - Нойс Роберт 9 2
Dudack Gail - Дудак Гэйл 4 2
Schneider Bill - Шнейдер Билл 2 2
Byrd Michael - Бирд Майкл 2 2
Templeton Rich - Темплтон Рич 4 2
Bayer Kari - Бэйер Кари 2 2
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 2
Belski Brian - Бельски Брайан 4 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
Gunnar Joseph 23 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Baker Jack - Бейкер Джек 8 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Cavanna Henry - Каванна Генри 4 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Аитов Тимур 197 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 98
Европа 24964 59
Япония 13807 49
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 33
Америка - Американский регион 2206 26
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Китай - Тайвань 4245 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Южная Корея - Республика 7052 12
Америка Южная 884 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Ближний Восток 3154 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Индия - Bharat 5870 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
США - Калифорния 4829 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
США - Аризона 549 6
Канада 5082 5
Украина 7928 5
Европа Западная 1496 5
США - Техас - Остин 189 5
Сингапур - Республика 1953 4
Нидерланды 3746 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Латвия - Латвийская Республика 836 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 4
Израиль 2856 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 3
Латвия - Рига 99 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 7
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Blacklist - Чёрный список 713 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
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The Register - The Register Hardware 1784 4
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
VNUNet.com 214 2
Times 661 2
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Telegraph 199 1
South China Morning Post 93 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
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Silicon.com 364 1
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Commercial Times 110 1
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Electronic News 60 1
Kyodo 47 1
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