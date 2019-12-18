Фонд Finsight Ventures определил перспективные для инвесторов активы технологического сектора

Инвестиционный фонд Finsight Ventures в своем исследовании отмечает, что после кризиса 2008 г. на рынке сформировалось свыше 365 технологических компаний с оценкой более $1 млрд, которые остаются частными в 2019 г.: «Данные компании долгое время фокусировались на росте, и некоторые из них стали лидерами в своих нишах, а некоторые сформировали новые сегменты рынков. Для идентификации технологических лидеров текущего цикла pre-IPO инвесторам требуется разбираться в конкурентном положении отдельных эмитентов и перспективах развития как конкретного бизнеса, так и рынка. Многие предприятия за счет использования проприетарных технологий масштабируют свой продукт на новые ниши».

2019 г. заставил многие компании переосмыслить модель блиц-масштабирования, отмечают в Finsight Ventures: «IPO Uber и Lyft, а также несостоявшееся IPO WeWork привели к тому, что частные технологические компании без четкого пути и стратегии становления прибыльными были вынуждены отложить размещение. Волатильность акций даже быстрорастущих технологических компаний, генерирующих отрицательный свободный денежный поток, увеличилась, инвесторы стали менее толерантными к системно убыточным компаниям и их бизнес-моделям. В этой связи в конце 2019 г. рынок IPO замедлился». Аналитики фонда добавляют, что технологический бизнес все реже рассматривает выход на биржу как метод привлечения средств: «Все больше компаний считают, что проведение IPO выгодно не им, а инвестиционным банкам и их клиентам: банки берут комиссию до 8% от суммы привлечения, занижают оценку компаний на IPO для максимизации потенциала роста стоимости акций после IPO, поэтому компании все чаще рассматривают возможность прямого размещения акций на бирже, которое отличается от традиционного IPO тем, что компания, как правило, не выпускает новые акции, а размещает на бирже акции существующих акционеров с возможностью немедленной продажи. Наиболее вероятно проведение прямых размещений потребительскими компаниями с сильным брендом, такими как AirBnB, DoorDash и Houzz».

В 2020 г. темпы роста венчурных инвестиций в компании на поздней стадии сохранятся, но количество раундов с привлечением более $500 млн сократится, считают в Finsight Ventures: «При этом все чаще крупные раунды финансирования на поздней стадии содержат элементы привлечения не только первичного капитала, но и вторичных продаж, обеспечивая сотрудникам и ранним инвесторам доступ к ликвидности на частном рынке (например, Unity и Tanium). По нашим прогнозам, объем сделок на вторичном рынке продолжит увеличиваться».

По мнению аналитиков, одним из лучших вариантов участия в экспоненциальном росте технологических компаний при контролируемой волатильности являются инвестиции в pre-IPO. Шорт-лист перспективных рынков включает в себя гейминг, кибербезопасность, инфраструктурное корпоративное ПО и аналитику больших данных, отмечается в исследовании: «Рынки кибербезопасности, анализа больших данных и инфраструктурного ПО характеризуются высокими показателями валовой маржинальности (более 70%) и среднегодовыми темпами роста (выше 25% за последние три года), что формирует более высокие показатели мультипликатора P/S. Инвестируя в компании данных секторов на стадии pre-IPO, инвесторы могли получить среднюю годовую доходность от 56% до 115%. Рынок гейминга был сформирован еще в 90-е годы, в 2000-х на публичный рынок активно стали выходить компании, занимающиеся разработкой мобильных игр. В то же время большое количество игроков рынка гейминга остаются частными, так как у компаний нет потребности в привлечении средств через IPO — сегмент гейминга характеризуется достаточно высоким уровнем чистой маржинальности (среднее значение – 16%). Отдельные компании, начав с решения для гейминга, масштабируются на смежные рынки и формируют цифровые платформы».

В числе актуальных идей на этапе pre-IPO в Finsight Ventures выделяют инвестиции в такие проекты, как Cohesity (разработчик облачной платформы для управления хранением и анализа больших массивов вторичных данных), Rubrik (разработчик облачной платформы для управления хранением данных приложений), Coursera (разработчик образовательной платформы), Gusto (разработчик платформы для управления HR-процессами и начисления заработной платы) и Tanium (цифровая платформа для киберзащиты). Потенциальная доходность инвестиций, в зависимости от компании, может составить от 30% до 200%.