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Индексная книга (каталог) CNews*
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Геймификация Gamification игрофикация геймизация игровые механики


 

 

Марина Максимова, Ex-HR партнер трансформации, Комус "Как геймификация для сотрудников влияет на развитие E-commerce и продуктовых команд (создание персонализаций в ИТ)", конференция CNews "Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce" 28.03.2023


16.01.2025 Community.tech: платформа для создания и развития сообществ увеличивает продажи на 35% 1
26.12.2024 «К2Тех» выявил цифровые точки роста российского рынка HR Tech 1
EdTech: Цифровизация образования 2024 1
23.12.2024 Цифровой колледж Skillbox подвел итоги первого набора 2
20.12.2024 На Kion появился раздел «Игры» с более сотней квизов в преддверии новогодних праздников 1
20.12.2024 В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения 1
17.12.2024 RED Security помогает онлайн-кинотеатру Start повышать киберграмотность сотрудников 1
28.11.2024 Жители Ленинградской области смогут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбербанка 1
21.11.2024 58% руководителей готовы автоматизировать HR-процессы 1
21.11.2024 «Академия Softline» запустила детский онлайн-лагерь «Наша безопасность» 1
19.11.2024 Новый дизайн VK Play: красивее, удобнее и ближе к игроку 1
13.11.2024 «K2 Human»: новый бизнес-юнит «К2Тех» в сфере обучения и управления персоналом 1
12.11.2024 НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП» 1
08.11.2024 Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
30.10.2024 HR-платформа K-Team вошла в топ-3 HCM-систем рейтинга CNews 1
21.10.2024 Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру 1
15.10.2024 «Бахетле» запускает мобильное приложение с обновленной программой лояльности 1
15.10.2024 «К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы 1
02.10.2024 Классифайд идет в геймификацию: на «Авито» появились «Награды за задания» — программа мотивации с бонусами и призами 1
27.09.2024 «Инфосистемы Джет» зафиксировала увеличение спроса на киберучения в 2024 году на четверть 1
13.09.2024 В МИФИ созданы виртуальные двойники промышленного оборудования 1
10.09.2024 «Перекресток» запустил супер-апп для сотрудников супермаркетов 1
30.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат нижегородских школьников зарабатывать на блоге и контенте 1
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM и популярные блогеры научат челябинских школьников контент-мейкингу 1
29.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат татарстанских школьников зарабатывать на блоге и контенте 1
22.08.2024 МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге 1
21.08.2024 МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге 1
19.08.2024 Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера» 1
16.08.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК 1
14.08.2024 Герман Черствов в интервью CNews — как игры готовят специалистов для высокотехнологичных производств 1
02.08.2024 Swipy: дейтинг-сервис в Telegram с инвайт-системой и возможностью заработка 1
10.07.2024 Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек 1
28.06.2024 От оплаты до коммуникации: ИИ проник почти во все бизнес-процессы ритейла 1
27.06.2024 Digital-интегратор «Улей»: импортозамещение HR-Tech решений для производителя кофе 2
14.06.2024 Татарстанцы смогут оплачивать покупки в экосистеме МТС частями без комиссии 1
14.06.2024 Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи 1
13.06.2024 МТС представляет экосистемный сервис оплаты частями «Флекс» 1
03.06.2024 «Улей: HRM» вошло в реестр российского ПО 1
31.05.2024 Skillfactory: как технологии влияют на образование 1

Публикаций - 230, упоминаний - 245

Геймификация и организации, системы, технологии, персоны:

8213 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 17
SAP SE 5276 17
Microsoft Corporation 24623 14
Корус Консалтинг ГК 1216 14
Ростелеком 9699 13
Telegram Group 1983 12
Yandex - Яндекс 7339 11
VK - Mail.ru Group 3455 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 10
Directum - Директум 1089 10
IBM - International Business Machines Corp 9441 9
Google LLC 11775 9
Meta Platforms - Facebook 4438 9
1С-Битрикс - Bitrix 579 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 8
Amazon Inc - Amazon.com 2998 6
Diasoft - Диасофт 870 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 5
Samsung Electronics 10254 5
Oracle Corporation 6687 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 5
Цифра ГК 2426 5
Intel Corporation 12197 4
МегаФон 8803 4
Softline - Софтлайн 2810 4
HP Inc. 5685 4
Accenture plc 682 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 3
Apple Inc 12099 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Крок - Croc 1777 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 10
Лента - Сеть розничной торговли 2080 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
НСПК - Национальная система платежных карт 813 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Почта России ПАО 2112 4
Газпром ПАО 1342 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
LinkedIn 635 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
ЯКласс 68 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 3
Uber 330 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
Альфа-Банк 1769 2
Superjob - Суперджоб 502 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Совкомбанк ПАО 256 2
Газпром нефть 618 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 105
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 18
Google Android 13994 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 15
Apple iOS 7809 15
Microsoft Windows 15656 10
Microsoft Windows 2000 8661 7
Linux OS 9936 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 6
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 40 6
Microsoft Office 3734 5
Oracle Java - язык программирования 3075 5
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 5
Корус Консалтинг - K-Team 25 5
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 5
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 5
МТС - NUUM 32 5
Apple - App Store 2890 4
WhatsApp Messenger 1081 4
Microsoft Skype 2067 4
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Apple iPad 3860 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
Microsoft Azure 1408 3
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 3
Depositphotos - фотобанк 422 3
NVision Барьер 648 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 3
FreePik 980 3
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Греф Герман 419 3
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Рыжиков Сергей 111 3
Рябов Максим 14 3
Кузякин Дмитрий 24 3
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Братчикова Наталья 23 3
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Медведев Дмитрий 1654 2
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Ефимов Альберт 43 2
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Гусев Михаил 23 2
Боровиков Игорь 128 2
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Богачев Игорь 180 2
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Ермолаев Артем 378 2
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Будин Алексей 22 2
Смирнов Александр 75 2
Грибов Владимир 31 2
Муллахметова Гузель 11 2
Бочкин Александр 29 2
Фомичев Андрей 71 2
Васильев Дмитрий 66 2
Шеленцов Сергей 18 2
Нагорнов Иван 7 2
Морозов Игорь 40 2
Буленков Дмитрий 30 2
Турчановский Дмитрий 12 2
Ворсина Мария 2 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 14
Европа 21767 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 10
Азия - Азиатский регион 5528 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 7
Германия - Федеративная Республика 12681 6
Франция - Французская Республика 7845 6
Южная Корея - Республика 6646 6
Япония 13282 5
Индия - Bharat 5431 5
Африка - Африканский регион 3478 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
Ближний Восток 2942 4
Россия - УФО - Челябинская область 1210 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 4
Швеция - Королевство 3619 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Румыния 728 3
Бразилия - Федеративная Республика 2361 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Америка Латинская 1811 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 3
Великобритания - Лондон 2386 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Испания - Королевство 3706 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 72
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 71
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 35
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 27
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 27
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 25
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 17
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 13
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 12
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 11
Английский язык 6634 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 11
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 9
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Nature 811 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
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