Геймификация Gamification игрофикация геймизация игровые механики
Марина Максимова, Ex-HR партнер трансформации, Комус "Как геймификация для сотрудников влияет на развитие E-commerce и продуктовых команд (создание персонализаций в ИТ)", конференция CNews "Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce" 28.03.2023
Геймификация и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобров Антон 32 9
|Кокошка Андрей 6 5
|Путин Владимир 3171 4
|Греф Герман 419 3
|Глазков Александр 137 3
|Писарев Андрей 18 3
|Рыжиков Сергей 111 3
|Рябов Максим 14 3
|Кузякин Дмитрий 24 3
|Каленчук Алексей 14 3
|Братчикова Наталья 23 3
|Соколов Игорь 22 3
|Ворогушин Егор 5 3
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Ефимов Альберт 43 2
|Пермяков Артем 17 2
|Гусев Михаил 23 2
|Боровиков Игорь 128 2
|Бобровников Борис 103 2
|Калинин Александр 154 2
|Островский Святослав 47 2
|Кулик Вадим 180 2
|Богачев Игорь 180 2
|Реймер Денис 54 2
|Ермолаев Артем 378 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Будин Алексей 22 2
|Смирнов Александр 75 2
|Грибов Владимир 31 2
|Муллахметова Гузель 11 2
|Бочкин Александр 29 2
|Фомичев Андрей 71 2
|Васильев Дмитрий 66 2
|Шеленцов Сергей 18 2
|Нагорнов Иван 7 2
|Морозов Игорь 40 2
|Буленков Дмитрий 30 2
|Турчановский Дмитрий 12 2
|Ворсина Мария 2 2
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