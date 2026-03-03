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Intranet Интранет Интрасеть

СОБЫТИЯ

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03.03.2026 «Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell

рил корпоративный портал на базе Websoft HCM для Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. Интранет стал единым информационным центром для компании: теперь каждый сотрудник может быстр
05.11.2024 10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

т общую эффективность. Плюс войдет в приоритетные направления работы, а значит, бюджетирования. 02. Интранет повлияет и на «отстающие» показатели. Но эффективнее будет усилить общую динамику. 0
21.10.2024 Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

ованием геймификации, которая делает рабочую жизнь наполненной и интересной; Развитие корпоративных интранет-порталов, цифровизация процессов и внедрение искусственного интеллекта. Удаленный и

25.09.2024 «Корус Консалтинг» запустила интранет K-Team для группы «Родина»

качество внутрикорпоративных сервисов в формате единого окна, руководство компании решило внедрить интранет и обратилось к ГК «Корус Консалтинг». Совместно с заказчиком команда определила осно
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета?

Объединить множество сервисов в единую экосистему помогает корпоративный портал. Интранет позволяет работать над процессам в формате единого окна и становится удобным digital
28.02.2024 «КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании Level Group

ультуру. Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 застройщиков Старой Москвы по объёму выручки. В штате более 1 000 сотрудников. До перехода на решение K-Team в компании был интранет собственной разработки на базе 1С-Битрикс. Он был сильно кастомизирован, поэтому со временем стали появляться сложности с добавлением новой информации, также отсутствовали нужные серви
30.01.2024 «КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх»

Специалисты «КОРУС Консалтинг» за месяц внедрили интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх». Платформа стала единой точкой доступа к внутренним сервисам и информации, объединила команду и упростила работу с документооборотом. «Forte Home

30.08.2023 «Корус консалтинг» внедрила интранет K-Team в ИТ-компании Innostage

и создали площадку под витрину сервисов. В течение трех месяцев команда заказчика тестировала новый интранет – собирала статистику и обучала сотрудников пользоваться порталом. В дальнейшем, на

17.08.2023 «Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer

аботает около 500 сотрудников. До перехода на корпоративный портал K-Team в компании был реализован интранет на платформе Microsoft SharePoint, который не пользовался популярностью среди сотруд
19.10.2022 «Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников

К «Корус консалтинг» провела реновацию корпоративного портала для «Первой грузовой компании». Новый интранет, построенный на платформе «1С-Битрикс24», безопасен, многофункционален и доступен с

07.11.2016 В «Mail.Ru для бизнеса» появилась возможность создания корпоративного интранета

редназначена для представителей среднего и малого бизнеса, у которых есть потребность в собственном интранет-портале, но не хватает ресурсов на его разработку и поддержку. Здесь компании смогут
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint

Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для международной золотодобывающей компании Nordgold интранет-портал на базе системы Microsoft SharePoint 2013. Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». Общее количество сотрудников Nordgold, работающих в 6 странах мира на четырех контине
10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013

Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Microsoft SharePoint 2013. Как рассказали CNews в компании, в ре
04.07.2013 «1С-Битрикс» открыл API облачного социального интранета «Битрикс24»

Разработчики облачного сервиса для совместной работы – социального интранета «Битрикс24» объявили об открытии API и появлении новых возможностей для создания корпоративных приложений на базе сервиса. В связи с этим компания «1С-Битрикс» проводит конкурс на раз
04.03.2013 В Москве пройдет форум «Интранет в России 2013»

С 23 по 24 мая в Москве пройдет форум «Интранет в России 2013» / Intranet Russia Forum 2013. Форум нацелен на руководителей и специалистов по внутренним комму
10.12.2012 Digital Design разработала корпоративный интранет-портал для «Герофарм»

Компания Digital Design завершила проект по созданию внутреннего корпоративного интранет-портала на базе Microsoft SharePoint Server 2010 для компании «Герофарм». По итогам проекта в компании появилось единое информационное пространство, позволяющее сотрудникам во всех рег
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI

TopS BI завершил миграцию корпоративного интранет-портала компании «Ферреро Руссия» на платформу Microsoft SharePoint 2010. В ходе про
27.04.2012 В новой версии «1С-Битрикс: Корпоративный портал 11.5» появился «социальный интранет»

альный формат коммуникаций. Теперь с помощью новой версии продукта можно быстро создать «социальный интранет» в своей компании. «Социальный интранет» – новый подход к совместной работе,

04.04.2012 Сергей Рыжиков: Социальный интранет – это новые перспективы для компании

ративной корректировки выполнения задач и получим такое явление, которое на Западе называют "social intranet" – единое информационное пространство, включающее в себя положительный опыт социальн
28.07.2011 Три проблемы интранет-порталов: бороться можно

По мнению Якоба Нильсена, которое он выразил в статье The Good, the Bad, the Ugly of Implementing Intranet Portals ("Хорошее, плохое и уродливое в развитии интранет-порталов") корпоративные п
26.05.2011 «Райффайзенбанк» внедрил ABBYY Lingvo Intranet Server

Компания ABBYY сообщила о внедрении серверного решения ABBYY Lingvo Intranet Server в «Райффайзенбанке», которое позволяет сотрудникам всех филиалов банка быстро
18.02.2011 «Билайн Бизнес» представил новые возможности услуги «Интрасеть» для организации функционала мобильной АТС

Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») объявила о запуске обновленной услуги «Интрасеть» для корпоративных клиентов на всей территории сети «Билайн» в Российской Федерации
16.11.2010 "Розница МТС" создала единое информационное пространство

ки решения. По результатам оценки поступивших предложений выбор был сделан в пользу решения TopS BI Intranet Portal, реализованного на платформе Microsoft SharePoint. Данное решение удовлетвори
24.08.2010 Социализация интранет-порталов признана трендом 2010 года

испытывать влияние решений для "создания единой точки доступа к приложениям и сервисам" (front-door intranet), "групповой работы" (team-oriented intranet), "социально ориентированного ин
20.07.2010 «Промт» обновил системы переводов в интранет-сети PROMT Translation Server до версии 9.0

Компания «Промт» представила обновленные системы переводов в интранет-сети – PROMT Translation Server (PTS) 9.0. Внедрение PTS 9.0 позволяет полностью автоматизировать процесс перевода текстов в рамках компании. Таким образом, весь иноязычный контент, по
30.04.2010 ABBYY анонсирует корпоративную версию электронного словаря ABBYY Lingvo

гвистики, распознавания документов и ввода данных, представила свою новую разработку – ABBYY Lingvo Intranet Server, корпоративную версию многоязычного электронного словаря ABBYY Lingvo. Решени
05.11.2009 TopS BI Intranet Portal: готовое решение для создания интранет-портала

Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», представила свою новую разработку – TopS BI Intranet Portal, готовое решение для организации корпоративного интранет-портала на платформе
08.10.2009 TopS BI создала корпоративный интранет-портал для «Ферреро Руссия»

Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», выполнила работы по внедрению корпоративного интранет-портала в компании «Ферреро Руссия» (Ferrero Russia). Интранет-портал реализо
12.05.2009 Tieto внедрила интранет-портал в сети гипермаркетов «Лента»

В российской сети гипермаркетов «Лента» введен в эксплуатацию новый корпоративный интранет-портал на базе платформы Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS), разработанн
08.09.2008 17 октября пройдет форум Intranet Russia-2009

вопросам внедрения интранета и обеспечения его безопасности. На форуме Intranet Russia пользователи интранет-систем поделятся опытом эксплуатации и развития корпоративных порталов. В четвертый

04.09.2008 17 октября состоится форум Intranet Russia-2009

ского форума Intranet Russia, российские компании используют возможности, заложенные разработчиками интранет-систем только на 30%. Почему так происходит и как использовать неиспользованный поте
18.08.2008 17 октября состоится форум Intranet Russia-2009

ского форума Intranet Russia, российские компании используют возможности, заложенные разработчиками интранет-систем только на 30%. Почему так происходит и как использовать неиспользованный поте
04.08.2008 TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал

можностей работы с документами руководство «КЭС-Холдинга» приняло решение о создании корпоративного интранет-портала. Реализация проекта была поручена консорциуму компаний «Стратегические бизне
18.02.2008 28-29 февраля пройдет форум «Intranet Russia-2008»

ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума
11.02.2008 28 февраля откроется форум Intranet Russia-2008

ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума
05.02.2008 28 февраля откроется форум Intranet Russia-2008

ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума
04.02.2008 28 февраля в Москве пройдет форум Intranet Russia-2008

ый акцент будет сделан на обзоре технологических новинок, которые подготовили крупнейшие поставщики интранет решений. В рамках бизнес-игры «Сделать портал, который работает» у участников форума
12.12.2007 TopS BI построил корпоративный интранет-портал для АБ «ГПБ-Ипотека»

В Акционерном Банке «ГПБ-Ипотека» внедрен корпоративный интранет-портал. Для создания портала использована платформа Microsoft Office SharePoint Server 2007. Проект выполнен компанией TopS Business Integrator (TopS BI), входящей в ГК «Систематика»,

26.06.2007 Вышла вторая версия RBC MyIntranet для создания интранет-сайтов

Компания "РБК Софт" объявила о выходе второй версии RBC MyIntranet — готового решения для создания внутрикорпоративного информационного ресурса (интранет-сайта). RBC MyIntranet 2.0 расширяет возможности владельцев и администраторов системы, сохраняя достоинства и возможности предыдущей версии. Вторая версия позволяет создать сайт, подде
18.06.2007 «ВымпелКом» предложил корпоративным клиентам создавать «Интрасети»

Группа компаний «ВымпелКом» объявила о запуске услуги «Интрасеть» для корпоративных клиентов на всей территории сети «Билайн» в РФ. Услуга «Интрасеть» действует по следующему принципу: номера клиента объединяются в единую группу или же неско

Публикаций - 798, упоминаний - 934

Intranet и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 161
Oracle Corporation 7074 65
9594 60
IBM - International Business Machines Corp 9699 54
Intel Corporation 12811 39
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 35
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 33
1С-Битрикс - Bitrix 675 31
SAP SE 5601 29
Cisco Systems 5372 28
Google LLC 12688 27
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 25
АйТи 1519 24
OpenText - Micro Focus - Novell 880 24
HP - Hewlett-Packard 3662 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Docsvision - ДоксВижн 1060 18
Promt - Промт 323 18
Системы документооборота 522 17
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 17
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 16
Yandex - Яндекс 9216 16
Ростелеком 10948 15
HP Inc. 5883 15
Apple Inc 13154 14
Softline - Софтлайн 3743 14
TerraLink - ТерраЛинк 292 13
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 11
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
Dell EMC 5180 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Directum - Директум 1268 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 10
InterTrust - ИнтерТраст 336 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Газпром ПАО 1493 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 9
Почта России ПАО 2370 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 7
Связной ГК 1401 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Альфа-Банк 1979 5
Русагро Группа Компаний 379 5
Татнефть 243 5
Газпром нефть 725 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 5
КонсультантПлюс 161 5
eBay Inc 1640 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Евросеть 1421 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
Superjob - Суперджоб 858 4
Газпром трансгаз 157 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
Россети Ленэнерго 1699 4
EY - Эрнст энд Янг 81 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Союз вебмастеров России 6 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
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FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ECCMA - Electronic Commerce Code Management Association - Ассоциация управления кодами электронной коммерции 2 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 213
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 194
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 187
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 148
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 110
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 103
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 89
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 78
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 78
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 60
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 58
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 57
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 56
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 55
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 46
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 42
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 41
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 40
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 40
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 100
Microsoft Windows 16882 70
Microsoft Windows 2000 8678 51
Linux OS 11533 47
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 44
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 32
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 32
Microsoft Office 4170 31
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 30
Google Android 15243 27
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 23
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 22
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 22
Apple iOS 8583 21
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 20
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Microsoft Windows NT 890 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Microsoft Outlook 1506 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 13
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 13
Apple iPad 4011 12
Microsoft Windows XP 2431 12
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 12
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
Microsoft Windows Server 2008 483 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Бобров Антон 55 23
Рыжиков Сергей 112 12
Курьянов Сергей 162 7
Андреев Владимир 101 6
Орлик Сергей 83 6
Рябинков Артем 19 5
Якимчук Сергей 30 5
Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 4
Путин Владимир 3454 4
Какунин Алексей 30 4
Стаханов Евгений 21 4
Пчельников Павел 3 3
Щеголев Игорь 699 3
Калинин Александр 189 3
Семенов Александр 166 3
Казак Максим 162 3
Иванова Елена 83 3
Наумов Максим 100 3
Попова Мария 141 3
Логинова Елена 6 3
Рудычева Наталья 95 3
Самойленко Максим 67 3
Ипатов Вадим 84 3
Ширшов Павел 76 3
Вешняков Александр 30 3
Щемелев Роман 21 3
Зотов Виталий 4 3
Торопов Дмитрий 5 2
Пятов Андрей 3 2
Поварищникова Оксана 2 2
Кукушкин Марк 2 2
Курков Тимур 3 2
Гречина Лидия 5 2
Лукьянова Екатерина 5 2
Орлова Наталья 4 2
Григорян Александр 15 2
Нерадовский Константин 18 2
Морарь Максим 25 2
Smith Ted - Смит Тед 2 2
Чудинов Дмитрий 103 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 401
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 61
Европа 24964 54
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Франция - Французская Республика 8177 30
Казахстан - Республика 6048 27
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Украина 7928 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
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Узбекистан - Республика 2005 11
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Италия - Итальянская Республика 4508 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
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Турция - Турецкая республика 2620 8
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Земля из космоса 51 1
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Единый день голосования 143 1
Час кода - международное движение 11 1
SAP Sapphire Now 8 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
LinuxWorld 52 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Венчурная ярмарка 25 1
Infosecurity - выставка 63 1
Неогеография XXI - форум 65 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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