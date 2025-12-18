Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187752
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81200
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Amazon Prime Video Amazon Video on Demand Amazon VoD Amazon Unbox Amazon Instant Video Amazon Flex онлайн-кинотеатр

Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.12.2025 Twitch оштрафовали на шесть миллионов за неисполнение предписания Роскомнадзора 1
10.09.2025 Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул 1
18.08.2025 Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50% 1
23.04.2025 GetpayAll: что выбирают пользователи – один дорогой сервис или несколько бюджетных подписок 1
20.11.2024 Программисту грозит срок до 10 лет за создание пиратского кинотеатра 1
04.07.2024 Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи 1
01.08.2023 За просмотр пиратских видео начинают наказывать. Штрафы измеряются тысячами евро 1
15.02.2023 В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео 1
20.01.2023 В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео 1
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
28.12.2021 В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео 1
14.12.2021 LG создала уникальный ТВ, работающий без подключения к розетке 1
25.11.2021 Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа» 1
10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео 1
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 1
17.11.2020 Новым директором по продукту «Авито» стал топ-менеджер Amazon 1
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
07.10.2020 Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео 1
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 1
25.12.2019 Облачные и граничные вычисления: в чем разница? 1
07.11.2019 Найден способ воровать деньги через смарт-ТВ. Двухфакторная аутентификация не спасает 1
18.02.2019 Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер 1
13.02.2019 ViewSonic представила решения для совместной работы 1
27.12.2018 «Мультикубик» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов 1
14.08.2018 Smart TV: лучшие платформы. Выбор ZOOM 1

Публикаций - 68, упоминаний - 71

Amazon Prime Video и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3140 29
Google LLC 12275 22
Apple Inc 12645 16
Samsung Electronics 10634 11
Microsoft Corporation 25251 10
LG Electronics 3678 9
Sony 6635 9
Xiaomi 1979 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 6
Yandex - Яндекс 8463 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 264 4
Intel Corporation 12545 4
Best Buy 218 3
Roku 22 3
МегаФон 9935 3
PayPal 661 3
Dropbox 512 3
MediaTek - Ralink 570 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 201 3
Haier Group 206 2
МегаФон ДМХ - Диджитал медиа холдинг 5 2
Firefly Systems 37 2
BBK OPPO Electronics 430 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 2
AT&T Inc 1697 2
GitHub 973 2
Huawei 4225 2
data.ai - App Annie 85 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 2
Philips 2076 2
KODE - КОДЭ 15 1
Agima - Агима 24 1
Sonos 26 1
Oculus VR 76 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 19 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
DEG - Digital Entertainment Group 13 1
JVC Kenwood 418 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 34
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 8
Walt Disney Company 638 8
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 287 4
Uber 338 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Lyft - агрегатор такси 20 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
eBay Inc 1632 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1312 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 2
Лента - Сеть розничной торговли 2274 2
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
Рики ГК 20 1
Instacart 5 1
Papa John’s - Папа Джонс 17 1
Terra Fantastica 5 1
СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
DeviantArt 9 1
Резонанс НПП 389 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Amazon - Whole Foods 4 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Hyundai Motor Company 419 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1657 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 7
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 278 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 356 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
Linux Foundation 189 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 25
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3715 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 16
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7672 16
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10339 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4040 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1171 11
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1884 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 9
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 9
Dolby Vision 239 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 7
Микрофон - Microphone 2707 7
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3793 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 6
Google YouTube - Видеохостинг 2895 23
Google Android 14714 18
Google Android TV 351 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 10
Apple iOS 8261 9
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 314 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 6
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 274 6
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 5
Amazon Kindle 190 5
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 5
Apple iPad 3942 5
Apple - App Store 3010 5
Xperi TiVo 82 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 335 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 4
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 95 4
Linux OS 10929 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 275 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 837 4
Google Chrome - браузер 1649 4
Apple AirPlay 122 4
Xiaomi PatchWall 43 4
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 4
Apple iTunes Store 1115 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 965 4
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 32 3
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 3
Amazon Music - Amazon MP3 - Amazon Cloud Player 11 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 3
LG webOS - LG Store - LG Application Store - LG Content Store 10 3
Microsoft Office 365 982 3
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 3
Google Chromecast 86 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 166 5
Миндубаева Юлия 4 2
Троцюк Алексей 4 2
Илоян Эдуард 3 2
Жалинский Денис 3 2
Epps Sarah - Эппс Сара 2 2
Мингалиева Дарья 6 1
Федотов Михаил 17 1
Правдивый Владимир 15 1
Журавлев Павел 3 1
Короткий Павел 8 1
Ройтберг Павел 40 1
Давыдова Дарья 2 1
Соловьева Мария 7 1
Сайгин Станислав 3 1
Selipsky Adam - Селипски Адам 2 1
Захаров Федор 2 1
Филиппов Кирилл 21 1
Юрьев Никита 7 1
d'Shade Jon - д’Шейд Джон 1 1
Панкрушев Дмитрий 15 1
Рой Олег 2 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Purohit Amit - Пурохит Амит 1 1
Козак Алексей 3 1
Эйзенштейн Сергей 3 1
Шлпяппо Виталий 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Симагин Сергей 1 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Greengart Avi - Грингарт Ави 3 1
Михеев Иван 3 1
Селезнев Михаил 2 1
Шляппо Виталий 1 1
Александров Григорий 1 1
Rashtchy Safa - Рэшчи Сэфа 4 1
McQuivey James - МакКиви Джеймс 7 1
Greengart Avi - Гринхарт Эви 1 1
Munster Gene - Манстер Джин 60 1
Aniston Jennifer - Энистон Дженифер 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18248 11
Европа 24649 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 5
Индия - Bharat 5706 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Германия - Берлин 729 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Япония 13556 2
Канада 4986 2
Китай - Тайвань 4138 2
Украина 7798 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 2
США - Невада 213 1
Украина - Львов 99 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Сербия - Белград 61 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 1
Европа Восточная 3122 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
Турция - Турецкая республика 2494 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 279 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Нидерланды 3635 1
Болгария - Республика 785 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
США - Вашингтон - Сиэтл 404 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Кипр - Республика 579 1
Америка - Американский регион 2188 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
США - Техас 1014 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 3
Английский язык 6878 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 338 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
Bloomberg 1420 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
The Register - The Register Hardware 1701 2
TorrentFreak (TF) 148 2
The Verge - Издание 592 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 2
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
AppleInsider 398 1
Telegraph 196 1
TechSpot 159 1
Neowin 179 1
Variety 24 1
NBC News 184 1
News Corp - News Corporation 218 1
InformationWeek 241 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Euronews - телеканал 52 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Sony Insider 4 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Digital Trends - Издание 33 1
Forbes - Форбс 914 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
NYT - The New York Times 1088 1
23ABC News 173 1
Ars Technica 435 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Forrester Research 828 3
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Current Analysis 24 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3613 1
ABI Research 235 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1054 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
InAVation Awards 6 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Amazon Prime Day 5 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
