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Lyft агрегатор такси

Lyft - агрегатор такси

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.12.2023 Максим Гревцов, Auri: ИИ-ассистенты способны на 60% заменить живого помощника в бизнесе и в быту 1
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса 1
27.04.2022 Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox 1
12.11.2021 Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
13.09.2021 Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok 1
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 1
19.04.2021 Gett заключил соглашение с Curb Mobility в США 1
03.03.2021 Хакеры крадут пароли к компьютерам на Linux, пользуясь «дырами» в приложениях Amazon, Lyft и Slack 1
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок 1
21.08.2020 Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами 1
02.04.2020 Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников 1
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники 1
18.12.2019 Фонд Finsight Ventures определил перспективные для инвесторов активы технологического сектора 1
15.01.2018 Российская компания Promobot представила свои новинки на CES 2018 1
20.12.2016 «Беспрецедентные потери» Uber достигли $800 млн в квартал 1
21.09.2016 Главный конкурент Uber собрал $750 млн свежих инвестиций 1
25.08.2016 Uber получил «беспрецедентные» убытки. Опрос 1
08.04.2016 Google хочет перевести Android на язык программирования для iPhone и iPad 1
23.09.2013 В США легализовали онлайн-сервисы поиска попуток 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Lyft и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13101 7
Amazon Inc - Amazon.com 3261 6
Google LLC 12635 4
Microsoft Corporation 25728 3
Samsung Electronics 11020 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 2
IBM - International Business Machines Corp 9687 2
Oracle Corporation 7064 2
Cohesity 8 1
Jawbone 37 1
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 1
Muver 1 1
Sonatype 11 1
Pixelmator Team 12 1
Google - Niantic Labs 17 1
Robinhood Markets 3 1
Rubrik 8 1
Alphabet 173 1
X Corp - Twitter 2934 1
Yandex - Яндекс 9141 1
LG Electronics 3727 1
Microsoft Corporation - GitHub 1066 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 48 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 1
Dropbox 527 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
Coinbase 69 1
data.ai - App Annie 85 1
Promobot - Промобот 168 1
TI - Texas Instruments Incorporated 847 1
Uber 355 13
DoorDash Food Delivery 11 3
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 2
Instacart 7 2
Uber China 7 2
Grab - GrabTaxi 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8784 2
Gett 88 2
Access Industries 37 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
MCI Capital 4 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
AngelsDeck 15 1
GrubHub 11 1
Amazon - Whole Foods 4 1
Gemini Trust 1 1
Rivian 3 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Xploration Capital 6 1
Rosecliff Acquisition Corp - Rosecliff Ventures 3 1
Houzz - Флатика - Flatica - Международная платформа для дизайнеров и архитекторов 8 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Coursera 65 1
Tesla Motors 456 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 525 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 1
Volkswagen Group - VW 307 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Airbnb 101 1
SoftBank Group 283 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
WeWork 6 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Судебная власть - Judicial power 2485 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2332 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26620 6
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13658 1
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Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 919 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1888 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 159 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6399 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1614 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 167 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2046 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 333 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 782 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 129 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 87 1
Data monetization - Монетизация данных 1954 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 753 3
Google Android 15185 3
Apple iOS 8552 2
Uber Eats - UberEATs 41 2
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 69 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2387 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5233 1
Apple macOS Sidecar 5 1
Cognitive Agro Dataset 1 1
Age of Kings 2 1
Jawbone Health Hub 2 1
Python PyPI - Python Package Index 60 1
Google Chrome - браузер 1691 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7595 1
Apple iPad 4000 1
Linux OS 11468 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 305 1
Nuvia Phoenix 147 1
Microsoft Windows 16836 1
Oracle Java - язык программирования 3458 1
Apple AirPods - Наушники 173 1
Apple Siri - Голосовой помощник 437 1
Microsoft Teams - MS Teams 668 1
Google Android Studio - Среда разработки 25 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 1
Apple iPhone 6 4861 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 248 1
Baidu 301 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Pokemon Go 80 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 156 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 129 1
C/C++ - Язык программирования 886 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 746 1
Apple HomePod 41 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
Gupta Gautam - Готам Гупта 2 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Ким Игорь 4 1
Тимко Евгений 3 1
Armstrong Brian - Армстронг Брайан 5 1
Kelman Glenn - Келман Гленн 1 1
Eggleston York - Эгглстон Йорк 1 1
Левыкин Станислав 1 1
Olsavsky Brian - Ославски Брайан 2 1
Баринов Роман 1 1
Waiser Shahar - Вайсер Шахар 12 1
Поваляев Андрей 1 1
Мостовой Анатолий 1 1
Rahman Hosain - Рахман Хосейн 2 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 78 1
Hanke John - Ханке Джон 4 1
Castaneda Jose - Кастанеда Хосе 4 1
Kalanick Travis - Каланик Тревис 10 1
Гревцов Максим 1 1
Birsan Alex - Бёрсан Алекс 2 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Мельникова Анастасия 439 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 1
Ускова Ольга 174 1
Соловьев Алексей 97 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 450 1
Яловенко Владимир 1 1
Минкин Юрий 14 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 1
Ek Daniel - Эк Дэниэл 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 16
Россия - РФ - Российская федерация 165207 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 5
Индия - Bharat 5853 3
Канада 5065 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13783 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1244 2
Южная Корея - Республика 7032 2
Япония 13775 2
Сингапур - Республика 1948 2
Израиль 2849 2
США - Нью-Йорк 3176 2
Германия - Федеративная Республика 13176 2
Франция - Французская Республика 8151 2
Бразилия - Федеративная Республика 2513 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
США - Калифорния 4820 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 2
Таиланд - Королевство 914 2
США - Техас 1045 2
США - Иллинойс - Чикаго 440 2
США - Калифорния - Саннивейл 89 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1766 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Европа 24918 1
Азия - Азиатский регион 5904 1
Польша - Республика 2029 1
Турция - Турецкая республика 2603 1
Индонезия - Республика 1053 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
Германия - Бавария - Мюнхен 484 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1130 1
Нидерланды 3733 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1433 1
Малайзия 922 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8873 2
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
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The Verge - Издание 614 1
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Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2651 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
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