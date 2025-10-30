Разделы

ПО Цифровизация Внедрения
|

ITGlobal.Com и Grandbazar объединяют усилия для оптимизации внедрения программ лояльности

Подзразделения корпорации ITG — ITGlobal.Com (направление системной интеграции) и Grandbazar (платформа корпоративной и клиентской лояльности) — объявили о стратегическом партнерстве. Благодаря этому клиенты ITGlobal.Com смогут получить программы лояльности, их бесшовную интеграцию с другими корпоративными системами и адаптацию под индивидуальные задачи бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.Com.

Выбор платформы для программы лояльности часто сопровождается сложной задачей ее интеграции с существующими CRM, ERP-системами и кассовым ПО. Такие проекты нередко оказываются дорогостоящими и рискованными для компаний. Партнерство ITGlobal.Com и Grandbazar устраняет этот барьер, предлагая клиентам комплексное решение «под ключ». Оно включает готовую к работе платформу геймификации, интуитивно понятный конструктор программ вовлечения и экспертную поддержку по внедрению и настройке.

«Современный бизнес понимает, что удержание клиентов требует эмоциональной связи и игровых механик, а не только ценовых уступок. Наше партнерство позволяет компаниям внедрять такие передовые инструменты, минимизируя нагрузку на внутренние ИТ-ресурсы. ITGlobal.Com берет на себя всю техническую сложность интеграции, позволяя бизнесу сосредоточиться на стратегии взаимодействия с клиентами», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.Com, корпорация ITG.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

Эта возможность реализуется благодаря структуре корпорации ITGlobal.Com имеет прямой доступ к разработчикам Grandbazar, что обеспечивает быструю адаптацию платформы под нестандартные запросы клиентов и полную совместимость с корпоративными системами.

«Наша платформа представляет собой конструктор, с помощью которого компании создают собственную программу лояльности адаптированную под их нужды. Для нас было важно найти сотрудничество, способное раскрыть весь потенциал продукта для крупных клиентов. Опыт ITGlobal.Com во внедрении сложных ИТ-решений делает компанию подходящим партнером: заказчики могут рассчитывать не только на инструмент, но и на сопровождение его реализации и поддержки», — сказал Михаил Богданов, владелец продукта Grandbazar, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Директором по ИТ в «Сибуре» стал выходец из телекома

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/