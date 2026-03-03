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Intranet Интранет Интрасеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|03.03.2026
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«Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell
рил корпоративный портал на базе Websoft HCM для Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. Интранет стал единым информационным центром для компании: теперь каждый сотрудник может быстр
|05.11.2024
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10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета
т общую эффективность. Плюс войдет в приоритетные направления работы, а значит, бюджетирования. 02. Интранет повлияет и на «отстающие» показатели. Но эффективнее будет усилить общую динамику. 0
|21.10.2024
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Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру
ованием геймификации, которая делает рабочую жизнь наполненной и интересной; Развитие корпоративных интранет-порталов, цифровизация процессов и внедрение искусственного интеллекта. Удаленный и
|25.09.2024
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«Корус Консалтинг» запустила интранет K-Team для группы «Родина»
качество внутрикорпоративных сервисов в формате единого окна, руководство компании решило внедрить интранет и обратилось к ГК «Корус Консалтинг». Совместно с заказчиком команда определила осно
|11.03.2024
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Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета?
Объединить множество сервисов в единую экосистему помогает корпоративный портал. Интранет позволяет работать над процессам в формате единого окна и становится удобным digital
|28.02.2024
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«КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании Level Group
ультуру. Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 застройщиков Старой Москвы по объёму выручки. В штате более 1 000 сотрудников. До перехода на решение K-Team в компании был интранет собственной разработки на базе 1С-Битрикс. Он был сильно кастомизирован, поэтому со временем стали появляться сложности с добавлением новой информации, также отсутствовали нужные серви
|30.01.2024
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«КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх»
Специалисты «КОРУС Консалтинг» за месяц внедрили интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх». Платформа стала единой точкой доступа к внутренним сервисам и информации, объединила команду и упростила работу с документооборотом. «Forte Home
|30.08.2023
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«Корус консалтинг» внедрила интранет K-Team в ИТ-компании Innostage
и создали площадку под витрину сервисов. В течение трех месяцев команда заказчика тестировала новый интранет – собирала статистику и обучала сотрудников пользоваться порталом. В дальнейшем, на
|17.08.2023
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«Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer
аботает около 500 сотрудников. До перехода на корпоративный портал K-Team в компании был реализован интранет на платформе Microsoft SharePoint, который не пользовался популярностью среди сотруд
|19.10.2022
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«Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников
К «Корус консалтинг» провела реновацию корпоративного портала для «Первой грузовой компании». Новый интранет, построенный на платформе «1С-Битрикс24», безопасен, многофункционален и доступен с
|07.11.2016
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В «Mail.Ru для бизнеса» появилась возможность создания корпоративного интранета
редназначена для представителей среднего и малого бизнеса, у которых есть потребность в собственном интранет-портале, но не хватает ресурсов на его разработку и поддержку. Здесь компании смогут
|02.02.2016
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Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint
Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для международной золотодобывающей компании Nordgold интранет-портал на базе системы Microsoft SharePoint 2013. Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». Общее количество сотрудников Nordgold, работающих в 6 странах мира на четырех контине
|10.09.2013
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Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013
Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Microsoft SharePoint 2013. Как рассказали CNews в компании, в ре
|04.07.2013
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«1С-Битрикс» открыл API облачного социального интранета «Битрикс24»
Разработчики облачного сервиса для совместной работы – социального интранета «Битрикс24» объявили об открытии API и появлении новых возможностей для создания корпоративных приложений на базе сервиса. В связи с этим компания «1С-Битрикс» проводит конкурс на раз
|04.03.2013
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В Москве пройдет форум «Интранет в России 2013»
С 23 по 24 мая в Москве пройдет форум «Интранет в России 2013» / Intranet Russia Forum 2013. Форум нацелен на руководителей и специалистов по внутренним комму
|10.12.2012
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Digital Design разработала корпоративный интранет-портал для «Герофарм»
Компания Digital Design завершила проект по созданию внутреннего корпоративного интранет-портала на базе Microsoft SharePoint Server 2010 для компании «Герофарм». По итогам проекта в компании появилось единое информационное пространство, позволяющее сотрудникам во всех рег
|25.09.2012
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«Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI
TopS BI завершил миграцию корпоративного интранет-портала компании «Ферреро Руссия» на платформу Microsoft SharePoint 2010. В ходе про
|27.04.2012
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В новой версии «1С-Битрикс: Корпоративный портал 11.5» появился «социальный интранет»
альный формат коммуникаций. Теперь с помощью новой версии продукта можно быстро создать «социальный интранет» в своей компании. «Социальный интранет» – новый подход к совместной работе,
|04.04.2012
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Сергей Рыжиков: Социальный интранет – это новые перспективы для компании
ративной корректировки выполнения задач и получим такое явление, которое на Западе называют "social intranet" – единое информационное пространство, включающее в себя положительный опыт социальн
|28.07.2011
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Три проблемы интранет-порталов: бороться можно
По мнению Якоба Нильсена, которое он выразил в статье The Good, the Bad, the Ugly of Implementing Intranet Portals ("Хорошее, плохое и уродливое в развитии интранет-порталов") корпоративные п
|26.05.2011
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«Райффайзенбанк» внедрил ABBYY Lingvo Intranet Server
Компания ABBYY сообщила о внедрении серверного решения ABBYY Lingvo Intranet Server в «Райффайзенбанке», которое позволяет сотрудникам всех филиалов банка быстро
|18.02.2011
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«Билайн Бизнес» представил новые возможности услуги «Интрасеть» для организации функционала мобильной АТС
Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») объявила о запуске обновленной услуги «Интрасеть» для корпоративных клиентов на всей территории сети «Билайн» в Российской Федерации
|16.11.2010
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"Розница МТС" создала единое информационное пространство
ки решения. По результатам оценки поступивших предложений выбор был сделан в пользу решения TopS BI Intranet Portal, реализованного на платформе Microsoft SharePoint. Данное решение удовлетвори
|24.08.2010
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Социализация интранет-порталов признана трендом 2010 года
испытывать влияние решений для "создания единой точки доступа к приложениям и сервисам" (front-door intranet), "групповой работы" (team-oriented intranet), "социально ориентированного ин
|20.07.2010
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«Промт» обновил системы переводов в интранет-сети PROMT Translation Server до версии 9.0
Компания «Промт» представила обновленные системы переводов в интранет-сети – PROMT Translation Server (PTS) 9.0. Внедрение PTS 9.0 позволяет полностью автоматизировать процесс перевода текстов в рамках компании. Таким образом, весь иноязычный контент, по
|30.04.2010
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ABBYY анонсирует корпоративную версию электронного словаря ABBYY Lingvo
гвистики, распознавания документов и ввода данных, представила свою новую разработку – ABBYY Lingvo Intranet Server, корпоративную версию многоязычного электронного словаря ABBYY Lingvo. Решени
|05.11.2009
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TopS BI Intranet Portal: готовое решение для создания интранет-портала
Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», представила свою новую разработку – TopS BI Intranet Portal, готовое решение для организации корпоративного интранет-портала на платформе
|08.10.2009
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TopS BI создала корпоративный интранет-портал для «Ферреро Руссия»
Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», выполнила работы по внедрению корпоративного интранет-портала в компании «Ферреро Руссия» (Ferrero Russia). Интранет-портал реализо
|12.05.2009
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Tieto внедрила интранет-портал в сети гипермаркетов «Лента»
В российской сети гипермаркетов «Лента» введен в эксплуатацию новый корпоративный интранет-портал на базе платформы Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS), разработанн
|08.09.2008
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17 октября пройдет форум Intranet Russia-2009
вопросам внедрения интранета и обеспечения его безопасности. На форуме Intranet Russia пользователи интранет-систем поделятся опытом эксплуатации и развития корпоративных порталов. В четвертый
|04.09.2008
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17 октября состоится форум Intranet Russia-2009
ского форума Intranet Russia, российские компании используют возможности, заложенные разработчиками интранет-систем только на 30%. Почему так происходит и как использовать неиспользованный поте
|18.08.2008
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17 октября состоится форум Intranet Russia-2009
ского форума Intranet Russia, российские компании используют возможности, заложенные разработчиками интранет-систем только на 30%. Почему так происходит и как использовать неиспользованный поте
|04.08.2008
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TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал
можностей работы с документами руководство «КЭС-Холдинга» приняло решение о создании корпоративного интранет-портала. Реализация проекта была поручена консорциуму компаний «Стратегические бизне
|18.02.2008
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28-29 февраля пройдет форум «Intranet Russia-2008»
ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума
|11.02.2008
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28 февраля откроется форум Intranet Russia-2008
ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума
|05.02.2008
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28 февраля откроется форум Intranet Russia-2008
ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума
|04.02.2008
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28 февраля в Москве пройдет форум Intranet Russia-2008
ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума
|12.12.2007
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TopS BI построил корпоративный интранет-портал для АБ «ГПБ-Ипотека»
В Акционерном Банке «ГПБ-Ипотека» внедрен корпоративный интранет-портал. Для создания портала использована платформа Microsoft Office SharePoint Server 2007. Проект выполнен компанией TopS Business Integrator (TopS BI), входящей в ГК «Систематика»,
|26.06.2007
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Вышла вторая версия RBC MyIntranet для создания интранет-сайтов
Компания "РБК Софт" объявила о выходе второй версии RBC MyIntranet — готового решения для создания внутрикорпоративного информационного ресурса (интранет-сайта). RBC MyIntranet 2.0 расширяет возможности владельцев и администраторов системы, сохраняя достоинства и возможности предыдущей версии. Вторая версия позволяет создать сайт, подде
|18.06.2007
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«ВымпелКом» предложил корпоративным клиентам создавать «Интрасети»
Группа компаний «ВымпелКом» объявила о запуске услуги «Интрасеть» для корпоративных клиентов на всей территории сети «Билайн» в РФ. Услуга «Интрасеть» действует по следующему принципу: номера клиента объединяются в единую группу или же неско
Intranet и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобров Антон 55 23
|Рыжиков Сергей 112 12
|Курьянов Сергей 162 7
|Андреев Владимир 101 6
|Орлик Сергей 83 6
|Рябинков Артем 19 5
|Якимчук Сергей 30 5
|Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 4
|Путин Владимир 3454 4
|Какунин Алексей 30 4
|Стаханов Евгений 21 4
|Пчельников Павел 3 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Калинин Александр 189 3
|Семенов Александр 166 3
|Казак Максим 162 3
|Иванова Елена 83 3
|Наумов Максим 100 3
|Попова Мария 141 3
|Логинова Елена 6 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Самойленко Максим 67 3
|Ипатов Вадим 84 3
|Ширшов Павел 76 3
|Вешняков Александр 30 3
|Щемелев Роман 21 3
|Зотов Виталий 4 3
|Торопов Дмитрий 5 2
|Пятов Андрей 3 2
|Поварищникова Оксана 2 2
|Кукушкин Марк 2 2
|Курков Тимур 3 2
|Гречина Лидия 5 2
|Лукьянова Екатерина 5 2
|Орлова Наталья 4 2
|Григорян Александр 15 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Морарь Максим 25 2
|Smith Ted - Смит Тед 2 2
|Чудинов Дмитрий 103 2
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