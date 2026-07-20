Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange

Московская биржа начинает торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон» 23 июля 2026 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон». Премиальные опционы имеют расчетный характер и не предполагают поставки базового актива. Об этом CNe

Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсами на акции Samsung и SK Hynix 16 июля 2026 г. на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Южнокорейские компании

«Московская биржа» запустила скринер для подбора облигаций в режиме реального времени портфели – скринер облигаций. Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи». Сегодня на «Московской бирже» доступно более 4 тыс. выпусков облигаций 500 эмитентов: от ОФЗ до сложных к

ПАО «Софтлайн» объявляет о покупке 1,2 млн акций за неделю в рамках обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций Компании на Московской бирже до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», или до 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа. Приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Московская биржа начинает торги новыми фьючерсами на индексы цифровых валют ь на зарубежные площадки и нести инфраструктурные риски. В сделках с контрактами на криптоактивы на Московской бирже уже поучаствовали более 62 тыс. клиентов срочного рынка, и мы рады предостав

Московская биржа начинает расчет индексов четырех цифровых валют 13 мая 2026 г Московская биржа начнет расчет и публикацию индексов следующих цифровых валют: «Солана» (MOEX

Московская биржа включила акции «Циана» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора артовали на Московской бирже 3 апреля 2025 г. после проведенной реструктуризации. 17 апреля 2026 .а Московская биржа включила акции эмитента в Сектор рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ) –

Московская биржа начинает торги акциями ПАО «В2В-РТС» На Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «В2В-РТС» — российской электронной торговой пла

Московская биржа запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов 16 апреля 2026 г. Московская биржа запустила сервис «Скоринг», который позволит брокерам при регистрации новых

«B2B-РТС» объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок на участие в IPO на Московской бирже ства, объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на

«B2B-РТС» объявила о намерении провести IPO на московской бирже ерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской Бирже. Предварительные параметры предложения: Акции платформы будут включены в кот

Московская биржа повысила эффективность управления инцидентами благодаря Bi.Zone нних регламентов и процедур; детальный анализ ситуации с акцентом на минимизацию возможного ущерба. Московская биржа подтвердила высокий уровень операционной надежности. Команда достигла ключев

Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи . Кроме того, «Базис» станет десятой компанией в отраслевом Индексе информационных технологий (MOEXIT), который отражает динамику публичных российских ИТ-компаний. © solarseven / Фотобанк Фотодженика Московская биржа включила обыкновенные акции группы «Базис» в базы расчета индексов широкого рынка и информационных технологий «Попадание в Индекс широкого рынка и отраслевой ИТ-индекс для нас

Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы Запуск биржевых торгов криптовалютой Московская биржа (Мосбиржа) планирует начать торги криптовалютой, пишет Forbes. Отмечается, ч

«Диасофт» поддержит в своих решениях новацию Московской биржи по запуску единой торговой сессии на срочном рынке С 23 марта 2026 г. Московская биржа переведет срочный рынок на единую торговую сессию. Среди основных изменений

Россияне смогут научиться инвестировать при помощи ИИ в Школе Московской биржи сети при создании персонального инвестиционного портфеля. Материал адаптирован под актуальные запросы частных инвесторов и состоит из блоков практических заданий. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Таким образом, он подойдет тем, кто хочет: научиться работать с ИИ-моделями и создавать собственных ИИ-агентов для ежедневных задач; выстроить инвестиционную стратегию на осно

Акции «Базиса» включены в индекс IPO Московской Биржи равления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о том, что акции Компании включены в индекс IPO Московской Биржи (MIPO). Индекс MIPO, доступный по ссылке, включает акции эмитентов, которые

Акции «Базиса» включены в индекс IPO Московской Биржи Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о том, что акции компании включены в индекс IPO Московской Биржи (MIPO). Об этом CNews сообщили представители «Базиса». Индекс MIPO включает акции эмитентов, которые провели первичное размещение или листинг на бирже не ранее чем за два года

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак биография Сергей Демидов заместитель председателя правления по информационной безопасности, Группа «Московская биржа» с 2011 года в Мосбирже: участвовал в интеграции Московской межбанковской ва

Московская биржа начинает торги акциями ПАО «ГК «Базис» 10 декабря 2025 г. на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «Группа Компаний "Базис"» – российского разрабо

Московская биржа внедряет сервис промежуточных выплат по сделкам адресного репо 025 г. участникам торгов и их клиентам станет доступен сервис промежуточной выплаты процентов при заключении адресных сделок репо с центральным контрагентом (ЦК). Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. В рамках нового сервиса стороны сделки смогут самостоятельно определить периодичность выплат процентного дохода, что повысит гибкость и удобство операций на денежном рынке, а

«Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже омпаний "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Базиса». Предварительные параметры предложения «Базис» намеревается осуществить листинг Акций на Московской бирже в рамках ожидаем

Акции ПАО «Элемент» включены в сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи ПАО «Элемент», разработчик и производитель электроники, сообщает, что с 18 ноября 2025 г. Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Элемент» в сектор рынка инноваций и инвести

«Московская биржа» запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO «Московская биржа» предоставила потенциальным эмитентам уникальный для российского рынка цифро

Fork-Tech и Московская биржа протестировали применение Kanban-метода в разработке ботки торгово-клиринговых систем Московской биржи с применением инструментов Kanban-метода. Группа «Московская биржа» управляет многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облиг

Исследование Московской биржи: 60% инвесторов готовы к ИИ-инвестициям ь остается важным фактором при использовании ИИ в инвестициях. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Исследование охватило мнения 533 частных инвесторов по всей России в возрас

Московская биржа обновляет механизм расчета индексов иностранных цифровых валют алют, а не производных инструментов на них как ранее, а также старт расчета нового индекса —Индекса МосБиржи Эфириума. Об этом CNews сообщили представители МосБиржи. Индекс МосБиржи

Бывший владелец Qiwi уходит с Московской биржи кой биржи. Это решение было принято советом директором компании. Ценные бумаги Nanduq котируются на Московской бирже в виде американских депозитарных расписок (ADR). У Nanduq сейчас нет активно

Чем заменить западную СУБД? Кейс Национального клирингового центра «Московской биржи» льтаты компания получила в итоге, — читайте в материале. 27.05.2025 НКО НКЦ входит в состав группы «Московская биржа», выполняя функции клиринговой организации и центрального контрагента на фин

«Московская биржа» утвердила стратегию по развитию искусственного интеллекта до 2028 года Группа «Московская биржа» разработала и приняла стратегию развития искусственного интеллекта до 2028

«Диасофт» реализовала в своих программных продуктах функциональность для участия в торгах в ДСВД на срочном рынке Московской биржи С 16 августа 2025 года на срочном рынке Московской биржи появится возможность заключать сделки в дополнительную сессию выходного дня (ДСВД). Это важное расширение торговой инфраструктуры, позволяющее участникам заключать сделки по де

Московская биржа ускорила работу с внутренней документацией в 72 раза с помощью ИИ Группа «Московская биржа» продолжает работу над созданием внутренних ИИ-решений. С помощью RAG-технол

GreenData и Московская биржа развивают цифровую экосистему в рамках долгосрочного сотрудничества ма GreenData стала технологической основой для масштабной автоматизации внутренних сервисов группы «Московская биржа». На базе low-code решения создана цифровая экосистема Moex Process Garden,

ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 1 миллиона акций Компании на Московской бирже в рамках обратного выкупа но-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о том, что подконтрольное общество группы, ООО «Инвестпроекты» (ранее ООО «Софтлайн Проекты»), приобрело 1,053 млн акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже за один торговый день 9 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Ранее компания подтвердила планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» н

ПАО «Софтлайн» объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций компании на Московской бирже до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», или до 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа. В результате последнего приобретения пакет акций ПАО «Софтлайн», принадлежащий ООО «Инвестпроекты», увеличился до 56,7 млн акций. Приобретенные в рамках выкупа

Группа ДОМ.РФ и Мосбиржа и будут сотрудничать в целях развития финтех-решений 20 июня 2025 года на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Московская биржа и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве в области привлечения инвести

Московская биржа и «Сколково» договорились совместно развивать инвестиции в малые технологические компании партнерства для развития инвестиций и выхода инновационных проектов на pre-IPO и IPO. В частности, Московская биржа будет рассматривать рекомендованные фондом «Сколково» компании на предмет вы

«Финуслуги» Московской биржи представили обновленную версию инвестиционного бота FinGPT чно на сайте «Финуслуг» и в мобильном приложении маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Обновленный FinGPT создан на базе нескольких ИИ-агентов, каждый из которых

Московская биржа присоединилась к отраслевому клубу «Искусственный интеллект в финансах» еданию клуба присоединились руководители финтех-компаний, вошедших в состав объединения — среди них Московская биржа, Сбербанк, «Т-банк» и др. Участники клуба займутся разработкой предложений и