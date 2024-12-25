Yandex N.V. Toloka AI Яндекс.Толока
решения по обработке данных для GenAI и разработки больших языковых моделей
Yandex N.V. и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Чачава Александр 101 13
|Прасс Павел 13 12
|Рязанов Александр 15 12
|Волож Аркадий 251 10
|Алекперов Вагит 28 10
|Савиновский Артем 9 4
|Худавердян Тигран 91 3
|Потанин Владимир 63 3
|Путин Владимир 3171 2
|Мегорская Ольга 2 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
|Колесов Александр 54 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Сушко Андрей 6 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Годунов Николай 8 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Абрамович Роман 46 1
|Друца Алексей 1 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Папшев Андрей 4 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Карбасов Дмитрий 7 1
|Белоусов Олег 4 1
|Королев Сергей 43 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Львова Галина 4 1
|Федорова Валентина 1 1
|Барболина Елена 4 1
|Кузин Вадим 36 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Корнеев Алексей 8 1
|Серажим Екатерина 2 1
|Тимофеев Максим 2 1
|Голубев Павел 5 1
|Цветкова Анастасия 1 1
|Рашников Виктор 12 1
|Молдован Александр 1 1
|Forbes - Форбс 817 2
|9to5Google 48 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|Bloomberg 1286 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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