Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 ым технологиям, ГК «Агропромкомплектация»; Николай Ульянов, заместитель председателя правления, «Россельхозбанк»; Андрей Бурилов, член правления - управляющий директор по информационным технологиям, «Московская Биржа»; Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации, «Дом.РФ»; Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк

ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc чало приема заявок от инвесторов на участие в обмене ожидается в ближайшие недели, но не ранее, чем Московская биржа примет решение о включении акций компании в список ценных бумаг, допущенных

«Диасофт» поможет автоматизировать обработку операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи «Диасофт» предлагает программный продукт «Учет операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт поддерживает обработку всех внебиржевых и биржевых инструментов с центральным контрагентом, в т

Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR применению в операциях на рынке СПФИ более надежного ценового ориентира. Технологическую поддержку Московской бирже по переходу на индикатор SOFR оказала российская компания SoftWell. Переход

Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций Акции Whoosh переведены из первого на второй уровень MOEX Московская биржа (MOEX) сообщила о принятии решения о переводе акций кикшерингового сервиса W

Котировки акций Positive Technologies впервые поднялись выше 2 тыс. рублей, капитализация компании превысила 132 млрд рублей В ходе торгов на Московской бирже 13 июня котировки акций Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»,

Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки» «Софтлайн» объявил предварительные параметры обмена глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенные на акции Noventiq Holding, на собственные акции. Речь идет о GDR Noventiq, которые обращаются на Московской бирже и зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре - Национальном расчетном депозитарии (НРД). На первом этапе предполагается, на каждую GDR Noventiq выпустить по одной

«Т1» и Мосбиржа пилотируют систему мониторинга ИТ-процессов на искусственном интеллекте Российский биржевой холдинг «Московская биржа» приступил к пилотированию решения для интеллектуального мониторинга внутрен

Московская биржа перешла на индекс RUONIA на рынке СПФИ с 1 июля 2023 г. Специалисты SoftWell разработали модуль в соответствии с правилами и требованиями Московской биржи, с помощью которого проведена конвертация сделок всех российских участников

Котировки акций Positive Technologies обновили исторический максимум, показав двукратный рост с момента выхода компании на Московскую биржу Акции Positive Technologies в ходе торгов на Московской бирже 24 января достигли уровня стоимости 1406,8 руб. за штуку. Это максимальное з

PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей ешаемой задачи, что определяет широкий спектр применения технологии для процессов Московкой биржи. «Московская биржа управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торг

Акции Positive Technologies переведены в первый котировальный список Московской биржи ии которого включены в первый котировальный список — самый высокий уровень листинга ценных бумаг на Московской бирже, при переходе на который компании должны соответствовать требованиям к разме

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 ектор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская биржа» Сергей Демидов; руководитель службы информационной безопасности Абсолют бан

«Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме «Акадо» запустил новую услугу для бизнеса – подключение к торговым и информационным системам Московской биржи по универсальной схеме. «Присоединение к инфраструктуре Московской биржи<

Банк «Союз» присоединился к платформе «Финуслуги» Московской биржи с помощью решений «Диасофт» втоматизировала взаимодействие банка «Союз» и платформы «Финуслуги» «под ключ», соблюдая требования Московской биржи по форматам обмена данными». Платформа «Финуслуги» создана Московской биржей

«Диасофт» поддержал новые инструменты срочной секции Московской биржи очные изменения, обусловленные, в частности, закрытием иностранных рынков для российского капитала, Московская биржа выпустила новые виды финансовых инструментов – «вечные» фьючерсы и опционы н

Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи енджерах – Telegram и WhatsApp», – сказал Сергей Будник, директор по продукту платформы «Финуслуги» Московской биржи. Проект запуска чат-платформы для «Финуслуг» был реализован в несколько стад

ПАО «Группа Позитив» объявляет о листинге на московской бирже и старте торгов акциями компании ботке решений в области кибербезопасности, сегодня объявляет о листинге своих обыкновенных акций на Московской бирже и дате начала торгов ценными бумагами. Обыкновенные акции «Группы Позитив» б

Торги ценными бумагами Softline стартовали на Московской бирже 1 ноября 2021 г. на Московской бирже начались торги глобальными депозитарными расписками (Global Depositary Recei

«ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже «ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции». В настоящее время пользователи «ВТБ мои инвестиции» могут совершать на Московской бирже сделки со 124 акциями и депозита

Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра оказателю участников – другие ценные призы. В дополнение к этому клиенты получат «умную» колонку от Московской биржи.

Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. на Мосбирже (более $40 млн в долларовом эквиваленте. Для компании это дебютное размещение. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых, с учето

Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн ворится на сайте проекта. Некоторые подробности проекта По словам Васильева, запуская платформу, в «Московской бирже» понимали, что ей предстоит взаимодействовать с банками, со страховыми компа

Selectel разместит облигации на Мосбирже Selectel, российский поставщик ИТ-инфраструктуры, объявил о выходе на внутренний долговой рынок. «Московская биржа» 27 января 2021 г. зарегистрировала программу облигаций компании Selectel се

Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов при необходимости), мы также проверяем клиента в дополнение к той проверке, которую и так проводит Московская биржа. CNews: Вы используете для взаимодействия банка и платформы-маркетплейса обл

«Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи жки работы с новым сервисом крупнейшей биржи в Центральной и Восточной Европе. 27 августа 2020 года Московская биржа была включена в реестр операторов финансовых платформ. С 1 октября физически

«Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным а несколько миллионов и получила удар по деловой репутации ООО «Дэни Колл», операционная структура мобильного оператора Danycom.Mobile и агрегатора СМС-рассылок, подало иск в Арбитражный суд Москвы к Московской бирже, следует из записи в картотеке судебных дел от 3 сентября 2020 г. Danycom.Mobile — виртуальный мобильный оператор, получивший широкую известность из-за своих полностью бесплатн

«Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100 dex с 2006 года – 13% в долларах США. БПИФ Тинькофф Золото. Биржевой фонд в долларах с листингом на Московской бирже, инвестирующий в золотые слитки через акции iShares Gold Trust. Слитки наход

Positive Technologies планирует провести дебютный выпуск облигаций на Московской бирже Positive Technologies объявила о планах дебютировать на Московской бирже с выпуском облигаций на 500 млн руб. Облигации сроком обращения три года планируется разместить по открытой подписке с первоначальной ориентацией на крупных розничных инвесторо

Mail.ru Group вышла на Московскую биржу u Group объявила, что ее глобальные депозитарные расписки (ISIN US5603172082) начали торговаться на Московской бирже. Они появились под тикером MAIL в котировальном списке первого уровня. «Выхо

Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум Новый рекорд «Яндекс» установил новый исторический рекорд стоимости обыкновенных акций на Московской бирже. В ходе торгов 27 ноября 2019 г. их цена достигла отметки 2682 руб., хотя к

«Московская биржа» обновила систему управления индексами «Московская биржа» при помощи компании Bell Integrator завершила внедрение нового программного

Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок Меморандум о партнерстве Мосбиржа создает цифровую платформу «Маркетплейс» в сотрудничестве с 21 игроком финансового р

Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO Отмена IPO IBS отложит запланированное первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в связи с высокой волатильностью (изменчивостью) финансового рынка, сообщает

На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО» ли от Центробанка предписания, а биржа — письмо с требованием принять меры для устранения нарушений.Московская биржа заплатит штраф за использование нелегального софтаПримечательно, что всего м

Московская биржа станет торговать криптовалютой Криптовалюта идет на биржу Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютами. Об этом соо

«RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа» аботке универсального решения для автоматизации расчетов различных видов услуг и сервисов компании «Московская Биржа». Проект позволил сократить трудозатраты в подразделениях на 30%, ускорить п

«Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система аниями) для размещения в облачной инфраструктуре. Несколько фактов о «Бирже» и перспективы «Урожая» Московская биржа была образована в декабре 2011 г. в результате слияния двух основных российс

R-Style Softlab реализовала сопровождение сделок репо с новым инструментом Московской биржи Style Softlab расширила функциональность системы для работы банков на финансовых рынках RS-Securities V.6, добавив в нее возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с новым инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Компания реализовала поддержку полного цикла бэк-офисной обработки операций с новым видом це