Московская Биржа Мосбиржа MOEX Group Moscow Exchange ММВБ Московская межбанковская валютная биржа Moscow Interbank Currency Exchange
Московская биржа (входит в MOEX Group) — это крупнейшая в России биржевая площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"; (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.
Сергей Демидов, Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа "Московская Биржа" "Безопасность в современном цифровом офисе", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
|23.08.2023
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Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023
ым технологиям, ГК «Агропромкомплектация»; Николай Ульянов, заместитель председателя правления, «Россельхозбанк»; Андрей Бурилов, член правления - управляющий директор по информационным технологиям, «Московская Биржа»; Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации, «Дом.РФ»; Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк
|21.08.2023
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ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc
чало приема заявок от инвесторов на участие в обмене ожидается в ближайшие недели, но не ранее, чем Московская биржа примет решение о включении акций компании в список ценных бумаг, допущенных
|17.07.2023
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«Диасофт» поможет автоматизировать обработку операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи
«Диасофт» предлагает программный продукт «Учет операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт поддерживает обработку всех внебиржевых и биржевых инструментов с центральным контрагентом, в т
|05.07.2023
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Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR
применению в операциях на рынке СПФИ более надежного ценового ориентира. Технологическую поддержку Московской бирже по переходу на индикатор SOFR оказала российская компания SoftWell. Переход
|05.07.2023
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Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций
Акции Whoosh переведены из первого на второй уровень MOEX Московская биржа (MOEX) сообщила о принятии решения о переводе акций кикшерингового сервиса W
|13.06.2023
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Котировки акций Positive Technologies впервые поднялись выше 2 тыс. рублей, капитализация компании превысила 132 млрд рублей
В ходе торгов на Московской бирже 13 июня котировки акций Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»,
|13.06.2023
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Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»
«Софтлайн» объявил предварительные параметры обмена глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенные на акции Noventiq Holding, на собственные акции. Речь идет о GDR Noventiq, которые обращаются на Московской бирже и зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре - Национальном расчетном депозитарии (НРД). На первом этапе предполагается, на каждую GDR Noventiq выпустить по одной
|03.05.2023
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«Т1» и Мосбиржа пилотируют систему мониторинга ИТ-процессов на искусственном интеллекте
Российский биржевой холдинг «Московская биржа» приступил к пилотированию решения для интеллектуального мониторинга внутрен
|27.04.2023
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Московская биржа перешла на индекс RUONIA на рынке СПФИ
с 1 июля 2023 г. Специалисты SoftWell разработали модуль в соответствии с правилами и требованиями Московской биржи, с помощью которого проведена конвертация сделок всех российских участников
|24.01.2023
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Котировки акций Positive Technologies обновили исторический максимум, показав двукратный рост с момента выхода компании на Московскую биржу
Акции Positive Technologies в ходе торгов на Московской бирже 24 января достигли уровня стоимости 1406,8 руб. за штуку. Это максимальное з
|16.11.2022
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PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей
ешаемой задачи, что определяет широкий спектр применения технологии для процессов Московкой биржи. «Московская биржа управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торг
|19.09.2022
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Акции Positive Technologies переведены в первый котировальный список Московской биржи
ии которого включены в первый котировальный список — самый высокий уровень листинга ценных бумаг на Московской бирже, при переходе на который компании должны соответствовать требованиям к разме
|25.08.2022
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Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022
ектор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская биржа» Сергей Демидов; руководитель службы информационной безопасности Абсолют бан
|28.07.2022
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«Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме
«Акадо» запустил новую услугу для бизнеса – подключение к торговым и информационным системам Московской биржи по универсальной схеме. «Присоединение к инфраструктуре Московской биржи<
|18.07.2022
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Банк «Союз» присоединился к платформе «Финуслуги» Московской биржи с помощью решений «Диасофт»
втоматизировала взаимодействие банка «Союз» и платформы «Финуслуги» «под ключ», соблюдая требования Московской биржи по форматам обмена данными». Платформа «Финуслуги» создана Московской биржей
|11.07.2022
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«Диасофт» поддержал новые инструменты срочной секции Московской биржи
очные изменения, обусловленные, в частности, закрытием иностранных рынков для российского капитала, Московская биржа выпустила новые виды финансовых инструментов – «вечные» фьючерсы и опционы н
|30.05.2022
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Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи
енджерах – Telegram и WhatsApp», – сказал Сергей Будник, директор по продукту платформы «Финуслуги» Московской биржи. Проект запуска чат-платформы для «Финуслуг» был реализован в несколько стад
|16.12.2021
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ПАО «Группа Позитив» объявляет о листинге на московской бирже и старте торгов акциями компании
ботке решений в области кибербезопасности, сегодня объявляет о листинге своих обыкновенных акций на Московской бирже и дате начала торгов ценными бумагами. Обыкновенные акции «Группы Позитив» б
|01.11.2021
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Торги ценными бумагами Softline стартовали на Московской бирже
1 ноября 2021 г. на Московской бирже начались торги глобальными депозитарными расписками (Global Depositary Recei
|17.05.2021
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«ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже
«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции». В настоящее время пользователи «ВТБ мои инвестиции» могут совершать на Московской бирже сделки со 124 акциями и депозита
|01.03.2021
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Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра
оказателю участников – другие ценные призы. В дополнение к этому клиенты получат «умную» колонку от Московской биржи.
|20.02.2021
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Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. на Мосбирже (более $40 млн в долларовом эквиваленте. Для компании это дебютное размещение. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых, с учето
|12.02.2021
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Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн
ворится на сайте проекта. Некоторые подробности проекта По словам Васильева, запуская платформу, в «Московской бирже» понимали, что ей предстоит взаимодействовать с банками, со страховыми компа
|28.01.2021
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Selectel разместит облигации на Мосбирже
Selectel, российский поставщик ИТ-инфраструктуры, объявил о выходе на внутренний долговой рынок. «Московская биржа» 27 января 2021 г. зарегистрировала программу облигаций компании Selectel се
|21.12.2020
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Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов
при необходимости), мы также проверяем клиента в дополнение к той проверке, которую и так проводит Московская биржа. CNews: Вы используете для взаимодействия банка и платформы-маркетплейса обл
|13.10.2020
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«Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи
жки работы с новым сервисом крупнейшей биржи в Центральной и Восточной Европе. 27 августа 2020 года Московская биржа была включена в реестр операторов финансовых платформ. С 1 октября физически
|11.09.2020
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«Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным
а несколько миллионов и получила удар по деловой репутации ООО «Дэни Колл», операционная структура мобильного оператора Danycom.Mobile и агрегатора СМС-рассылок, подало иск в Арбитражный суд Москвы к Московской бирже, следует из записи в картотеке судебных дел от 3 сентября 2020 г. Danycom.Mobile — виртуальный мобильный оператор, получивший широкую известность из-за своих полностью бесплатн
|27.08.2020
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«Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100
dex с 2006 года – 13% в долларах США. БПИФ Тинькофф Золото. Биржевой фонд в долларах с листингом на Московской бирже, инвестирующий в золотые слитки через акции iShares Gold Trust. Слитки наход
|16.07.2020
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Positive Technologies планирует провести дебютный выпуск облигаций на Московской бирже
Positive Technologies объявила о планах дебютировать на Московской бирже с выпуском облигаций на 500 млн руб. Облигации сроком обращения три года планируется разместить по открытой подписке с первоначальной ориентацией на крупных розничных инвесторо
|02.07.2020
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Mail.ru Group вышла на Московскую биржу
u Group объявила, что ее глобальные депозитарные расписки (ISIN US5603172082) начали торговаться на Московской бирже. Они появились под тикером MAIL в котировальном списке первого уровня. «Выхо
|28.11.2019
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Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум
Новый рекорд «Яндекс» установил новый исторический рекорд стоимости обыкновенных акций на Московской бирже. В ходе торгов 27 ноября 2019 г. их цена достигла отметки 2682 руб., хотя к
|23.05.2019
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«Московская биржа» обновила систему управления индексами
«Московская биржа» при помощи компании Bell Integrator завершила внедрение нового программного
|19.10.2018
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Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок
Меморандум о партнерстве Мосбиржа создает цифровую платформу «Маркетплейс» в сотрудничестве с 21 игроком финансового р
|13.04.2018
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Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO
Отмена IPO IBS отложит запланированное первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в связи с высокой волатильностью (изменчивостью) финансового рынка, сообщает
|05.04.2018
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На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО»
ли от Центробанка предписания, а биржа — письмо с требованием принять меры для устранения нарушений.Московская биржа заплатит штраф за использование нелегального софтаПримечательно, что всего м
|28.08.2017
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Московская биржа станет торговать криптовалютой
Криптовалюта идет на биржу Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютами. Об этом соо
|22.05.2017
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«RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа»
аботке универсального решения для автоматизации расчетов различных видов услуг и сервисов компании «Московская Биржа». Проект позволил сократить трудозатраты в подразделениях на 30%, ускорить п
|17.01.2017
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«Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система
аниями) для размещения в облачной инфраструктуре. Несколько фактов о «Бирже» и перспективы «Урожая» Московская биржа была образована в декабре 2011 г. в результате слияния двух основных российс
|11.05.2016
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R-Style Softlab реализовала сопровождение сделок репо с новым инструментом Московской биржи
Style Softlab расширила функциональность системы для работы банков на финансовых рынках RS-Securities V.6, добавив в нее возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с новым инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Компания реализовала поддержку полного цикла бэк-офисной обработки операций с новым видом це
|31.03.2016
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Топ-менеджеры Мосбиржи о запуске торговли зерном через облака
етственно, для удобства участников мы сделали клиентский доступ через веб-терминал. Сергей Поляков: Московская биржа впервые применила облачное базирование приложения Нас часто спрашив
Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 93 85
|Чаркин Евгений 250 82
|Сотин Денис 180 77
|Натрусов Артем 228 73
|Бурилов Андрей 75 71
|Дьяченко Валерий 86 54
|Шадаев Максут 745 54
|Путятинский Сергей 76 51
|Абакумов Евгений 150 49
|Валчев Стоян 48 42
|Лагунов Андрей 42 42
|Козак Николай 90 41
|Клепиков Алексей 99 41
|Нуйкин Андрей 42 41
|Белоусов Максим 95 41
|Нестеров Алексей 92 40
|Палей Лев 47 39
|Трояновский Владимир 52 39
|Андрианов Павел 82 38
|Сирота Юрий 66 38
|Казарин Станислав 136 37
|Меденцев Константин 79 37
|Алешкин Сергей 61 37
|Горбатько Александр 105 36
|Путин Сергей 56 35
|Гимранов Ринат 109 35
|Михалев Евгений 72 35
|Евраев Михаил 245 35
|Ульянов Николай 54 34
|Копысов Виталий 52 34
|Поляков Сергей 68 33
|Сологуб Денис 42 32
|Ермолаев Артем 363 31
|Урьяс Вадим 89 30
|Контемиров Юрий 32 29
|Аксаков Анатолий 134 29
|Халматов Максим 55 28
|Ямщиков Владимир 42 28
|Антонов Александр 76 28
|Путин Владимир 2844 28
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