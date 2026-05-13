Netflix - онлайн-кинотеатр

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости Судебные разбирательства Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton) подал иск в суд к стриминговому сервису Netflix в мае 2026 г., пишет BBC. Компанию обвиняют в незаконном сборе данных пользователей и провоцировании зависимости к контенту ИТ-платформы. Как утверждает Кен Пэкстон, на протяжении многи

«Лаборатория Касперского»: 7% утекших учетных записей Netflix, Roblox и Discord были зарегистрированы на корпоративную электронную почту анда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала лог-файлы стилеров, опубликованные в даркнете. Среди обнаруженных данных были учетные записи трех популярных сервисов: Roblox, Discord и Netflix. Оказалось, что во всем мире 7% пользователей, чьи аккаунты на этих площадках были украдены стилерами, использовали для регистрации корпоративную электронную почту. Об этом CNews сообщи

Шантаж не прошел. На фоне бунта Голливуда против ИИ гигант киноиндустрии ищет нейросетевого специалиста на огромную зарплату ИИ вместо людей Стриминговый сервис Netflix, сбежавший из России весной 2022 г., открыл вакансию специалиста по искусственному интеллекту. Как пишет Engadget, тому, кто получит эту должность, Netflix будет платить от $300

Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами слугу по оформлению виртуальных номеров телефонов иностранных сотовых операторов, пишут «Ведомости». Это один из наиболее популярных способов обхода иностранных санкций. Например, стриминговый сервис Netflix, ушедший из России в марте 2022 г., не позволяет зарегистрировать аккаунт с российским номером телефона. Для таких случаев и требуется подобная услуга. Виртуальный иностранный номер поз

Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple 116 страниц, часть вымарана Криптобиржа FTX задолжала миллиарды долларов, и среди ее кредиторов — Netflix, Apple, Binance, Coinbase, в также университеты, авиакомпании и благотворительные фонды. Как пишет издание Cryptonews.com, список, поданный в суд по делу о банкротстве FTX, занимает 116

Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян Netflix под прицелом Корпорация Microsoft может в самом скором будущем стать владельцем стримингового сервиса Netflix, пишет Reuters. Некогда сверхпопулярный стриминг с весны 2022 г. испытывает трудности, в том числе и финансовые, по причине потери большой части аудитории. Это было связано, помимо проч

Зловреды под видом Netflix: какие угрозы маскируются под стриминговые сервисы сти рискует потерять личные данные, доступ к аккаунтам и деньги, чем получить нежелательную рекламу. Среди популярных платформ, названиями которых активнее всего манипулируют злоумышленники, оказался Netflix. Почти 80% пользователей, столкнувшихся с угрозами под видом стриминговых сервисов, пытались скачать с ненадёжных ресурсов это приложение. Встречались также зловреды, мимикрирующие под

Россия ввела санкции против топ-менеджеров AMD, Netflix и OneWeb коммуникационной компании OneWeb Нил Мастерсон (Neil Masterson); президент и главный исполнительный директор чипмпейкера AMD Лиза Су (Lisa Su); главный исполнительный директор и сооснователь компании Netflix, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром, Уилмот Рид Хастингс (Wilmot Reed Hastings). Кроме того, в списке фигурируют бывшие и действующие топ-менеджеры авиаперевозчиков United Airli

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций русские фильмы и сериалы, а 2 марта закончилось автопродление подписок для пользователей из России. Netflix приостановил свою деятельность на территории РФ чуть позже – 7 марта. Удаленный конте

Netflix покинул Россию Netflix ушел из России Американский онлайн-кинотеатр Netflix прекращает работу в России. Об этом сообщает издание Variety. Представитель Netfli

Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал» Андрей Малахов на Netflix Стриминговый сервис Netflix, локализованный для России в октябре 2020 г., с марта 2022 г. будет обязан транслировать 20 отечественных телеканалов. Как пишет ТАСС со ссылкой на гл

В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео ый widevinedump программный код позволяет обходить технологию DRM-защиты Widevine и скачивать видеоконтент, хотя и не в самом высоком качестве (до 720р включительно). Данная технология используется в Netflix, который с октября 2020 г. официально локализован для России, а также в Disney+, HBO Max, Amazon Video, Huli и других популярных стриминговых сервисах. Разработкой Widevine занимается и

Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру Санкции против невиновных Популярный онлайн-кинотеатр Netflix ужесточил меры по борьбе с обходом подписчиками региональных ограничений. Попытка стр

Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix ийского экспортного центра, помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с онлайн-платформой Netflix. В результате за первые выходные после выхода на Netflix анимационный фильм «Г

«ТилТех Капитал» инвестировал в создателей 3D-сериала для Netflix и, полностью виртуальных персонажей, окружение, анимацию и спецэффекты. Костяк VIVIX составляют русскоязычные художники с опытом международных 3D-проектов, включая сериал «Любовь, Смерть и Роботы» от Netflix, фильмы и сериалы Star Wars, Marvel и DC, а также игровые проекты League of Legends, Call of Duty, Cyberpunk 2077 и др. Команда была сформирована в 2019 году и уже реализовала несколько

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix У площадки нет особых требований и ограничений для самого контента — он должен быть интересен зрителю. Если идея Netflix нравится, а ваше воплощение — нет, то компания может выкупить права, чтобы самим сделать фильм или сериал. А вот к качеству отснятого контента требования весьма четко обозначены. Как бы

Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских Русифицированный Netflix Стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию. Локализация включае

К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены Netflix выучит русский Американский стриминговый сервис Netflix будет полностью локализован для российского рынка, спустя почти пять лет с начала его

ESET: киберпреступники снова используют бренд Netflix для атаки на пользователей . сперт в области информационной безопасности, обнаружила фишинговую кампанию с использованием бренда Netflix. Злоумышленники рассылают пользователям письма с уведомлением о задолженности и требо

«Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix С января 2019 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тыс. попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона». Злоумышленники добавляют названия популярных шоу

Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет Запрет на HD-контент Власти Евросоюза (ЕС) обратились к Netflix с просьбой временно отказаться от трансляции контента в HD-качестве. Они опасаются перебоев в работе Сети на фоне возросшей нагрузки в результате решения многих компаний о переводе сотр

Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение Пароль: нет пароля! Эксперты компании UpGuard выявили три незащищенных хранилища в облаке Amazon S3, содержавшие конфиденциальные данные ряда компаний из списка Fortune 100. В их числе были Ford и Netflix. Хранилища принадлежали израильской компании Attunity, которая оказывает услуги крупнейшим компаниям мира, - в том числе, складские услуги, управление данными и репликацией. Данные в не

Eset предупреждает об атаке на пользователей Netflix Eset опубликовала предупреждение о новой фишинговой рассылке, направленной на пользователей видеосервиса Netflix. Мошенники отправляют от имени Netflix сообщение, где просят подтвердить учетную запись пользователя. В письме утверждается, что это позволит избежать блокировки аккаунта из-за з

Eset предупредил об атаке на пользователей Netflix Эксперты Eset предупреждают о фишинговой атаке, нацеленной на пользователей видеосервиса Netflix. Накануне новогодних праздников была зафиксирована масштабная email-рассылка, в котор

Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google Обвал акций ИТ-компаний Акции пяти крупнейших технологических компаний — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, материнской компании Google — обрушились одновременно на открытии торгов на американском фондовом рынке во вторник. Самое значительное падение показали бумаги Apple — на 4,8

Мошенники раздают на WhatsApp годовую подписку на Netflix Компания Eset предупредила о новой мошеннической кампании на WhatsApp. В качестве приманки выступает годовая подписка на международный видеосервис Netflix. Потенциальная жертва получает сообщение об «акции Netflix» от пользователя WhatsApp из списка контактов. Укороченная ссылка в сообщении ведет на фишинговую страницу, которая виз

В России иностранцам запретили владеть онлайн-кинотеатрами. Главный кандидат на блокировку - Netflix ожения законопроекта не распространяются на сервисы, размещающие пользовательский контент - например, YouTube. Одним из главных кандидатов на блокировку согласно нынешнему варианту законопроекта стал Netflix. Блокировка Роскомнадзором через Мосгорсуд Когда Роскомнадзор обнаружит ресурс, который должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов, его хостинг-провайдеру будет направлен зап

Анонсирован первый смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision поддерживающим технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Наряду с этим, Netflix и Amazon станут первыми сервисами, транслирующими потоковое видео с поддержкой Dolby

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу Netflix в России ет 20%, лиц без гражданства и российских граждан, имеющихся также гражданства других государств. Таким образом, законопроект ставит под угрозу работу в России, например, знаменитого онлайн-кинотеатра Netflix. В отдельных случаях правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет разрешить иностранцам владеть российскими онлайн-кинотеатрами.В Госдуму внесен законопрое

В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix латформы Amazon Web Services (AWS), созданной американской корпорацией Amazon для предоставления облачных сервисов. Amazon S3 предлагает услуги облачного хранения данных, которыми пользуются Twitter, Netflix, Dropbox, Airbnb и другие сервисы. Запрещенная реклама покера Решение о блокировке Amazon приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампе

Сибиряки проигнорировали открытие онлайн кинотеатра Netflix Центр мониторинга провайдера «Сибирские сети» проанализировал активность абонентов в сети интернет начиная с официального открытия онлайн кинотеатра Netflix 6 января и пришел к выводу, что жители сибирских регионов практически проигнорировали выход крупнейшего онлайн поставщика фильмов и сериалов на российский рынок. «Наши аналитические дан

Opera Max экономит до 60% мобильного трафика Netflix Opera Max — Android-приложение, оптимизирующее потоковое видео и музыку, экономит до 60% мобильных данных видеосервиса Netflix, который с недавних пор стал доступен и российским пользователям. Об этом CNews сообщили в Opera. Такой результат был получен по итогам тестов, проведенных компанией Opera. Это значит,

Американский сервис просмотра сериалов пришел в Россию, но не в Крым ом сообщается на официальном сайте компании, который цитирует заявление сооснователя и гендиректора Netflix Рида Хейстингса на выставке CES 2016. По его словам Netflix расширил и список

Netflix замерил скорость доступа в мире Компания Netflix, заботясь об удобстве своих пользователей, проверила скорость доступа к интернету чер

Из-за шторма мир остался без Instagram, Netflix и Pinterest Вечером в пятницу, 29 июня, пользователи видеопроката Netflix и социальных сетей Instagram и Pinterest остались без доступа к сервисам из-за технических сбоев. Все три сервиса уведомили об этом с помощью официальных блогов в Twitter. По информации

Netflix: прибыль в четвертом квартале 2011 г. упала на $6 млн мя, прибыль сократилась с $47 млн в четвертом квартале 2010 г. до $41 млн в 2011 г. Прибыль в пересчете на акцию составила 73 цента против 87 центов годом ранее, сообщает Venture Beat. Также в отчете Netflix говорится о том, что сервис завершил год с 24,4 млн подписчиков в США, тогда как в третьем квартале число подписчиков составляло 23,79 млн. Изначально компания предупреждала о том, что

Netflix запустили в Британии и Ирландии Популярный сервис онлайн-проката фильмов Netflix сегодня объявил о запуске своих услуг в Британии и Ирландии. По словам представителей компании, каждый из пользователей в этих регионах может получить месяц бесплатного доступа к Net

Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications рассматривает возможность скорого приобретения популярного сервиса онлайн-видеопроката Netflix, что позволит Verizon выйти на рынок потоковых видеосервисов. Об этом сообщает издание DealReporter со ссылкой на осведомленные источники. Недавно глава Verizon Лоуэлл МакАдам (Lowell M

Netflix подешевел на $2,3 млрд за один день Акции самого популярного в США сервиса онлайн-проката фильмов Netflix после публикации