ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс

ITGlobal.com запускает услугу аренды суперкомпьютера на базе Nvidia SuperPOD Облачный провайдер ITGlobal.com предоставляет доступ к современным HPC-кластерам на базе высокопроизводительной

ITGlobal.com вошел в топ-5 провайдеров по уровню сервиса и доступности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) по версии CNews Международный облачный провайдер ITGlobal.com вошел в рейтинг SLA IaaS 2024 от Market.CNews. Компания заняла место в пятерке л

ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе дата-центра Sairam TIER III Облачный провайдер ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе единственного сертифицирова

Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности в ЦОДе в Дубае в два раза. Это необходимо для о

Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack Дмитрий Гачко объявил о запуске нового бренда ITG и объединения под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, проектов SimpleOne, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус». Об этом CNews сообщили представители ITG. Бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружестве

StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру Провайдер решений по защите от DDoS-атак StormWall и российский разработчик программных продуктов ITglobal.com заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках данного партнерства

«Евросервис» перешла на российскую платформу виртуализации vStack решение vStack для виртуализации ИТ-инфраструктуры. Этот шаг является продолжением сотрудничества с Itglobal.com и частью стратегии компании по импортозамещению. Сотрудничество «Евросервис» и <

Itglobal.com выполнила проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для Ovision Специалисты Itglobal.com выполнили проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для к

vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD

D-sfera представила отраслевую облачную платформу в облаках Itglobal.com Компания d-sfera представила отраслевую облачную платформу в облаках Itglobal.com. Отраслевые облачные платформы (ICP – Industry Cloud Platforms) – это один из на

Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com Компания ITglobal.com взяла на себя техническую поддержку СХД NetApp, принадлежащей «Урал-Пресс». Об э

Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Мы строим облако на самом свежем оборудовании, расширяем зоны присутствия, делаем акцент на клиентский сервис и проектную практику орая площадка в Москве — на базе ЦОД IXcellerate. Market.CNews: Если говорить об облачной платформе ITGLOBAL.COM, какие новые сервисы у вас появились, какие изменения произошли в существующей с

Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Наши ЦОДы расположены в 10 странах, и эта цифра будет только расти Market.CNews: ITGLOBAL.COM — лидер по числу зарубежных ЦОД. Можно ли назвать это вашим главным преимущество

Бывший руководитель центра архитектурных решений CloudMTS возглавил облачный бизнес Itglobal.com Директором облачного бизнеса Itglobal.com назначен Евгений Свидерский, который занимал должность руководителя центра архит

Компания ITglobal.com обеспечит техническую поддержку шести систем хранения данных NetApp для компании «2ГИС» родной картографической компании «2ГИС». После ухода американского производителя из России инженеры ITglobal.com помогли «2ГИС» восстановить неработающие системы NetApp, а затем взяли на себя т

Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge оматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne размещает клиентские инсталляции в публичном облаке Itglobal.com, а также делегирует сервис-провайдеру администрирование ИТ-инфраструктуры и авто

Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy Облачный провайдер Itglobal.com предоставил облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy, которая специализи

ITGlobal.com и Gagar>n открывают техническую лабораторию в Москве Компания ITGlobal.com открывает техническую лабораторию в собственном офисе в Москве и презентует импо

ITglobal.com автоматизировала корпоративные продажи с помощью SimpleOne B2B CRM Компания ITglobal.com, провайдер и поставщик ИТ-услуг, завершила проект по внедрению российской B2B CR

1Office размещает сервис автоматизации работы с «1С» в облаке ITGlobal.com Компания 1Office предоставляет своим клиентам «1C» по модели SaaS в публичном облаке ITGlobal.com, которое развернуто на базе московского дата-центра DataSpace. В рамках проекта

Itglobal.com предоставила вычислительные мощности ИТ-компании «Инносети» ИТ-компания «Инносети» арендовала виртуальную инфраструктуру в публичном облаке Itglobal.com. Публичное облако провайдера развернуто на базе дата-центра DataSpace, который и

Алина Жигалова, ITGLOBAL.COM: Мы одними из первых предложили облачные видеокарты NVIDIA A800 с объемом памяти 80 Гб я создания и управления виртуальными машинами с vGPU. Алина Жигалова, директор по развитию сервисов ITGLOBAL.COM Market.CNews: Для каких задач их используют клиенты? Алина Жигалова: Если кратко

Производитель сухих строительных смесей MC-Bauchemie Russia перенес свои корпоративные сервисы в облако Itglobal.com онцерна MC-Bauchemie Russia («Эм-си баухеми») перенес свои корпоративные ресурсы в публичное облако Itglobal.com, развернутое на базе московского дата-центра IXcellerate. ИТ-инфраструктура «Эм-

Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу Сервис-провайдер и системный интегратор Itglobal.com открыл свою первую облачную площадку в Латинской Америке на базе современного да

Itglobal.com открыла свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе дата-центра Equinix DX-1 Сервис-провайдер Itglobal.com открыл свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе современного дат

Itglobal.com и vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для CloudTek Специалисты Itglobal.com совместно с производителем платформы виртуализации vStack завершили проект по со

Itglobal.com взяла на себя техническую поддержку платформы виртуализации VMware ГК «Интерлизинг» ГК «Интерлизинг» передала специалистам Itglobal.com техническое обслуживание платформы виртуализации в рамках услуги Managed VMware.

Itglobal.com Security получила лицензию ФСТЭК России на осуществление мониторинга ИБ тавляем, а также реализовывать новые, отвечающие актуальным вызовам», – сказал генеральный директор Itglobal.com Security Александр Зубриков. Основной продукт компании, задействующий лицензию –

Itglobal.com возобновила предоставление услуги Exchange Cloud Компания Itglobal.com вновь стала предоставлять бизнесу облачный сервис корпоративной почты на базе Mi

ГК «Интерлизинг» защитила свои сервисы от ЧП и природных катаклизмов с помощью DR-площадки в облаке ITglobal.com Компания ITglobal.com, российский интегратор, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, построила DR-п

JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com roup перенесла критически важные информационные системы «Уральской стали» в облачную инфраструктуру Itglobal.com. Миграция произвелась в рамках работ по формированию собственного ландшафта неда

Itglobal.com открыла облачную площадку в сейсмоустойчивом ЦОДе аря 138 подвижным сейсмоизоляторам. Центр обработки данных, в котором расположена облачная площадка Itglobal.com, находится в Стамбуле и занимает площадь 45 тыс. м2 — это больше шести футбольны

Itglobal.com запустила облачную площадку в Канаде рты в организации обслуживания жизненно важных систем в дата-центрах. Ранее вычислительные мощности Itglobal.com были размещены в пяти странах мира: России, США, Республике Беларусь, Казахстане

Itglobal.com и производитель российского серверного оборудования Gagar>n заключили партнерское соглашение Российский интегратор и поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов Itglobal.com заключил партнерское соглашение с Gagar>n, разработчиком и производителем сервер

Компания Itglobal.com запустила в России многофункциональную панель управления облачными сервисами Российский интегратор Itglobal.com после покупки международного гиперскейлера Serverspace внедрил у себя универсаль

Itglobal.com расширила облачную инфраструктуру в своем московском ЦОДе рят процесс масштабирования и миграции в облака для российских организаций. В июле 2022 г. компания Itglobal.com приняла поставку нового серверного оборудования, расширив инфраструктуру московс

Компания ITGLOBAL.COM определила три главные проблемы импортозамещения ИТ Процесс импортозамещения продвигается не так быстро и успешно, как хотелось бы. Компания ITGLOBAL.COM узнала у своих заказчиков о главных проблемах в сфере импортозамещения, разобрал

Itglobal.com приобрела стартап международного гиперскейлера ния всех наших услуг в любой точке мира», – сказала Алина Пархоменко, директор по развитию сервисов Itglobal.com. «Благодаря сделке Serverspace сможет расширить географию предоставления услуг и

Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580 ебовалась подготовка к оценке соответствия стандарту. Для этого банк в начале 2020 года обратился к Itglobal.com. В общей сложности проект подготовки к финальной оценке длился 10 месяцев. На пе