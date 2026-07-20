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Московская Биржа Мосбиржа MOEX Group Moscow Exchange ММВБ Московская межбанковская валютная биржа Moscow Interbank Currency Exchange

Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange

Московская биржа (входит в MOEX Group) — это крупнейшая в России биржевая площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"; (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

 

Сергей Демидов, Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа "Московская Биржа" "Безопасность в современном цифровом офисе", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"  

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Всего 9 дел, на cумму 339 709 090 ₽*

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 Московская биржа начинает торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон»

23 июля 2026 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон». Премиальные опционы имеют расчетный характер и не предполагают поставки базового актива. Об этом CNe
14.07.2026 Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсами на акции Samsung и SK Hynix

16 июля 2026 г. на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Южнокорейские компании

13.07.2026 «Московская биржа» запустила скринер для подбора облигаций в режиме реального времени

портфели – скринер облигаций. Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи». Сегодня на «Московской бирже» доступно более 4 тыс. выпусков облигаций 500 эмитентов: от ОФЗ до сложных к
10.07.2026 ПАО «Софтлайн» объявляет о покупке 1,2 млн акций за неделю в рамках обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций Компании на Московской бирже

до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», или до 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа. Приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.
08.05.2026 Московская биржа начинает торги новыми фьючерсами на индексы цифровых валют

ь на зарубежные площадки и нести инфраструктурные риски. В сделках с контрактами на криптоактивы на Московской бирже уже поучаствовали более 62 тыс. клиентов срочного рынка, и мы рады предостав
04.05.2026 Московская биржа начинает расчет индексов четырех цифровых валют

13 мая 2026 г Московская биржа начнет расчет и публикацию индексов следующих цифровых валют: «Солана» (MOEX
27.04.2026 Московская биржа включила акции «Циана» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

артовали на Московской бирже 3 апреля 2025 г. после проведенной реструктуризации. 17 апреля 2026 .а Московская биржа включила акции эмитента в Сектор рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ) –
17.04.2026 Московская биржа начинает торги акциями ПАО «В2В-РТС»

На Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «В2В-РТС» — российской электронной торговой пла
16.04.2026 Московская биржа запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов

16 апреля 2026 г. Московская биржа запустила сервис «Скоринг», который позволит брокерам при регистрации новых

10.04.2026 «B2B-РТС» объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок на участие в IPO на Московской бирже

ства, объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на
06.04.2026 «B2B-РТС» объявила о намерении провести IPO на московской бирже

ерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской Бирже. Предварительные параметры предложения: Акции платформы будут включены в кот
13.03.2026 Московская биржа повысила эффективность управления инцидентами благодаря Bi.Zone

нних регламентов и процедур; детальный анализ ситуации с акцентом на минимизацию возможного ущерба. Московская биржа подтвердила высокий уровень операционной надежности. Команда достигла ключев
27.02.2026 Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи

. Кроме того, «Базис» станет десятой компанией в отраслевом Индексе информационных технологий (MOEXIT), который отражает динамику публичных российских ИТ-компаний. © solarseven / Фотобанк Фотодженика Московская биржа включила обыкновенные акции группы «Базис» в базы расчета индексов широкого рынка и информационных технологий «Попадание в Индекс широкого рынка и отраслевой ИТ-индекс для нас

27.02.2026 Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Запуск биржевых торгов криптовалютой Московская биржа (Мосбиржа) планирует начать торги криптовалютой, пишет Forbes. Отмечается, ч
06.02.2026 «Диасофт» поддержит в своих решениях новацию Московской биржи по запуску единой торговой сессии на срочном рынке

С 23 марта 2026 г. Московская биржа переведет срочный рынок на единую торговую сессию. Среди основных изменений

06.02.2026 Россияне смогут научиться инвестировать при помощи ИИ в Школе Московской биржи

сети при создании персонального инвестиционного портфеля. Материал адаптирован под актуальные запросы частных инвесторов и состоит из блоков практических заданий. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Таким образом, он подойдет тем, кто хочет: научиться работать с ИИ-моделями и создавать собственных ИИ-агентов для ежедневных задач; выстроить инвестиционную стратегию на осно
24.12.2025 Акции «Базиса» включены в индекс IPO Московской Биржи

равления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о том, что акции Компании включены в индекс IPO Московской Биржи (MIPO). Индекс MIPO, доступный по ссылке, включает акции эмитентов, которые

24.12.2025 Акции «Базиса» включены в индекс IPO Московской Биржи

Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о том, что акции компании включены в индекс IPO Московской Биржи (MIPO). Об этом CNews сообщили представители «Базиса». Индекс MIPO включает акции эмитентов, которые провели первичное размещение или листинг на бирже не ранее чем за два года

19.12.2025 Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

биография Сергей Демидов заместитель председателя правления по информационной безопасности, Группа «Московская биржа» с 2011 года в Мосбирже: участвовал в интеграции Московской межбанковской ва
10.12.2025 Московская биржа начинает торги акциями ПАО «ГК «Базис»

10 декабря 2025 г. на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «Группа Компаний "Базис"» – российского разрабо
01.12.2025 Московская биржа внедряет сервис промежуточных выплат по сделкам адресного репо

025 г. участникам торгов и их клиентам станет доступен сервис промежуточной выплаты процентов при заключении адресных сделок репо с центральным контрагентом (ЦК). Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. В рамках нового сервиса стороны сделки смогут самостоятельно определить периодичность выплат процентного дохода, что повысит гибкость и удобство операций на денежном рынке, а

27.11.2025 «Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

омпаний "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Базиса». Предварительные параметры предложения «Базис» намеревается осуществить листинг Акций на Московской бирже в рамках ожидаем
18.11.2025 Акции ПАО «Элемент» включены в сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи

ПАО «Элемент», разработчик и производитель электроники, сообщает, что с 18 ноября 2025 г. Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Элемент» в сектор рынка инноваций и инвести
30.10.2025 «Московская биржа» запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO

«Московская биржа» предоставила потенциальным эмитентам уникальный для российского рынка цифро
14.10.2025 Fork-Tech и Московская биржа протестировали применение Kanban-метода в разработке

ботки торгово-клиринговых систем Московской биржи с применением инструментов Kanban-метода. Группа «Московская биржа» управляет многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облиг
09.10.2025 Исследование Московской биржи: 60% инвесторов готовы к ИИ-инвестициям

ь остается важным фактором при использовании ИИ в инвестициях. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Исследование охватило мнения 533 частных инвесторов по всей России в возрас
09.10.2025 Московская биржа обновляет механизм расчета индексов иностранных цифровых валют

алют, а не производных инструментов на них как ранее, а также старт расчета нового индекса —Индекса МосБиржи Эфириума. Об этом CNews сообщили представители МосБиржи. Индекс МосБиржи

07.10.2025 Бывший владелец Qiwi уходит с Московской биржи

кой биржи. Это решение было принято советом директором компании. Ценные бумаги Nanduq котируются на Московской бирже в виде американских депозитарных расписок (ADR). У Nanduq сейчас нет активно
Чем заменить западную СУБД? Кейс Национального клирингового центра «Московской биржи»

льтаты компания получила в итоге, — читайте в материале. 27.05.2025 НКО НКЦ входит в состав группы «Московская биржа», выполняя функции клиринговой организации и центрального контрагента на фин
28.08.2025 «Московская биржа» утвердила стратегию по развитию искусственного интеллекта до 2028 года

Группа «Московская биржа» разработала и приняла стратегию развития искусственного интеллекта до 2028

07.08.2025 «Диасофт» реализовала в своих программных продуктах функциональность для участия в торгах в ДСВД на срочном рынке Московской биржи

С 16 августа 2025 года на срочном рынке Московской биржи появится возможность заключать сделки в дополнительную сессию выходного дня (ДСВД). Это важное расширение торговой инфраструктуры, позволяющее участникам заключать сделки по де
28.07.2025 Московская биржа ускорила работу с внутренней документацией в 72 раза с помощью ИИ

Группа «Московская биржа» продолжает работу над созданием внутренних ИИ-решений. С помощью RAG-технол
14.07.2025 GreenData и Московская биржа развивают цифровую экосистему в рамках долгосрочного сотрудничества

ма GreenData стала технологической основой для масштабной автоматизации внутренних сервисов группы «Московская биржа». На базе low-code решения создана цифровая экосистема Moex Process Garden,

11.07.2025 ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 1 миллиона акций Компании на Московской бирже в рамках обратного выкупа

но-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о том, что подконтрольное общество группы, ООО «Инвестпроекты» (ранее ООО «Софтлайн Проекты»), приобрело 1,053 млн акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже за один торговый день 9 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Ранее компания подтвердила планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» н
08.07.2025 ПАО «Софтлайн» объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций компании на Московской бирже

до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», или до 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа. В результате последнего приобретения пакет акций ПАО «Софтлайн», принадлежащий ООО «Инвестпроекты», увеличился до 56,7 млн акций. Приобретенные в рамках выкупа
20.06.2025 Группа ДОМ.РФ и Мосбиржа и будут сотрудничать в целях развития финтех-решений

20 июня 2025 года на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Московская биржа и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве в области привлечения инвести
20.06.2025 Московская биржа и «Сколково» договорились совместно развивать инвестиции в малые технологические компании

партнерства для развития инвестиций и выхода инновационных проектов на pre-IPO и IPO. В частности, Московская биржа будет рассматривать рекомендованные фондом «Сколково» компании на предмет вы
18.06.2025 «Финуслуги» Московской биржи представили обновленную версию инвестиционного бота FinGPT

чно на сайте «Финуслуг» и в мобильном приложении маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Обновленный FinGPT создан на базе нескольких ИИ-агентов, каждый из которых

03.06.2025 Московская биржа присоединилась к отраслевому клубу «Искусственный интеллект в финансах»

еданию клуба присоединились руководители финтех-компаний, вошедших в состав объединения — среди них Московская биржа, Сбербанк, «Т-банк» и др. Участники клуба займутся разработкой предложений и
02.06.2025 Московская биржа расширила инструментарий рынка СПФИ

ие инструментария и модернизация пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Профессиональным участникам торгов рынка СПФИ и их клиентам стал доступен н

Публикаций - 1897, упоминаний - 2769

Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 341
Ростелеком 10948 162
9594 154
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 126
Yandex - Яндекс 9215 125
Softline - Софтлайн 3743 117
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 113
МегаФон 10742 111
Microsoft Corporation 25775 93
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 92
Ростелеком - Связьинвест 1719 90
Diasoft - Диасофт 1144 89
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 84
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 79
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 72
VK - Mail.ru Group 3602 71
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 65
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 53
Ред Софт - Red Soft 1236 53
Rimini Street 77 52
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 52
Oracle Corporation 7074 52
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 51
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 51
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 50
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 49
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 49
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 48
Neoflex - Неофлекс 257 47
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 47
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 47
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 46
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 45
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 41
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 259
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 247
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 221
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 175
ГПБ - Газпромбанк 1273 160
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 157
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 153
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 147
МКБ - Московский кредитный банк 657 144
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 139
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 128
РЖД - Российские железные дороги 2096 125
Альфа-Банк 1979 124
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 124
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 120
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 107
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 104
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 102
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 101
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 98
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 96
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 95
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 94
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 89
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 83
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 81
НСПК - Национальная система платежных карт 948 78
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 76
ПСБ - Промсвязьбанк 963 74
Ингосстрах СПАО 478 72
Почта России ПАО 2370 69
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 67
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 65
Абсолют Банк 249 63
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 62
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 62
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 61
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 61
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 59
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 57
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 250
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 230
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 121
Федеральное казначейство России 1949 119
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 105
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 93
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 67
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 61
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 60
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 48
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 46
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 44
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 43
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 33
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 32
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 30
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 29
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 28
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 26
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 25
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 22
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 18
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 18
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 15
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 33
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 23
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 4 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 538
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 440
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 387
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 358
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 313
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 310
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 286
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 284
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 246
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 215
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 167
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 159
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 146
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 138
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 133
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 125
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 116
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 110
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 110
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 109
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 104
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 103
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 100
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 98
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 98
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 96
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 95
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 94
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 92
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 90
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 88
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 86
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 83
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 83
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 82
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 81
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 81
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 78
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 77
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 77
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 59
Московская Биржа - Финуслуги 64 56
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 51
Linux OS 11533 44
Axiom JDK СЗИ 175 40
БИС - ITQuick - Jumse 52 40
1С:ERP Управление предприятием 841 39
НКТ - Р7-Офис 543 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 35
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 33
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 32
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 25
Luxms BI 119 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 25
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 24
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 23
Google Android 15243 23
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 22
Apple iPhone 6 4861 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 22
Microsoft Windows 2000 8678 22
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Новые облачные технологии - МойОфис 958 20
Microsoft Office 4170 19
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 18
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 18
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 17
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 17
НКТ - Р7-графика 47 17
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 17
Apple iOS 8583 17
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 16
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 16
Натрусов Артем 313 133
Демидов Сергей 129 125
Шадаев Максут 1210 118
Бурилов Андрей 117 115
Сотин Денис 216 114
Чаркин Евгений 317 113
Ульянов Николай 176 89
Абакумов Евгений 227 80
Нестеров Алексей 175 70
Путятинский Сергей 112 66
Дьяченко Валерий 96 64
Леонов Алексей 96 62
Сивцев Илья 174 58
Гузовский Денис 79 55
Меденцев Константин 106 54
Клепиков Алексей 121 52
Воронин Павел 196 52
Козак Николай 209 51
Луганцев Александр 51 48
Путин Сергей 73 48
Боровиков Игорь 137 47
Белоусов Максим 109 46
Трояновский Владимир 63 45
Нуйкин Андрей 50 44
Лагунов Андрей 43 43
Семенов Александр 166 42
Чурсин Дмитрий 87 42
Валчев Стоян 48 42
Путин Владимир 3454 42
Албычев Александр 168 41
Андрианов Павел 86 41
Александров Александр 86 41
Сологуб Денис 75 41
Алешкин Сергей 65 41
Тульчинский Станислав 93 41
Тятюшев Максим 215 41
Урьяс Вадим 98 40
Карпов Иван 79 40
Евраев Михаил 266 40
Гимранов Ринат 126 40
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1385
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 691
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 355
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 181
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 159
Европа 24963 112
Беларусь - Белоруссия 6289 86
Украина 7928 84
Казахстан - Республика 6047 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 69
Европа Восточная 3138 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 40
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Великобритания - Лондон 2432 36
Кипр - Республика 636 34
Индия - Bharat 5869 30
Ближний Восток 3154 29
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 27
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 27
Россия - СФО - Новосибирск 4875 27
Грузия 1332 26
Нидерланды 3745 26
Армения - Республика 2449 26
Россия - ДФО - Магаданская область 533 25
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 24
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 24
США - Нью-Йорк 3180 24
Россия - ДФО - Амурская область 954 23
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 23
Азия - Азиатский регион 5920 23
Япония 13807 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 23
Израиль 2856 22
Узбекистан - Республика 2005 21
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 21
Турция - Турецкая республика 2620 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 932
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 898
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 726
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 536
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 390
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 339
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 297
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 291
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 178
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 161
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 157
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 145
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 131
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 127
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 122
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 122
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 117
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 116
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 115
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 112
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 100
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 96
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 93
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 91
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 87
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 86
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 85
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 85
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 84
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 82
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 80
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 80
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 80
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 79
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 78
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 75
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 73
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 72
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 70
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 67
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 181
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 46
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 23
Bloomberg 1627 21
Ведомости 1466 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 20
Forbes - Форбс 1002 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 15
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 15
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 10
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 7
Известия ИД 770 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Открытые системы ИД 176 4
РИА Новости 1033 3
The Bell - Издание 42 3
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 3
РБК ТВ - телеканал 83 3
Росбалт ИА 60 3
PCweek 30 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Fortune 211 2
Vc.ru - Виси.ру 42 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
Петербург Online 7 2
Серебряный дождь 12 2
Трушеринг 6 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
iXBT.com 25 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 175
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 78
CNews Инновация года - награда 155 52
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 36
Gartner - Гартнер 3658 36
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 23
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 19
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 17
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 17
IDC - International Data Corporation 4975 17
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
Рустелеком ТК 305 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 10
Moody's Investors Service 136 10
StockCharts 19 10
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 8
S&P 500 565 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Forrester Research 834 5
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
INFOLine-Аналитика 78 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
StartupIndex - Стартап Индекс 6 2
Индекс потребительского доверия 20 2
Celent - Celent Communications 12 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 31
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 17
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 16
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 11
РАН - Российская академия наук 2122 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 10
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 7
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Level One - образовательный проект 12 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 182
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CNews AWARDS - награда 571 98
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CNews Баттл 69 50
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 40
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 18
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 9
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
CNews APPWards 36 6
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 2
Oracle OpenWorld 65 2
Oracle Modern Cloud Day 10 2
Oracle AppsForum 24 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 2
IT Elements 13 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
NeurIPS 13 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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