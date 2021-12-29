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Netflix онлайн-кинотеатр

Netflix - онлайн-кинотеатр


29.12.2021 Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал»
28.12.2021 В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео
13.08.2021 Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру
01.04.2021 Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix
29.03.2021 «ТилТех Капитал» инвестировал в создателей 3D-сериала для Netflix
27.11.2020 Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены
19.08.2020 ESET: киберпреступники снова используют бренд Netflix для атаки на пользователей .
21.07.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет
16.07.2019 Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение
22.04.2019 Eset предупреждает об атаке на пользователей Netflix
11.01.2019 Eset предупредил об атаке на пользователей Netflix
21.11.2018 Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google
24.05.2017 Мошенники раздают на WhatsApp годовую подписку на Netflix
20.04.2017 В России иностранцам запретили владеть онлайн-кинотеатрами. Главный кандидат на блокировку - Netflix
28.02.2017 Анонсирован первый смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision
28.11.2016 В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу Netflix в России
22.06.2016 В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix
21.01.2016 Сибиряки проигнорировали открытие онлайн кинотеатра Netflix
18.01.2016 Opera Max экономит до 60% мобильного трафика Netflix
06.01.2016 Американский сервис просмотра сериалов пришел в Россию, но не в Крым
19.08.2015 Netflix замерил скорость доступа в мире
02.07.2012 Из-за шторма мир остался без Instagram, Netflix и Pinterest
26.01.2012 Netflix: прибыль в четвертом квартале 2011 г. упала на $6 млн
09.01.2012 Netflix запустили в Британии и Ирландии
13.12.2011 Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix
26.10.2011 Netflix подешевел на $2,3 млрд за один день
25.10.2011 Акции Netflix дешевеют из-за падения числа подписчиков
24.10.2011 Netflix запустят в Британии и Ирландии в 2012 г.
17.08.2011 Netflix запустил раздел с детскими фильмами
09.08.2011 Netflix, Foursquare и многие другие сервисы оказались оффлайн из-за сбоя у Amazon
24.06.2011 Глава Netflix вошел в состав совета директоров Facebook
18.05.2011 Netflix признали «королем» американского интернет-трафика
26.04.2011 Netflix: прибыль выросла на 88% за год
16.03.2011 Netflix купит за $100 млн права на новый сериал Дэвида Финчера
27.01.2011 Аудитория Netflix превысила отметку в 20 млн человек
29.12.2010 Netflix планирует международную экспансию на 2011 г.
26.10.2009 Владельцы PS3 смогут смотреть фильмы на Netflix

Публикаций - 398, упоминаний - 421

Netflix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 106
Amazon Inc - Amazon.com 2650 94
Apple Inc 10683 79
Meta Platforms - Facebook 4267 76
Microsoft Corporation 22497 76
Samsung Electronics 9333 49
Twitter 2493 41
LG Electronics 3372 35
Sony 6145 32
Yandex - Яндекс 5015 32
Intel Corporation 11262 26
Xiaomi 1095 25
Huawei 3222 20
Nvidia Corp 3118 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 13
IBM - International Business Machines Corp 8941 13
PayPal 634 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 11
Toshiba Corporation 2830 11
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 10
VK - Mail.ru Group 3057 10
Philips 1960 10
Nginx - Энджайникс 114 10
TCL Corporation 151 10
Oracle Corporation 6035 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 10
GitHub 487 10
Hisense Group 69 10
Yahoo! 3603 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 9
HP Inc. 5313 9
Dyn - DNS-провайдер 17 8
Telegram Group 805 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Cisco Systems 4720 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
Salesforce.com 360 7
Red Hat 1183 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 20
eBay Inc 1576 17
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
Walt Disney Company 556 13
LinkedIn 558 12
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 11
Airbnb 76 11
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 9
Runa Capital 155 9
Uber 287 9
NEA - New Enterprise Associates 22 8
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 7
MSD Capital 14 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
Walmart - Wal-Mart Stores 361 7
Tesla Motors 285 7
Index Ventures 48 6
Альфа-Банк 1476 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
AliExpress 327 6
BV Capital - Eventure Capitale 10 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 5
Warner Bros. International Television Distribution 265 5
UBS AG 295 4
e.ventures 9 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 4
Sony Pictures Entertainment 135 4
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 4
Paramount Pictures Corporation 118 3
Открытие ФК 2713 3
Merrill Lynch 427 3
Avito - Авито 237 3
Telstra Venture 3 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 50 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Правительство РФ 8292 8
Президент Российской Федерации 3770 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 3
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 92 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 5 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 0 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 11 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 3
Интернет-видео - ассоциация 15 3
Единая Россия - Политическая партия 246 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
Linux Foundation 167 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 4 1
Золотая пчела Биеннале - Golden Bee Global Biennale of Graphic Design 1 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
Демократическая политическая партия США 91 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
ЛДПР 98 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
LOT Network 2 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 9 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
OIN - Open Invention Network 22 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 86
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 77
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 64
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 56
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 54
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 54
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 52
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 41
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 627 38
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 38
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 33
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Website - Вебсайт 9736 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 31
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 21
Dolby Vision 112 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 20
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 19
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 18
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 18
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Google Android 11959 72
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Google Android TV 202 38
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 31
Apple iOS 6422 29
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Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 282 28
Microsoft Windows 10 11713 27
Hulu - Онлайн-кинотеатр 91 23
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Linux OS 7669 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 19
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Apple - App Store 2437 17
Apple iPad 3663 17
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 196 17
Dropbox - Файловый хостинг 436 15
Google Chrome - браузер 1270 15
WhatsApp Messenger 745 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 13
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 12
Microsoft Skype 1940 12
Apple macOS 1457 12
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 11
Google Chromecast 65 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 10
Prime Video - видеосервис 12 10
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 10
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 9
Hisense - серия телевизоров 7 9
Xiaomi PatchWall 36 9
Microsoft Windows 2000 2856 9
Opera Browser - Браузер 923 8
Microsoft Edge - браузер 1891 8
Apple Siri - Голосовой помощник 340 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Pinterest 52 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 8
Сысоев Игорь 36 8
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 7
Путин Владимир 2542 6
Hastings Reed - Хастингс Рид 6 6
Levie Aaron - Леви Аарон 8 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 5
Лугов Андрей 32 5
Jobs Steve - Джобс Стив 996 5
Бырдин Алексей 23 5
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Allen Paul - Аллен Пол 119 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 4
Ларкина Анна 10 4
Никифоров Николай 1161 3
Коновалов Максим 16 3
Шамсаил Саралиев 7 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 3
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 3
Луговой Андрей 15 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 3
Петров Илья 4 3
Сырцев Николай 3 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Горелкин Антон 38 2
Гинятуллин Роман 61 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 2
Pai Ajit - Пай Аджит 9 2
Навальный Алексей 60 2
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Зайцев Михаил 164 2
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Brin Sergey - Сергей Брин 183 2
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 2
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Журавлев Павел 3 2
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Япония 10069 16
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Нидерланды 2197 6
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 6
Италия - Итальянская Республика 3310 6
Южная Корея - Республика 4394 6
Испания - Королевство 2917 6
Швеция - Королевство 2072 6
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 5
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Америка Северная 2650 5
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 4
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Китай - Тайвань 2115 4
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 46
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 13
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 8
Юриспруденция 1629 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Федеральное законодательство 1944 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Образование в России 460 2
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 33 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 2
Смешарики - анимационный сериал для детей 22 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 19
CNews - ZOOM.CNews 1609 16
Bloomberg 1009 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 8
WSJ - The Wall Street Journal 1225 8
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 7
Reddit 221 6
ZDnet 584 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 6
FT - Financial Times 1118 5
The Guardian - Британская газета 320 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 5
КиноПоиск - портал о кино 130 5
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
Mashable 366 5
Associated Press 1975 4
Wikipedia - Википедия 413 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
NYT - The New York Times 956 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 3
CBS MarketWatch 305 3
Ars Technica 364 3
Рен ТВ - телеканал 57 3
KrebsOnSecurity 14 3
CNET - Издание 1580 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
TorrentFreak (TF) 93 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 3
Forbes - Форбс 591 3
The Verge - Издание 482 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Business Insider 192 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 2
VentureBeat 90 2
News Corp 185 2
GizmoChina 90 2
ShowTime - телеканал 17 2
PCWorld - PC World 42 2
IDC - International Data Corporation 4671 9
Gartner - Гартнер 3301 7
Internet Stock Report 992 5
S&P - Standard and Poor’s 470 5
Forrester Research 810 4
S&P 500 226 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
IBM X-Force Threat Intelligence Index 18 2
comScore 354 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 2
NPD Group 140 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
W3Techs 12 2
Frost & Sullivan 199 1
Microsoft Research 128 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 3 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
Ericsson Mobility Report 33 1
HFS Research 33 1
РАЭК Экономика Рунета 9 1
IHS iSuppli 390 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Fortune Global 100 138 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
Piper Jaffray 101 1
IBM X-Force Red Team 3 1
PwC Strategy& Global Innovation 1000 Study - Глобальные лидеры инноваций 3 1
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Cybersecurity Ventures 7 1
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IBM Managed Security Services 8 1
PwC Strategy& - Booz & Company 3 1
CCS Insight 20 1
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TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 23 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
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Samsung IT Школа 9 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
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