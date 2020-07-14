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Фондовая биржа Депозитарная деятельность Депозитарный учет Депозитарная расписка Depositary receipt Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании

Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании


14.07.2020 «Биорг» создаcт электронный архив для Национального расчетного депозитария
19.09.2019 Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария
01.11.2018 Альфа-банк предложил высокосостоятельным клиентам автоматический депозитарий с доступом по рисунку вен ладони
09.07.2018 Объединенный спецдепозитарий перешел на финучет в «Синтегро ОСБУ»
23.06.2016 R-Style Softlab автоматизировала работу депозитария в «Банка Финсервис»
21.05.2014 «Газпромбанк» переходит на новую систему специализированного депозитария
21.07.2009 IBS завершила проект по описанию бизнеса депозитария «Газпромбанка»
16.11.2004 РБК СОФТ разработала сайт Депозитария РОСБАНКа

Публикаций - 235, упоминаний - 248

Фондовая биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 11
Yandex - Яндекс 5551 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 7
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 3
Samsung Electronics 9667 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 2
Softline - Софтлайн 2032 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
Huawei 3459 2
Navicon - Навикон 255 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
Ланит - Онланта - Onlanta 88 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Монолит-Инфо 102 1
Т1 Иннотех - Дататех 35 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Apple Inc 11103 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
NTT Data - Itelligence AG 35 1
Microsoft Corporation 23395 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 10
Почта России ПАО 1973 10
РЖД - Российские железные дороги 1598 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 9
Альфа-Банк 1579 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 3
Газпром ПАО 1144 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 37 1
Societe Generale Group 72 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Благосостояние НПФ 39 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 7
Президент Российской Федерации 3492 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
Администрация Президента РФ 976 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 495 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 180 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 6
Microsoft Windows 2000 12612 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
Google Android 12432 2
Microsoft Office 3405 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
Linux OS 8153 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 126 1
1С:ERP Управление предприятием 312 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 1
Росгидромет ICON 34 1
Orbus Software iServer 5 1
Гришин Дмитрий 190 10
Путин Владимир 2696 2
Иванов Александр 91 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 9
Казахстан - Республика 4750 8
Африка - Африканский регион 3256 5
Нидерланды 3287 5
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Швеция - Королевство 3449 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Россия - Сибирь 2004 2
Ирак - Республика 694 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Америка 2151 1
Япония 12847 1
Китай - Тайвань 3659 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 10
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 5
Forbes - Форбс 623 2
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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