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Передовые ускорители Nvidia H200 теперь доступны для аренды в Itglobal.com

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) начал предоставление вычислительных мощностей на базе графических ускорителей Nvidia H200 нового поколения. Доступ к передовым технологиям ИИ позволит разработчикам, исследователям и компаниям создавать конкурентоспособные решения в области искусственного интеллекта без многомиллионных инвестиций в собственную инфраструктуру.

Nvidia H200 стал первым графическим ускорителем, преодолевшим планку в 100 ГБ памяти на одном чипе — новые системы оснащены 141 ГБ памяти HBM3Е нового поколения с пропускной способностью 4,8 ТБ/с. Это почти в полтора раза превышает показатели предыдущего поколения H100 и обеспечивает ускорение инференса и обучения ИИ-моделей до двух раз.

Такие характеристики открывают возможности для разработки более сложных языковых моделей, систем компьютерного зрения и научных симуляций, которые могут найти применение в медицине, образовании, промышленности и других отраслях. H200 идеально подходит для задач генеративного ИИ, обучения больших языковых моделей и высокопроизводительных вычислений в научных и инженерных проектах, где объем памяти ранее становился ограничивающим фактором развития технологий.

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Системы поддерживают архитектуру SuperPOD, что позволяет объединять несколько узлов HGX H200 с использованием высокоскоростных сетевых решений InfiniBand. В каждом вычислительном узле может быть до восьми ускорителей Nvidia H200, суммарный объём памяти HBM3e при этом достигает 1128 ГБ (141 ГБ на каждый ускоритель). Это позволяет масштабировать ресурсы для работы с крупными моделями ИИ и большими наборами данных, обеспечивая гибкость для крупных предприятий и исследовательских центров.

«Объем памяти в 141 ГБ на одном чипе кардинально меняет подходы к разработке ИИ. Теперь модели, которые раньше требовали распределения между несколькими GPU, могут полностью размещаться в памяти одного ускорителя. Это открывает возможности для создания амбициозных решений в медицине, промышленности, науке и других сферах, позволяя использовать те же инструменты и мощности, что и ведущие мировые лаборатории. Вместе с тем покупка оборудования такого уровня остаётся серьёзным барьером для стартапов и исследовательских команд из-за высокой стоимости. Сервис-провайдеры решают эту проблему, предлагая доступ к передовым вычислительным ресурсам по арендной модели. Такой подход позволяет организациям работать с современными технологиями без капитальных вложений и сосредоточиться на собственных разработках, не отвлекаясь на инфраструктурные задачи», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

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