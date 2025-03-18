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Бухгалтерия Cash Flow Денежный поток поток денег поток платежей кэш-фло, кэш
- Cash Flow, или отчет о движении денежных средств, отражает отражает реальное движение денег в компании. Он разделяется на три блока: операционная деятельность: основной бизнес-процесс, инвестиционная деятельность (покупка/продажа активов), финансовая деятельность (взаимодействие с банками и инвесторами).
- Free Cash Flow
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
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