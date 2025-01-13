Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Белов Василий



13.01.2025 «Гамма Тех» и Itglobal.com заключили партнерство по внедрению САПР 1
23.12.2024 Itglobal.com зафиксировал рост экспорта российских ИТ-продуктов на 20% 1
09.12.2024 Облако Itglobal.com аттестовано для работы с данными по требованиям белорусского законодательства 1
23.04.2024 Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com 1
29.03.2024 Бывший руководитель центра архитектурных решений CloudMTS возглавил облачный бизнес Itglobal.com 1
12.03.2024 Компания ITglobal.com обеспечит техническую поддержку шести систем хранения данных NetApp для компании «2ГИС» 1
29.02.2024 Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge 1
22.02.2024 Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy 1
13.02.2024 ITGlobal.com и Gagar>n открывают техническую лабораторию в Москве 1
26.01.2024 ITglobal.com автоматизировала корпоративные продажи с помощью SimpleOne B2B CRM 1
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу 1
23.10.2023 Itglobal.com и vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для CloudTek 1
27.06.2023 ГК «Интерлизинг» защитила свои сервисы от ЧП и природных катаклизмов с помощью DR-площадки в облаке ITglobal.com 1
03.05.2023 Itglobal.com открыла облачную площадку в сейсмоустойчивом ЦОДе 1
03.03.2023 Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга 1
07.12.2022 Itglobal.com и производитель российского серверного оборудования Gagar>n заключили партнерское соглашение 1
21.07.2022 Itglobal.com расширила облачную инфраструктуру в своем московском ЦОДе 1
28.12.2021 «ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro 1
23.11.2021 Платформа vStack вошла в реестр российского программного обеспечения 1
22.06.2021 Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных 1
11.05.2021 Василий Белов, ITGLOBAL.COM: Интеграторы, которые не приспособились к сервисной модели, будут отмирать 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
25.01.2021 Василий Белов, ITGLOBAL.COM: Перспективы массового внедрения искусственного интеллекта сильно переоценены 1
22.10.2020 ITglobal.com обновила инфраструктуру компании «Интерлизинг» 1
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1
27.09.2017 Рынок публичных облаков выйдет из состояния хаоса к 2021 году 1
10.03.2016 Стартует второй этап проекта Startup Tour 2016 1
14.12.2015 Фонд «Сколково» откроет представительство в Китае 1
10.02.2015 В Сколково открывается инженерный центр в области телекоммуникаций «Лаборатория Qtech» 1
27.01.2015 Аппетит к инновациям: Азия ждет российские стартапы 1
01.12.2014 Slush 2014: раздвигая границы 1
27.01.2014 i-Free займется в «Сколково» исследованиями в области идентификации мобильных пользователей и обеспечения безопасности платежей 2
25.12.2013 Shimadzu стала первым ключевым партнером фонда «Сколково» из Японии 1
21.06.2013 Accenture откроет в «Сколково» центр по разработке решений в области прогнозной аналитики 1
12.02.2013 В «Сколково» обнаружено многомиллионное хищение 1
08.02.2012 EMC займется в «Сколково» биоинформатикой и энергоэффективностью 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Белов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 15
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 6
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 5
NetApp - Network Appliance 636 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 3
Microsoft Corporation 24624 3
Intel Corporation 12197 3
Huawei 3933 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
SAP SE 5276 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Broadcom - VMware 2359 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 2
Shimadzu - Shimadzu Advertising & Communications 7 2
Gagar>N - Гагар.ИН 31 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 2
Yandex - Яндекс 7339 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
МФ технологии - МФТ 34 1
BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 11 1
Samsung Electronics 10254 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Dell EMC 5027 1
HP Inc. 5685 1
Alibaba Group 422 1
Accenture plc 682 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Tencent 157 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
РВК - Российская венчурная компания 549 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 2
Интерлизинг ГК 10 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Связной ГК 1369 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
О2О Холдинг 56 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
БТК холдинг 7 1
Альфа-Банк 1769 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Runa Capital 158 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Георезонанс 2 1
Cybernaut 4 1
ГПБ - ГС-Инвест - АДС-Холдинг 2 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Газпром нефть 618 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Алеф-Банк 15 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 1
Таврический Банк 26 1
ТрансФин-М 10 1
Наукоград - технопарк 134 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Free TON Community 5 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
DevOps - Development и Operations 865 3
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 86 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 2
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 66 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 9
Microsoft Azure 1408 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
ITG - ITglobal.com - vStack-R 2 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Microsoft Office 365 940 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Baidu 283 1
IQReserve VALO Cloud 9 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Web SSO 24 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Яндекс.Маркет 937 1
NetApp ONTAP 66 1
NetApp All-NVMe - NetApp NVMe Flash Cache 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Dell EMC Symmetrix 71 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Cloud Identity 1 1
FreeBSD bhyve - BSD hypervisor 2 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Dell EMC Captiva 29 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Dell EMC RecoverPoint - Dell EMC Backup Recovery Systems 17 1
Equinix DX 3 1
Statista 229 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 1
Equinix AM2 2 1
Мацоцкий Сергей 177 3
Ведехин Игорь 28 2
Дворкович Аркадий 210 2
Летунов Илья 49 2
Тамбиев Максим 5 2
Политов Вадим 2 2
Чуканов Сергей 63 2
Волож Аркадий 251 1
Карачинский Анатолий 93 1
Яковицкий Алексей 22 1
Басов Алексей 115 1
Евсягин Алексей 3 1
Слюсарь Юрий 9 1
Рычагова Мария 1 1
Беляков Алексей 30 1
Шалагинов Алексей 13 1
Кулик Вадим 180 1
Иванов Александр 101 1
Богачев Игорь 180 1
Сачков Илья 122 1
Чачава Александр 101 1
Вексельберг Виктор 153 1
Батыров Ренат 10 1
Кокорич Михаил 8 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Конусов Андрей 86 1
Агеева Анна 8 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Овчинников Вячеслав 6 1
Вагнер Виктор 6 1
Пушков Антон 5 1
Гавриленко Владимир 5 1
Костин Максим 1 1
Левиев Михаил 4 1
Нестеров Вячеслав 7 1
Шумейко Анна 20 1
Извеков Алексей 8 1
Василевский Дмитрий 2 1
Диланян Вартан 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 5
Нидерланды 3517 4
Бразилия - Федеративная Республика 2361 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 4
Казахстан - Республика 5525 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Япония 13282 3
Индия - Bharat 5432 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Европа 21767 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Канада 4881 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Южная Корея - Республика 6646 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Сингапур - Республика 1849 2
Китай - Тайвань 3984 2
Индонезия - Республика 956 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Ближний Восток 2943 2
Америка Латинская 1812 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Израиль 2730 1
Ирландия - Республика 1010 1
Таиланд - Королевство 816 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 135 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Английский язык 6634 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Руспрофайл 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
РБК Инновации 47 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 3
Forrester Research 821 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
Juniper Research 522 1
Technavio 27 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 20 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 3
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Slush 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще