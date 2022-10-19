«Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников

ГК «Корус консалтинг» провела реновацию корпоративного портала для «Первой грузовой компании». Новый интранет, построенный на платформе «1С-Битрикс24», безопасен, многофункционален и доступен с мобильных устройств. Обновленный портал — единая площадка для доступа к информации, документам и сервисам, а также для коммуникаций и объединения команды, помощник в ежедневной̆ работе сотрудников и инструмент решения бизнес-задач подразделений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«Первая грузовая компания» — компания в сфере услуг грузовой логистики. Компания развивается, запускает новые проекты и направления, в связи с чем возникла необходимость пересмотреть возможности существующего интранета, улучшить коммуникации внутри компании, в том числе в рамках кросс-функциональных проектов, вовлечь сотрудников в достижение стратегических целей, создать единую точку доступа к сервисам и информации. В качестве партнера по реализации проекта выбрали ГК «Корус консалтинг», с которой компания ранее разрабатывала систему расчета ставок.

Перед стартом проекта провели исследование внутренних процессов, в ходе которого определили потребности команды. В результате анализа эксперты выяснили, что сотрудники компании могли выйти в интранет только из офиса, на портале не хватало корпоративных сервисов и инструментов взаимодействия коллег из разных филиалов и отделов, не было быстрого и сквозного поиска.

Предыдущий портал был реализован на платформе SharePoint. Решение было сильно кастомизировано – из-за этого при внесении в функциональность изменений возникали сложности. Перед компанией встал выбор: вновь доработать имеющийся интранет или внедрить новое решение. После анализа стоимости, требований к безопасности и функциональности, а также удобства дальнейшей работы руководство предпочло внедрить инструмент на базе «1С-Битрикс24».

Команда «Корус консалтинг» разработала архитектуру портала и перенесла данные из старого интранета в новую систему. Ежедневные новости, актуальные документы, обучение, опросы, справочники контактов, сервисы – все это теперь доступно в рамках единого ресурса. Для облегчения работы с большим потоком новостей компании отдельно вынесли блок с видео, настроили раздел «Популярное»; реализовали рубрикатор по тегам и бесконечную прокрутку новостей. Также появилась функция хранения документов, блоги, разделы «Лучшие сотрудники», новички и дни рождения, календарь мероприятий, форма для сбора обратной связи.

Функционал сообществ позволяет решать рабочие задачи и проводить онлайн-активности на всю компанию. Добавлены возможности публиковать «истории», отправлять коллегам стикеры и открытки ко дню рождения, проводить конкурсы и голосования. Таргетинг по подразделениям позволяет точечно информировать сотрудников о релевантных новостях. Есть возможность настроить ресурс под себя, собрав свою панель сервисов и полезных ссылок, можно быстро поделиться с коллегой новостью. Сервис сбора статистики посещений дает компании информацию для аналитики и дальнейшего развития портала. Новый интранет доступен сотрудникам как с компьютера, так и со смартфона, через мобильную версию.

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«Корпоративный портал поможет персоналу ПГК закрыть потребность в информировании, почувствовать сопричастность в достижении общих целей, упростить взаимодействие друг с другом. Сотрудники уже отмечают положительные изменения в функциональности портала, коммуникациях с коллегами и работе корпоративных сервисов. Благодаря мобильной версии площадка доступна 24/7», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

«По итогам первых трех релизов продукта мы не только достигли, но и перевыполнили цели, которые ставили на старте. Посещаемость ресурса, просмотры новостей, видео и документов, использование сервисов, доля пользовательского контента увеличились кратно по сравнению с прежней платформой. Сотрудники оставляют много обратной связи и предложений по улучшению портала, у бизнес-функций появляются новые потребности, которые можно решить с помощью портальных инструментов. Поэтому сейчас мы запустили четвертый релиз, над которым совместно работают коллеги из «Коруса» и команда внутренней разработки. В фокусе — мобильный доступ к большему числу разделов и инструменты геймификации», — отметила Марина Подкопаева, начальник управления внешних коммуникаций ПГК, руководитель проекта реновации портала.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.