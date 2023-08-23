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Московская Биржа Мосбиржа MOEX Group Moscow Exchange ММВБ Московская межбанковская валютная биржа Moscow Interbank Currency Exchange

Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange

Московская биржа (входит в MOEX Group) — это крупнейшая в России биржевая площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"; (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

 

Сергей Демидов, Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа "Московская Биржа" "Безопасность в современном цифровом офисе", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"  


23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023

ым технологиям, ГК «Агропромкомплектация»; Николай Ульянов, заместитель председателя правления, «Россельхозбанк»; Андрей Бурилов, член правления - управляющий директор по информационным технологиям, «Московская Биржа»; Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации, «Дом.РФ»; Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк
21.08.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc

чало приема заявок от инвесторов на участие в обмене ожидается в ближайшие недели, но не ранее, чем Московская биржа примет решение о включении акций компании в список ценных бумаг, допущенных

17.07.2023 «Диасофт» поможет автоматизировать обработку операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи

«Диасофт» предлагает программный продукт «Учет операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт поддерживает обработку всех внебиржевых и биржевых инструментов с центральным контрагентом, в т
05.07.2023 Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR

применению в операциях на рынке СПФИ более надежного ценового ориентира. Технологическую поддержку Московской бирже по переходу на индикатор SOFR оказала российская компания SoftWell. Переход

05.07.2023 Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций

Акции Whoosh переведены из первого на второй уровень MOEX Московская биржа (MOEX) сообщила о принятии решения о переводе акций кикшерингового сервиса W
13.06.2023 Котировки акций Positive Technologies впервые поднялись выше 2 тыс. рублей, капитализация компании превысила 132 млрд рублей

В ходе торгов на Московской бирже 13 июня котировки акций Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»,
13.06.2023 Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»

«Софтлайн» объявил предварительные параметры обмена глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенные на акции Noventiq Holding, на собственные акции. Речь идет о GDR Noventiq, которые обращаются на Московской бирже и зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре - Национальном расчетном депозитарии (НРД). На первом этапе предполагается, на каждую GDR Noventiq выпустить по одной

03.05.2023 «Т1» и Мосбиржа пилотируют систему мониторинга ИТ-процессов на искусственном интеллекте

Российский биржевой холдинг «Московская биржа» приступил к пилотированию решения для интеллектуального мониторинга внутрен
27.04.2023 Московская биржа перешла на индекс RUONIA на рынке СПФИ

с 1 июля 2023 г. Специалисты SoftWell разработали модуль в соответствии с правилами и требованиями Московской биржи, с помощью которого проведена конвертация сделок всех российских участников

24.01.2023 Котировки акций Positive Technologies обновили исторический максимум, показав двукратный рост с момента выхода компании на Московскую биржу

Акции Positive Technologies в ходе торгов на Московской бирже 24 января достигли уровня стоимости 1406,8 руб. за штуку. Это максимальное з
16.11.2022 PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей

ешаемой задачи, что определяет широкий спектр применения технологии для процессов Московкой биржи. «Московская биржа управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торг
19.09.2022 Акции Positive Technologies переведены в первый котировальный список Московской биржи

ии которого включены в первый котировальный список — самый высокий уровень листинга ценных бумаг на Московской бирже, при переходе на который компании должны соответствовать требованиям к разме
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

ектор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская биржа» Сергей Демидов; руководитель службы информационной безопасности Абсолют бан
28.07.2022 «Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме

«Акадо» запустил новую услугу для бизнеса – подключение к торговым и информационным системам Московской биржи по универсальной схеме. «Присоединение к инфраструктуре Московской биржи<
18.07.2022 Банк «Союз» присоединился к платформе «Финуслуги» Московской биржи с помощью решений «Диасофт»

втоматизировала взаимодействие банка «Союз» и платформы «Финуслуги» «под ключ», соблюдая требования Московской биржи по форматам обмена данными». Платформа «Финуслуги» создана Московской биржей
11.07.2022 «Диасофт» поддержал новые инструменты срочной секции Московской биржи

очные изменения, обусловленные, в частности, закрытием иностранных рынков для российского капитала, Московская биржа выпустила новые виды финансовых инструментов – «вечные» фьючерсы и опционы н
30.05.2022 Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи

енджерах – Telegram и WhatsApp», – сказал Сергей Будник, директор по продукту платформы «Финуслуги» Московской биржи. Проект запуска чат-платформы для «Финуслуг» был реализован в несколько стад
16.12.2021 ПАО «Группа Позитив» объявляет о листинге на московской бирже и старте торгов акциями компании

ботке решений в области кибербезопасности, сегодня объявляет о листинге своих обыкновенных акций на Московской бирже и дате начала торгов ценными бумагами. Обыкновенные акции «Группы Позитив» б
01.11.2021 Торги ценными бумагами Softline стартовали на Московской бирже

1 ноября 2021 г. на Московской бирже начались торги глобальными депозитарными расписками (Global Depositary Recei
17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже

«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции». В настоящее время пользователи «ВТБ мои инвестиции» могут совершать на Московской бирже сделки со 124 акциями и депозита
01.03.2021 Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра

оказателю участников – другие ценные призы. В дополнение к этому клиенты получат «умную» колонку от Московской биржи.
20.02.2021 Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. на Мосбирже (более $40 млн в долларовом эквиваленте. Для компании это дебютное размещение. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых, с учето
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн

ворится на сайте проекта. Некоторые подробности проекта По словам Васильева, запуская платформу, в «Московской бирже» понимали, что ей предстоит взаимодействовать с банками, со страховыми компа
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже

Selectel, российский поставщик ИТ-инфраструктуры, объявил о выходе на внутренний долговой рынок. «Московская биржа» 27 января 2021 г. зарегистрировала программу облигаций компании Selectel се
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов

при необходимости), мы также проверяем клиента в дополнение к той проверке, которую и так проводит Московская биржа. CNews: Вы используете для взаимодействия банка и платформы-маркетплейса обл
13.10.2020 «Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи

жки работы с новым сервисом крупнейшей биржи в Центральной и Восточной Европе. 27 августа 2020 года Московская биржа была включена в реестр операторов финансовых платформ. С 1 октября физически
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным

а несколько миллионов и получила удар по деловой репутации ООО «Дэни Колл», операционная структура мобильного оператора Danycom.Mobile и агрегатора СМС-рассылок, подало иск в Арбитражный суд Москвы к Московской бирже, следует из записи в картотеке судебных дел от 3 сентября 2020 г. Danycom.Mobile — виртуальный мобильный оператор, получивший широкую известность из-за своих полностью бесплатн
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100

dex с 2006 года – 13% в долларах США. БПИФ Тинькофф Золото. Биржевой фонд в долларах с листингом на Московской бирже, инвестирующий в золотые слитки через акции iShares Gold Trust. Слитки наход
16.07.2020 Positive Technologies планирует провести дебютный выпуск облигаций на Московской бирже

Positive Technologies объявила о планах дебютировать на Московской бирже с выпуском облигаций на 500 млн руб. Облигации сроком обращения три года планируется разместить по открытой подписке с первоначальной ориентацией на крупных розничных инвесторо
02.07.2020 Mail.ru Group вышла на Московскую биржу

u Group объявила, что ее глобальные депозитарные расписки (ISIN US5603172082) начали торговаться на Московской бирже. Они появились под тикером MAIL в котировальном списке первого уровня. «Выхо
28.11.2019 Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум

Новый рекорд «Яндекс» установил новый исторический рекорд стоимости обыкновенных акций на Московской бирже. В ходе торгов 27 ноября 2019 г. их цена достигла отметки 2682 руб., хотя к

23.05.2019 «Московская биржа» обновила систему управления индексами

«Московская биржа» при помощи компании Bell Integrator завершила внедрение нового программного
19.10.2018 Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок

Меморандум о партнерстве Мосбиржа создает цифровую платформу «Маркетплейс» в сотрудничестве с 21 игроком финансового р
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO

Отмена IPO IBS отложит запланированное первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в связи с высокой волатильностью (изменчивостью) финансового рынка, сообщает
05.04.2018 На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО»

ли от Центробанка предписания, а биржа — письмо с требованием принять меры для устранения нарушений.Московская биржа заплатит штраф за использование нелегального софтаПримечательно, что всего м
28.08.2017 Московская биржа станет торговать криптовалютой

Криптовалюта идет на биржу Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютами. Об этом соо
22.05.2017 «RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа»

аботке универсального решения для автоматизации расчетов различных видов услуг и сервисов компании «Московская Биржа». Проект позволил сократить трудозатраты в подразделениях на 30%, ускорить п
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система

аниями) для размещения в облачной инфраструктуре. Несколько фактов о «Бирже» и перспективы «Урожая» Московская биржа была образована в декабре 2011 г. в результате слияния двух основных российс
11.05.2016 R-Style Softlab реализовала сопровождение сделок репо с новым инструментом Московской биржи

Style Softlab расширила функциональность системы для работы банков на финансовых рынках RS-Securities V.6, добавив в нее возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с новым инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Компания реализовала поддержку полного цикла бэк-офисной обработки операций с новым видом це
31.03.2016 Топ-менеджеры Мосбиржи о запуске торговли зерном через облака

етственно, для удобства участников мы сделали клиентский доступ через веб-терминал. Сергей Поляков: Московская биржа впервые применила облачное базирование приложения          Нас часто спрашив

Публикаций - 1307, упоминаний - 1931

Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10089 250
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10417 128
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8238 105
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7375 93
АФК Система ПАО 1754 91
Ростелеком - Связьинвест 1704 89
7364 83
Yandex - Яндекс 6115 76
Microsoft Corporation 23866 66
VK - Mail.ru Group 3259 54
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 52
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 51
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 545 50
Diasoft - Диасофт 643 48
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 348 48
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 46
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 46
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 46
Ситроникс - Sitronics 1138 44
Softline - Софтлайн 2239 42
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 780 42
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1556 41
IBM - International Business Machines Corp 9280 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3024 38
Oracle Corporation 6425 37
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 34
Cisco Systems 4954 32
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 192 30
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 30
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 29
HP - Hewlett-Packard 3623 27
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 27
Rambler Group - Рамблер ГК 861 26
Schneider Electric Secure Power 56 25
Прогноз 1690 25
Такском - Taxcom 224 24
Veeam Software 299 24
Intel Corporation 11798 24
Schneider Electric 533 24
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 421 23
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 405 208
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6203 182
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2536 162
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 111
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 367 110
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 108
ГПБ - Газпромбанк 980 108
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 602 99
МКБ - Московский кредитный банк 466 96
РЖД - Российские железные дороги 1698 91
Альфа-Банк 1641 91
Societe Generale - Росбанк АКБ 550 90
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 253 89
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 866 88
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 351 76
X5 Group 876 71
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 950 67
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 318 65
ОМК - Объединенная металлургическая компания 169 61
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 60
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 148 58
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 437 56
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 55
ПСБ - Промсвязьбанк 761 55
ПГК - Первая грузовая компания 162 55
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 169 54
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 387 53
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 291 51
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 51
Ингосстрах СПАО 362 50
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6369 50
Лента - Сеть розничной торговли 1811 48
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 48
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 733 45
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 45
Май - Майский чай - российская торговая компания 1071 44
Сургутнефтегаз - СНГ 251 44
НСПК - Национальная система платежных карт 657 43
Абсолют Банк 192 43
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3969 157
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9852 152
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1608 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2590 70
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1663 64
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 56
Федеральное казначейство России 1622 55
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2501 55
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3113 49
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5425 38
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4768 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2074 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 28
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 28
Президент Российской Федерации 3926 27
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 714 26
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 724 24
Правительство Москвы 2146 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 81 22
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 41 21
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2565 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 964 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 188 19
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 18
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3145 18
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 15
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2082 12
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 195 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 995 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 162 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 165 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 101
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 18
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 17
АФТ - Ассоциация Финтех 73 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 15
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 600 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 7 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 3
Единая Россия - Политическая партия 276 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 485 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 255 2
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
Linux Foundation 175 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 20 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 77 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Ассоциация менеджеров 97 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56369 402
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41902 342
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13845 215
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27169 209
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18412 178
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21416 174
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3931 167
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3729 163
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13944 154
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9026 123
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5425 114
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18605 114
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26086 96
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8932 93
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10432 91
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11338 84
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11965 78
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17857 74
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3902 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26826 73
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4208 68
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4759 68
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 878 67
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10594 66
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1591 65
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13831 65
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 812 63
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4408 63
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22937 62
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6169 60
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1678 58
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8440 57
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10478 56
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11381 55
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5812 54
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12983 51
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9624 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5456 48
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3157 47
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 487 47
Microsoft Windows 2000 12897 57
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 52
Apple iPhone 6 6334 42
1С:ERP Управление предприятием 386 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 405 24
Luxms BI 49 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4374 23
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 67 23
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 110 23
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 22
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 615 21
Google Android 13050 18
Linux OS 8689 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 18
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 16
Microsoft Office Excel 1108 16
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 163 16
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 208 15
НКТ - Р7-Офис 230 15
UseTech UseBus 28 14
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 15 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - Platform V Pangolin - Platform V Synaps - Platform V Dataspace - Platform V SOWA - Platform V SDP - Platform V Audit - Platform V IAM - Platform V DataGrid - Platform V Work 71 14
Apple iOS 7118 14
Microsoft Windows 14806 13
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 288 13
Microsoft Office 3540 13
Bellsoft Axiom JDK СЗИ 32 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3599 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 12
Apple - App Store 2707 11
IBM Cloud - IBM Bluemix 148 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2034 11
Mozilla Firefox - браузер 1822 11
Google Chrome - браузер 1451 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 830 11
ВТБ Мои Инвестиции 50 11
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 370 10
NVision Барьер 566 10
Microsoft Windows BitLocker 1296 10
Демидов Сергей 93 85
Чаркин Евгений 250 82
Сотин Денис 180 77
Натрусов Артем 228 73
Бурилов Андрей 75 71
Дьяченко Валерий 86 54
Шадаев Максут 745 54
Путятинский Сергей 76 51
Абакумов Евгений 150 49
Валчев Стоян 48 42
Лагунов Андрей 42 42
Козак Николай 90 41
Клепиков Алексей 99 41
Нуйкин Андрей 42 41
Белоусов Максим 95 41
Нестеров Алексей 92 40
Палей Лев 47 39
Трояновский Владимир 52 39
Андрианов Павел 82 38
Сирота Юрий 66 38
Казарин Станислав 136 37
Меденцев Константин 79 37
Алешкин Сергей 61 37
Горбатько Александр 105 36
Путин Сергей 56 35
Гимранов Ринат 109 35
Михалев Евгений 72 35
Евраев Михаил 245 35
Ульянов Николай 54 34
Копысов Виталий 52 34
Поляков Сергей 68 33
Сологуб Денис 42 32
Ермолаев Артем 363 31
Урьяс Вадим 89 30
Контемиров Юрий 32 29
Аксаков Анатолий 134 29
Халматов Максим 55 28
Ямщиков Владимир 42 28
Антонов Александр 76 28
Путин Владимир 2844 28
Россия - РФ - Российская федерация 128384 933
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40599 491
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50874 267
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13487 144
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15818 125
Европа 21566 93
Украина 7414 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13877 64
Беларусь - Белоруссия 4699 59
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 55
Европа Восточная 3023 50
Казахстан - Республика 5127 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15619 40
Великобритания - Лондон 2388 34
Германия - Федеративная Республика 12304 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6624 32
Грузия 1157 25
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 808 25
США - Нью-Йорк 3107 25
Россия - ДФО - Магаданская область 375 24
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 731 23
Россия - ДФО - Сахалинская область 743 21
Израиль 2637 20
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 982 20
Россия - ПФО - Мордовия Республика 554 20
Россия - ДФО - Амурская область 594 20
Япония 13057 19
Индия - Bharat 5183 18
Россия - ПФО - Нижегородская область 1621 18
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 289 17
Россия - ДФО - Хабаровский край 751 17
Узбекистан - Республика 1510 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2701 16
Азия - Азиатский регион 5208 15
Армения - Республика 1760 15
Россия - Сибирь 2187 15
Кипр - Республика 505 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1451 15
Ближний Восток 2783 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2456 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43628 642
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5855 635
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14598 469
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46334 391
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21573 265
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4877 189
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7032 168
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1774 163
Кредитование - Сrediting - Заём 6189 116
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4395 100
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11413 84
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 846 78
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11383 74
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25390 72
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5308 70
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9693 70
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 68
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5454 67
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 247 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15902 63
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4173 60
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4176 58
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5158 58
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1085 57
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1034 57
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1508 56
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2155 56
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2567 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3322 54
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7251 53
Финансовые показатели 2159 52
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1325 51
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2281 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5078 49
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5705 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 5349 49
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2067 48
Рыночная капитализация - Market capitalization 485 47
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6377 46
Доходность - ставка доходности - Rate of return 596 45
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11055 162
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 855 23
Bloomberg 1157 16
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 730 15
Коммерсантъ - Издательский дом 1418 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 14
Прайм - Агентство экономической информации 863 13
Ведомости 668 10
Forbes - Форбс 667 8
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 7
Известия ИД 519 6
Apps4All 26 5
Открытые системы ИД 173 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 585 4
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 32 3
Росбалт ИА 60 3
PCweek 30 3
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 3
РБК ТВ - телеканал 82 3
The Bell - Издание 42 3
Петербург Online 7 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 34 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
Fortune 210 2
Vc.ru - Виси.ру 32 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 106 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 2
NYT - The New York Times 1009 2
TAdviser - Центр выбора технологий 325 2
РИА Новости 830 2
CNews - ZOOM.CNews 1816 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 1
The Banker 6 1
Фонтанка 28 1
Mash - telegram-канал 11 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 1
РБК Медиа 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7625 147
CNews Инновация года - награда 99 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2502 32
Gartner - Гартнер 3505 31
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 17
IDC - International Data Corporation 4876 14
Moody's Investors Service 135 10
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 9
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 101 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 7
S&P 500 554 7
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 13 6
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 34 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 4
Forrester Research 815 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 49 2
StartupIndex - Стартап Индекс 6 2
CNews Fast рейтинг 44 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
Data Insight - Исследовательское агентство 106 1
Медиалогия 52 1
Forbes Global 2000 32 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 42 1
Computer Economics 32 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Markets&Markets Research 106 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 1
eMarketer 201 1
B2B International 50 1
Vanson Bourne 48 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Frost & Sullivan 202 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 620 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 704 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 763 6
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1332 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 252 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 176 3
РАН - Российская академия наук 1827 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 3
VK Skillbox - Скилбокс 72 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 66 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 205 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 320 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 2
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 2
Level One - образовательный проект 13 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 397 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 206 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 89 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 35 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 27 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 1 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 7 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 43 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
СВГУ - Северо-Восточный государственный университет - Северный Международный Университет - Магаданский государственный педагогический институт 2 1
Государственный Русский музей 42 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 15 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 14 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 943 122
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11975 117
CNews AWARDS - награда 441 79
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1846 78
CNews FORUM Кейсы 156 53
CNews Баттл 55 40
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2171 13
CNews APPWards 36 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 6
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 3
День молодёжи - 27 июня 711 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Oracle AppsForum 23 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1112 2
Oracle OpenWorld 65 2
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 240 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
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Украина - Евромайдан 15 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 8 1
NeurIPS 5 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 18 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 1
Data Fusion Contest 4 1
ELMA DAY 5 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 19 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 9 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 1
Banking Tech Awards 2 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 1
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