ITGlobal.Com и Grandbazar объединяют усилия для оптимизации внедрения программ лояльности

Подзразделения корпорации ITG — ITGlobal.Com (направление системной интеграции) и Grandbazar (платформа корпоративной и клиентской лояльности) — объявили о стратегическом партнерстве. Благодаря этому клиенты ITGlobal.Com смогут получить программы лояльности, их бесшовную интеграцию с другими корпоративными системами и адаптацию под индивидуальные задачи бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.Com.

Выбор платформы для программы лояльности часто сопровождается сложной задачей ее интеграции с существующими CRM, ERP-системами и кассовым ПО. Такие проекты нередко оказываются дорогостоящими и рискованными для компаний. Партнерство ITGlobal.Com и Grandbazar устраняет этот барьер, предлагая клиентам комплексное решение «под ключ». Оно включает готовую к работе платформу геймификации, интуитивно понятный конструктор программ вовлечения и экспертную поддержку по внедрению и настройке.

«Современный бизнес понимает, что удержание клиентов требует эмоциональной связи и игровых механик, а не только ценовых уступок. Наше партнерство позволяет компаниям внедрять такие передовые инструменты, минимизируя нагрузку на внутренние ИТ-ресурсы. ITGlobal.Com берет на себя всю техническую сложность интеграции, позволяя бизнесу сосредоточиться на стратегии взаимодействия с клиентами», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.Com, корпорация ITG.

Эта возможность реализуется благодаря структуре корпорации ITGlobal.Com имеет прямой доступ к разработчикам Grandbazar, что обеспечивает быструю адаптацию платформы под нестандартные запросы клиентов и полную совместимость с корпоративными системами.

«Наша платформа представляет собой конструктор, с помощью которого компании создают собственную программу лояльности адаптированную под их нужды. Для нас было важно найти сотрудничество, способное раскрыть весь потенциал продукта для крупных клиентов. Опыт ITGlobal.Com во внедрении сложных ИТ-решений делает компанию подходящим партнером: заказчики могут рассчитывать не только на инструмент, но и на сопровождение его реализации и поддержки», — сказал Михаил Богданов, владелец продукта Grandbazar, корпорация ITG.