«Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell рил корпоративный портал на базе Websoft HCM для Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. Интранет стал единым информационным центром для компании: теперь каждый сотрудник может быстр

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета т общую эффективность. Плюс войдет в приоритетные направления работы, а значит, бюджетирования. 02. Интранет повлияет и на «отстающие» показатели. Но эффективнее будет усилить общую динамику. 0

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру ованием геймификации, которая делает рабочую жизнь наполненной и интересной; Развитие корпоративных интранет-порталов, цифровизация процессов и внедрение искусственного интеллекта. Удаленный и

«Корус Консалтинг» запустила интранет K-Team для группы «Родина» качество внутрикорпоративных сервисов в формате единого окна, руководство компании решило внедрить интранет и обратилось к ГК «Корус Консалтинг». Совместно с заказчиком команда определила осно

Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? Объединить множество сервисов в единую экосистему помогает корпоративный портал. Интранет позволяет работать над процессам в формате единого окна и становится удобным digital

«КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании Level Group ультуру. Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 застройщиков Старой Москвы по объёму выручки. В штате более 1 000 сотрудников. До перехода на решение K-Team в компании был интранет собственной разработки на базе 1С-Битрикс. Он был сильно кастомизирован, поэтому со временем стали появляться сложности с добавлением новой информации, также отсутствовали нужные серви

«КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх» Специалисты «КОРУС Консалтинг» за месяц внедрили интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх». Платформа стала единой точкой доступа к внутренним сервисам и информации, объединила команду и упростила работу с документооборотом. «Forte Home

«Корус консалтинг» внедрила интранет K-Team в ИТ-компании Innostage и создали площадку под витрину сервисов. В течение трех месяцев команда заказчика тестировала новый интранет – собирала статистику и обучала сотрудников пользоваться порталом. В дальнейшем, на

«Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer аботает около 500 сотрудников. До перехода на корпоративный портал K-Team в компании был реализован интранет на платформе Microsoft SharePoint, который не пользовался популярностью среди сотруд

«Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников К «Корус консалтинг» провела реновацию корпоративного портала для «Первой грузовой компании». Новый интранет, построенный на платформе «1С-Битрикс24», безопасен, многофункционален и доступен с

В «Mail.Ru для бизнеса» появилась возможность создания корпоративного интранета редназначена для представителей среднего и малого бизнеса, у которых есть потребность в собственном интранет-портале, но не хватает ресурсов на его разработку и поддержку. Здесь компании смогут

Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для международной золотодобывающей компании Nordgold интранет-портал на базе системы Microsoft SharePoint 2013. Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». Общее количество сотрудников Nordgold, работающих в 6 странах мира на четырех контине

Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013 Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Microsoft SharePoint 2013. Как рассказали CNews в компании, в ре

«1С-Битрикс» открыл API облачного социального интранета «Битрикс24» Разработчики облачного сервиса для совместной работы – социального интранета «Битрикс24» объявили об открытии API и появлении новых возможностей для создания корпоративных приложений на базе сервиса. В связи с этим компания «1С-Битрикс» проводит конкурс на раз

В Москве пройдет форум «Интранет в России 2013» С 23 по 24 мая в Москве пройдет форум «Интранет в России 2013» / Intranet Russia Forum 2013. Форум нацелен на руководителей и специалистов по внутренним комму

Digital Design разработала корпоративный интранет-портал для «Герофарм» Компания Digital Design завершила проект по созданию внутреннего корпоративного интранет-портала на базе Microsoft SharePoint Server 2010 для компании «Герофарм». По итогам проекта в компании появилось единое информационное пространство, позволяющее сотрудникам во всех рег

«Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI TopS BI завершил миграцию корпоративного интранет-портала компании «Ферреро Руссия» на платформу Microsoft SharePoint 2010. В ходе про

В новой версии «1С-Битрикс: Корпоративный портал 11.5» появился «социальный интранет» альный формат коммуникаций. Теперь с помощью новой версии продукта можно быстро создать «социальный интранет» в своей компании. «Социальный интранет» – новый подход к совместной работе,

Сергей Рыжиков: Социальный интранет – это новые перспективы для компании ративной корректировки выполнения задач и получим такое явление, которое на Западе называют "social intranet" – единое информационное пространство, включающее в себя положительный опыт социальн

Три проблемы интранет-порталов: бороться можно По мнению Якоба Нильсена, которое он выразил в статье The Good, the Bad, the Ugly of Implementing Intranet Portals ("Хорошее, плохое и уродливое в развитии интранет-порталов") корпоративные п

«Райффайзенбанк» внедрил ABBYY Lingvo Intranet Server Компания ABBYY сообщила о внедрении серверного решения ABBYY Lingvo Intranet Server в «Райффайзенбанке», которое позволяет сотрудникам всех филиалов банка быстро

«Билайн Бизнес» представил новые возможности услуги «Интрасеть» для организации функционала мобильной АТС Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») объявила о запуске обновленной услуги «Интрасеть» для корпоративных клиентов на всей территории сети «Билайн» в Российской Федерации

"Розница МТС" создала единое информационное пространство ки решения. По результатам оценки поступивших предложений выбор был сделан в пользу решения TopS BI Intranet Portal, реализованного на платформе Microsoft SharePoint. Данное решение удовлетвори

Социализация интранет-порталов признана трендом 2010 года испытывать влияние решений для "создания единой точки доступа к приложениям и сервисам" (front-door intranet), "групповой работы" (team-oriented intranet), "социально ориентированного ин

«Промт» обновил системы переводов в интранет-сети PROMT Translation Server до версии 9.0 Компания «Промт» представила обновленные системы переводов в интранет-сети – PROMT Translation Server (PTS) 9.0. Внедрение PTS 9.0 позволяет полностью автоматизировать процесс перевода текстов в рамках компании. Таким образом, весь иноязычный контент, по

ABBYY анонсирует корпоративную версию электронного словаря ABBYY Lingvo гвистики, распознавания документов и ввода данных, представила свою новую разработку – ABBYY Lingvo Intranet Server, корпоративную версию многоязычного электронного словаря ABBYY Lingvo. Решени

TopS BI Intranet Portal: готовое решение для создания интранет-портала Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», представила свою новую разработку – TopS BI Intranet Portal, готовое решение для организации корпоративного интранет-портала на платформе

TopS BI создала корпоративный интранет-портал для «Ферреро Руссия» Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», выполнила работы по внедрению корпоративного интранет-портала в компании «Ферреро Руссия» (Ferrero Russia). Интранет-портал реализо

Tieto внедрила интранет-портал в сети гипермаркетов «Лента» В российской сети гипермаркетов «Лента» введен в эксплуатацию новый корпоративный интранет-портал на базе платформы Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS), разработанн

17 октября пройдет форум Intranet Russia-2009 вопросам внедрения интранета и обеспечения его безопасности. На форуме Intranet Russia пользователи интранет-систем поделятся опытом эксплуатации и развития корпоративных порталов. В четвертый

17 октября состоится форум Intranet Russia-2009 ского форума Intranet Russia, российские компании используют возможности, заложенные разработчиками интранет-систем только на 30%. Почему так происходит и как использовать неиспользованный поте

17 октября состоится форум Intranet Russia-2009 ского форума Intranet Russia, российские компании используют возможности, заложенные разработчиками интранет-систем только на 30%. Почему так происходит и как использовать неиспользованный поте

TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал можностей работы с документами руководство «КЭС-Холдинга» приняло решение о создании корпоративного интранет-портала. Реализация проекта была поручена консорциуму компаний «Стратегические бизне

28-29 февраля пройдет форум «Intranet Russia-2008» ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума

28 февраля откроется форум Intranet Russia-2008 ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума

28 февраля откроется форум Intranet Russia-2008 ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума

28 февраля в Москве пройдет форум Intranet Russia-2008 ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума

TopS BI построил корпоративный интранет-портал для АБ «ГПБ-Ипотека» В Акционерном Банке «ГПБ-Ипотека» внедрен корпоративный интранет-портал. Для создания портала использована платформа Microsoft Office SharePoint Server 2007. Проект выполнен компанией TopS Business Integrator (TopS BI), входящей в ГК «Систематика»,

Вышла вторая версия RBC MyIntranet для создания интранет-сайтов Компания "РБК Софт" объявила о выходе второй версии RBC MyIntranet — готового решения для создания внутрикорпоративного информационного ресурса (интранет-сайта). RBC MyIntranet 2.0 расширяет возможности владельцев и администраторов системы, сохраняя достоинства и возможности предыдущей версии. Вторая версия позволяет создать сайт, подде