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SIA Semiconductor Industry Association Ассоциация полупроводниковой промышленности
СОБЫТИЯ
|23.08.2023
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Чтобы прорваться сквозь санкции, Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов
бщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Ассоциации производителей полупроводниковых изделий (Semiconductor Industry Association; SIA), которая базируется в Вашингтоне (США). SIA – это от
|16.02.2023
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Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми
всей мировой экономики, заявила китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA, China Semiconductor Industry Association), пишет «Коммерсант». «Это нанесет непоправимый ущерб не т
|20.01.2022
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США хотят оставить Россию без американских микросхем и процессоров
А Джозефа Байдена (Joseph Biden) призвала американскую Ассоциацию полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) оперативно подготовиться к новым ограничениям на экс
|20.11.2008
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Чипмейкерам вынесли приговор
По прогнозам Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), объем продаж микросхем во всем мире снизит
|02.02.2007
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Мировой объем продаж полупроводников в 2006 г. достиг рекордного уровня
д. годом ранее. Такие данные обнародовала американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association (SIA)) в своем ежегодном докладе. Полученный результат ока
|13.09.2005
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Нефть ударит по электронике
мо прочего, повлияли высокие цены на нефть. Чуть ранее Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) заявила о подобном негативном влиянии высоких цен на электроэнергию. По оценкам специали
|04.08.2005
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Рынок микроэлектроники оправился от спада
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association, SIA). В результате объем продаж за шесть месяцев этого го
|17.11.2004
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Потребительский рынок "съедает" все больше чипов
По оценкам специалистов SIA, в 2006 году продажи полупроводников вырастут на 6,3%, а в 2007 году – на 14,2% до $259 млрд. Снижение темпов роста рынка микросхем в следующем году объясняется, в основном, менее благоприя
|10.06.2004
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SIA: продажи полупроводников будут рекордными в этом году
, объём которых достигнет рекордной величины в $214 млрд. Ассоциация производителей полупроводников Semiconductor Industry Association ожидает, что доходы от продаж побьют рекорд 2000 года в $2
|03.12.2003
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Рынок микросхем: самый быстрый рост за 13 лет
роста с 1990 года. Совокупный доход этого рынка вырос в 2003 году на 16,4%, по оценкам специалистов SIA. "В октябре наша отрасль всегда показывает хорошие результаты, но этот показатель побил и
|04.11.2003
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SIA: продажи полупроводников достигли максимума с 1990 года
4 млрд., по сравнению с $13,6 млрд. в августе, по данным Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association). Это седьмой месяц подряд, когда отмечается рост данного
|29.09.2003
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SIA: Мировые продажи чипов выросли в августе на 4%
года вырос на 4% по сравнению с июлем до $13,42 млрд., что свидетельствует о начале подъема в переживший спад отрасли, сообщила сегодня, 29 сентября, американская Ассоциация производителей микросхем (SIA). Как заявила SIA с ссылкой на данные международной организации WSTS, рост выручки производителей полупроводников в августе составил 12,5% против аналогичного периода прошлого года.
|03.09.2003
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SIA: Мировые продажи полупроводников растут
налогичным периодом прошлого года, сообщила американская Ассоциация производителей полупроводников (SIA). По данным ассоциации, объем продаж микросхем в мире увеличился в июле до $12,9 млрд. с
|03.06.2003
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WSTS: Мировые продажи полупроводников в апреле сократились
атели роста составляли более 20%. Президент американской Ассоциации производителей полупроводников (SIA) Джордж Скелайз (George Scalise) утверждает, что «снижение объемов продаж обусловлено общ
|02.12.2002
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Спрос на беспроводную связь помогает росту рынка микросхем
рового рынка микросхем - такой вывод делает в своем докладе Ассоциация Полупроводниковой Индустрии (Semiconductor Industry Association - SIA). Основными двигателями спроса являются производител
|26.08.2002
|Латвийская Latvijas Mobilais Telefons SIA получила лицензию на 3G-связь
|01.04.2002
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Semiconductor Industry Association: продажи компьютерных микросхем в феврале упали на 35%
ния интересов производителей чипов в сторону рынков мобильных телефонов и цифровых камер, сообщиает Semiconductor Industry Association (Ассоциация Полупроводниковой Индустрии). Общая сумма прод
|09.11.2001
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2002 год: сектор полупроводников восстанет из пепла
должны подстегнуть общий рост прибыли, считают аналитики Ассоциации производителей полупроводников (SIA). Готовые к наихудшему после событий этого года, производители будут рады любому увеличен
|09.11.2001
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2002 год: сектор полупроводников восстанет из пепла
должны подстегнуть общий рост прибыли, считают аналитики Ассоциации производителей полупроводников (SIA). Готовые к наихудшему после событий этого года, производители будут рады любому увеличен
|04.10.2001
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Августовский объем продаж микросхем упал на 42% по сравнению с 2000 годом
Ассоциация производителей полупроводников SIA опубликовала последнюю информацию о состоянии рынка микросхем. По сравнению с августом прошлого года, объем продаж упал на 42% (с $18,08 млрд. до $10,49 млрд.).Падение финансовых показателе
|05.09.2001
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В июле продажи микросхем сократились на треть
Ассоциация Индустрии Полупроводников (SIA) сообщила, что в июле объем продаж микросхем упал более чем на 37% по сравнению с тем же
|03.08.2001
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Мировые продажи полупроводников упали в июне до $11,60 млрд.
с аналогичным периодом прошлого года, сообщили 2 августа Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association, SIA). В помесячном сравнении, июньские продажи упали на 8
|06.02.2001
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Мировой объем продаж полупроводниковых продуктов в 2000 году достиг $204 млрд.
По данным Ассоциации производителей полупроводниковой продукции (SIA) в 2000 году объем продаж в отрасли достиг рекордной отметки в $204 млрд. При этом в дека
|02.11.2000
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SIA опубликовала прогноз роста рынка полупроводников на три года по регионам
Ассоциация производителей полупроводников (SIA - Semiconductor Industry Association) опубликовала отчет о состоянии индустрии, сообщает CNET.
|06.09.2000
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По данным Semiconductor Industry Association, продажи микросхем в июле достигли рекордного уровня $17,3 млрд.
Ассоциация производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association) сообщила о рекордном уровне продаж в июле 2000 г. Продажи составили $17,3 млрд., что на 50% выше уровня $11,5 млрд. в июле 1999 г. Рост продаж отмечался во в
|09.06.2000
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SIA выпустила прогноз роста продаж полупроводников до 2003 года
Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association) опубликовала свой очередной прогноз, согласно которому ро
SIA и организации, системы, технологии, персоны:
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