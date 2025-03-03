Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

IITglobal.com представил решения SimpleOne на рынке стран Персидского залива

Компания ITglobal.com стала дистрибьютором российского разработчика ESM-решений SimpleOne и представила ее продукты для автоматизации сервисных бизнес-процессов на рынке стран Персидского залива. Обе компании входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

По данным аналитиков ITglobal.com, 73% компаний из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и других стран Персидского залива нацелены на цифровизацию и автоматизацию работы ИТ-департамента. С 2023 г. компания представлена в Дубае и обладает необходимыми знаниями юридической базы и культурного кода восточных стран для эффективного представления продуктов российских разработчиков на этом рынке.

«Отечественные ИТ-решения не должны аккумулироваться в России. Ведь только конкуренция с лидерами рынка на международной арене рождает высококлассный продукт. ITglobal.com обладает многолетним опытом работы в этой среде и доказывает, что российский софт востребован за рубежом.

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?
ИТ в госсекторе

Каждый вывод новых продуктов на международный рынок — это сложная и ответственная работа, которая требует продуманной стратегии. А организация этого процесса для компании SimpleOne, состоящей с нами в одной корпорации, требует особого внимания. Уверен, что высокая степень координации между ITglobal.com и вендором будут высоко оценены со стороны предпринимателей стран Персидского залива», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com, корпорация ITG.

«В результате совместных активностей с ITglobal.com мы уже заключили несколько партнерских соглашений в этом регионе. Сформирована команда, готовая представить наши решения широкому кругу заказчиков на арабском и английском языках. Регион интересен с точки зрения наличия бизнеса, заинтересованного в использовании современных и инновационных решений, а также из-за стратегического географического положения между Азией, Европой и Африкой», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Россия мстит за санкции. Microsoft коллективно топят под лавиной исков

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?

Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink

Конференции

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще