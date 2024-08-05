EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений

Интегратор эффективных ИT-решений «Первый Бит», разработчик линейки российских программных продуктов для автоматизации финансового и управленческого учета «БИТ.Финанс» и группа компаний « Б1 », представитель сферы стратегического, технологического, бизнес-консалтинга и аудиторских услуг, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый

ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 разработали программный продукт, упрощающий сбор обратной связи в рамках проектной деятельности. Модуль бесшовно интегрируется в корпоративный портал на «Битрикс24» и помогает каждому сотруд

Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1 , представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надежными отечественными ИТ-решениями для цифровой трансформац

Согласно «Десятому ежегодному отчету о ситуации и тенденциях на мировом рынке венчурного капитала», подготовленному компанией « Эрнст энд Янг », в 2012 г., ввиду охватившей экономику неопределенности и сложностей, связанных с выходом из капитала, объем венчурных инвестиций уменьшился на 20% до $41,5 млрд, а число состояв

По данным отчета «Глобальное исследование информационной безопасности, 2012 год», опубликованного компанией « Эрнст энд Янг », для защиты от угроз, исходящих от существующих и новых технологий, организациям необходимо коренным образом изменить подход к обеспечению информационной безопасности. Всего в ис