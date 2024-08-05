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EY Эрнст энд Янг Б1 Б1-Консалт ЦАТР АУ ЦАТР – Аудиторские услуги Центр аудиторских технологий и решений

EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса. 


05.08.2024 «Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве

Интегратор эффективных ИT-решений «Первый Бит», разработчик линейки российских программных продуктов для автоматизации финансового и управленческого учета «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1», представитель сферы стратегического, технологического, бизнес-консалтинга и аудиторских услуг, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый

20.06.2024 «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников

ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 разработали программный продукт, упрощающий сбор обратной связи в рамках проектной деятельности. Модуль бесшовно интегрируется в корпоративный портал на «Битрикс24» и помогает каждому сотруд
24.04.2024 Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ

Группа компаний «Б1» разработала автоматизированное решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» для оценки будущих денежных потоков страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), включая оценку
05.04.2024 «Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса

Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1, представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надежными отечественными ИТ-решениями для цифровой трансформац
19.04.2013 Объем венчурных инвестиций в 2012 г. снизился до уровня 2009 г.

Согласно «Десятому ежегодному отчету о ситуации и тенденциях на мировом рынке венчурного капитала», подготовленному компанией «Эрнст энд Янг», в 2012 г., ввиду охватившей экономику неопределенности и сложностей, связанных с выходом из капитала, объем венчурных инвестиций уменьшился на 20% до $41,5 млрд, а число состояв
01.11.2012 В 63% организаций отсутствует архитектура системы безопасности

По данным отчета «Глобальное исследование информационной безопасности, 2012 год», опубликованного компанией «Эрнст энд Янг», для защиты от угроз, исходящих от существующих и новых технологий, организациям необходимо коренным образом изменить подход к обеспечению информационной безопасности. Всего в ис
17.08.2012 Сектор новых технологий лидирует по числу заключенных сделок во втором квартале 2012 г.

люченных компаниями мирового технологического сектора. Так, общая сумма сделок составила $33,4 млрд, что на 43% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся компанией «Эрнст энд Янг» в отчете по итогам исследования сделок M&A в мировом технологическом секторе за апрель-июль 2012 г. (Global technology M&A update: April-June 2012). Сохраняющаяся в мире ситуация
06.04.2010 «Эрнст энд Янг» проведет аудиторскую проверку отчетности «Сибирьтелекома» в 2010 г.

и на аудит консолидированной финансовой отчетности «Сибирьтелекома», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2010 г. Победителем конкурса выбрана компания «Эрнст энд Янг». Решение о победителе принято конкурсным комитетом на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Договор с «Эрнст энд Янг»
26.03.2008 СЗТ выбрал «Эрнст энд Янг» для проведения аудита

овые предложения участников и признал победителем конкурса независимую аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг». Итоги конкурса будут представлены совету директоров СЗТ, который должен реком
28.04.2007 "Связьинвест" выбрал "Эрнст энд Янг" для проведения аудита

Для осуществления обязательного ежегодного аудита "Связьинвеста" по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации выбрано "Эрнст энд Янг", сообщает РБК. В структуру "Связьинвест" входят семь крупных межрегиональных компаний ("ЦентрТелеком", "Северо-Западный Телеком", "ВолгаТелеком", ЮТК, "Уралсвязьинформ", "Сибирьт
31.01.2005 "Эрнст энд Янг" назначила ведущего MBCI-специалиста

Международная аудиторская и консультационная фирма «Эрнст энд Янг» приняла нового ключевого специалиста в отдел услуг по информационным технологиям и компьютерной безопасности. Николай Самодаев возглавит направление услуг по управлению непрерывн
25.06.2003 Мишель Мур стала партнером «Эрнст энд Янг»

Компания "Эрнст энд Янг" сообщила о назначении Мишель Мур на должность партнера Московского офиса. Г-жа
03.06.2002 Исследование состояния внутреннего аудита в России и СНГ. 2002 год

Вступительные комментарии и ключевые темы исследования Компания "Эрнст энд Янг" рада предложить Вашему вниманию первое в своем роде исследование и единственны
16.10.2001 "АйТи" и "Форвард Технологии" создадут систему управления знаниями для "Эрнст энд Янг"

Компании "Эрнст энд Янг" (Ernst & Young), "АйТи" и "Форвард технологии" объявили о заключении трехстороннего соглашения и начале совместной реализации пилотной части комплексного проекта по созданию в по

Публикаций - 108, упоминаний - 128

EY и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1707 19
Ростелеком 9699 17
EY - Ernst & Young Global 373 12
NVision Group - Энвижн Груп 679 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 8
AMT Group - АМТ-Груп 351 8
Unisys - Unify Square 115 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 7
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 6
Cisco Systems 5114 6
SAP SE 5276 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 6
KPMG 256 5
МегаФон 8803 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 4
Информзащита 756 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Oracle Corporation 6687 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 4
Softline - Софтлайн 2810 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
Крок - Croc 1777 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 3
HP Inc. 5685 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 3
McKinsey & Company Int 248 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 3
8213 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Broadcom - VMware 2359 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Альфа-Банк 1769 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Альфа-Групп 696 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
NCH Advisors - NCH Capital 21 3
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Газпром ПАО 1342 2
Связной ГК 1369 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 2
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 2
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Ингосстрах СПАО 421 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 2
Urent - сервис аренды самокатов 11 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Superjob - Суперджоб 502 1
УГМК ЧЦЗ - Челябинский цинковый завод 4 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Лидер УК 23 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 12 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 22
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Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 292 5
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 5
Intranet - Интранет - Интрасеть 776 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 4
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 15
Microsoft Windows 2000 8661 4
AMT Group - InfoDiode АПК 58 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Segway Ninebot 31 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Linux OS 9936 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Microsoft Windows 15656 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 230 1
Apple iPhone 6 4862 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Paessler PRTG Network Monitor 5 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
AMT IP Forum 14 1
BSS Электронный офис 21 1
Apple iAd 49 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 17 1
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 9 1
Kaspersky OS 124 1
Microsoft Office 3734 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Гольцов Александр 77 8
Юрченко Евгений 132 5
Лопатин Александр 22 5
Веремьянина Валентина 19 5
Осеевский Михаил 315 5
Самодаев Николай 8 5
Краснов Михаил 83 4
Репин Игорь 23 4
Белов Вадим 23 4
Дмитриев Кирилл 108 4
Иванов Сергей 388 4
Златопольский Антон 21 4
Семенов Вадим 64 4
Чернышенко Дмитрий 565 3
Чижикова Анна 3 3
Яковицкий Алексей 22 3
Канцуров Андрей 8 3
Беликов Игорь 7 3
Аганбегян Рубен 18 3
Филиппова Надежда 11 3
Шадаев Максут 1008 3
Кузнецов Сергей 154 2
Шмелева Елена 10 2
Балашов Вадим 3 2
Мартиросян Ваагн 43 2
Гоголь Александр 21 2
Дудченко Владимир 22 2
Устинов Антон 8 2
Фингер Григорий 17 2
Рейман Леонид 1049 2
Костин Андрей 59 2
Аузан Александр 10 2
Иванченко Алексей 9 2
Дмитриев Антон 3 2
Левковский Дмитрий 11 2
Буланча Сергей 26 2
Родионов Иван 71 2
Маньковский Андрэ 9 2
Шевчук Александр 17 2
Зенкин Денис 262 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 10
Европа 21767 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Беларусь - Белоруссия 5637 5
Германия - Федеративная Республика 12681 5
Нидерланды 3517 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Казахстан - Республика 5525 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 4
Украина 7608 4
Индия - Bharat 5431 4
Франция - Французская Республика 7845 4
Ближний Восток 2942 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Россия - СФО - Омская область 665 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Канада 4881 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Израиль 2730 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 27
Аудит - аудиторский услуги 2657 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 17
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 16
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 16
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 5
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 192 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 4
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 3
Экономический эффект 1067 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 12
Ведомости 996 2
Трушеринг 4 2
РИА Новости 917 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Variety 23 1
ТАСС Телеком 38 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
Gartner - Гартнер 3556 2
BCG - Boston Consulting Group 107 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Директ Инфо 9 1
IHS Infonetics Research 102 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
BCI - Business Continuity Institute - Институт непрерывности бизнеса 3 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
University of Houston - Хьюстонский университет 17 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Intranet Russia 8 1
Intranet Benchmarking Russia 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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