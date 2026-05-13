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Netflix онлайн-кинотеатр

Netflix - онлайн-кинотеатр

СОБЫТИЯ

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13.05.2026 Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Судебные разбирательства Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton) подал иск в суд к стриминговому сервису Netflix в мае 2026 г., пишет BBC. Компанию обвиняют в незаконном сборе данных пользователей и провоцировании зависимости к контенту ИТ-платформы. Как утверждает Кен Пэкстон, на протяжении многи
06.03.2025 «Лаборатория Касперского»: 7% утекших учетных записей Netflix, Roblox и Discord были зарегистрированы на корпоративную электронную почту

анда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала лог-файлы стилеров, опубликованные в даркнете. Среди обнаруженных данных были учетные записи трех популярных сервисов: Roblox, Discord и Netflix. Оказалось, что во всем мире 7% пользователей, чьи аккаунты на этих площадках были украдены стилерами, использовали для регистрации корпоративную электронную почту. Об этом CNews сообщи
26.07.2023 Шантаж не прошел. На фоне бунта Голливуда против ИИ гигант киноиндустрии ищет нейросетевого специалиста на огромную зарплату

ИИ вместо людей Стриминговый сервис Netflix, сбежавший из России весной 2022 г., открыл вакансию специалиста по искусственному интеллекту. Как пишет Engadget, тому, кто получит эту должность, Netflix будет платить от $300

20.02.2023 Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами

слугу по оформлению виртуальных номеров телефонов иностранных сотовых операторов, пишут «Ведомости». Это один из наиболее популярных способов обхода иностранных санкций. Например, стриминговый сервис Netflix, ушедший из России в марте 2022 г., не позволяет зарегистрировать аккаунт с российским номером телефона. Для таких случаев и требуется подобная услуга. Виртуальный иностранный номер поз
02.02.2023 Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple

116 страниц, часть вымарана Криптобиржа FTX задолжала миллиарды долларов, и среди ее кредиторов — Netflix, Apple, Binance, Coinbase, в также университеты, авиакомпании и благотворительные фонды. Как пишет издание Cryptonews.com, список, поданный в суд по делу о банкротстве FTX, занимает 116
21.12.2022 Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

Netflix под прицелом Корпорация Microsoft может в самом скором будущем стать владельцем стримингового сервиса Netflix, пишет Reuters. Некогда сверхпопулярный стриминг с весны 2022 г. испытывает трудности, в том числе и финансовые, по причине потери большой части аудитории. Это было связано, помимо проч
28.10.2022 Зловреды под видом Netflix: какие угрозы маскируются под стриминговые сервисы

сти рискует потерять личные данные, доступ к аккаунтам и деньги, чем получить нежелательную рекламу. Среди популярных платформ, названиями которых активнее всего манипулируют злоумышленники, оказался Netflix. Почти 80% пользователей, столкнувшихся с угрозами под видом стриминговых сервисов, пытались скачать с ненадёжных ресурсов это приложение. Встречались также зловреды, мимикрирующие под

07.06.2022 Россия ввела санкции против топ-менеджеров AMD, Netflix и OneWeb

коммуникационной компании OneWeb Нил Мастерсон (Neil Masterson); президент и главный исполнительный директор чипмпейкера AMD Лиза Су (Lisa Su); главный исполнительный директор и сооснователь компании Netflix, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром, Уилмот Рид Хастингс (Wilmot Reed Hastings). Кроме того, в списке фигурируют бывшие и действующие топ-менеджеры авиаперевозчиков United Airli
01.05.2022 Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

русские фильмы и сериалы, а 2 марта закончилось автопродление подписок для пользователей из России. Netflix приостановил свою деятельность на территории РФ чуть позже – 7 марта. Удаленный конте
09.03.2022 Netflix покинул Россию

Netflix ушел из России Американский онлайн-кинотеатр Netflix прекращает работу в России. Об этом сообщает издание Variety. Представитель Netfli
29.12.2021 Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал»

Андрей Малахов на Netflix Стриминговый сервис Netflix, локализованный для России в октябре 2020 г., с марта 2022 г. будет обязан транслировать 20 отечественных телеканалов. Как пишет ТАСС со ссылкой на гл
28.12.2021 В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео

ый widevinedump программный код позволяет обходить технологию DRM-защиты Widevine и скачивать видеоконтент, хотя и не в самом высоком качестве (до 720р включительно). Данная технология используется в Netflix, который с октября 2020 г. официально локализован для России, а также в Disney+, HBO Max, Amazon Video, Huli и других популярных стриминговых сервисах. Разработкой Widevine занимается и
13.08.2021 Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру

Санкции против невиновных Популярный онлайн-кинотеатр Netflix ужесточил меры по борьбе с обходом подписчиками региональных ограничений. Попытка стр
01.04.2021 Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix

ийского экспортного центра, помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с онлайн-платформой Netflix. В результате за первые выходные после выхода на Netflix анимационный фильм «Г
29.03.2021 «ТилТех Капитал» инвестировал в создателей 3D-сериала для Netflix

и, полностью виртуальных персонажей, окружение, анимацию и спецэффекты. Костяк VIVIX составляют русскоязычные художники с опытом международных 3D-проектов, включая сериал «Любовь, Смерть и Роботы» от Netflix, фильмы и сериалы Star Wars, Marvel и DC, а также игровые проекты League of Legends, Call of Duty, Cyberpunk 2077 и др. Команда была сформирована в 2019 году и уже реализовала несколько
27.11.2020 Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

У площадки нет особых требований и ограничений для самого контента — он должен быть интересен зрителю. Если идея Netflix нравится, а ваше воплощение — нет, то компания может выкупить права, чтобы самим сделать фильм или сериал. А вот к качеству отснятого контента требования весьма четко обозначены. Как бы
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских

Русифицированный Netflix Стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию. Локализация включае
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены

Netflix выучит русский Американский стриминговый сервис Netflix будет полностью локализован для российского рынка, спустя почти пять лет с начала его
19.08.2020 ESET: киберпреступники снова используют бренд Netflix для атаки на пользователей .

сперт в области информационной безопасности, обнаружила фишинговую кампанию с использованием бренда Netflix. Злоумышленники рассылают пользователям письма с уведомлением о задолженности и требо
21.07.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

С января 2019 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тыс. попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона». Злоумышленники добавляют названия популярных шоу
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет

Запрет на HD-контент Власти Евросоюза (ЕС) обратились к Netflix с просьбой временно отказаться от трансляции контента в HD-качестве. Они опасаются перебоев в работе Сети на фоне возросшей нагрузки в результате решения многих компаний о переводе сотр
16.07.2019 Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение

Пароль: нет пароля! Эксперты компании UpGuard выявили три незащищенных хранилища в облаке Amazon S3, содержавшие конфиденциальные данные ряда компаний из списка Fortune 100. В их числе были Ford и Netflix. Хранилища принадлежали израильской компании Attunity, которая оказывает услуги крупнейшим компаниям мира, - в том числе, складские услуги, управление данными и репликацией. Данные в не
22.04.2019 Eset предупреждает об атаке на пользователей Netflix

Eset опубликовала предупреждение о новой фишинговой рассылке, направленной на пользователей видеосервиса Netflix. Мошенники отправляют от имени Netflix сообщение, где просят подтвердить учетную запись пользователя. В письме утверждается, что это позволит избежать блокировки аккаунта из-за з
11.01.2019 Eset предупредил об атаке на пользователей Netflix

Эксперты Eset предупреждают о фишинговой атаке, нацеленной на пользователей видеосервиса Netflix. Накануне новогодних праздников была зафиксирована масштабная email-рассылка, в котор
21.11.2018 Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google

Обвал акций ИТ-компаний Акции пяти крупнейших технологических компаний — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, материнской компании Google — обрушились одновременно на открытии торгов на американском фондовом рынке во вторник. Самое значительное падение показали бумаги Apple — на 4,8
24.05.2017 Мошенники раздают на WhatsApp годовую подписку на Netflix

Компания Eset предупредила о новой мошеннической кампании на WhatsApp. В качестве приманки выступает годовая подписка на международный видеосервис Netflix. Потенциальная жертва получает сообщение об «акции Netflix» от пользователя WhatsApp из списка контактов. Укороченная ссылка в сообщении ведет на фишинговую страницу, которая виз
20.04.2017 В России иностранцам запретили владеть онлайн-кинотеатрами. Главный кандидат на блокировку - Netflix

ожения законопроекта не распространяются на сервисы, размещающие пользовательский контент - например, YouTube. Одним из главных кандидатов на блокировку согласно нынешнему варианту законопроекта стал Netflix. Блокировка Роскомнадзором через Мосгорсуд Когда Роскомнадзор обнаружит ресурс, который должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов, его хостинг-провайдеру будет направлен зап
28.02.2017 Анонсирован первый смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision

поддерживающим технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Наряду с этим, Netflix и Amazon станут первыми сервисами, транслирующими потоковое видео с поддержкой Dolby

28.11.2016 В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу Netflix в России

ет 20%, лиц без гражданства и российских граждан, имеющихся также гражданства других государств. Таким образом, законопроект ставит под угрозу работу в России, например, знаменитого онлайн-кинотеатра Netflix. В отдельных случаях правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет разрешить иностранцам владеть российскими онлайн-кинотеатрами.В Госдуму внесен законопрое
22.06.2016 В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix

латформы Amazon Web Services (AWS), созданной американской корпорацией Amazon для предоставления облачных сервисов. Amazon S3 предлагает услуги облачного хранения данных, которыми пользуются Twitter, Netflix, Dropbox, Airbnb и другие сервисы. Запрещенная реклама покера Решение о блокировке Amazon приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампе
21.01.2016 Сибиряки проигнорировали открытие онлайн кинотеатра Netflix

Центр мониторинга провайдера «Сибирские сети» проанализировал активность абонентов в сети интернет начиная с официального открытия онлайн кинотеатра Netflix 6 января и пришел к выводу, что жители сибирских регионов практически проигнорировали выход крупнейшего онлайн поставщика фильмов и сериалов на российский рынок. «Наши аналитические дан
18.01.2016 Opera Max экономит до 60% мобильного трафика Netflix

Opera Max — Android-приложение, оптимизирующее потоковое видео и музыку, экономит до 60% мобильных данных видеосервиса Netflix, который с недавних пор стал доступен и российским пользователям. Об этом CNews сообщили в Opera. Такой результат был получен по итогам тестов, проведенных компанией Opera. Это значит,

06.01.2016 Американский сервис просмотра сериалов пришел в Россию, но не в Крым

ом сообщается на официальном сайте компании, который цитирует заявление сооснователя и гендиректора Netflix Рида Хейстингса на выставке CES 2016. По его словам Netflix расширил и список

19.08.2015 Netflix замерил скорость доступа в мире

Компания Netflix, заботясь об удобстве своих пользователей, проверила скорость доступа к интернету чер
02.07.2012 Из-за шторма мир остался без Instagram, Netflix и Pinterest

Вечером в пятницу, 29 июня, пользователи видеопроката Netflix и социальных сетей Instagram и Pinterest остались без доступа к сервисам из-за технических сбоев. Все три сервиса уведомили об этом с помощью официальных блогов в Twitter. По информации
26.01.2012 Netflix: прибыль в четвертом квартале 2011 г. упала на $6 млн

мя, прибыль сократилась с $47 млн в четвертом квартале 2010 г. до $41 млн в 2011 г. Прибыль в пересчете на акцию составила 73 цента против 87 центов годом ранее, сообщает Venture Beat. Также в отчете Netflix говорится о том, что сервис завершил год с 24,4 млн подписчиков в США, тогда как в третьем квартале число подписчиков составляло 23,79 млн. Изначально компания предупреждала о том, что

09.01.2012 Netflix запустили в Британии и Ирландии

Популярный сервис онлайн-проката фильмов Netflix сегодня объявил о запуске своих услуг в Британии и Ирландии. По словам представителей компании, каждый из пользователей в этих регионах может получить месяц бесплатного доступа к Net
13.12.2011 Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix

Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications рассматривает возможность скорого приобретения популярного сервиса онлайн-видеопроката Netflix, что позволит Verizon выйти на рынок потоковых видеосервисов. Об этом сообщает издание DealReporter со ссылкой на осведомленные источники. Недавно глава Verizon Лоуэлл МакАдам (Lowell M
26.10.2011 Netflix подешевел на $2,3 млрд за один день

Акции самого популярного в США сервиса онлайн-проката фильмов Netflix после публикации
25.10.2011 Акции Netflix дешевеют из-за падения числа подписчиков

Самый популярный в США сервис онлайн-проката фильмов Netflix опубликовал свой финансовый отчет за третий квартал текущего года. Несмотря на то, что показатели доходов и прибыли компании оказались выше ожиданий аналитиков, инвесторов разочаровали


Публикаций - 528, упоминаний - 557

Netflix и организации, системы, технологии, персоны:

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Amazon Inc - Amazon.com 3277 117
Microsoft Corporation 25775 100
Apple Inc 13154 92
Meta Platforms - Facebook 4621 87
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X Corp - Twitter 2938 54
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LG Electronics 3735 41
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Huawei 4676 24
Nvidia Corp 4002 20
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 20
Dropbox 527 19
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PayPal 671 16
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Microsoft Corporation - GitHub 1075 16
Telegram Group 2940 15
Oracle Corporation 7074 13
Ростелеком 10948 12
Toshiba Corporation 2980 12
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Philips 2099 12
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Alphabet 177 9
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
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Единая Россия - Политическая партия 321 2
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G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OIN - Open Invention Network 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
LOT Network 2 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 83
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 74
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 67
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 63
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 63
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 60
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
CNews AWARDS - награда 571 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
Microsoft Ignite 44 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
iF Design Awards 26 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
InAVation Awards 6 1
NeurlIPS - Конференция о системах обработки нейральной информации 1 1
McAfee FOCUS 2 1
Samsung Forum 14 1
Diasoft Special Conf 5 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Старт Хаб 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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