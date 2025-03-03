Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169984
ИКТ 13239
Организации 10378
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25195
Персоны 72761
География 2756
Статьи 1509
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Yandex N.V. TripleTen


03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
17.05.2024 МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы «Яндекса» 1
12.04.2024 В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Yandex N.V. и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7453 14
Меридиан-Сервис 5 4
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Nvidia Corp 3514 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 2
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 11
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 482 2
Capital Research Global Investors 13 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
Capital Group 73 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 111 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 4
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 12
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1778 10
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 377 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3780 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17144 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 1
Фотобанк - Photobank 167 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 84 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 37 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 1
Оповещение и уведомление - Notification 4692 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 14
Nebius AI 12 9
Nebius N.V. - Nebius Group 17 8
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 4
My.Games 69 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Nvidia Blackwell 12 1
Рязанов Александр 16 8
Чачава Александр 102 6
Алекперов Вагит 29 5
Прасс Павел 14 5
Потанин Владимир 64 3
Савиновский Артем 9 2
Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
Волож Аркадий 252 1
Мордашов Алексей 55 1
Кудрин Алексей 124 1
Абрамович Роман 46 1
Рашников Виктор 12 1
Молдован Александр 1 1
Корнева Марина 1 1
Иванов Владимир 62 1
Бетин Андрей 1 1
Алеперов Вагит 1 1
Финляндия - Финляндская Республика 3611 13
Россия - РФ - Российская федерация 145709 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 12
Нидерланды 3532 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 8
Европа 21817 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1302 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 3
Азия - Азиатский регион 5563 2
Ближний Восток 2954 2
Беларусь - Белоруссия 5727 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
Украина 7637 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 897 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Франция - Французская Республика 7865 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
Израиль 2739 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2452 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6193 9
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1969 7
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1659 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2681 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4695 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 678 1
Энергетика - Energy - Energetically 5136 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1596 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4695 1
Forbes - Форбс 836 2
Bloomberg 1299 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще