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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бухгалтерия Cash Flow Денежный поток поток денег поток платежей кэш-фло, кэш

  • Cash Flow, или отчет о движении денежных средств, отражает отражает реальное движение денег в компании. Он разделяется на три блока: операционная деятельность: основной бизнес-процесс, инвестиционная деятельность (покупка/продажа активов), финансовая деятельность (взаимодействие с банками и инвесторами).
  • Free Cash Flow

18.03.2025 Модульбанк запустил услугу по подготовке отчета о движении денежных средств 1
03.03.2025 Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO 1
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
27.01.2025 Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос 1
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру 1
31.10.2024 В Directum Projects появилась возможность управлять финансами проекта 1
09.08.2024 У российско-китайского онлайн-марктеплейса для бизнеса сорвался план выхода на Московскую биржу 1
25.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса заработает на бирже до 2 миллиардов 1
12.07.2024 Александр Торбахов возглавит Совет директоров ПАО «ВымпелКом», новым генеральным директором станет Сергей Анохин 1
11.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса идет на биржу, чтобы захватить молодой рынок 1
09.07.2024 Неизвестный владелец гиганта российской онлайн-розницы заработал на бирже 12 миллиардов 1
27.06.2024 Гигант российской онлайн-розницы выходит на биржу с оценкой до 105 миллиардов 1
26.06.2024 «Билайн» представил годовой отчет за 2023 год в новом формате 1
24.06.2024 Пухаев Александр Борисович: путь от банковского аналитика до инвестора 1
30.05.2024 Владелец «Микрона» получил на бирже оценку в 105 миллиардов 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
23.05.2024 Владелец «Микрона» заработает на бирже 15 миллиардов 1
17.05.2024 Владелец «Микрона» выходит на биржу 1
15.05.2024 Selectel по итогам работы в I квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза 1
24.04.2024 МТС объявляет рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год 1
27.03.2024 Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 1
14.02.2024 Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная 1
01.02.2024 Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1
13.12.2023 Чистая прибыль Selectel выросла в два раза за девять месяцев 2023 года 1
11.12.2023 «Дальпромрыба» автоматизировала бюджетирование на платформе Optimacros 1
15.09.2023 Облачная миграция: выбор или вынужденная необходимость? 1
11.04.2023 Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств 1
15.02.2023 «Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров 1
28.12.2022 «Первый бит» за три месяца автоматизировал казначейство и бюджетирование у производителя экоупаковки OSQ Group 1
21.12.2022 iFellow выпускает на рынок модульную ERP-платформу для ИТ-компаний и ИТ-подразделений 1
10.02.2022 «Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года 1
31.01.2022 Выручка Commvault составила $202,4 млн по итогам III квартала 2022 финансового года 1
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
09.12.2021 Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию 1
10.11.2021 Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года 1
28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
06.08.2021 «Сименс АГ» представила результаты третьего квартала 1

Публикаций - 344, упоминаний - 347

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 42
МегаФон 9040 30
Ростелеком 9800 25
Oracle Corporation 6728 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 24
SAP SE 5302 14
Microsoft Corporation 24717 14
VK - Mail.ru Group 3463 14
Broadcom - VMware 2384 13
Dell EMC 5037 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 12
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 8
8321 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 8
Yandex - Яндекс 7492 7
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 7
Otello Corporation - Opera Software 332 7
Cisco Systems 5134 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 6
Apple Inc 12181 6
IBM - International Business Machines Corp 9452 6
Check Point Software Technologies 764 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
Киевстар - Kyivstar 541 6
Ростелеком - Связьинвест 1708 6
Alibaba Group 428 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 5
Accenture plc 682 5
Dell Technologies - Dell Computer 2137 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1172 5
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 5
Цифра ГК 2448 5
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 5
Google LLC 11864 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 5
Samsung Electronics 10307 4
Softline - Софтлайн 2881 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 8
Россети Ленэнерго 1700 8
ГПБ - Газпромбанк 1093 5
Евросеть 1405 5
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 49 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 3
UPS 206 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
BeepCar - Бипкар 16 3
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 3
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2422 2
Почта России ПАО 2128 2
Газпром ПАО 1349 2
Связной ГК 1372 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 2
Альфа-Банк 1783 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 2
Hyundai Motor Company 390 2
Tesla Motors 401 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Северсталь ПАО - Severstal 487 2
Лента - Сеть розничной торговли 2098 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 6
Федеральное казначейство России 1792 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 247 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2193 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1097 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 451 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 212 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3372 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 320 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 705 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 5 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 19
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 16
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2806 14
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5134 13
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8368 12
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8232 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 11
Apple iPhone 6 4862 14
Google Android 14117 10
Oracle Fusion ERP 60 8
Opera Browser - Браузер 1023 7
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7126 5
Microsoft Windows 15778 5
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 5
Oracle NetSuite 35 5
Oracle NetSuite ERP 5 5
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 5
Apple iPad 3873 4
Google Play - Google Store - Android Market 3318 4
Apple - App Store 2909 4
Microsoft Azure 1414 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1801 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5304 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1092 4
SAP Ariba 296 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 4
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 4
Check Point CloudGuard 16 4
SAP Concur 27 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 4
Apple iOS 7875 3
Сбер - SberX Экосистема 19 3
Microsoft Office 3769 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 191 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 3
VK - Mail.Ru myTarget 145 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 3
Apple iPod 1537 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 3
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 3
Catz Safra - Катц Сафра 41 15
Hurd Mark - Херд Марк 95 13
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 11
Солдатенков Сергей 161 7
Shwed Gil - Швед Гил 44 6
Анохин Сергей 69 5
Гришин Дмитрий 209 5
Sweet Julie - Свит Джули 15 4
Осеевский Михаил 317 4
Добродеев Борис 95 4
Menke Shawn - Менке Шон 15 4
Mucic Luka - Мучич Лука 15 4
Изосимов Александр 192 4
Кузовкин Алексей 155 4
Goulden David - Гульден Дэвид 14 4
Торбахов Александр 97 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 3
Кириенко Владимир 139 3
Любимов Олег 45 3
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 3
Шамолин Михаил 124 3
Попов Алексей 336 3
Busch Roland - Буш Роланд 8 3
Girard Elie - Жирар Эли 8 3
Мельхорн Кай-Уве 24 3
Bakssas Jon Frederik - Баксаас Йон Фредерик 14 3
Тяньшу Сунь 7 3
Klaus George - Клаус Джордж 6 3
Путин Владимир 3205 2
Орловский Виктор 384 2
Свердлов Денис 200 2
Вермишян Геворк 63 2
Усманов Алишер 301 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Меламед Леонид 150 2
Гольцов Александр 78 2
Калугин Сергей 168 2
Васильев Евгений 120 2
Либин Сергей 24 2
Завадский Марк 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 146260 158
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 79
Европа 21840 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 33
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1779 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 23
Ближний Восток 2958 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 18
Африка - Африканский регион 3499 18
Украина 7642 18
Казахстан - Республика 5586 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3343 14
Узбекистан - Республика 1753 14
Япония 13324 13
Норвегия - Королевство 1804 13
Америка - Американский регион 2167 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 12
Америка Латинская 1821 12
Индия - Bharat 5486 11
Германия - Федеративная Республика 12729 11
Беларусь - Белоруссия 5747 8
Бразилия - Федеративная Республика 2378 8
Азия - Азиатский регион 5572 7
Америка Южная 854 7
Армения - Республика 2300 6
Европа Восточная 3103 6
Франция - Французская Республика 7871 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 5
Канада 4901 5
Великобритания - Лондон 2389 5
Таджикистан - Республика 873 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7551 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 4
Израиль 2743 4
США - Нью-Йорк 3102 4
Турция - Турецкая республика 2388 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 250
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 226
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4710 111
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 88
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 70
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 55
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 144 53
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6207 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 52
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 51
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 45
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 38
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 33
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 29
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 23
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1975 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6025 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 18
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 18
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 266 18
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7913 16
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 15
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1188 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6458 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10041 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3582 12
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11271 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5934 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 5
Ведомости 1039 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1911 4
Forbes - Форбс 840 3
Bloomberg 1301 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1286 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
FT - Financial Times 1227 1
TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1219 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
VentureBeat 90 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
AppleInsider 396 1
Telegraph 195 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Интерфакс Казахстан 6 1
DarkReading.com 105 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Banker 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 9
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 7
IDC - International Data Corporation 4912 6
Gartner - Гартнер 3563 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 54 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 3
Moody's Investors Service 135 3
Forrester Research 821 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 118 2
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
INFOLine-Аналитика 58 2
Juniper Research 529 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
Рустелеком ТК 304 1
Frost & Sullivan 203 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1089 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 59
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Oracle OpenWorld 65 1
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День молодёжи - 27 июня 908 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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