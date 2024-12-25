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Индексная книга (каталог) CNews*
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Yandex N.V. Toloka AI Яндекс.Толока

Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока

решения по обработке данных для GenAI и разработки больших языковых моделей


25.12.2024 У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
17.05.2024 МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы «Яндекса» 1
12.04.2024 В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной 1
19.04.2022 Система распознавания документов Correct вошла в реестр российского программного обеспечения 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
25.11.2020 Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет 2
23.11.2020 Google предложила владельцам смартфонов легкий заработок, «украв» идею у «Яндекса» 6
20.08.2020 «Яндекс» открыл «Лабораторию Толоки» для быстрой обработки данных 3
11.08.2020 «Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых 1
15.07.2020 В «Яндекс.Взгляде» появилась возможность проводить UX-тесты 2
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
26.02.2020 «Яндекс.справочник» ускорил модерацию данных с помощью машинного обучения 1
05.12.2019 «Яндекс» опубликовал первый русскоязычный видеоучебник по краудсорсингу 5
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
06.08.2019 В «Яндекс.толоке» появились первые сертифицированные партнеры 4
08.04.2019 В «Яндекс.Толоке» появятся сертифицированные подрядчики 5
23.08.2017 «Яндекс» сделал революцию в поиске: теперь он понимает смысл. Видео 1

Публикаций - 31, упоминаний - 51

Yandex N.V. и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 28
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 5
Меридиан-Сервис 5 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 3
Nvidia Corp 3487 3
SAP SE 5277 2
Oracle Corporation 6688 2
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Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Telegram Group 1983 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
McKinsey & Company Int 248 1
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Цифра ГК 2426 1
Biocad - Биокад 78 1
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Yandex Go - Yango 26 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
Google LLC 11775 1
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Kofax 54 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
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Content AI - Контент ИИ 75 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
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Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 13
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Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 12
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 3
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
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Invesco 11 2
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