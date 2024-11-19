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ITG ITglobal.com ИТглобалком Рус ИТглобалком Лабс -

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс -

ITglobal.com (входит в корпорацию ITG) — международный облачный провайдер и системный интегратор. История компании началась в 2008 году, когда она стала первым облачным провайдером и партнером VMware в России. В ITGLOBAL.COM входит в топ-5 крупнейших облачных провайдеров в России и является №1 IaaS-провайдером c международной распределенной сетью ЦОД (по версии CNews). В 2024 году компания располагает 12 дата-центрами в 9 странах мира. ITGLOBAL.COM строит свою инфраструктуру на базе решений ITPOD, NetApp и Cisco.

 

ГК ITG — группа ИТ компаний, глобальный поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов. В портфель компании входят: ITGLOBAL.COM Brics (ООО "ИТглобалком Рус"), ITGLOBAL.COM Security, SimpleOne, vStack, Serverspace, ITPOD, стартап-студия «ИТ Гараж», RISCY, ГАММА Тех, Arviol, Wheelies, VAS Experts, ITGOLD, 1Office, ITPay, SimpleMES, Grandbazar, AINERGY SimpleProperty, Drozd.red. Представительства компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Алматы, Дубай

 

Обзор «ITGLOBAL.COM » на Market.CNews

19.11.2024 ITGlobal.com запускает услугу аренды суперкомпьютера на базе Nvidia SuperPOD

Облачный провайдер ITGlobal.com предоставляет доступ к современным HPC-кластерам на базе высокопроизводительной

15.11.2024 ITGlobal.com вошел в топ-5 провайдеров по уровню сервиса и доступности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) по версии CNews

Международный облачный провайдер ITGlobal.com вошел в рейтинг SLA IaaS 2024 от Market.CNews. Компания заняла место в пятерке л
11.11.2024 ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе дата-центра Sairam TIER III

Облачный провайдер ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе единственного сертифицирова
06.11.2024 Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ

Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности в ЦОДе в Дубае в два раза. Это необходимо для о
11.10.2024 Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack

Дмитрий Гачко объявил о запуске нового бренда ITG и объединения под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, проектов SimpleOne, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус». Об этом CNews сообщили представители ITG. Бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружестве
05.09.2024 StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру

Провайдер решений по защите от DDoS-атак StormWall и российский разработчик программных продуктов ITglobal.com заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках данного партнерства
05.08.2024 «Евросервис» перешла на российскую платформу виртуализации vStack

решение vStack для виртуализации ИТ-инфраструктуры. Этот шаг является продолжением сотрудничества с Itglobal.com и частью стратегии компании по импортозамещению. Сотрудничество «Евросервис» и <
18.06.2024 Itglobal.com выполнила проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для Ovision

Специалисты Itglobal.com выполнили проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для к
07.06.2024 vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга

vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD

06.05.2024 D-sfera представила отраслевую облачную платформу в облаках Itglobal.com

Компания d-sfera представила отраслевую облачную платформу в облаках Itglobal.com. Отраслевые облачные платформы (ICP – Industry Cloud Platforms) – это один из на
23.04.2024 Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com

Компания ITglobal.com взяла на себя техническую поддержку СХД NetApp, принадлежащей «Урал-Пресс». Об э
16.04.2024 Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Мы строим облако на самом свежем оборудовании, расширяем зоны присутствия, делаем акцент на клиентский сервис и проектную практику

орая площадка в Москве — на базе ЦОД IXcellerate. Market.CNews: Если говорить об облачной платформе ITGLOBAL.COM, какие новые сервисы у вас появились, какие изменения произошли в существующей с
08.04.2024 Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Наши ЦОДы расположены в 10 странах, и эта цифра будет только расти

Market.CNews: ITGLOBAL.COM — лидер по числу зарубежных ЦОД. Можно ли назвать это вашим главным преимущество
29.03.2024 Бывший руководитель центра архитектурных решений CloudMTS возглавил облачный бизнес Itglobal.com

Директором облачного бизнеса Itglobal.com назначен Евгений Свидерский, который занимал должность руководителя центра архит
12.03.2024 Компания ITglobal.com обеспечит техническую поддержку шести систем хранения данных NetApp для компании «2ГИС»

родной картографической компании «2ГИС». После ухода американского производителя из России инженеры ITglobal.com помогли «2ГИС» восстановить неработающие системы NetApp, а затем взяли на себя т
29.02.2024 Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge

оматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne размещает клиентские инсталляции в публичном облаке Itglobal.com, а также делегирует сервис-провайдеру администрирование ИТ-инфраструктуры и авто
22.02.2024 Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy

Облачный провайдер Itglobal.com предоставил облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy, которая специализи
13.02.2024 ITGlobal.com и Gagar>n открывают техническую лабораторию в Москве

Компания ITGlobal.com открывает техническую лабораторию в собственном офисе в Москве и презентует импо
26.01.2024 ITglobal.com автоматизировала корпоративные продажи с помощью SimpleOne B2B CRM

Компания ITglobal.com, провайдер и поставщик ИТ-услуг, завершила проект по внедрению российской B2B CR
10.01.2024 1Office размещает сервис автоматизации работы с «1С» в облаке ITGlobal.com

Компания 1Office предоставляет своим клиентам «1C» по модели SaaS в публичном облаке ITGlobal.com, которое развернуто на базе московского дата-центра DataSpace. В рамках проекта

25.12.2023 Itglobal.com предоставила вычислительные мощности ИТ-компании «Инносети»

ИТ-компания «Инносети» арендовала виртуальную инфраструктуру в публичном облаке Itglobal.com. Публичное облако провайдера развернуто на базе дата-центра DataSpace, который и
23.11.2023 Алина Жигалова, ITGLOBAL.COM: Мы одними из первых предложили облачные видеокарты NVIDIA A800 с объемом памяти 80 Гб

я создания и управления виртуальными машинами с vGPU. Алина Жигалова, директор по развитию сервисов ITGLOBAL.COM Market.CNews: Для каких задач их используют клиенты? Алина Жигалова: Если кратко
21.11.2023 Производитель сухих строительных смесей MC-Bauchemie Russia перенес свои корпоративные сервисы в облако Itglobal.com

онцерна MC-Bauchemie Russia («Эм-си баухеми») перенес свои корпоративные ресурсы в публичное облако Itglobal.com, развернутое на базе московского дата-центра IXcellerate. ИТ-инфраструктура «Эм-
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу

Сервис-провайдер и системный интегратор Itglobal.com открыл свою первую облачную площадку в Латинской Америке на базе современного да
31.10.2023 Itglobal.com открыла свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе дата-центра Equinix DX-1

Сервис-провайдер Itglobal.com открыл свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе современного дат
23.10.2023 Itglobal.com и vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для CloudTek

Специалисты Itglobal.com совместно с производителем платформы виртуализации vStack завершили проект по со
07.09.2023 Itglobal.com взяла на себя техническую поддержку платформы виртуализации VMware ГК «Интерлизинг»

ГК «Интерлизинг» передала специалистам Itglobal.com техническое обслуживание платформы виртуализации в рамках услуги Managed VMware.
17.08.2023 Itglobal.com Security получила лицензию ФСТЭК России на осуществление мониторинга ИБ

тавляем, а также реализовывать новые, отвечающие актуальным вызовам», – сказал генеральный директор Itglobal.com Security Александр Зубриков. Основной продукт компании, задействующий лицензию –
14.08.2023 Itglobal.com возобновила предоставление услуги Exchange Cloud

Компания Itglobal.com вновь стала предоставлять бизнесу облачный сервис корпоративной почты на базе Mi
27.06.2023 ГК «Интерлизинг» защитила свои сервисы от ЧП и природных катаклизмов с помощью DR-площадки в облаке ITglobal.com

Компания ITglobal.com, российский интегратор, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, построила DR-п
16.05.2023 JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com

roup перенесла критически важные информационные системы «Уральской стали» в облачную инфраструктуру Itglobal.com. Миграция произвелась в рамках работ по формированию собственного ландшафта неда
03.05.2023 Itglobal.com открыла облачную площадку в сейсмоустойчивом ЦОДе

аря 138 подвижным сейсмоизоляторам. Центр обработки данных, в котором расположена облачная площадка Itglobal.com, находится в Стамбуле и занимает площадь 45 тыс. м2 — это больше шести футбольны
12.12.2022 Itglobal.com запустила облачную площадку в Канаде

рты в организации обслуживания жизненно важных систем в дата-центрах. Ранее вычислительные мощности Itglobal.com были размещены в пяти странах мира: России, США, Республике Беларусь, Казахстане
07.12.2022 Itglobal.com и производитель российского серверного оборудования Gagar>n заключили партнерское соглашение

Российский интегратор и поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов Itglobal.com заключил партнерское соглашение с Gagar>n, разработчиком и производителем сервер
11.10.2022 Компания Itglobal.com запустила в России многофункциональную панель управления облачными сервисами

Российский интегратор Itglobal.com после покупки международного гиперскейлера Serverspace внедрил у себя универсаль
21.07.2022 Itglobal.com расширила облачную инфраструктуру в своем московском ЦОДе

рят процесс масштабирования и миграции в облака для российских организаций. В июле 2022 г. компания Itglobal.com приняла поставку нового серверного оборудования, расширив инфраструктуру московс
13.04.2022 Компания ITGLOBAL.COM определила три главные проблемы импортозамещения ИТ

Процесс импортозамещения продвигается не так быстро и успешно, как хотелось бы. Компания ITGLOBAL.COM узнала у своих заказчиков о главных проблемах в сфере импортозамещения, разобрал
31.01.2022 Itglobal.com приобрела стартап международного гиперскейлера

ния всех наших услуг в любой точке мира», – сказала Алина Пархоменко, директор по развитию сервисов Itglobal.com. «Благодаря сделке Serverspace сможет расширить географию предоставления услуг и
27.01.2021 Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580

ебовалась подготовка к оценке соответствия стандарту. Для этого банк в начале 2020 года обратился к Itglobal.com. В общей сложности проект подготовки к финальной оценке длился 10 месяцев. На пе
10.12.2020 Itglobal.com проверила уровень защищенности европейского платежного сервиса Finom

Аудиторы Itglobal.com проанализировали безопасность веб-портала Finom. Finom — это международный иннов

Публикаций - 87, упоминаний - 163

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 18
Softline - Софтлайн 2810 17
Selectel - Селектел 385 16
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 13
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 12
Cloud4Y 285 12
Microsoft Corporation 24625 9
NetApp - Network Appliance 636 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 8
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 8
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 7
Google LLC 11775 6
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 6
LanCloud - ЛанКлауд 55 6
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 6
Ланит - Онланта - Onlanta 108 6
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 17 6
Dell EMC 5027 5
Nvidia Corp 3487 5
МегаФон 8805 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 5
Cisco Systems 5114 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Linx - Связь ВСД 158 4
Nubes - Нубес 51 4
IXcellerate - Икселерейт 125 4
Huawei 3933 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Alibaba Group 422 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 3
8213 3
ServiceNow 88 3
Immers - Иммерс - immers.cloud 7 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
Интерлизинг ГК 10 3
Таврический Банк 26 2
Газпром нефть 618 2
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Алеф-Банк 15 1
ТрансФин-М 10 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 19 1
Talos Fund I LP 5 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 13 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Урал-Пресс - УралПресс 7 1
Почта России ПАО 2112 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 1
UniSuper 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Евросервис ГК 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
LATAM Airlines Group 11 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 7 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Unsplash 763 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Федеральное казначейство России 1772 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
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Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 86 7
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 6
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 26
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 7
Linx Cloud 56 7
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 7
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 6
Google Cloud Platform - GCP 308 5
NetApp E-Series СХД 84 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 5
Microsoft Azure 1408 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 4
Microsoft Exchange 1714 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 3
Equinix DX 3 3
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Windows 15656 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 2
Linux OS 9936 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 2
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 2
Statista 229 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
Equinix AM2 2 2
ITG - ITglobal.com - vStack-R 2 2
ITG - ITglobal.com - vStack SPP - vStack Service Provider Panel 3 2
FreePik 980 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 2
Google Android 13994 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect 29 1
Белов Василий 38 15
Свидерский Евгений 25 14
Жигалова Алина 11 11
Карпов Евгений 40 6
Чуканов Сергей 63 4
Мриль Станислав 14 3
Наумов Сергей 25 3
Соловьев Михаил 30 2
Борисова Анна 3 2
Захарченко Антон 10 2
Гачко Дмитрий 9 2
Цаплин Никита 51 2
Шарапова Светлана 10 2
Ансимов Константин 32 2
Васильев Илья 4 2
Зубриков Александр 2 2
Молодык Владимир 5 2
Политов Вадим 2 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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