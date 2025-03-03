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Yandex N.V. TripleTen
Yandex N.V. и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7453 14
|Меридиан-Сервис 5 4
|Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
|Nvidia Corp 3514 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 2
|Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
|Рязанов Александр 16 8
|Чачава Александр 102 6
|Алекперов Вагит 29 5
|Прасс Павел 14 5
|Потанин Владимир 64 3
|Савиновский Артем 9 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
|Волож Аркадий 252 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Абрамович Роман 46 1
|Рашников Виктор 12 1
|Молдован Александр 1 1
|Корнева Марина 1 1
|Иванов Владимир 62 1
|Бетин Андрей 1 1
|Алеперов Вагит 1 1
|Forbes - Форбс 836 2
|Bloomberg 1299 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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