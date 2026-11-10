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Microsoft Power Pivot

СОБЫТИЯ

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10.11.2026 «Диасофт» выпустила версию СУБД Digital Q.DataBase 18.2 с расширенными ИИ возможностями и улучшенной поддержкой перехода с зарубежных СУБД 1
18.11.2025 Релиз Luxms BI 11.2 1
27.10.2025 «Гигант Комплексные системы» представила 27-дюймовый профессиональный монитор G-View27 Repro Edition 1
20.06.2025 «Слайдер Презентации» инвестирует 16 млн руб. в стартап «Датаконс» и выводит на рынок новый продукт для анализа данных 1
23.09.2024 Lumxs обновила систему бизнес-аналитики Luxms BI до версии 10.1 1
08.07.2024 Вышла новая версия системы бизнес-аналитики — Luxms BI v10.0.6. 1
14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить 1
28.04.2021 Familia и IT Pro создали гибридную систему аналитики 1
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 1
29.10.2020 Microsoft представила контроллер для осязания объектов в виртуальной реальности 1
25.09.2018 Вышел Microsoft Office 2019. Что в нем нового 1
03.09.2018 Harman обновился всеми брэндами 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 1
22.09.2015 Стали известны цены на Microsoft Office 2016 в России 1
10.09.2015 Microsoft раскрыла дату обновления Office 2016 для Windows. Что нового? 1
08.04.2015 Oriense выпустил портативную 3D-камеру для роботов и носимых устройств 1
18.02.2014 Гибридное облачное решение Microsoft легло в основу системы для анализа медицинских данных 1
03.12.2013 Edgenet оптимизировал систему поддержки онлайн-продаж за счет технологии in-memory OLTP в Microsoft SQL Server 2014 1
28.10.2013 Chevron получил новые возможности анализа массивов данных с помощью Microsoft SQL Server 2
07.10.2013 Злоумышленники активизировались после летних каникул 1
20.03.2013 Windows Azure запустил поддержку кластеров Hadoop 1
20.11.2012 «Май» внедрил систему бизнес-аналитики на базе решений Microsoft 1
30.10.2012 Microsoft открыла двери «большим данным»: Hadoop на Windows Azure 1
28.09.2012 Эффективная обработка данных: используем MS SQL Server 1
29.05.2012 MS SQL Server 2012: как выстраивается BI 2
28.05.2012 MS SQL Server 2012: как решить вопросы производительности? 1
23.04.2012 Docsvision показала 100% совместимость с Microsoft SQL Server 2012 1
16.04.2012 Microsoft показала SQL Server 2012 в России 1
03.04.2012 MS SQL Server 2012 раскладывает данные "по полочкам" 1
03.04.2012 Microsoft презентовала новый SQL Server 2012 1
20.03.2012 «Астерос Консалтинг» помогла московским пивоварам наладить совместную работу 1
16.03.2012 Aspen PIMS и Aspen Petroleum Scheduler предлагают нефтеперерабатывающим предприятиям новые возможности аналитики 1
23.12.2011 Microsoft предлагает CTP-версию сервиса на основе Hadoop для Windows Azure 1
21.12.2011 Новый релиз Windows Azure: ещё больше интероперабельности 1
24.10.2011 Открытое ПО Hadoop станет частью MS SQL Server и Azure 1
06.09.2011 Эксперты Microsoft выступят на Patterns & Practices Summit Russia в Москве 1
29.07.2011 Чего требует СМБ от BI? 3
22.02.2011 ПО для СМБ: внедряем ИТ без лишних затрат 1
21.01.2011 HP и Microsoft представили совместные решения для бизнес-аналитики, хранилищ данных и обмена сообщениями 1
26.11.2010 Ортопеды сделали компьютерную мышь 1

Публикаций - 54, упоминаний - 59

Microsoft Power Pivot и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25931 38
Oracle Corporation 7132 8
IBM - International Business Machines Corp 9724 7
SAP SE 5637 5
Apple Inc 13354 4
9800 4
Luxms 125 3
Cloudera - Hortonworks 27 3
X Corp - Twitter 2945 3
Meta Platforms - Facebook 4640 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 3
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 2
Acumatica - Акуматика 23 2
Epicor Software Corporation 166 2
Dell EMC 5212 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 2
Xerox - The Haloid Company 1169 2
TerraLink - ТерраЛинк 293 2
Docsvision - ДоксВижн 1063 2
Adobe Systems 1610 2
Salesforce 503 2
Google LLC 12858 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
LaCie 75 1
Астерос Консалтинг 65 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Brunen IT Group - Belinea 86 1
Paybot - Пэйбот 68 1
MicroStrategy 65 1
Maxdata 49 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Temenos AG 26 1
Ascensio System SIA 6 1
Convergys 11 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - RedPrairie 4 1
ACTiCOM IT Consulting - АКТиКОМ Ай-Ти Консалтинг 6 1
Goldmine 6 1
Слайдер Презентации 13 1
Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Комплексные системы - Гигант Производство 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 3
eBay Inc 1644 2
Связной ГК 1406 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2009 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 86 1
Распадская угольная компания 16 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 11 1
Седьмой Континент 65 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 743 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 123 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 541 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 332 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 143 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 179 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Связной Логистика 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
Apache Software Foundation - ASF 234 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 449 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 24
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6669 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13428 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10951 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24990 13
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 581 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7985 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8033 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7929 8
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1308 7
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12595 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 7
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 777 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16977 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22931 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8857 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14310 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2307 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13285 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12022 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13769 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6276 4
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1212 4
Контрастность 3081 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3922 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 567 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2968 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2801 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13115 4
Web Interface - Веб-интерфейс 2104 4
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 555 4
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 936 4
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 229 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 869 3
VertiPaq 3 3
Microsoft Office 4270 27
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1820 22
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1522 21
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1481 20
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1249 14
Microsoft Windows 17098 12
Microsoft Azure 1535 12
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 8
Apache Hadoop 472 8
Microsoft Visio - MS Visio 197 8
Microsoft PowerView 14 7
Microsoft Outlook 1512 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1855 5
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 279 5
Microsoft Office 2010 157 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 642 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 4
Microsoft Office 365 1058 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 871 4
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 4
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 102 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 4
Microsoft Office 2016 30 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1878 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3132 3
JavaScript - JS - язык программирования 1459 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 3
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 9 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 930 3
Microsoft Windows Server 2008 484 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 3
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 3
Microsoft Azure HDInsight 22 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
Luxms BI 124 2
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 82 2
Самойленко Максим 67 4
Демидов Михаил 134 4
Leland Doug - Лиланд Даг 3 2
Каренина Анна 18 2
Червяков Евгений 7 1
Китаев Виталий 5 1
Сенкевич Виктор 30 1
Якимчук Сергей 30 1
Краснов Федор 11 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Щемелев Роман 21 1
Михалин Борис 8 1
Стаханов Евгений 21 1
Михеев Владимир 14 1
Варфоломеев Антон 15 1
Мингова Валерия 27 1
Миронова Инна 9 1
Сизов Евгений 8 1
Рыжонков Василий 7 1
Jassy Andy - Джесси Энди 15 1
Чернецкий Андрей 2 1
Шалыгин Андрей 1 1
Лисиненко Игорь 2 1
Ефимов Леонид 2 1
Пешков Юрий 1 1
Мельник Владимир 1 1
Ерофеев Евгений 4 1
Войцеховский Максим 2 1
Тютюнник Александр 45 1
Карасик Михаил 1 1
Еремяшев Алексей 1 1
Архаров Вячеслав 2 1
Дудников Александр 3 1
Лихарева Светлана 4 1
Saburi Eugene - Сабури Юджин 3 1
Rudder Eric - Раддер Эрик 16 1
Donatelli Dave - Донателли Дэйв 6 1
Семикин Сергей 14 1
Расюк Евгений 1 1
Norwood James - Норвуд Джеймс 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 5
Куба - Республика 423 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 2
Канада 5100 2
США - Нью-Йорк 3201 2
Чехия - Чешская Республика 1353 2
США - Мичиган 277 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 806 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5544 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19499 1
Казахстан - Республика 6163 1
Европа 25069 1
Япония 13876 1
Германия - Федеративная Республика 13329 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Турция - Турецкая республика 2661 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2368 1
Украина 7987 1
США - Калифорния 4849 1
Нидерланды 3786 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1399 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
США - Колумбия - Вашингтон 1513 1
Латвия - Латвийская Республика 841 1
Португалия - Португальская Республика 967 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
США - Вашингтон - Сиэтл 408 1
Латвия - Рига 99 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 1
США - Вашингтон - Редмонд 239 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 326 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2553 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11818 2
Английский язык 7100 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7666 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1847 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5896 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5714 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3659 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1363 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 226 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11047 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1101 1
Физика - Physics - область естествознания 2983 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 123 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9055 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6902 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2222 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6940 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2596 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1830 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3350 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5603 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские - Барбершопы 306 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1763 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1174 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11588 1
GeekWire 13 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
The Verge - Издание 622 1
TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 271 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 252 1
Gartner - Гартнер 3682 5
Forrester Research 837 4
IDC - International Data Corporation 5004 2
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 1
Microsoft Research 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
Forrester Consulting 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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