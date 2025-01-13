Белов Василий
Белов Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацоцкий Сергей 177 3
|Ведехин Игорь 28 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Летунов Илья 49 2
|Тамбиев Максим 5 2
|Политов Вадим 2 2
|Чуканов Сергей 63 2
|Волож Аркадий 251 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Басов Алексей 115 1
|Евсягин Алексей 3 1
|Слюсарь Юрий 9 1
|Рычагова Мария 1 1
|Беляков Алексей 30 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Кулик Вадим 180 1
|Иванов Александр 101 1
|Богачев Игорь 180 1
|Сачков Илья 122 1
|Чачава Александр 101 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Батыров Ренат 10 1
|Кокорич Михаил 8 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Конусов Андрей 86 1
|Агеева Анна 8 1
|Ковлягина Татьяна 8 1
|Овчинников Вячеслав 6 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Пушков Антон 5 1
|Гавриленко Владимир 5 1
|Костин Максим 1 1
|Левиев Михаил 4 1
|Нестеров Вячеслав 7 1
|Шумейко Анна 20 1
|Извеков Алексей 8 1
|Василевский Дмитрий 2 1
|Диланян Вартан 16 1
|Руспрофайл 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|РБК Инновации 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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